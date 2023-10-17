Белая звезда рэпа: биография автора песен G-Eazy

Кто такой G-Eazy?
Рэпер и продюсер G-Eazy сотрудничал с такими артистами, как Лил Уэйн и Бритни Спирс. В 2012 году он самостоятельно выпустил свой первый полноформатный альбом Must Be Nice, который достиг 33-й строчки в чарте Billboard R & B / hip hop albums и 3-й строчки в чарте хип-хопа iTunes.
Он дебютировал на мейджор-лейбле в июне 2014 года с альбомом These Things Happen на RCA. Его сингл 2015 года Me, Myself and I попал на вершину музыкальных чартов.
Американский рэпер G-EAZY на HipHop Open в Штутгарте, 29 июля 2023 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Джеральд Эрл Гиллум родился 24 мая 1989 года в Окленде, Калифорния. Его отец, Эдвард, профессор искусств Калифорнийского государственного университета во Фресно, а его мать, Сюзанна Олмстед, художница и преподаватель. У него есть младший брат Джеймс, который является музыкантом.
После того как его родители расстались, когда он был в первом классе, Гиллума и его брата воспитывала их мама, которая работала на двух работах преподавателя, чтобы держать их головы над водой. Но с деньгами было туго: все трое снимали комнату в доме его бабушки и дедушки. Гиллум последовал примеру своей мамы и с 14 лет работал в сети ресторанов Top Dog.
«Это единственный способ, которым мы приносили деньги, — сказал он Rolling Stone. — Если я чего-то хотел, я должен был идти работать ради этого».
Он учился в средней школе Беркли, где группа его сверстников стала хитом Billboard как хип-хоп-группа the Pack. Гиллум описал это как свой «момент видения-значит-верить», когда он понял, что если люди, которых он действительно знал, могли добиться успеха, то и он тоже. Как и the Pack, он также создавал биты — используя программное обеспечение для производства музыки. Он продавал микстейпы из своего рюкзака по пять баксов за каждый.
G Eazy и Бритни Спирс на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, 28 августа 2016 г., Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Студенческие микстейпы
На первоначальное звучание G-Eazy повлиял hyphy — буйный стиль хип-хопа из Северной Калифорнии, — но он замедлил темп после переезда на юг, в Новый Орлеан, где поступил в колледж в 2007 году, где он впитал музыку Southern bounce, воплощением которой является местный герой Лил Уэйн.
К настоящему времени он был настроен на карьеру в хип-хопе и выбрал степень бакалавра искусств в области изучения музыкальных индустрий в Университете Лойолы, чтобы помочь ему прогрессировать. Работая в Loyola, он выпустил несколько микстейпов для цифрового скачивания, в том числе The Tipping Point (2008), Sikkis on the Planet и Quarantine (оба 2009), Big (2010) и The Outsider (2011); в 2009 году он также выпустил альбом, предназначенный только для скачивания, The Epidemic LP.
Постепенно его репутация росла — к моменту окончания учебы в 2011 году он гастролировал с Лилом Уэйном и Дрейком. Хотя он не мог много общаться с ведущими актерами вне шоу, он воспользовался возможностью посмотреть и научиться программировать концертную программу, работать с толпой, налаживать взаимопонимание с аудиторией и как вести себя как звезда: уроки, которые сослужат ему хорошую службу.
Рэпер G-EAZY выступает на фестивале музыки и искусства вуду в Новом Орлеане, штат Луизиана, 3 ноября 2013 г. Фото: Global Look Press
Must Be Nice для альбомов When It's Dark Out
После окончания учебы Гиллум выпустил еще один микстейп, The Endless Summer, в августе 2011 года, на котором была представлена обновленная версия хита Диона Димуччи 1961 года Runaround Sue. Сопровождающее видео, снятое режиссером Тайлером Йи, прочно утвердило его эстетику 1960-х годов, которую Гиллум описал как «современное соответствует Джонни Кэшу».
В следующем году он самостоятельно выпустил свой первый полноформатный альбом Must Be Nice, который достиг 33-й строчки в чарте альбомов Billboard R & B / hip-hop и 3-й строчки в чарте хип-хопа iTunes. Он дебютировал на мейджор-лейбле в июне 2014 года с альбомом These Things Happen на RCA.
Среди гостей были коллега по лейблу A $AP Ferg, ветеран рэп-группы E-40 из Bay Area и коллеги по калифорнийскому коллективу HBK. Альбом достиг 3-й строчки в чарте альбомов Billboard и был сертифицирован RIAA как золотой. Гиллум отправился в свой первый зарубежный тур From the Bay to the Universe, который включал концерты в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Его второй альбом для RCA, When It's Dark Out, вышел в ноябре 2015 года с участием гостей, включая E-40 (снова), Биг Шона, Криса Брауна, Бебе Рекша и Кейшиа Коул. Альбом дебютировал на 5-й строчке чарта Billboard и получил платиновый сертификат. Его ведущий сингл Me Myself & I, дуэт с Бебе Рекша, достиг 7-й строчки в чарте Billboard Hot 100 (его первый сингл из топ-10). Ремикс на второй сингл альбома, Order More, записали Лил Уэйн и Йо Готти.
G-Eazy выступает на фестивале фанатов MTV, 24 июля 2014 г. Сан-Диего, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Everything Will Be OK
Тяжелая работа и гедонизм — постоянные темы в музыке G-Eazy, но When It’s Dark Out также раскрыла более интроспективную и уязвимую сторону в песне Everything Will Be OK. В текстах говорится о его вине за то, что он бросил своих друзей и семью, чтобы преследовать свою мечту.
Звездное восхождение G-Eazy продолжилось в июле 2016 года, когда он появился на Make Me… — главном сингле Бритни Спирс с ее девятого альбома. В марте 2017 года он выпустил сингл Good Life, созданный в сотрудничестве с певицей Келани, который за первый месяц получил более 13 миллионов просмотров на YouTube. Он также выпустил EP Step Brothers с DJ Carnage. Его третий студийный альбом The Beautiful & Damned вышел в декабре 2017 года.
G-Eazy выступает в Сент-Поле, Миннесота, 5 декабря 2016 г. Фото: Global Look Press