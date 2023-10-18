Прелестное дитя повзрослело: биография актрисы Брук Шилдс

В поисках суперзвезды: «Прелестное дитя» и «Голубая лагуна»

Тери была полна решимости сделать свою дочь звездой, тщательно следя за карьерой и имиджем молодой Шилдс. Роль Шилдс в фильме Луи Малля «Прелестное дитя» (1978) сделала ее знаменитой в юном возрасте. Шилдс было всего 11 лет, когда ее выбрали на роль дочери проститутки (ее сыграла Сьюзан Сарандон), которую саму заставили заниматься проституцией в районе красных фонарей Нового Орлеана времен Первой мировой войны.

Несмотря на получение приза на Каннском кинофестивале 1978 года и номинацию на Золотую пальмовую ветвь, фильм был запрещен в некоторых частях Канады и Австралии.

Два года спустя 14-летняя Шилдс снялась вместе с Кристофером Аткинсом в «Голубой лагуне» - фильме о совершеннолетии двух кузенов викторианской эпохи, потерпевших кораблекрушение на тропическом острове в Южной части Тихого океана. Многие сцены вызвали крики о непристойности фильма. Однако кинозрители хорошо восприняли фильм, который в 1980 году собрал в Соединенных Штатах почти 48 миллионов долларов.