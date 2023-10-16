«Функция писателя-фантаста — давать надежду»: секрет популярности Рэя Бредбери

Кем был Рэй Брэдбери?
Рэй Брэдбери был американским автором фэнтези и ужасов, который отвергал отнесение себя к категории авторов научной фантастики, утверждая, что его работы основаны на фантастическом и нереальном. Его самый известный роман — «451 градус по Фаренгейту» — мрачное исследование будущего американского общества, в котором критическое мышление объявлено вне закона.
Его также помнят по нескольким другим популярным работам, в том числе «Марсианские хроники» и «Вино из одуванчиков». Брэдбери получил Пулитцеровскую премию в 2007 году и является одним из самых знаменитых авторов XXI века.
Ранняя жизнь
Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920 года в Уокигане, штат Иллинойс, в семье Леонарда Сполдинга Брэдбери, линейщика энергетических и телефонных компаний, и Эстер Моберг Брэдбери, шведской иммигрантки.
Брэдбери провел детство в Уокигане, которое позже он включил в несколько полуавтобиографических романов и рассказов. В детстве он был большим поклонником волшебников и ненасытным читателем приключенческой литературы и фэнтези — особенно Л. Фрэнка Баума, Жюля Верна и Эдгара Райса Берроуза.
Рэй Бредбери в детстве. Фото: соцсети
Брэдбери решил стать писателем примерно в 12 или 13 лет. Позже он сказал, что принял это решение в надежде подражать своим героям и «жить вечно» благодаря своей художественной литературе.
Семья Брэдбери переехала в Лос-Анджелес, Калифорния, в 1934 году. Будучи подростком, он участвовал в школьном драматическом кружке и иногда дружил с голливудскими знаменитостями. Его первая официальная зарплата в качестве сценариста была получена за публикацию шутки для шоу Джорджа Бернса «Бернс и Аллен». После окончания средней школы в 1938 году Брэдбери не мог позволить себе поступить в колледж, поэтому вместо этого пошел в местную библиотеку.
«Библиотеки воспитали меня, — сказал он позже. — Я верю в библиотеки, потому что у большинства студентов нет денег. Когда я окончил среднюю школу, это было во время Депрессии, и у нас не было денег. Я не мог поступить в колледж, поэтому ходил в библиотеку три дня в неделю в течение 10 лет».
Книги и рассказы
Чтобы прокормить себя во время написания, Брэдбери продавал газеты. Свой первый рассказ он опубликовал в журнале для любителей в 1938 году, в тот же год, когда окончил среднюю школу. В следующем году он опубликовал четыре номера своего собственного фан-журнала Futuria Fantasia. Почти каждая статья в журнале была написана самим Брэдбери; он использовал множество псевдонимов, пытаясь скрыть тот факт, что журнал был виртуальным шоу одного актера.
«До написания моего первого хорошего рассказа оставались еще годы, — сказал он позже, — но я мог видеть свое будущее. Я знал, куда я хотел пойти».
Рэй Бредбери в молодости. Фото: соцсети
Брэдбери продал свое первое профессиональное произведение, рассказ «Маятник», в ноябре 1941 года, всего за месяц до вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну, после нападения Японии на Перл-Харбор.
Местная призывная комиссия признала Брэдбери непригодным к военной службе из-за проблем со зрением, и к началу 1943 года он стал полноценным писателем. Его первый сборник рассказов «Темный карнавал» был опубликован в 1947 году.
В том же году он женился на Маргарет Мэгги Макклюр, с которой познакомился, когда она работала продавцом в книжном магазине. Макклюр была кормильцем семьи в первые дни их брака, поддерживая Брэдбери, когда тот работал над своим произведением практически бесплатно. У пары было четыре дочери: Сьюзен (1949), Рамона (1951), Беттина (1955) и Александра (1958).
Рэй Бредбери с семьей. Фото: соцсети
В 1950 году Брэдбери опубликовал свою первую крупную работу «Марсианские хроники», в которой подробно описал конфликт между людьми, колонизирующими Красную планету, и коренными марсианами, с которыми они там столкнулись.
Иллюстрация к «Марсианским хроникам». Фото: соцсети
Хотя многие считали это произведением научной фантастики, сам Брэдбери считал это фэнтези.
