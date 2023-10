Белая звезда рэпа: биография автора песен G-Eazy

Must Be Nice для альбомов When It's Dark Out

После окончания учебы Гиллум выпустил еще один микстейп, The Endless Summer, в августе 2011 года, на котором была представлена обновленная версия хита Диона Димуччи 1961 года Runaround Sue. Сопровождающее видео, снятое режиссером Тайлером Йи, прочно утвердило его эстетику 1960-х годов, которую Гиллум описал как «современное соответствует Джонни Кэшу».

В следующем году он самостоятельно выпустил свой первый полноформатный альбом Must Be Nice, который достиг 33-й строчки в чарте альбомов Billboard R & B / hip-hop и 3-й строчки в чарте хип-хопа iTunes. Он дебютировал на мейджор-лейбле в июне 2014 года с альбомом These Things Happen на RCA.

Среди гостей были коллега по лейблу A $AP Ferg, ветеран рэп-группы E-40 из Bay Area и коллеги по калифорнийскому коллективу HBK. Альбом достиг 3-й строчки в чарте альбомов Billboard и был сертифицирован RIAA как золотой. Гиллум отправился в свой первый зарубежный тур From the Bay to the Universe, который включал концерты в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Его второй альбом для RCA, When It's Dark Out, вышел в ноябре 2015 года с участием гостей, включая E-40 (снова), Биг Шона, Криса Брауна, Бебе Рекша и Кейшиа Коул. Альбом дебютировал на 5-й строчке чарта Billboard и получил платиновый сертификат. Его ведущий сингл Me Myself & I, дуэт с Бебе Рекша, достиг 7-й строчки в чарте Billboard Hot 100 (его первый сингл из топ-10). Ремикс на второй сингл альбома, Order More, записали Лил Уэйн и Йо Готти.