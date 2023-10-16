Французский модельер № 1: биография основательницы модного дома Коко Шанель

Ранняя жизнь

Коко Шанель (настоящее имя Габриэль Бонер Шанель) родился 19 августа 1883 года в Сомюре, Франция. Ее ранние годы были какими угодно, только не гламурными. В возрасте 12 лет, после смерти матери, Шанель была отдана в сиротский приют отцом, который работал разносчиком.

Шанель была воспитана монахинями, которые научили ее шить — навыку, ставшему делом ее жизни. Ее прозвище произошло от совершенно другого занятия. Во время своей короткой карьеры певицы Шанель выступала в клубах Виши и Мулена, где ее называли «Коко».

Некоторые говорят, что название происходит от одной из песен, которые она пела, а сама Шанель сказала, что это «сокращенная версия cocotte, французского слова, означающего «содержанка», согласно статье в The Atlantic.