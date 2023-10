Один из самых талантливых на хип-хоп-сцене: как Снуп Догг стал знаменитым

Da Game Is to Be Sold

Затем Снуп сам покинул Death Row, поссорившись с магнатом лейбла Suge Knight и перейдя на лейбл Master P's No Limit Records. Он занял первое место в хип-хоп-чартах со своими следующими двумя альбомами: Da Game Is to Be Sold, Not to Be Telled (1998) и No Limit Top Dogg (1999). Его последний альбом для No Limit, The Last Meal, вышел в 2000 году и разошелся тиражом более 2 миллионов копий. К настоящему времени его звучание стало менее «гангста-рэповым» и несколько более плавным.

Снуп продолжал сочинять музыку на протяжении нулевых, получив большой успех в 2004 году с синглом Drop It Like It's Hot, возглавившим чарты, что положило начало нескольким плодотворным совместным работам с Фарреллом Уильямсом. В том же году он также воссоединился с Уорреном Джи и Нейтом Доггом в качестве 213, чтобы выпустить альбом The Hard Way. В 2007 году Снуп стал первым исполнителем, выпустившим трек — It's The D.O.G — в качестве мелодии звонка до его выпуска в качестве сингла.