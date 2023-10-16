Его музыка раскрывает все то, что человек чувствует, но не может сказать: творческий путь Лайонела Ричи

Уже продемонстрировав свои навыки написания песен с the Commodores, а также написав хитовые баллады Lady (для Кенни Роджерса) и Endless Love (в исполнении Дайаны Росс), Лайонел Ричи выпустил свой одноименный сольный альбом в 1982 году. Он сорвал джекпот с ведущего сингла Truly, который поднялся до № 1 в конце года, в то время как You Are и My Love также попали в Топ-5 Billboard.

Can't Slow Down

Следующая работа Ричи, альбом 1983 года Can't Slow Down, включал энергичный поп-хит All Night Long, а также мечтательную балладу Hello, на которую был снят один из самых популярных музыкальных видеоклипов того времени.

Успех этого проекта, который принес Ричи премию «Грэмми» в номинации «Альбом года», помог укрепить его статус одной из крупнейших звезд музыки. Он исполнил All Night Long на церемонии закрытия Олимпийских игр 1984 года, проходивших в Лос-Анджелесе, Калифорния.