Яна Рудковская: «Звездный путь SHAMAN начался с нашего шоу!»

В Кремле прошло сразу два концерта певца SHAMAN. Ярослав Дронов удивлял публику, как мог: исполнял композицию «Моя Россия» в дуэте с отцом, танцевал на сцене с мамой под песню «Ты моя», а под трек «Танцы на стеклах» Макса Фадеева действительно прошел по стеклу босиком. Как рассказала мама артиста Людмила, после номера с битым стеклом он получил травму, но никому об этом не сказал.
«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу – прыгал на стеклах. Я тоже переживала сейчас», - отметила Людмила.
По словам мамы певца, она сразу заметила случившееся. Как рассказала женщина, сын начал хромать, однако продолжил свое выступление. Этот номер он повторил и на следующий день, но уже с повязкой на ногах.
А вообще, на двух концертах прозвучало больше 20 песен из репертуара самого SHAMAN. В финале артист исполнил свои хиты «Встанем» и «Я русский», с которых началась его звездная карьера. И завершил сольник исполнением российского гимна и авторской песней «Спасибо», в которой звучат слова благодарности поклонникам.
По результатам опроса ВЦИОМ, SHAMAN был назван певцом года. Но, как говорится, у победы много отцов, а поражение – всегда сирота. На недавнем гала-ужине премии «Виктория» продюсер Яна Рудковская в разговоре с журналистами намекнула, что во многом поспособствовала успеху артиста.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press
«Я рада, что именно с нашего ледового шоу «Союз чемпионов» начался звездный путь этого певца, потому что раньше в него никто не верил, никто не знал. И мы с ним начали работать в нашем проекте.
К Ярославу пришел большой успех с трека «Встанем», - заявила Яна Рудковская. - Под него в нашей программе откатался Сашенька Плющенко. Ярослав – действительно большой молодец. Для меня это человек, который выстрелил в нужное время. Он безумно фартовый».