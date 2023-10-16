Представитель актерской династии и голубоглазый красавчик: путь к успеху Криса Пайна

Кто такой Крис Пайн?
Сын и внук успешных актеров, Крис Пайн в начале своей карьеры несколько раз появлялся на телевидении, прежде чем снялся вместе с Энн Хэтэуэй в фильме «Дневники принцессы – 2: Как стать королевой» (2004).
Он сыграл культового капитана Джеймса Кирка в ремейке 2009 года «Звездного пути» — роль, которая превратила молодого актера в звезду Голливуда. Наряду с такими блокбастерами, как «Неуправляемый» (2010), «Джек Райан: теория хаоса» (2014) и сиквелами «Звездного пути», Пайн продемонстрировал комедийный талант в мюзикле «Чем дальше в лес…» (2014). Позже он снялся в очень успешном супергеройском полнометражном фильме «Чудо-женщина» (2017).
Анна Кендрик и Крис Пайн в фильме «Чем дальше в лес…». Фото кадр из фильма 2014 года
Ранняя жизнь
Кристофер Уайтлоу Пайн родился в Лос-Анджелесе, Калифорния, 26 августа 1980 года. Он рос в актерской семье: его бабушка Энн Гвин сыграла главную роль в фильмах «Скачи на ковбое» (1942) и «Дом Франкенштейна» (1944) А отец, Роберт Пайн, известен по роли сержанта Джозефа Гетраера в популярной полицейской драме «Чипсы». Мать Пайна, Гвинн Гилфорд, и сестра Кэти, также строили актерскую карьеру.
В детстве Пайн часто проводил время на голливудских съемочных площадках, хотя в юности в основном интересовался спортом. Он решил заняться семейным бизнесом во время учебы в Калифорнийском университете в Беркли, где посещал курсы актерского мастерства, прежде чем получить диплом по английской литературе.
«Дневники принцессы» и «Дымящиеся тузы»
Крис Пайн начал свою актерскую карьеру на телевидении с ролей в сериалах «Скорая помощь», «Защитник» и «CSI: Майами». С его мальчишеской внешностью и поразительными голубыми глазами это был только вопрос времени, когда он получил главную роль в романтической комедии.
Он дебютировал в полнометражном кино в 2004 году, сыграв главную роль вместе с Энн Хэтэуэй в «Дневниках принцессы – 2: Как стать королевой».
Каллум Блу, Энн Хэтэуэй, Крис Пайн в фильме 2004 года «Дневниках принцессы – 2: Как стать королевой». Фото: Global Look Press
Пайн вернулся к жанру два года спустя, на этот раз снявшись вместе с Линдси Лохан в фильме «Поцелуй на удачу». Позже ему была предоставлена возможность проявить себя в качестве злодея в криминальном фильме «Козырные тузы» (2007).
Мартин Хендерсон и Крис Пайн в фильме «Козырные тузы» 2007 года. Фото: Global Look Press
«Звездный путь»
В 2008 году Пайн получил желанную роль капитана Джеймса Кирка в перезапуске знаменитой франшизы «Звездный путь» режиссера Дж.Дж. Адамса. С другими подающими надежды актерами Закари Куинто и Зои Салдана в роли Спока и Ухуры соответственно, «Звездный путь» имел успех как у критиков, так и в прокате после выхода в 2009 году — и Пайн в одночасье стал звездой.
Крис Пайн в роли капитана Кирка и Закари Куинто в роли Спока в фильме «Звездный путь» (2009). Фото: Global Look Press
Он повторил роль капитана Кирка в «Стартерк: Возмездие» (2013) и снова в «Стартрек: Бесконечность» (2016).
«Неуправляемый», «Джек Райан» и «Чем дальше в лес...»
Крис Пайн и Дензел Вашингтон в фильме 2010 года «Неуправляемый». Фото: Global Look Press
Успех «Звездного пути» открыл для Пайна еще больше дверей, поскольку он получил дополнительные заметные роли в кино. Он снялся вместе с Дензелом Вашингтоном в триллере Тони Скотта «Неуправляемый» (2010); попал в любовный треугольник с Риз Уизерспун и Томом Харди в боевике «Значит, война» (2012); и сыграл агента ЦРУ в фильме режиссера Кеннета Брана «Джек Райан: теория хаоса» (2014).
Крис Пайн и Кира Найтли в фильме «Джек Райан: теория хаоса». Фото: кадр из фильма 2014 года
Он также изобразил коварного плохого парня в фильме «Несносные боссы – 2» (2014) и продемонстрировав комедийный талант в мюзикле «Чем дальше в лес…» (2014).
После возвращения в типаж с героической ролью в фильме «И грянул гром» (2016) он снялся в роли благородно мыслящего грабителя банков в фильме «Любой ценой» (2016) с Джеффом Бриджесом.
«Чудо-женщина»
Крис Пайн и Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина» 2017 года. Фото: Global Look Press
Затем Пайн взял сыграл роль Стива Тревора - напарника героини «Чудо-женщины» (2017). Получивший огромный успех благодаря участию Пайна и его коллеги по фильму Галь Гадот, полнометражный фильм вдохнул новую жизнь во вселенную супергероев DC и стимулировал производство продолжения «Чудо-женщины 1984», премьера которого состоялась в 2020 году.
«Излом времени» и «Имя мне Ночь»
В 2018 году Пайн сыграл важную роль в фильме «Излом времени», основанном на популярной детской книге Мадлен Л'Энгл, и снялся в исторической драме «Король вне закона».
В следующем году он воссоединился с режиссером «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс, чтобы возглавить сериал канала TNT «Имя мне Ночь», сыграв репортера, который идет по скользкой дорожке по следу неразгаданной тайны.
Крис Пайн в фильме «Имя мне ночь». Фото: кадр из фильма 2019 года