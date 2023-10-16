Французский модельер № 1: биография основательницы модного дома Коко Шанель

Кем была Коко Шанель?
В 1920-х годах модельер Коко Шанель выпустила свои первые духи и в конце концов представила костюм Chanel и маленькое черное платье, уделяя особое внимание созданию более удобной для женщин одежды. Сама она стала почитаемой иконой стиля, известной своими простыми, но утонченными нарядами в сочетании с великолепными аксессуарами, такими как несколько нитей жемчуга.
Коко Шанель смотрит на ширмы, которые становились декорациями для модных показов. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Коко Шанель (настоящее имя Габриэль Бонер Шанель) родился 19 августа 1883 года в Сомюре, Франция. Ее ранние годы были какими угодно, только не гламурными. В возрасте 12 лет, после смерти матери, Шанель была отдана в сиротский приют отцом, который работал разносчиком.
Шанель была воспитана монахинями, которые научили ее шить — навыку, ставшему делом ее жизни. Ее прозвище произошло от совершенно другого занятия. Во время своей короткой карьеры певицы Шанель выступала в клубах Виши и Мулена, где ее называли «Коко».
Некоторые говорят, что название происходит от одной из песен, которые она пела, а сама Шанель сказала, что это «сокращенная версия cocotte, французского слова, означающего «содержанка», согласно статье в The Atlantic.
Коко Шанель у своего магазина Габриэль Шанель в Довиле. Фото: Global Look Press
Зарождение империи моды
Примерно в возрасте 20 лет Шанель познакомилась с Этьеном Бальсаном, который предложил ей помочь открыть модное дело в Париже. Вскоре она ушла от него к одному из его более состоятельных друзей, Артуру «Мальчику» Кейпелу. Оба мужчины сыграли важную роль в первом модном предприятии Шанель.
Открыв свой первый магазин на парижской улице Камбон в 1910 году, Шанель начала с продажи шляп. Позже она открыла магазины в Довиле и Биаррице и начала шить одежду.
Ее первый вкус к успеху в одежде пришел к платью, которое она сшила из старого трикотажа в холодный день. В ответ на многочисленные вопросы людей о том, где она взяла это платье, она предложила сшить такое же для них.
«Мое состояние построено на той старой майке, которую я надела, потому что в Довиле было холодно», - однажды сказала она писателю Полю Морану.
Шанель стала популярной фигурой в парижском литературном и художественном мире. Она создавала костюмы для русских балетов и пьесы Жана Кокто «Орфей», а своими друзьями считала Кокто и художника Пабло Пикассо.
Коко Шанель и Жан Кокто c подругой мисс Вайзевейлер, 1958 г. Фото: Global Look Press
Первый Парфюм
В 1920-х годах Шанель подняла свой процветающий бизнес на новые высоты. Она выпустила свой первый парфюм Chanel № 5, который был первым, в котором фигурировало имя дизайнера.
«Духи - это невидимый, незабываемый, непревзойденный аксессуар моды. ... это предвещает ваше прибытие и продлевает ваш отъезд», - однажды объяснила Шанель.
На создание аромата фактически также оказали поддержку владелец универмага Теофиль Бадер и бизнесмены Пьер и Пол Вертхаймер, с которыми у Шанель завязалась тесная дружба.
В конечном счете была заключена сделка, по которой бизнес Вертхаймера получал 70 процентов прибыли Chanel № 5 от производства духов на своих фабриках, при этом Бадер получал 20 процентов, а сама Шанель - только 10 процентов. На протяжении многих лет, поскольку № 5 был крупным источником дохода, она неоднократно подавала в суд на пересмотр условий сделки.
Духи Chanel № 5 Мадам Шанель представила самостоятельно сфотографировавшись для рекламы в своей новой квартире в отеле Ritz, Париж. Фото: Global Look Press
Культовые образы: костюм от Chanel и маленькое черное платье
В 1925 году Chanel представила ставший легендарным костюм Chanel с жакетом без воротника и хорошо облегающей юбкой. Ее дизайн был революционным для того времени — она позаимствовала элементы мужской одежды и сделала акцент на комфорте, а не на ограничениях популярной в то время моды. Она помогла женщинам попрощаться со временами корсетов и другой стесняющей одежды.
Еще одним революционным дизайном 1920-х годов стало маленькое черное платье Шанель. Она выбрала цвет, который когда-то ассоциировался с трауром, и показала, насколько шикарным он может быть для вечернего наряда.