«Я не пишу научную фантастику, — сказал он. — Научная фантастика — это изображение реального. Фэнтези — это изображение нереального. Так что «Марсианские хроники» — это не научная фантастика, это фэнтези. Этого не могло случиться, понимаете?»
Телевизионные адаптации рассказов Брэдбери и комиксов начали появляться в 1951 году, познакомив его с более широкой аудиторией.
Самое известное произведение Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», опубликованное в 1953 году, мгновенно стало классикой в эпоху маккартизма благодаря исследованию тем цензуры и конформизма. В 2007 году сам Брэдбери оспаривал, что цензура была главной темой «451 градуса по Фаренгейту», вместо этого объясняя книгу как историю о том, как телевидение подавляет интерес к чтению:
«Телевидение сообщает вам даты правления Наполеона, но не о том, кем он был».
Иллюстрация к «451 градус по Фаренгейту». Фото: соцсети
Несмотря на свое очевидное отвращение к телевидению, Брэдбери выступал за экранизацию своих работ. Он написал множество сценариев и обработок, включая версию «Моби Дика» 1956 года. В 1986 году Брэдбери разработал свой собственный телесериал на канале HBO, что позволило ему экранизировать свои рассказы. Сериал выходил до 1992 года.
Известный своей плодовитостью, Брэдбери писал по несколько часов каждый день на протяжении всей своей жизни, что позволило ему опубликовать более 30 книг, около 600 коротких рассказов и множество стихотворений, эссе, сценариев и пьес.
Хотя Брэдбери получил множество почестей и наград на протяжении всей своей жизни, его любимой, пожалуй, была должность «консультанта по идеям» для павильона Соединенных Штатов на Всемирной выставке 1964 года.
«Можете ли вы представить, как я был взволнован? — позже он сказал о такой чести. — Потому что я меняю жизни, и в этом все дело. Если вы можете построить хороший музей, если вы можете снять хороший фильм, если вы можете построить хорошую всемирную выставку, если вы можете построить хороший торговый центр, вы меняете будущее.
Вы оказываете влияние на людей, чтобы они встали утром и сказали: «Эй, это стоит того, чтобы пойти на работу». Это моя функция, и это должно быть функцией каждого писателя-фантаста в округе. Дать надежду. Назвать проблему, а затем предложить решение. И я это делаю, все время».
Адаптация фильма «451 градус по Фаренгейту»
Майкл Б. Джордан в роли Гая Монтэга и Майкл Шеннон в роли капитана Джона Битти. Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту» 2018 года
В 2018 году телеканал HBO выпустил экранизацию фильма «451 градус по Фаренгейту» с Майклом Шенноном и Б. Джорданом в главных ролях, последний также выступает исполнительным продюсером проекта.
Смерть и наследие
Брэдбери хорошо писал, когда ему было за 80, диктуя по три часа за раз одной из своих дочерей, которая записывала его слова на страницу. Хотя он сократил большую часть своих путешествий и публичных выступлений, в последние годы своей жизни он дал несколько интервью и помог собрать средства для своей местной библиотеки.
Рэй Бредбери с дочерью Сьюзен, август 2010 года. Фото: соцсети
В 2007 году Брэдбери получил специальную награду от Пулитцеровского совета за «выдающуюся, плодотворную и чрезвычайно влиятельную карьеру непревзойденного автора научной фантастики и фэнтези». В последние годы своей жизни Брэдбери был доволен своим местом в анналах истории научной фантастики, достигнув своей детской мечты жить вечно благодаря своей работе.
«Мне не нужно, чтобы меня оправдывали, — сказал он, — и я не хочу внимания. Я никогда не задаюсь вопросами. Я никогда не спрашиваю чьего-либо мнения. Они не в счет».
Рэй Брэдбери получает награду «Пожизненный лауреат». 15 ноября 2000 года, Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Брэдбери умер в Лос-Анджелесе 5 июня 2012 года в возрасте 91 года. У него остались дочери Сьюзен, Рамона, Беттина и Александра, а также несколько внуков. Увлекательные произведения Брэдбери, вдохновившие писателей, учителей и любителей научной фантастики, а также многих других, будут помнить на протяжении десятилетий.
Звезда Рэя Бредбери на голливудской «Аллее славы». Фото: Global Look Press