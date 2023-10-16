Съемки с Дэвидом Духовны, любовь к балету и десятки проектов: что известно об актрисе Марии Ахметзяновой

Биография звезды

Молодая актриса Мария Ахметзянова начала свой творческий путь в сознательном возрасте. Рейтинговые проекты дали старт кинематографической карьере красавицы и укрепили уверенность в собственном таланте, которым исполнительница щедро делится со зрителями.

От балета до стрельбы и легкой атлетики

Мария Ахметзянова родилась в Твери 29 августа 1989 года. Мама, Любовь, по профессии дирижер хора, папа, Валерий, работал инструментальщиком на вагонном заводе, а в свободное время мужчина с удовольствием играл на гитаре. Родители будущей актрисы были увлечены музыкой, выступали в одном творческом коллективе и растили двоих детей — Машу и ее старшего брата.

С детства девочку тянуло на сцену, но волю этому пристрастию будущая актриса дала не сразу. Сначала Мария увлеклась балетом, а вскоре после этого решила попробовать себя в спорте — Ахметзянова занималась легкой атлетикой и стрельбой.

Окончив школу, девушка все еще не задумывалась об актерской карьере всерьез, потому профессию выбрала иную. Она поступила на филологический факультет Тверского государственного университета.