Всеми любимая Бриджит Джонс и не только: биография звезды Голливуда Рене Зеллвегер

Кто такая Рене Зеллвегер?
Актриса Рене Зеллвегер, родившаяся в 1969 году в Техасе, впервые привлекла всеобщее внимание благодаря роли в фильме «Джерри Магуайр» (1996), а позже «Дневник Бриджит Джонс» (2001), который принес ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Она была номинирована на другую премию «Оскар» за свою роль в фильме «Чикаго» (2002) и получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Холодная гора» (2003). После перерыва в актерской карьере Зеллвегер вернулась «Бриджит Джонс 3» в 2016 году, а позже получила награды за роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди» (2019).
Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс» (2001). Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Рене Кэтлин Зеллвегер родилась 25 апреля 1969 года в Кэти, штат Техас, небольшом городке недалеко от Хьюстона. После окончания средней школы Кэти, где она занималась легкой атлетикой и черлидингом, Зеллвегер поступила в Техасский университет в Остине, где занялась актерским мастерством.
«Реальность кусается», «Весь огромный мир» (1996)
Зеллвегер появлялась в эпизодических ролях в таких популярных фильмах, как «Ошеломленная и сбитая с толку» (1993) и «Реальность кусается» (1994), прежде чем заслужила похвалу за свои главные роли в независимых фильмах «Любовь и 45 калибр» (1994) и «Весь огромный мир» (1996), с Винсентом Д'Онофрио в главной роли.
Рене Зеллвегер в роли Новалин Прайс и Винсент Д'Онофрио в роли Роберта Э. Ховарда в фильме «Весь огромный мир» (1996). Фото: Global Look Press
«Джерри Магуайр», «Истинные ценности»
Режиссер Кэмерон Кроу удивил многих, когда выбрал относительно неизвестную актрису на роль Дороти Бойд, матери-одиночки, которая сбита с ног спортивным агентом Томом Крузом, занимающимся самоанализом, в фильме «Джерри Магуайр» (1996).
Успех фильма сделал Зеллвегер одной из самых популярных новинок Голливуда, но вместо того, чтобы заработать на другом крупнобюджетном фильме, она рискнула, снявшись в независимых фильмах, таких как «Детектор лжи» (1997), «Дороже рубинов» (1998), в котором она сыграла непокорную жену в еврейской семье хасидов.
Позже Зеллвегер исполнила роль, получившую признание критиков, с Мэрил Стрип в фильме «Истинные ценности» (1998), экранизации романа Анны Куиндлен о дочери, переживающей медленную смерть своей матери от рака.
Рене Зеллвегер и Мэрил Стрип. Фото: кадр из к/ф «Истинные ценности» (1998)
«Холостяк», «Я, снова я и Ирэн», «Сестричка Бетти»
В 1999 году Зеллвегер снялась с Крисом О'Доннеллом в фильме «Холостяк» и попала в заголовки газет благодаря своему многообещающему роману с актером и комиком Джимом Керри. В комедии «Я, снова я и Ирен» (2000), написанной и поставленной режиссерами Питером и Бобби Фаррелли, Керри сыграл персонажа с двумя характерами, оба из которых влюблены в Ирэн персонажа Зеллвегер.
В том же году Зеллвегер получила премию «Золотой глобус» за черную комедию «Сестричка Бетти» с Морганом Фрименом, Крисом Роком и Грегом Кинниром в главных ролях.
Рене Зеллвегер, Морган Фримен и Крис Рок. Фото: кадр из к/ф «Сестричка Бетти» (1999)
«Дневник Бриджит Джонс» и продолжения
Зеллвегер пользовалась успехом у критиков и у публики в 2001 году, когда она сыграла главную британскую героиню-невротичку в экранизации бестселлера Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». Фильм, в котором также снялись Хью Грант и Колин Ферт, принес Зеллвегер номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Продолжение фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного» было выпущено в 2004 году, и актриса снова вернулась к роли в фильме 2016 года «Бриджит Джонс 3», в котором ее героиня, одинокая и ей за 40, обнаруживает, что беременна, и должна выяснить, кто отец ребенка — Марк Дарси (Ферт) или Джек Квант (Патрик Демпси).
