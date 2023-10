Легендарный барабанщик из Queen: биография рок-музыканта Роджера Тейлора

Queen

После ухода солиста Smile Тейлор и Мэй объединились с виртуозным певцом Фредди Меркьюри и басистом Джоном Диконом в группу Queen. Группа стала одним из крупнейших музыкальных коллективов в мире, известным инновационными музыкальными сплавами и театральными, напыщенными постановками.

Группа выпустила более десятка альбомов, включая A Night at the Opera (1975) и Jazz (1978), а также такие хиты, как Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions и Crazy Little Thing Called Love.