Прелестное дитя повзрослело: биография актрисы Брук Шилдс

Кто такая Брук Шилдс?
Брук Шилдс - американская актриса и модель, наиболее известная своими ролями в скандальных фильмах «Прелестное дитя», «Голубая лагуна» и «Бесконечная любовь» конца 1970-х- начала 80-х.
Ее главная роль в телевизионном ситкоме 1990-х «Непредсказуемая Сьюзан» принесла ей две номинации на «Золотой глобус». Шилдс является автором нескольких книг и создателем бренда wellness lifestyle.
Брук Шилдс. Фото: кадр из к/ф «Голубая лагуна» (1980)
Ранняя жизнь
Брук Криста Шилдс родилась 31 мая 1965 года в Нью-Йорке в семье Фрэнка и Тери Шилдс. Ее родители развелись, когда Брук было всего 5 месяцев, хотя Брук поддерживала тесные отношения со своим отцом на протяжении всей его жизни (Фрэнк Шилдс умер в 2003 году). Воспитанная матерью, которая также была ее менеджером, Шилдс начала работать моделью в 11 месяцев.
Ее первое появление состоялось в рекламе мыла Ivory Snow, снятого легендарным модным фотографом Франческо Скавулло. Агент Эйлин Форд начала представлять интересы Шилдс в 1975 году и сказала, что открыла детское подразделение своего одноименного агентства после подписания контракта с юной моделью.
Американская актриса и супермодель Брук Шилдс в телефильме «Бриллиантовая ловушка», 1 января 1988 г. – Малибу, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
В поисках суперзвезды: «Прелестное дитя» и «Голубая лагуна»
Тери была полна решимости сделать свою дочь звездой, тщательно следя за карьерой и имиджем молодой Шилдс. Роль Шилдс в фильме Луи Малля «Прелестное дитя» (1978) сделала ее знаменитой в юном возрасте. Шилдс было всего 11 лет, когда ее выбрали на роль дочери проститутки (ее сыграла Сьюзан Сарандон), которую саму заставили заниматься проституцией в районе красных фонарей Нового Орлеана времен Первой мировой войны.
Несмотря на получение приза на Каннском кинофестивале 1978 года и номинацию на Золотую пальмовую ветвь, фильм был запрещен в некоторых частях Канады и Австралии.
Два года спустя 14-летняя Шилдс снялась вместе с Кристофером Аткинсом в «Голубой лагуне» - фильме о совершеннолетии двух кузенов викторианской эпохи, потерпевших кораблекрушение на тропическом острове в Южной части Тихого океана. Многие сцены вызвали крики о непристойности фильма. Однако кинозрители хорошо восприняли фильм, который в 1980 году собрал в Соединенных Штатах почти 48 миллионов долларов.
Брук Шилдс. Фото: кадр из к/ф «Прелестное дитя» (1978)
Модельная карьера и реклама Calvin Klein
Вскоре Шилдс стала самым узнаваемым лицом в Америке, быстро превратившись из милого малыша в девушку. Самая молодая модель, появившаяся на обложке Vogue в возрасте 14 лет, с фирменными густыми бровями Шилдс, каскадом темных волос и утонченными чертами лица, казалось, была повсюду, от рекламы шампуня до модной одежды от кутюрье.
В 1980 году модельер Кельвин Кляйн нанял Шилдс для откровенной телевизионной и печатной рекламной кампании своей новой линии сверхобтягивающих джинсов. На снимке Ричарда Аведона Шилдс, выглядящая намного старше своих 15 лет, произносит ставшую культовой фразу: «Хочешь знать, что стоит между мной и моими Кэлвинами? Ничего».
Реклама была запрещена на каналах ABC и CBS; однако негативная реклама только усилила маркетинговые усилия бренда, закрепив Шилдс в пантеоне супермоделей и положив начало карьере Кельвина Кляйна.
Брук Шилдс в рекламе джинсов Calvin Klein. Фото: соцсети
Иск о «Бесконечной любви» и фотографии обнаженной натуры
Франко Дзеффирелли снял Шилдс в своем фильме 1981 года «Бесконечная любовь», романтической драме о подростковой любви и родительском неодобрении. Одна из сцен фильма вызвала еще больше споров у Шилдс и ее матери, которую обвинили в эксплуатации своей дочери.
