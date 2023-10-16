Роль любимой женщины Япончика и сходство с Ковальчук: как актриса Елена Шамова стала популярной

Биография знаменитости
Елена Шамова — российская актриса, которая ярко и талантливо блеснула на телеэкране, отметившись несколькими важными ролями. Артистка органично смотрелась в коллективе знаменитостей и не уступала коллегам в профессионализме. Красота и обаяние делали ее игру незабываемой.
Готовилась к учебе в медколледже, но в последний момент передумала
Родилась Елена Шамова в Ташкенте 21 марта 1988 года. Лена росла в обычной семье, училась и готовилась к поступлению в медицинский колледж. После выпускного девушка сдала вступительные экзамены, и ее зачислили на курс.
Во время летних каникул Шамова поехала в гости к бабушке в Москву. Во время прогулки по городу она увидела студентов Щепкинского училища. Разговорившись с ними, девушка сразу поняла, что хочет такой жизни. С этими ребятами она нашла общий язык и подружилась.
Не посоветовавшись с родными, Елена приехала в Ташкент, забрала документы из медицинского колледжа и уже спустя четыре дня была зачислена в ряды студентов ГИТИСа. Шамова попала на курс к Алексею Бородину. Все родные абитуриентки удивились такому решению, но поддержали ее.
Елена Шамова. Фото: соцсети
Во время обучения Лена начала участвовать в театральных постановках. Она играла второстепенные роли, но благодаря природному обаянию ее заметили режиссеры, критики и зрители. Тогда же актриса исполнила эпизодическую роль в сериале «След».
В 2005 году Елена снялась в клипе Валерия Меладзе «Иностранец». На кастинг Шамова пришла за компанию с подругой и сразу же прошла его. Дополнительные деньги пригодились молодой студентке, но больше в ее биографии музыкальных клипов не было.
Елена Шамова в кино. Фото: кадр из фильма «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды» (2012)
Роль женщины Мишки Япончика и сходство с Анной Ковальчук
В 2009 году Шамова закончила обучение на актерском факультете. Сразу после выпускного актрису пригласили на роль, которая сделала ее успешной. Елена сыграла Цилю, любовь известного бандита Мишки Япончика. За эту работу исполнительницу номинировали на премию «Золотая нимфа» на фестивале в Монте-Карло в 2012 году.
Девушка вложила в роль все свои силы, навыки и душу. Она изучила историю Мишки Япончика, реальные факты и легенды. Циля получилась крайне убедительной. После этой роли артистку стали путать с Анной Ковальчук. Разительное сходство двух красавиц, включая рост (у Елены — 179 см) и черты лица, было видно невооруженным взглядом.
Елена Шамова и Анна Ковальчук очень похожи. Фото: соцсети
Сериал «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды» вышел на телеэкраны в 2012 году. Картина — совместный проект России, Ирана и Узбекистана. Первый сезон стал популярным в трех странах, но вот съемки второго отложились по неизвестным причинам.
Многосерийный фильм «Екатерина» вышел на экраны в 2014 году и имел огромный успех. В ленте рассказывается о жизни императрицы Екатерины II, ее приходе к власти и интригах российского царского двора. Елена Шамова сыграла роль Джеммы, одной из придворных дам императрицы.
Одной из работ Елены в 2010-х стала роль в картине «Услышать море» режиссера Дениса Елеонского. В нем снимались Андрей Назимов, Алексей Филимонов и Гоша Куценко. Съемки были окончены, но фильм, увы, так и не вышел на экраны.
Актриса строила карьеру не только на телевидении, но и в театре. На счету Елены несколько театральных постановок: «Поединок», «Герой нашего времени», «Бесприданница».
Елена Шамова в своей самой известной роли. Фото: кадр из фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011)
Личная жизнь артистки
Во время съемок картины «Чемпионы из подворотни» девушке приписывали роман с коллегой по площадке, но слухи актриса опровергла. При работе над сериалом «Жизнь и приключения Мишки Япончика» Шамова встретила свою любовь. Она тщательно скрывала имя избранника. Известно было лишь то, что возлюбленный знаменитости — актер по профессии, позже он стал продюсером фильмов.
В это же время появилась информация о романе Елены с Александром Голубевым, который к тому времени был женат. Вместе актеры снимались в проекте «Последние римляне», который не был завершен. Официальных признаний от пары не последовало.
Александр Голубев и Елена Шамова. Фото: соцсети
На личной жизни Елены эти сплетни никак не отразились: вместе с мужем она последовала за границу. В 2014 году семья переехала в Сингапур, где Шамова продолжила обучение актерскому мастерству. Знаменитость выбрала для себя курс киносъемок в колледже искусств «Ласалле». Нелишними оказались и углубленные курсы английского языка.
В интервью Шамова утверждала, что счастлива, ведь у них с любимым совпадают взгляды на жизнь, интересы и ценности. 12 октября 2014 года молодые люди поженились. 26 марта 2017 года у пары родился сын Александр.
Елена Шамова с сыном. Фото: соцсети
Актриса сейчас
На данный момент Шамова вместе с семьей живет в Лондоне. Упоминаний о ее возвращении в российский кинематограф в 2023 году не было. Фильмы с ее участием продолжают идти на интернет-площадках и телеканалах. Сама актриса движется к цели — снимать фильмы и видеоклипы.