Один из самых талантливых на хип-хоп-сцене: как Снуп Догг стал знаменитым

Кто такой Снуп Догг?
Легенда рэпа западного побережья Снуп Догг прошел долгий путь с тех пор, как его обнаружил Dr.Dre в начале 1990-х годов. Каким бы впечатляющим он ни был, выступая гостем на Dre The Chronic в 1992 году, мало кто мог предположить, что его ждет мировая известность, десятки миллионов продаж пластинок и карьера в кино и на телевидении.
Рэпер Снуп Догг присутствует на пресс-конференции Blazed And Confused 22 апреля 2009 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Хип-хоп-исполнитель Snoop Dogg (настоящее имя Кордозар Кэлвин Бродус – младший) родился в Лонг-Бич, Калифорния, 20 октября 1971 года. Его прозвище досталось ему от матери, потому что она думала, что он похож на Снупи из мультфильма «Арахисовые орешки». Музыкально склонный юноша играл на пианино и пел в своей местной баптистской церкви, прежде чем начать читать рэп в шестом классе.
После окончания средней школы Снупа несколько раз арестовывали за хранение наркотиков, и он провел некоторое время в тюрьме. Он также был связан с бандой Rollin’20 Crips. Он начал заниматься музыкой, чтобы избавиться от своих проблем, и записал ранние демоверсии со своим двоюродным братом Нейтом Доггом и другом Уорреном Джи в качестве 213.
Трек на одном из них привлек внимание доктора Дре, который пригласил Снупа — тогда читавшего рэп под именем Snoop Doggy Dogg — на прослушивание. Оттуда они сотрудничали над песней под названием Deep Cover для саундтрека к одноименному фильму; и Снуп стал ключевым рэпером на чрезвычайно успешном первом сольном альбоме Dre, The Chronic, в 1992 году.
Певец, автор песен и актер Снуп Догг (также известный как Снуп Догги Догг) 90-е г. Фото: Global Look Press
Хитовые альбомы: Doggystyle и Tha Doggfather
Первый альбом Снупа, спродюсированный Dre, назывался Doggystyle (1993), поднялся на первое место в чартах хип-хопа Billboard и Top 200, отчасти благодаря успеху синглов «Кто я (как меня зовут)?» и «Джин и сок». Он был построен на шаблоне G-Funk, разработанном The Chronic, как позже вспоминал B-Real из Cypress Hill:
«Я думаю, Dr. Dre придал Snoop звучание, которое будет резонировать в умах поклонников хип-хопа на протяжении поколений. Это сделало Снупа иконой».
Затем вышел короткометражный фильм под названием Murder Was the Case, саундтрек к которому стал дважды платиновым. Следующий альбом Снупа, Tha Doggfather (1996), также достиг вершины чартов, несмотря на отсутствие Дре, который покинул Death Row из-за спора о контракте. Хотя в коммерческом плане альбом получился не таким успешным, он все же показал, что Снуп был артистом высшей лиги.
Da Game Is to Be Sold
Затем Снуп сам покинул Death Row, поссорившись с магнатом лейбла Suge Knight и перейдя на лейбл Master P's No Limit Records. Он занял первое место в хип-хоп-чартах со своими следующими двумя альбомами: Da Game Is to Be Sold, Not to Be Telled (1998) и No Limit Top Dogg (1999). Его последний альбом для No Limit, The Last Meal, вышел в 2000 году и разошелся тиражом более 2 миллионов копий. К настоящему времени его звучание стало менее «гангста-рэповым» и несколько более плавным.
Снуп продолжал сочинять музыку на протяжении нулевых, получив большой успех в 2004 году с синглом Drop It Like It's Hot, возглавившим чарты, что положило начало нескольким плодотворным совместным работам с Фарреллом Уильямсом. В том же году он также воссоединился с Уорреном Джи и Нейтом Доггом в качестве 213, чтобы выпустить альбом The Hard Way. В 2007 году Снуп стал первым исполнителем, выпустившим трек — It's The D.O.G — в качестве мелодии звонка до его выпуска в качестве сингла.
