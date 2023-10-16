Его музыка раскрывает все то, что человек чувствует, но не может сказать: творческий путь Лайонела Ричи

Кто такой Лайонел Ричи?
Певец Лайонел Ричи был одним из основателей the Commodores, топовой R & B – группы 1970-х, прежде чем добился успеха в качестве сольного исполнителя с синглом № 1 Truly со своего одноименного дебютного альбома. Вскоре последовали другие хиты, в том числе Hello и Dancing on the Ceiling.
В 1985 году он написал в соавторстве с Майклом Джексоном песню для помощи голодающим We Are the World. Более поздние альбомы Ричи включают Louder than Words (1996) и Coming Home (2006). Он вновь добился успеха в чартах со своим кантри-альбомом Tuskegee 2012 года и был назначен судьей перезапуска шоу American Idol в 2018 году.
Мальчик из Таскиги
Лайонел Ричи в юности. Фото: соцсети
Лайонел Брокман Ричи родился 20 июня 1949 года в Таскиджи, штат Алабама. Он вырос в институте Таскиджи, где работали два поколения его семьи (включая его дедушку, который знал Букера Т. Вашингтона). Как он объяснил Esquire, школа и окружающие жители создали теплую и поддерживающую обстановку для юного Ричи.
«Я родился и вырос в обществе, где, если кто-то не может есть, весь город идет его кормить», — сказал он.
Вначале Ричи вынашивал идею стать священником, но музыка оказалась его истинным призванием.
«Лайонел Ричи»
Лайонел Ричи, играющий на фортепиано на сцене примерно в 1981 году. Фото: Global Look Press
Уже продемонстрировав свои навыки написания песен с the Commodores, а также написав хитовые баллады Lady (для Кенни Роджерса) и Endless Love (в исполнении Дайаны Росс), Лайонел Ричи выпустил свой одноименный сольный альбом в 1982 году. Он сорвал джекпот с ведущего сингла Truly, который поднялся до № 1 в конце года, в то время как You Are и My Love также попали в Топ-5 Billboard.
Can't Slow Down
Следующая работа Ричи, альбом 1983 года Can't Slow Down, включал энергичный поп-хит All Night Long, а также мечтательную балладу Hello, на которую был снят один из самых популярных музыкальных видеоклипов того времени.
Успех этого проекта, который принес Ричи премию «Грэмми» в номинации «Альбом года», помог укрепить его статус одной из крупнейших звезд музыки. Он исполнил All Night Long на церемонии закрытия Олимпийских игр 1984 года, проходивших в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Лайонел Ричи выступает на церемонии закрытия Олимпийских игр 1984 года. Фото: соцсети
Dancing on the Ceiling
Третий сольный альбом Ричи, Dancing on the Ceiling (1986), начался с его номера «Скажи ты, скажи я», удостоенного премии «Оскар», из фильма 1985 года «Белые ночи». Заглавный трек альбома принес Ричи еще один хит № 1 и выпустил еще одно популярное видео, в то время как последующие синглы Love Will Conquer All и Ballerina Girl также попали в топ-10 Billboard.
We Are the World
Кроме того, между своим вторым и третьим альбомами Ричи объединился с Майклом Джексоном, чтобы написать благотворительный сингл We Are the World.
Лайонел Ричи и Майкл Джексон. Фото: соцсети
Благодаря тому, что к делу присоединились такие светила индустрии, как Рэй Чарльз, Брюс Спрингстин, Стиви Уандер и Тина Тернер, We Are the World стал одним из крупнейших хитов в истории, разошедшись тиражом более 20 миллионов копий.
Собственный капитал
В 2013 году состояние Ричи оценивалось в 200 миллионов долларов. В том же году налоговое управление США наложило на него арест за неуплату налогов, который, как пообещал художник, будет «урегулирован немедленно».
