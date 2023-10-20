Яна Рудковская: «Звездный путь SHAMAN начался с нашего шоу!»

В Кремле прошло сразу два концерта певца SHAMAN. Ярослав Дронов удивлял публику, как мог: исполнял композицию «Моя Россия» в дуэте с отцом, танцевал на сцене с мамой под песню «Ты моя», а под трек «Танцы на стеклах» Макса Фадеева действительно прошел по стеклу босиком. Как рассказала мама артиста Людмила, после номера с битым стеклом он получил травму, но никому об этом не сказал.

«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу – прыгал на стеклах. Я тоже переживала сейчас», - отметила Людмила.

По словам мамы певца, она сразу заметила случившееся. Как рассказала женщина, сын начал хромать, однако продолжил свое выступление. Этот номер он повторил и на следующий день, но уже с повязкой на ногах.