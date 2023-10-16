«Функция писателя-фантаста — давать надежду»: секрет популярности Рэя Бредбери

Кем был Рэй Брэдбери?

Рэй Брэдбери был американским автором фэнтези и ужасов, который отвергал отнесение себя к категории авторов научной фантастики, утверждая, что его работы основаны на фантастическом и нереальном. Его самый известный роман — «451 градус по Фаренгейту» — мрачное исследование будущего американского общества, в котором критическое мышление объявлено вне закона.

Его также помнят по нескольким другим популярным работам, в том числе «Марсианские хроники» и «Вино из одуванчиков». Брэдбери получил Пулитцеровскую премию в 2007 году и является одним из самых знаменитых авторов XXI века.

Ранняя жизнь

Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920 года в Уокигане, штат Иллинойс, в семье Леонарда Сполдинга Брэдбери, линейщика энергетических и телефонных компаний, и Эстер Моберг Брэдбери, шведской иммигрантки.

Брэдбери провел детство в Уокигане, которое позже он включил в несколько полуавтобиографических романов и рассказов. В детстве он был большим поклонником волшебников и ненасытным читателем приключенческой литературы и фэнтези — особенно Л. Фрэнка Баума, Жюля Верна и Эдгара Райса Берроуза.