Критики также указали на откровенные фотографии обнаженной 10-летней Шилдс, сделанные в 1975 году. Модельное агентство Ford организовало фотосессию с фотографом Гарри Гроссом. Тери продала права на изображения своей дочери Гроссу за 450 долларов, предоставив ему в пользование фотографии, которые появились в публикации Playboy Press.
В начале 80-х подросток Шилдс попыталась остановить использование этих изображений в суде, заявив о вторжении в частную жизнь. В конечном счете, в постановлении 4-3, объявленном в марте 1983 года, Апелляционный суд Нью-Йорка встал на сторону Гросса; фотограф сохранил свои права до тех пор, пока он не продал их изданиям.
Мартин Хьюитт и Брук Шилдс в фильме «Бесконечная любовь» Франко Дзеффирелли 1981 г. Фото: Global Look Press
Учеба в Принстонском университете
Шилдс выдержала огромные и часто неуместные требования индустрии телевидения, кино и моделирования, ориентируясь в детстве в очень взрослом мире, часто самостоятельно. Это произошло во многом благодаря учебе в Принстонском университете. В Принстоне Шилдс научилась думать самостоятельно, что, как она рассказала New York Times, привело к «бунту» против ее властной матери. Также в это время она обнаружила свою любовь к комедии и танцам.
В интервью журналу Glamour в 2022 году Шилдс сказала:
«Возможность сказать, что я с отличием окончила это уважаемое место, будучи выходцем из индустрии развлечений, позволила мне иметь собственное мнение. И я не думаю, что у меня оно раньше было. Это было просто: «О, она хорошенькая. Это модель» или что-то в этом роде. Все было очень поверхностно, и это прекрасно. Я была потрясена. Но я знала, что мне нужно развиваться интеллектуально, чтобы не стать жертвой ловушек индустрии».
Шилдс с отличием окончила Лигу плюща в 1987 году по специальности «Романские языки».
Брук Шилдс и ее мать Терри, май 1984 года. Фото: Global Look Press
Награды
Всегда оставаясь на виду у публики, Шилдс снялась более чем в 100 телесериалах и фильмах, а также в нескольких бродвейских мюзиклах. Несмотря на разногласия, ее ранние работы в кино завоевали поклонников, о чем свидетельствуют пять наград People's Choice Awards, которые она получила. Она принимала дома Любимую молодую исполнительницу кинофильмов четыре года подряд, с 1981 по 1984 год.
Ее пятая награда зрительских симпатий была вручена в 1997 году, когда Шилдс получила награду «Любимая исполнительница женской роли в Новом телесериале» за главную роль в ситкоме «Непредсказуемая Сьюзан». Шоу шло с 1996 по 2000 год, и выступление Шилдс также принесло ей две номинации на «Золотой глобус».
Фото: актерский состав сериала «Непредсказуемая Сьюзан» (1996-2000)
Книги
В 2005 году Шилдс выпустила книгу, в которой описала послеродовую депрессии, последовавшей за рождением ее дочери Роуэн. Работа называлась «Под дождем: мое путешествие через послеродовую депрессию».
В книге Шилдс рассказала, что использовала антидепрессанты, за что ее раскритиковал актер Том Круз, который придерживается сайентологической веры.
Шилдс написала о сложных отношениях, которые у нее были с матерью-алкоголичкой, в своей второй книге мемуаров «Жила-была маленькая девочка: реальная история моей матери и меня» (2015). Она также написала две детские книги.
Брук Шилдс читает отрывок из своей книги «Это самый лучший день на свете, пап!» на книжном фестивале, 25 апреля 2009 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Браки и дети
Шилдс вышла замуж за профессионального теннисиста Андре Агасси в 1997 году, но развелась всего два года спустя. В 2001 году она вышла замуж за Криса Хенчи, телевизионного сценариста, режиссера и продюсера. У них есть две дочери, Роуэн и Грир.
Брук Шилдс и Крис Хенчи с дочерьми, 26.11.2020 г. Фото: Global Look Press
Шилдс сейчас
В 2021 году Шилдс основала Beginning Is Now - бренд одежды для стиля жизни и онлайн-платформу, ориентированную на женщин старше 40 лет.
Премьера документального фильма «Прелестное дитя: Брук Шилдс» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2023 году, а на Hulu он вышел в апреле 2023 года.
Картина стала самым популярным дебютом ABC News в Hulu за всю историю.
Фото: постер документального мини-сериала «Прелестное дитя: Брук Шилдс» (2023)