Карьера в Commodores
Будучи одним из основателей the Commodores в конце 1960-х, Ричи играл на саксофоне и фортепиано и записал вокал для R & B – группы, растущий успех которой в конце 1970-х годов совпал с его развивающимися навыками автора песен.
Ричи написал несколько самых популярных хитов группы, включая баллады Easy и Three Times a Lady, а также был соавтором фанкового гимна Brick House.
Commodores — американская фанк-соул-группа. Лайонел Ричи — третий слева. Фото: соцсети
Отношения и дети
Ричи женился в первый раз на Бренде Харви в 1975 году.
Бренда Ричи и Лайонел Ричи. Фото: соцсети
Однако с годами их отношения стали напряженными, что привело к неприятному инциденту, в ходе которого она была арестована за нападение на него в 1988 году. Они развелись в 1993 году. Затем, два года спустя, он женился во второй раз, на Диане Александер, но этот союз также закончился разводом в 2004 году.
В промежутках между попаданиями в чарты певец стал более известен как отец Николь Ричи — его приемной дочери от первой жены. Николь часто появлялась в таблоидах со своей подругой Пэрис Хилтон, с которой она снималась в реалити-шоу «Простая жизнь». Позже она стала жить с музыкантом Джоэлом Мэдденом, подарив Лайонелу его первых внуков.
Лайонел Ричи и Николь Ричи. Фото: Global Look Press
У Ричи также есть двое детей от Александры, сын Майлз и дочь София, оба модели.
Судья «Американского идола»
В 2017 году было объявлено, что Ричи будет судьей перезапуска шоу-конкурса певцов American Idol в 2018 году вместе с поп-принцессой Кэти Перри и кантри-красавчиком Люком Брайаном.
Лайонел Ричи в шоу American Idol. Фото: Global Look Press
Ветеран индустрии, казалось, был готов полностью вжиться в свою роль.
«Два дня в неделю профессор Ричи будет рассказывать о реальности того, что нужно, чтобы стать художником, — сказал он New York Times. — Вместо того, чтобы сидеть здесь и стенать о том, как изменился мир с тех пор, как я начал, я собираюсь рассказать им, чего это стоит. Вы думаете, это просто пение? Нет, это не так. Какой у тебя стиль? Какая у тебя выносливость? Сколько раз ты можешь принять «Нет»? Сколько раз ты можешь вернуться? Это художник».
Триумвират Ричи — Брайан — Перри оказался выигрышной комбинацией в 16-м сезоне сериала, и все трое вернулись в качестве судей в 17-м и 18-м сезонах.
Более поздние альбомы и возвращение в чарты с Tuskegee
После длительного перерыва в студии Ричи представил свой четвертый альбом Louder Than Words в 1996 году. После этого он продолжил запись в стабильном темпе, выпустив Time (1998), Renaissance (2000), Just for You (2004), Coming Home (2006) и Just Go (2009) со смешанными отзывами и продажами.
Однако с Tuskegee (2012) артист наконец-то вернулся к известности. Объединившись в основном со звездами кантри-музыки, такими как Блейк Шелтон, Шанайя Твейн и Вилли Нельсон, Ричи исполнил новые версии своих величайших хитов, подняв альбом на первое место в Billboard 200.
Лайонел Ричи на концерте в Париже презентует новый альбом «Таскеги». 28 ноября 2012 года. Фото: Global Look Press
Туры и резиденция в Лас-Вегасе
Не проявляя никаких признаков замедления, Ричи продолжал стабильно выступать и в свои 60, запустив двухлетний тур All the Hits, All Night Long Tour в 2013 году.
Он перенес ту же тему в резиденцию Лайонела Ричи «Все хиты» в Лас-Вегасе в 2016 году, продолжая там свою карьеру в перерывах между выступлениями на других площадках с такими артистами, как Мэрайя Кэри.
Афиша совместного концерта Лайонела Ричи и Мэрайи Кэри. Фото: соцсети