Из Болливуда — в Голливуд: путь к славе королевы красоты Приянки Чопры

Фильмы Болливуда

В возрасте 20 лет Чопра дебютировала в фильме 2002 года «Рожденные побеждать», за которым в том же году последовал фильм «Джит: рожденный побеждать». О своем дебюте Чопра была откровенна.

«Я ненавидела это! — сказала она. — Я хотела уйти из индустрии, как только я это сделала! Я не знала, что говорю или делаю».

В 2003 году она снялась в своем первом болливудском фильме «Из воспоминаний». В том же году она появилась в фильме «Любовь над облаками», и это положило начало длинной череде фильмов, включая «В поисках удачи», «По воле рока», «Миссия в Цюрихе», «Выходи за меня замуж» и «Противостояние» — невероятно, но все они вышли в 2004 году.

В то время как большинство из этих фильмов провалились в прокате, Чопра добилась успеха с романтической комедией «Выходи за меня замуж».

Не довольствуясь съемками в пяти фильмах за один год, в 2005 году Чопра снялся в шести, включая «Наедине с сыном», «Судьба в твоих руках», «Вспомнить все» и «И прольется дождь...», ни один из которых не принес кассовых сборов.

Вслед за ними в 2006 году она снялась в двух самых успешных фильмах года — «Крриш» и «Дон. Главарь мафии». Но в том году она также снялась в четырех других фильмах, которые появились и остались незамеченными. В 2007 году Чопра не добилась большого успеха в прокате, а в 2008 году она вернулась еще с шестью фильмами.

Один из ее фильмов 2008 года — «В плену у моды» — задел критиков за живое, и в 2009 году Чопра раскрыла свои способности, сыграв 12 разных ролей в фильме «Кто ты по знаку зодиака?».