Рене Зеллвегер, Колин Ферт и Патрик Демпси в фильме «Бриджит Джонс 3» (2016). Фото: Global Look Press
«Чикаго», «Холодная гора»
В 2003 году Зеллвегер получила свой второй «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль за ее выступление в «Чикаго», экранизации мюзикла 1970-х годов. В фильме также снялись Ричард Гир и Кэтрин Зета-Джонс.
В том же году Зеллвегер снялась вместе с Эваном Макгрегором в ретро-романтической комедии «К черту любовь». В следующем году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за исполнение роли Руби в драме о гражданской войне «Холодная гора».
Рене Зеллвегер в мюзикле «Чикаго» (2002). Фото: Global Look Press
«Нокдаун»
В 2005 году Зеллвегер снялась в фильме «Нокдаун» вместе с Расселом Кроу. В следующем году она сыграла знаменитую детскую писательницу Беатрикс Поттер в биографическом фильме «Мисс Поттер». Ее следующие кинопроекты включали «Любовь вне правил» (2008), «Аппалуза» (2008), «Мой единственный» (2009), «Дело №39» (2009) и «Моя любовная песня» (2010).
Рон Ховард (режиссер) работает с актерами Рене Зеллвегер и Расселом Кроу на съемочной площадке фильма «Нокдаун» (2005). Фото: Global Look Press
«Что/если», «Джуди»
После ролей в фильмах «Такой же не такой, как я» (2017) и «Лучший день моей жизни» (2018) Зеллвегер появилась на маленьком экране в 2019 году в сериале-антологии Netflix «Что/если», сыграв роль беспощадного капиталиста.
Позже в том же году она поразила своим изображением легенды Голливуда Джуди Гарланд, удостоенной премии «Оскар», в биографическом фильме «Джуди».
Рене Зеллвегер роли Джуди Гарланд. Фото: кадр из к/ф «Джуди» (2019)
Перерыв в актерской деятельности
После более чем десяти лет съемок громких фильмов Зеллвегер в 2009 году взяла шестилетний перерыв в актерской деятельности.
«Я устала и не тратила время, необходимое для восстановления между проектами, и это настигло меня», — сказала Зеллвегер в интервью британскому Vogue. «Мне надоел звук собственного голоса: пришло время уйти и немного повзрослеть».
Она объяснила, что ее разрыв с Голливудом воспитал ее лично и творчески.
«Я обрела анонимность, так что я мог общаться с людьми на человеческом уровне и быть увиденным и услышанным, а не определяться этим образом, который предшествует мне, когда я вхожу в комнату. Вы не можете быть хорошим рассказчиком, если у вас нет жизненного опыта и вы не можете общаться с людьми».
Когда актриса вновь появилась в центре внимания на мероприятии ELLE в 2014 году, в Интернете поползли слухи о том, делала ли она пластическую операцию. В ответ на эти предположения она рассказала журналу People:
«Я рада, что люди думают, что я выгляжу по-другому. Я живу другой, счастливой, более полноценной жизнью, и я взволнована тем, что, возможно, это заметно. Я здорова. Долгое время у меня не очень хорошо получалось с этим. Я придерживалась графика, который не является реально устойчивым. Я продолжала бегать, пока не выдохлась и не сделала неверный выбор относительно того, как скрыть истощение».
Личная жизнь
Зеллвегер была помолвлена с Керри с 1999 по 2000 год. Она связала себя узами брака со звездой кантри-музыки Кенни Чесни 8 мая 2005 года, но всего четыре месяца спустя подала заявление о расторжении брака.
Затем с 2009 по 2011 год она встречалась с Брэдли Купером, своим партнером по фильму «Дело 39», а в 2012 году завязала отношения с музыкантом Дойлом Брэмхоллом II. Весной 2019 года сообщалось, что Зеллвегер и Брэмхолл расстались.
Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт. 92-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар». 9 февраля 2020 г. Голливуд, Калифорния. Фото: Global Look Press