Белая звезда рэпа: биография автора песен G-Eazy

Ранняя жизнь

Джеральд Эрл Гиллум родился 24 мая 1989 года в Окленде, Калифорния. Его отец, Эдвард, профессор искусств Калифорнийского государственного университета во Фресно, а его мать, Сюзанна Олмстед, художница и преподаватель. У него есть младший брат Джеймс, который является музыкантом.

После того как его родители расстались, когда он был в первом классе, Гиллума и его брата воспитывала их мама, которая работала на двух работах преподавателя, чтобы держать их головы над водой. Но с деньгами было туго: все трое снимали комнату в доме его бабушки и дедушки. Гиллум последовал примеру своей мамы и с 14 лет работал в сети ресторанов Top Dog.

«Это единственный способ, которым мы приносили деньги, — сказал он Rolling Stone. — Если я чего-то хотел, я должен был идти работать ради этого».

Он учился в средней школе Беркли, где группа его сверстников стала хитом Billboard как хип-хоп-группа the Pack. Гиллум описал это как свой «момент видения-значит-верить», когда он понял, что если люди, которых он действительно знал, могли добиться успеха, то и он тоже. Как и the Pack, он также создавал биты — используя программное обеспечение для производства музыки. Он продавал микстейпы из своего рюкзака по пять баксов за каждый.