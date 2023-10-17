Из Болливуда — в Голливуд: путь к славе королевы красоты Приянки Чопры

Кто такая Приянка Чопра?
Приянка Чопра родилась 18 июля 1982 года в Джамшедпуре, Индия. Когда она училась в средней школе, выиграла конкурс «Мисс Индия», а вскоре за ней последовал и конкурс «Мисс мира – 2000».
На волне этого международного успеха Чопра обратила свой взор на мир кино и стала большой звездой в системе Болливуда. Она произвела фурор на американском телевидении драмой о ФБР «База Куантико», которая транслировалась с 2015 по 2018 год, и попала в заголовки газет, когда в декабре 2018 года вышла замуж за певца и актера Ника Джонаса.
Приянка Чопра на вечеринке «Оскар» Vanity Fair, 28 февраля 2016 г. Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Приянка Чопра родилась 18 июля 1982 года в Джамшедпуре, Индия. Оба ее родителя — врачи, а отец служил в армии, поэтому семья Чопры довольно часто переезжала, пока она росла. Она училась в женской школе La Martiniere в Лакхнау, а затем на три года переехала в Соединенные Штаты.
Она пошла в среднюю школу в Массачусетсе, а затем переехала в Британскую Колумбию, Канада. Оттуда она вернулся в Индию, и затем поступила в армейскую государственную школу в Барейли. Именно в этот период жизнь Чопры начала меняться, когда она приняла участие и выиграла конкурс «Королева мая» в клубе Bareilly.
Вскоре ее внимание привлек престижный конкурс красоты «Мисс Индия».
«Мама прислала мне фотографии для конкурса «Мисс Индия», — вспоминает Чопра. — Когда мне позвонили, я не знала, что ответить! Мой отец посоветовал мне попробовать. И я это сделала. Я не думала, что выиграю. Я просто пошла отдохнуть».
Но она все-таки победила, и хотя ее зачислили в колледж Джай Хинд в Мумбаи, она быстро бросила колледж, чтобы изучить более гламурные варианты. Вскоре она взяла свою корону «Мисс Индия» на конкурсе «Мисс мира – 2000» и выиграла его, став одной из пяти индийских женщин, завоевавших этот титул. С этой победой пришла мгновенная слава, и вскоре Чопра сделала следующий шаг в мир кино.
Приянка Чопра на 68-й ежегодной церемонии вручения премии Primetime Emmy Awards, 18 сентября 2016 г. Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Фильмы Болливуда
В возрасте 20 лет Чопра дебютировала в фильме 2002 года «Рожденные побеждать», за которым в том же году последовал фильм «Джит: рожденный побеждать». О своем дебюте Чопра была откровенна.
«Я ненавидела это! — сказала она. — Я хотела уйти из индустрии, как только я это сделала! Я не знала, что говорю или делаю».
В 2003 году она снялась в своем первом болливудском фильме «Из воспоминаний». В том же году она появилась в фильме «Любовь над облаками», и это положило начало длинной череде фильмов, включая «В поисках удачи», «По воле рока», «Миссия в Цюрихе», «Выходи за меня замуж» и «Противостояние» — невероятно, но все они вышли в 2004 году.
В то время как большинство из этих фильмов провалились в прокате, Чопра добилась успеха с романтической комедией «Выходи за меня замуж».
Не довольствуясь съемками в пяти фильмах за один год, в 2005 году Чопра снялся в шести, включая «Наедине с сыном», «Судьба в твоих руках», «Вспомнить все» и «И прольется дождь...», ни один из которых не принес кассовых сборов.
Вслед за ними в 2006 году она снялась в двух самых успешных фильмах года — «Крриш» и «Дон. Главарь мафии». Но в том году она также снялась в четырех других фильмах, которые появились и остались незамеченными. В 2007 году Чопра не добилась большого успеха в прокате, а в 2008 году она вернулась еще с шестью фильмами.
Один из ее фильмов 2008 года — «В плену у моды» — задел критиков за живое, и в 2009 году Чопра раскрыла свои способности, сыграв 12 разных ролей в фильме «Кто ты по знаку зодиака?».
Приянка Чопра и Харман Баведжа. Фото: кадр из к/ф «Кто ты по знаку зодиака?» (2009)
«Мэри Ком»
В 2014 году она снялась в главной роли в «Мэри Ком» — фильме, основанном на реальной истории чемпионки по боксу. Фильм стал первым фильмом на хинди, премьера которого состоялась в ночь открытия Международного кинофестиваля в Торонто, и еще раз привлек внимание мирового кинематографа к Чопре.
К 2014 году Чопра уже снялась почти в 50 фильмах, включая «Огненный путь», «Барфи!» и «Вне закона».
Приянка Чопра. Фото: кадр из к/ф «Мэри Ком» (2014)
«База Куантико»
В 2015 году Чопра присоединился к актерскому составу «Базы Куантико», американского сериала о новобранцах ФБР. Благодаря этой роли Чопра стала первой индианкой, сыгравшей главную роль в драме ведущей американской телевизионной сети, и отметила свой самый заметный переход на сегодняшний день из Болливуда в Голливуд.
Шоу и работа Чопры получили высокую оценку как критиков, так и зрителей, а актриса претендовала на ряд наград People's Choice Awards за свою работу.
В мае 2018 года ABC объявила, что четвертый сезон «База Куантико» не выйдет. Говорили, что его сложная сюжетная линия и сильно сериальный характер способствовали снижению рейтингов.
Международная известность Чопры позволила ей сняться в более известных индийских фильмах, включая «Баджирао и Мастани» (2015), который стал одним из самых кассовых хитов в Индии. Ее роль жены генерала принесла ей множество наград.
В следующем году она продюсировала драмеди на языке маратхи «Вентилятор» и ненадолго появилась в ней, что стало еще одним успехом у критиков и коммерческим успехом.
Приянка Чопра. Фото: кадр из к/ф «Баджирао и Мастани» (2015)
«Спасатели Малибу», «Ну разве не романтично?»
В Америке Чопре не так повезло, когда она снялась в фильме Сета Гордона «Спасатели Малибу» (2017), поскольку фильм был раскритикован, хотя некоторые критики, по общему признанию, сочли ее героиню одной из самых ярких в комедии.
Затем она получила роль второго плана в сатирическом ромкоме под руководством Ребел Уилсон «Ну разве не романтично?» (2019), прежде чем вернуться в Болливуд позже в том же году в качестве созвездия драмеди «Небо розового цвета».
Приянка Чопра и Фархан Ахтар. Фото: кадр из к/ф «Небо розового цвета» (2019)
Личная жизнь
Актриса и певец-актер Ник Джонас обнародовали свои отношения летом 2018 года. Новость об их помолвке появилась в конце июля, и Джонас, как сообщается, задал вопрос в день 36-летия Чопры. Пара поженилась в результате многодневного роскошного романа, начавшегося 1 декабря 2018 года.
Новобрачная болливудская актриса Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас позируют для фотографий во время свадебного приема в «Тадж Палас» 4 декабря 2018 года в Нью-Дели, Индия. Фото: Global Look Press