Костюмы во время выставки «Миф Шанель», посвященной модельеру Коко Шанель, в Гамбурге, Германия, 27 февраля 2014 года. Фото: Global Look Press
Закрытие магазина
Международная экономическая депрессия 1930-х годов оказала негативное влияние на компанию Шанель, но именно начало Второй мировой войны вынудило ее закрыть свой бизнес. Она уволила своих работников и закрыла свои магазины.
После войны Шанель покинула Париж, проведя несколько лет в Швейцарии в своего рода изгнании. Она также некоторое время жила в своем загородном доме в Рокбрюне.
Mаленькие черные платья во время выставки «Миф Шанель», посвященной модельеру Коко Шанель, в Гамбурге, Германия, 27 февраля 2014 года. Фото: Global Look Press
Возвращение в моду
В возрасте 70 лет, в начале 1950-х годов, Шанель с триумфом вернулась в мир моды. Сначала она получила язвительные отзывы критиков, но ее женственный и удобный дизайн вскоре покорил покупателей по всему миру.
На снимке Коко Шанель, 1962 г. Фото: Global Look Press
Отношения и предложение руки и сердца
Начиная с 1920 года у Шанель были недолгие отношения с композитором Игорем Стравинским. Шанель присутствовала на печально известной мировой премьере оперы Стравинского «Весенний обряд» в 1913 году.
Примерно в 1923 году она познакомилась с Хью Гросвенором, герцогом Вестминстерским, на борту его яхты. У них начались отношения, длившиеся десятилетия. В ответ на его предложение руки и сердца, которое она отклонила, она, как сообщается, сказала:
«Было несколько герцогинь Вестминстерских — но есть только одна Шанель!»
Во время Второй мировой
Во время немецкой оккупации Франции Шанель связалась с офицером нацистской армии Хансом Гюнтером фон Динклаге. Она получила специальное разрешение остановиться в своей квартире в отеле Ritz в Париже, который также служил немецким военным штабом.
После окончания войны Шанель допрашивали о ее отношениях с фон Динклаге, но обвинения в коллаборационизме ей предъявлены не были. Некоторые задавались вопросом, работал ли друг Уинстон Черчилль за кулисами от имени Шанель.
Несмотря на отсутствие официального обвинения, Шанель пострадала в суде общественного мнения. Некоторые все еще рассматривали ее отношения с нацистским офицером как предательство своей страны.
Смерть
Шанель умерла 10 января 1971 года в своем номере в отеле Ritz. Она так и не вышла замуж, сказав однажды:
«Я никогда не хотела обременять мужчину больше, чем птицу».
Сотни людей собрались у церкви Мадлен, чтобы попрощаться с иконой моды. В знак уважения многие из скорбящих были одеты в костюмы Chanel.
Спустя чуть более десяти лет после ее смерти дизайнер Карл Лагерфельд принял бразды правления в ее компании, чтобы продолжить наследие Chanel. Сегодня одноименная компания находится в частной собственности семьи Вертхаймер и продолжает процветать, как полагают, ежегодно принося сотни миллионов продаж.
На рисунке Карла Лагерфельда «Croquis», 2005 года, изображена Коко Шанель, самый известный дизайнер 20-го века, родившаяся 19 августа 1883 года в бедном доме. Фото: Global Look Press
Фильмы, Книги и Спектакли о Chanel
В 1969 году увлекательная история жизни Шанель легла в основу бродвейского мюзикла «Коко» с Кэтрин Хепберн в главной роли легендарного дизайнера. Алан Джей Лернер написал книгу и текст песни для шоу, в то время как Андре Превен сочинил музыку. Сесил Битон занимался декорациями и дизайном костюмов для постановки. Шоу получило семь номинаций на премию «Тони», и Битон победил за лучший дизайн костюмов, а Рене Обержонуа - за лучшую мужскую роль.
Также было написано несколько биографий революционерки моды, в том числе «Шанель и ее мир» (2005), написанная другом Шанель Эдмондом Шарлем-Ру.
В телефильме 2008 года «Коко Шанель» Ширли Маклейн сыграла главную роль знаменитого дизайнера примерно в то время, когда ее карьера возрождалась в 1954 году. Актриса рассказала WWD, что ей давно хотелось сыграть Шанель.
«Что в ней замечательного, так это то, что она не прямолинейная женщина, которую легко понять».
В фильме 2008 года «Коко до Шанель» французская актриса Одри Тоту сыграла Шанель в ее ранние годы, с детства до основания ее дома моды.
История восхождения Коко Шанель от малоизвестного начала к вершинам мира моды в фильме «Коко до Шанель» (2009). В роли Габриэль «Коко» Шанель Одри Тоту. Фото: Global Look Press