Один из самых талантливых на хип-хоп-сцене: как Снуп Догг стал знаменитым

Ранняя жизнь

Хип-хоп-исполнитель Snoop Dogg (настоящее имя Кордозар Кэлвин Бродус – младший) родился в Лонг-Бич, Калифорния, 20 октября 1971 года. Его прозвище досталось ему от матери, потому что она думала, что он похож на Снупи из мультфильма «Арахисовые орешки». Музыкально склонный юноша играл на пианино и пел в своей местной баптистской церкви, прежде чем начать читать рэп в шестом классе.

После окончания средней школы Снупа несколько раз арестовывали за хранение наркотиков, и он провел некоторое время в тюрьме. Он также был связан с бандой Rollin’20 Crips. Он начал заниматься музыкой, чтобы избавиться от своих проблем, и записал ранние демоверсии со своим двоюродным братом Нейтом Доггом и другом Уорреном Джи в качестве 213.

Трек на одном из них привлек внимание доктора Дре, который пригласил Снупа — тогда читавшего рэп под именем Snoop Doggy Dogg — на прослушивание. Оттуда они сотрудничали над песней под названием Deep Cover для саундтрека к одноименному фильму; и Снуп стал ключевым рэпером на чрезвычайно успешном первом сольном альбоме Dre, The Chronic, в 1992 году.