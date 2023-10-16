Легендарный барабанщик из Queen: биография рок-музыканта Роджера Тейлора

Кем был Роджер Тейлор?
Роджер Тейлор был участником знаменитой группы Queen с вокалистом Фредди Меркьюри, выпустившим такие крупные хиты, как Bohemian Rhapsody и Under Pressure. Тейлор начал сольную карьеру, выпустив несколько альбомов, а также сформировал группу The Cross. После смерти Меркьюри он продолжал играть с Queen и создавать новые постановки.
QUEEN 1975 Роджер Тейлор. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и происхождение
Роджер Меддоуз Тейлор родился 26 июля 1949 года в портовом городке Кингс-Линн, входящем в состав английского графства Норфолк. В юности Тейлор увлекся мультиинструментализмом, играя на гавайской гитаре, прежде чем перейти к барабанам. Впоследствии он играл с корнуоллской группой the Reaction в середине 1960-х годов.
Тейлор переехал в Лондон и некоторое время изучал стоматологию и биологию, хотя в конечном итоге решил продолжить музыкальную карьеру. В 1967 году он начал выступать с рок-группой Smile, в состав которой входил гитарист Брайан Мэй.
Фредди Меркьюри, Роджер Тейлор, Брайан Мэй и Джон Дикон из Queen сфотографировались за кулисами в Копенгагене, Дания. 1974 г. Фото: Global Look Press
Queen
После ухода солиста Smile Тейлор и Мэй объединились с виртуозным певцом Фредди Меркьюри и басистом Джоном Диконом в группу Queen. Группа стала одним из крупнейших музыкальных коллективов в мире, известным инновационными музыкальными сплавами и театральными, напыщенными постановками.
Группа выпустила более десятка альбомов, включая A Night at the Opera (1975) и Jazz (1978), а также такие хиты, как Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions и Crazy Little Thing Called Love.
Рок-группа Queen удостоилась собственного набора марок королевской почты Великобритании. Роджер Тейлор во время концерта группы в Гайд-парке в 1976 году. Фото: Global Look Press
Песня Radio Ga Ga
Все участники группы были авторами песен и внесли свой вклад в канон группы, Тейлор написал такие треки, как A Kind of Magic и Radio Ga Ga. (последняя песня вдохновила Стефани Джерманотту на очень известное сценическое имя Lady Gaga).
Так совпало, что Тейлор работал в рок-музыке, когда другой барабанщик по имени Роджер Тейлор также получил известность, играя с группой Duran Duran.
Сольные синглы и альбомы
Тейлор был первым участником Queen, который выступил соло со своей песней 1977 года I Wanna Testify и выпустил альбомы Fun in Space (1981) и Strange Frontier (1984), еще раз продемонстрировав свои способности к написанию песен.
Поскольку после тура Magic выход Queen стал тише, Тейлор в 1987 году сформировал еще одну группу, the Cross. С Тейлором, поющим соло и играющим на ритм-гитаре, Cross выпустили три альбома, особенно нашедшие аудиторию в Германии, прежде чем распасться в 1993 году.
Мир потерял Меркьюри из-за СПИДа в 1991 году, и оставшиеся участники Queen в следующем году выступили с мемориальным концертом по сбору средств на стадионе «Уэмбли» с рядом приглашенных артистов.
Тейлор возобновил свою сольную карьеру с альбомом 1994 года Happiness? и имел британский хитовый сингл Nazi 1994, в котором выражалось сожаление по поводу роста неонацизма. (Он был запрещен в некоторых изданиях из-за текста песни.) Тейлор выпустил свой следующий альбом Electric Fire летом 1998 года.
Выступает в Африке
Тейлор также был ключевым игроком в создании мега-успешного лондонского мюзикла We Will Rock You, футуристической постановки, вдохновленной песнями и творчеством Queen, премьера которой состоялась в мае 2002 года. А в 2003 году Тейлор и Мэй вместе с Дейвом Стюартом из the Eurythmics организовали концерт 46664 в Южной Африке, крупное музыкальное событие, вдохновленное стойкостью президента Нельсона Манделы, которое способствовало повышению осведомленности о ВИЧ/СПИДе в Африке. Тейлор внес новый музыкальный вклад в концерт и поддержку 46664 альбомов, а также с треками Say It's Not True и Invincible Hope.
Тейлор также продолжал работать с новой версией Queen, как на альбомах, так и в живых выступлениях. В 1993 году группа выпустила концертный альбом с Джорджем Майклом Five Live. В середине 2000-х Queen выступили при аншлагах в Европе с новым туром с участием Пола Роджерса, бывшего солиста рок-группы Bad Company. А в 2012 году Queen выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр с певицей Джесси Джей в Лондоне, Англия, и отправились в мини-тур с финалистом American Idol Адамом Ламбертом.
Британская рок-группа Queen - Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор и американский певец Адам Ламберт выступили во время концерта Rhapsody World Tour в Тампере, Финляндия, 24 июля 2022 года. Фото: Global Look Press
Руководство The Queen Extravaganza
Поскольку Тейлор искал новую кровь для поддержания наследия группы, он был музыкальным директором и продюсером The Queen Extravaganza, гастролирующей трибьют-группы, которая стартовала в 2012 году. Группа была выбрана с помощью онлайн-конкурса, и в ней участвуют как женщины, так и мужчины-вокалисты Дженнифер Эспиноза и Марк Мартель.