Легендарный барабанщик из Queen: биография рок-музыканта Роджера Тейлора

Сольные синглы и альбомы

Тейлор был первым участником Queen, который выступил соло со своей песней 1977 года I Wanna Testify и выпустил альбомы Fun in Space (1981) и Strange Frontier (1984), еще раз продемонстрировав свои способности к написанию песен.

Поскольку после тура Magic выход Queen стал тише, Тейлор в 1987 году сформировал еще одну группу, the Cross. С Тейлором, поющим соло и играющим на ритм-гитаре, Cross выпустили три альбома, особенно нашедшие аудиторию в Германии, прежде чем распасться в 1993 году.

Мир потерял Меркьюри из-за СПИДа в 1991 году, и оставшиеся участники Queen в следующем году выступили с мемориальным концертом по сбору средств на стадионе «Уэмбли» с рядом приглашенных артистов.

Тейлор возобновил свою сольную карьеру с альбомом 1994 года Happiness? и имел британский хитовый сингл Nazi 1994, в котором выражалось сожаление по поводу роста неонацизма. (Он был запрещен в некоторых изданиях из-за текста песни.) Тейлор выпустил свой следующий альбом Electric Fire летом 1998 года.