Роль любимой женщины Япончика и сходство с Ковальчук: как актриса Елена Шамова стала популярной

Биография знаменитости

Елена Шамова — российская актриса, которая ярко и талантливо блеснула на телеэкране, отметившись несколькими важными ролями. Артистка органично смотрелась в коллективе знаменитостей и не уступала коллегам в профессионализме. Красота и обаяние делали ее игру незабываемой.

Готовилась к учебе в медколледже, но в последний момент передумала

Родилась Елена Шамова в Ташкенте 21 марта 1988 года. Лена росла в обычной семье, училась и готовилась к поступлению в медицинский колледж. После выпускного девушка сдала вступительные экзамены, и ее зачислили на курс.

Во время летних каникул Шамова поехала в гости к бабушке в Москву. Во время прогулки по городу она увидела студентов Щепкинского училища. Разговорившись с ними, девушка сразу поняла, что хочет такой жизни. С этими ребятами она нашла общий язык и подружилась.

Не посоветовавшись с родными, Елена приехала в Ташкент, забрала документы из медицинского колледжа и уже спустя четыре дня была зачислена в ряды студентов ГИТИСа. Шамова попала на курс к Алексею Бородину. Все родные абитуриентки удивились такому решению, но поддержали ее.