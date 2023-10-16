Звание «королевы брусьев», собственное шоу и не только: биография спортсменки Светланы Хоркиной

Светлана Хоркина. Фото: соцсети

Сейчас знаменитость задействована в загадочном проекте, премьера которого назначена на октябрь этого года.

Биография звезды

Светлана Хоркина — знаменитая олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике. Эксперты ставят ее в один ряд с другими видными представителями российского спорта, которые прославили страну на международной арене.

Своим трудолюбием и стремлением двигаться вперед знаменитость показала, как важно прикладывать усилия на пути к осуществлению мечты. В копилке у Хоркиной десятки престижных наград.

Мордовские корни и активное, спортивное детство

Светлана Хоркина родилась 19 января 1979 года. Родители спортсменки — выходцы из Мордовии. Они приехали в Белгород, ставший местом рождения девочки, на заработки, но остались там надолго. Папа трудился строителем, мама устроилась на работу в детский сад медсестрой.

Семье выделили маленькую комнату в общежитии, где для Светы оборудовали спортивный уголок. Она росла не в меру активной, и соседка, наблюдая за девочкой, посоветовала отвести ее в секцию спортивной гимнастики, куда как раз собиралась отдавать свою дочь.

Света Хоркина в детстве. Фото: соцсети

Начало спортивной карьеры

В четыре года Хоркина впервые попала в зал и сразу влюбилась в новый для себя вид спорта. Ее мечтой было побеждать, быть первой во всем, к чему она активно стремилась. Первым тренером маленькой гимнастки стала Елена Ткачева, которая научила ее основам.

Светлана обладает средним для женщин ростом — 165 см, но тогда, в детстве, ее считали слишком высокой и слабенькой для выбранного вида спорта. По этой причине второй тренер Хоркиной Борис Пилкин долго отказывался брать ее в свою группу, называл «коломенская верста».

Услышав обидные слова наставника, Света поставила себе цель во что бы то ни стало стать его подопечной. В итоге Пилкину так понравились трудолюбие и настойчивость девочки, что он согласился с ней заниматься.

Светлана Хоркина и ее тренер Борис Пилкин. Фото: соцсети

Показательным стал момент, когда в школе Хоркину перевели учиться во вторую смену, как раз на то время, когда начинались занятия в секции. Тогда Борис Васильевич заявил, что будет заниматься с ней индивидуально. Стало ясно, что тренер верит в воспитанницу.

Карьерный взлет юной спортсменки был стремительным, если не считать небольшой заминки. Некоторое время Светлану не хотели принимать в молодежную сборную СССР, хотя в своей возрастной группе девочка стала лучшей. Но и здесь она проявила железную настойчивость и добилась своего. Частью команды она стала в 11 лет.

Международные соревнования и долгожданные победы

Спортивная биография Светы — это множество побед, которые иногда сопровождались досадными падениями. Но и они, как считает знаменитая гимнастка, были нужны, прежде всего потому, что давали бесценный опыт и еще больше закалили и без того стальной характер.

Обратить на себя внимание талантливой спортсменке удалось в 1994 году, когда она на взрослых международных соревнованиях стала обладательницей серебряных медалей в таких дисциплинах, как опорный прыжок и упражнения на брусьях. Это случилось на чемпионате мира в Брисбене.

Светлана Хоркина. Фото: соцсети

Однако Светлана всегда стремилась к большему, ей хотелось выиграть золото. Планы оказались под угрозой, когда в 1995 году, за две недели до чемпионата мира в Сабаэ, она неудачно спрыгнула с брусьев и повредила спину.

После обезболивающего укола гимнастку отвезли в больницу. Там ей предстояло серьезное лечение. О турнире, к которому Хоркина так упорно готовилась, доктора советовали забыть. Но 16-летняя спортсменка приняла волевое решение лечиться и продолжать тренировки.

В сборной ей поставили условие: если сумеет выдержать контрольную тренировку — поедет на состязание. Позже Светлана вспоминала, что во время того выступления не чувствовала боли, хотя как до, так и после не могла безболезненно ступить и шагу.

С задачей гимнастка справилась, что позволило ей поехать в Японию и привезти золотую медаль, выполнив элементы на своем коронном снаряде — брусьях. 

Светлана Хоркина выполняет элемент. Фото: соцсети

Звание «королевы брусьев» и титул абсолютной чемпионки мира

Восстановившись, гимнастка продолжила стремительное восхождение к олимпу. В 1996 году она отправилась на Олимпиаду в Атланту. Там она завоевала золото в упражнениях на брусьях и второе место в командном первенстве. После этого блестящего выступления спортсменку начали называть «королевой брусьев».

В интервью Хоркина рассказывала, что, имея на счету медали чемпионата мира и Олимпиады, подумывала завершить карьеру. Она была занята учебой в Белгородском государственном университете, наконец-то могла позволить себе выбраться в кино или объесться мороженым. 

