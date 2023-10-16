Всеми любимая Бриджит Джонс и не только: биография звезды Голливуда Рене Зеллвегер

Кто такая Рене Зеллвегер?

Актриса Рене Зеллвегер, родившаяся в 1969 году в Техасе, впервые привлекла всеобщее внимание благодаря роли в фильме «Джерри Магуайр» (1996), а позже «Дневник Бриджит Джонс» (2001), который принес ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Она была номинирована на другую премию «Оскар» за свою роль в фильме «Чикаго» (2002) и получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Холодная гора» (2003). После перерыва в актерской карьере Зеллвегер вернулась «Бриджит Джонс 3» в 2016 году, а позже получила награды за роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди» (2019).