Съемки с Дэвидом Духовны, любовь к балету и десятки проектов: что известно об актрисе Марии Ахметзяновой

Биография звезды
Молодая актриса Мария Ахметзянова начала свой творческий путь в сознательном возрасте. Рейтинговые проекты дали старт кинематографической карьере красавицы и укрепили уверенность в собственном таланте, которым исполнительница щедро делится со зрителями.
От балета до стрельбы и легкой атлетики
Мария Ахметзянова родилась в Твери 29 августа 1989 года. Мама, Любовь, по профессии дирижер хора, папа, Валерий, работал инструментальщиком на вагонном заводе, а в свободное время мужчина с удовольствием играл на гитаре. Родители будущей актрисы были увлечены музыкой, выступали в одном творческом коллективе и растили двоих детей — Машу и ее старшего брата.
С детства девочку тянуло на сцену, но волю этому пристрастию будущая актриса дала не сразу. Сначала Мария увлеклась балетом, а вскоре после этого решила попробовать себя в спорте — Ахметзянова занималась легкой атлетикой и стрельбой.
Окончив школу, девушка все еще не задумывалась об актерской карьере всерьез, потому профессию выбрала иную. Она поступила на филологический факультет Тверского государственного университета.
Маша Ахметзянова у мамы на руках. Фото: соцсети
К счастью для российского кинематографа, одним филологическим образованием Маша все же решила не ограничиваться. В 2012 году девушка завершила учебу в Школе драмы Германа Сидакова, во время которой выбрала специальность актрисы театра и кино.
Первые роли артистки и съемки с Дэвидом Духовны
Актриса получила первую роль до того, как стала выпускницей Школы драмы Германа Сидакова. В 2011 году девушка воплотила образ Майи Одинцовой в сериале «Сплит». Сюжет ленты построен на идее войны между людьми и вампирами. Именно после этой роли поклонники стали узнавать исполнительницу на улицах города.
Важным в карьере Марии событием стали, как ни странно, съемки в рекламе. В 2014 году девушка была утверждена на роль балерины в ролике, где ее напарником стал сам Дэвид Духовны. Съемки со знаменитым актером проходили в Театре имени В. Маяковского.
Маша Ахметзянова и Дэвид Духовны. Фото: соцсети
Прорывом в кинематографической биографии актрисы можно назвать участие в популярном сериале «Молодежка» о хоккейной команде под названием «Медведи». Актерский ансамбль представили Михаил Гаврилов, Иван Жвакин и Денис Никифоров.
Марии в этом проекте достался образ художницы Киры. Хотя Ахметзянова не сразу согласилась участвовать в этом проекте, дважды отказывалась, когда ей предлагали роли поменьше, и не прогадала. Единственным сходством с героиней знаменитость считает свое умение рисовать.
В фильмографии актрисы присутствует и иностранный проект. В фантастическом фильме «Браво, виртуоз» международного производства, в создании которого участвовали французские, армянские и бельгийские кинематографисты, Мария исполнила главную роль девушки Лары.
Мария Ахметзянова в сериале «Браво, виртуоз». Фото: кадр из фильма «Браво, виртуоз» (2016)
Первая комедийная роль и съемки в жару
В ноябре 2018 года стартовал комедийный сериал «Год культуры», в котором Ахметзяновой досталась ведущая партия. Главные роли на экране представили Федор Бондарчук, Милош Бикович, Александр Лыков, Ольга Медынич. Как позднее пояснила Мария, это была ее первая комедийная роль.
Сниматься в кинокомедии оказалось не так просто. Маша поделилась в интервью, что в один из первых дней на площадке ей пришлось шесть часов просидеть на помойке в 30-градусную жару — на что только ни пойдешь ради любимой профессии.
Следующей заметной работой для артистки стало участие в биографическом сериале Сергея Гинзбурга «Зорге», в основу которого легли события реальной жизни советского разведчика. История со скоропалительными пробами повторилась и здесь. После звонка от представителей съемочной группы Ахметзяновой пришлось записывать популярный сегодня формат самопроб за пару часов.
Мария Ахметзянова в сериале «Сплит». Фото: кадр из фильма «Сплит» (2011)
В сериале «Триггер» Дмитрия Тюрина Мария присоединилась к Максиму Матвееву, исполнившему ключевую роль.
При поддержке Министерства культуры России был выпущен триллер «Бег», в котором Ахметзяновой довелось принять участие. По словам продюсера Артем Виткина, создатели решили раскрыть спортивную тему с нестандартной точки зрения, сфокусировавшись на мистике как ключевом элементе.
В мае 2021 года стартовала комедийная мелодрама «Играй со мной». В кинокартине приняли участие Мария Ахметзянова, Гоша Куценко, Дмитрий Миллер.
В марте 2022 года стартовало продолжение сериала «Год культуры», в котором Мария вновь появилась в образе центрального персонажа Софьи Белозеровой. В интервью актриса перед премьерой поделилась, что ее героиня сильно изменилась в втором сезоне, расцвела внутренне и внешне.
Мария Ахметзянова в сериале «Молодежка». Фото: кадр из сериала «Молодежка» (2013)
Личная жизнь артистки
На многочисленных фото Маша предстает статной и эффектной девушкой (ее рост составляет 173 см), поэтому неудивительно, что личная жизнь актрисы никогда не стояла на месте. Студенткой Ахметзянова познакомилась и начала встречаться с молодым актером Андреем Назимовым. Именно он дал девушке уверенность в собственных силах для получения актерского образования. У пары родился сын Даниил.
Мария Ахметзянова и Андрей Назимов. Фото: соцсети
Правда, спустя время поклонники заподозрили неладное. В аккаунте актрисы стали появляться только личные кадры и фотографии с сыном, не упоминает о возлюбленном она и во время интервью. Из этого подписчики сделали выводы, что сейчас сердце Ахметзяновой свободно.
Актриса активно ведет социальные сети, где знакомит подписчиков с ближайшими премьерами фильмов со своим участием.
Мария Ахметзянова. Фото: соцсети
Ахметзянова сейчас
Известно, что 2023 год подарил актрисе участие в нескольких проектах. В комедийной ленте «Ухожу красиво» Мария исполнила одну из ключевых ролей. Она призналась, что картина изобилует трюками, падениями и взрывами, местами встречаются и постельные сцены. Но в целом съемки прошли легко и вдохновленно.
Черновое название сериала было «Выжить любой ценой», но постановщики решили, что фраза из песни группы «Звери» более полно отражает суть сюжета. Первыми зрителями стали участники 45-го Московского кинофестиваля, критики высоко оценили творение режиссера Михаила Полякова.