Однако уже в 1997 году Светлана завоевала первый титул абсолютной чемпионки мира. Затем последовали и другие громкие победы. На Олимпиаду в Сидней знаменитость ехала в качестве лидера российской гимнастики. В командном состязании она исполнила прыжок, который назвали ее именем.

Светлана Хоркина на соревнованиях. Фото: соцсети

В 2001 году Хоркина вновь стала абсолютной чемпионкой на ЧМ. А уже два года спустя она удостоилась этого титула в третий раз. До этого такую высоту не удавалось взять ни одной женщине. 

Олимпиада 2004 года в Афинах стала последней для Светланы. Россиянка вышла в финал в двух категориях — в многоборье и на брусьях — и была признана фавориткой Игр. Но вновь завоевать золото не удалось. Позже Хоркина заявила, что судьи открыто завышали оценки ее сопернице-американке.

Уход из спорта

После Афин гимнастка открыто заявила, что начинает другую жизнь и завершает спортивную карьеру. Но после этого она не ушла из спорта окончательно, а продолжила заниматься связанными с ним проектами. На ее малой родине, в Белгороде, был открыт учебно-спортивный комплекс Хоркиной, где созданы условия для проведения полного цикла занятий.

В 2019 году, в год своего 40-летия, «королева брусьев» открыла новый спорткомплекс ЦСКА в родном городе. Организация тоже была названа в честь Светланы. Там спортсменка регулярно проводит мастер-классы для юных гимнасток.

Позднее в списке проектов знаменитости появилось и собственное шоу, получившее название «Восхождение» и основанное на ее биографии. Публика приняла его с восторгом.

Светлана Хоркина с медалями. Фото: соцсети

Работа на телевидении

Опыт ведущей Светлана успела получить еще в 2003 году — некоторое время вела программу «Дом» на канале ТНТ. После завершения карьеры бывшую гимнастку часто приглашали участвовать в популярных телевизионных проектах. Зрители видели ее в шоу «Цирк со звездами» и «Танцы со звездами».

В 2016 году в прокате появился второй фильм из франшизы «Чемпионы» — «Быстрее. Выше. Сильнее», повествующий об успехах Светланы и других российских спортсменов. 

Удалось знаменитости удивить и зрителей канала НТВ. В 2021 году она стала участницей второго сезона популярного шоу «Маска». 

Светлана Хоркина и Дмитрий Губерниев. Фото: соцсети

Общественная деятельность

Интерес к политике гимнастка проявила еще в 2003 году, вступив в партию «Единая Россия». Год спустя чемпионка заняла пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России. В интервью она отметила, что на этой должности продолжает помогать своей стране.

В декабре 2007 года Хоркина стала заметной фигурой и на политической арене. Знаменитость избрали депутатом Государственной думы пятого созыва. Параллельно с выполнением новых обязанностей гимнастка училась в Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

В феврале 2016 года Светлана, которая к тому времени уже носила звание подполковника запаса, решением Министра обороны Российской Федерации была назначена на должность первого заместителя начальника ЦСКА. Позднее ей было присвоено звание полковника.

Владимир Путин и Светлана Хоркина. Фото: соцсети

Личная жизнь спортсменки

В молодости все устремления Светы были направлены на спортивную карьеру. Но после Олимпиады в Сиднее в ее окружении появился человек, который начал проявлять к ней внимание. О том, что у чемпионки роман, публика узнала только после того, как Хоркина забеременела. В июле 2005 года в Лос-Анджелесе она родила сына Святослава. Малыш получил американское гражданство.

Об этом событии написали в СМИ. Некоторое время отцовство приписывали артисту Левану Учанейшвили. Но вскоре в прессу просочились слухи о том, что папой мальчика может быть муж актрисы Веры Глаголевой бизнесмен Кирилл Шубский. Актриса даже подавала на журналистов в суд за клевету.

Позже отец Светланы подтвердил, что мальчик рожден от Шубского, а сама спортсменка в своих мемуарах поведала о романе с неким бизнесменом по имени Кирилл. Она ясно дала понять, что стала жертвой обмана, и посоветовала девушкам лучше проверять, свободен ли избранник.

Светлана Хоркина с сыном Святославом. Фото: соцсети

В 2011 году личная жизнь Хоркиной изменилась. Мужем чемпионки стал офицер Олег Кочнов. Супруг старше знаменитости на 23 года, но разница в возрасте не стала помехой в семейном счастье.

Осенью 2019 года стало известно о том, что детей у Светланы стало двое. Новорожденный мальчик получил имя Иван. В интервью Хоркина призналась, что считает материнство главным назначением любой женщины.

 

Светлана Хоркина с мужем Олегом Кочновым. Фото: соцсети

Хоркина сейчас

Сейчас знаменитость продолжает заниматься общественной деятельностью и созданием своего шоу, премьера которого была запланирована на октябрь 2023 года. Название проекта прославленная чемпионка сообщать прессе заранее не хотела.

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