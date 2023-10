Его музыка раскрывает все то, что человек чувствует, но не может сказать: творческий путь Лайонела Ричи

Кто такой Лайонел Ричи?

Певец Лайонел Ричи был одним из основателей the Commodores, топовой R & B – группы 1970-х, прежде чем добился успеха в качестве сольного исполнителя с синглом № 1 Truly со своего одноименного дебютного альбома. Вскоре последовали другие хиты, в том числе Hello и Dancing on the Ceiling.

В 1985 году он написал в соавторстве с Майклом Джексоном песню для помощи голодающим We Are the World. Более поздние альбомы Ричи включают Louder than Words (1996) и Coming Home (2006). Он вновь добился успеха в чартах со своим кантри-альбомом Tuskegee 2012 года и был назначен судьей перезапуска шоу American Idol в 2018 году.

Мальчик из Таскиги