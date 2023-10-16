Представитель актерской династии и голубоглазый красавчик: путь к успеху Криса Пайна

Ранняя жизнь

Кристофер Уайтлоу Пайн родился в Лос-Анджелесе, Калифорния, 26 августа 1980 года. Он рос в актерской семье: его бабушка Энн Гвин сыграла главную роль в фильмах «Скачи на ковбое» (1942) и «Дом Франкенштейна» (1944) А отец, Роберт Пайн, известен по роли сержанта Джозефа Гетраера в популярной полицейской драме «Чипсы». Мать Пайна, Гвинн Гилфорд, и сестра Кэти, также строили актерскую карьеру.

В детстве Пайн часто проводил время на голливудских съемочных площадках, хотя в юности в основном интересовался спортом. Он решил заняться семейным бизнесом во время учебы в Калифорнийском университете в Беркли, где посещал курсы актерского мастерства, прежде чем получить диплом по английской литературе.

«Дневники принцессы» и «Дымящиеся тузы»

Крис Пайн начал свою актерскую карьеру на телевидении с ролей в сериалах «Скорая помощь», «Защитник» и «CSI: Майами». С его мальчишеской внешностью и поразительными голубыми глазами это был только вопрос времени, когда он получил главную роль в романтической комедии.

Он дебютировал в полнометражном кино в 2004 году, сыграв главную роль вместе с Энн Хэтэуэй в «Дневниках принцессы – 2: Как стать королевой».