От рэпера до актера и звезды реалити-шоу
В тот же период Снуп начал сниматься в кино и снялся в нескольких фильмах, включая «Старски и Хатч» (2004), «Мойка» (2001) и «Тренировочный день» (2001). Он также появлялся в качестве гостя в телевизионных шоу, включая The L Word и Weeds, и снялся в своем собственном реалити-шоу E! «Отец Снуп Догга Худ» в 2007 году.
В сериале фигурировали его жена Шанте и их трое детей, Корде, Корделл и Кори. Он был частью скетч-шоу Doggy Fizzle Televizzle и участвовал в 2011 году в Comedy Central Roast о будущем президенте Дональде Трампе.
Снуп Догг в фильме «Старски и Хатч» (2004). Фото: Global Look Press
Юридические проблемы
С момента обретения славы у Снупа было несколько столкновений с законом. В 1990 году он был осужден за хранение запрещенных веществ. Три года спустя он признал себя виновным в хранении оружия. Снуп также предстал перед судом и был оправдан по обвинению в убийстве в 1996 году. Дело касалось убийства предполагаемого члена банды, который был застрелен кем-то в автомобиле, в котором ехал Снуп.
Снуп снова попал в новости в апреле 2006 года, когда рэпер и его компания были взяты под стражу в лондонском аэропорту после того, как группа подралась в терминале. Британское правительство запретило Снупу въезд в страну, хотя позже им пришлось изменить свою позицию. (Это было не первое его столкновение с дурной славой в Соединенном Королевстве — в 1994 году Daily Star поместила фотографию Снупа на свою обложку с заголовком «Вышвырните этого злобного ублюдка вон!».)
Позже, в 2006 году, он был арестован в аэропорту имени Боба Хоупа в Бербанке, Калифорния, после того, как полицейские обнаружили запрещенное вещество и пистолет в его автомобиле. В 2007 году австралийский департамент иммиграции и гражданства, сославшись на его предыдущие судимости, запретил ему въезд в страну и выступление на MTV Australia Video Music Awards.
Новое имя — Snoop Lion
В начале 2012 года Снуп объявил, что впервые работает над альбомом, полностью состоящим из регги, под названием Reincarnated. Позже в том же году он объявил, что убирает «Догг» из своего имени, чтобы стать Snoop Lion.
Согласно Los Angeles Times, Снуп решил сменить имя после поездки на Ямайку, где он встретился со священником, который сказал ему: «Ты — свет, ты — лев». Тронутый встречей, Снуп немедленно сменил имя. В августе 2012 года Снуп выпустил дебютный сингл Reincarnated «La La La».
Хип-хоп-исполнитель Snoop Dogg, он же Snoop Lion выступил на Last Damn Show, 6 октября 2012 г., Тампа, Флорида, США. Фото: Global Look Press
Больше музыкальных и экранных ролей
13-й студийный альбом Снупа, спродюсированный Фарреллом и названный Bush, вышел в мае 2015 года. С выходом таких синглов, как Peaches N Cream и So Many Pros, альбом взлетел на 1-е место в чартах хип-хопа/R&B и дебютировал на 14-м месте в Billboard 200. В июле 2016 года Snoop выпустил свой 14-й студийный альбом Coolaid, который также получил положительный прием.
В мае 2017 года Снуп выпустил свой 15-й студийный альбом Neva Left. Снова разветвляясь, он выпустил свой первый госпел-альбом Bible of Love в марте 2018 года, прежде чем вернуться к хип-хопу летом 2019 года с I Wanna Thank Me и одноименным синглом.
С 2016 года артист выпускает на канале VH1's шоу Martha & Snoop's Potluck Dinner Party, в котором он и Марта Стюарт устраивают званые ужины для различных знаменитостей. Он также получил заметную роль в анимационной адаптации «Семейки Аддамс» 2019 года, озвучив кузена Итта.
Снуп Догг на премии MTV Video Music Awards 2022, 28 августа. Фото: Global Look Press
Личная жизнь и жена
Снуп женат на своей школьной возлюбленной Шанте Тейлор с 1997 года. У них двое сыновей и одна дочь. Снуп — двоюродный брат исполнителей R&B Брэнди и Рэя Дж.
Снуп Догг с семьей на мировой премьере «Семейки Аддамс», 6 октября 2019 г. Фото: Global Look Press