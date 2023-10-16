Звание «королевы брусьев», собственное шоу и не только: биография спортсменки Светланы Хоркиной

Биография звезды

Светлана Хоркина — знаменитая олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике. Эксперты ставят ее в один ряд с другими видными представителями российского спорта, которые прославили страну на международной арене.

Своим трудолюбием и стремлением двигаться вперед знаменитость показала, как важно прикладывать усилия на пути к осуществлению мечты. В копилке у Хоркиной десятки престижных наград.

Мордовские корни и активное, спортивное детство

Светлана Хоркина родилась 19 января 1979 года. Родители спортсменки — выходцы из Мордовии. Они приехали в Белгород, ставший местом рождения девочки, на заработки, но остались там надолго. Папа трудился строителем, мама устроилась на работу в детский сад медсестрой.

Семье выделили маленькую комнату в общежитии, где для Светы оборудовали спортивный уголок. Она росла не в меру активной, и соседка, наблюдая за девочкой, посоветовала отвести ее в секцию спортивной гимнастики, куда как раз собиралась отдавать свою дочь.