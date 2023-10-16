От провинциальной модели до первой леди США: путь к успеху Мелании Трамп

Кто такая Мелания Трамп?
Мелания Трамп родилась в Словении, работала моделью в Европе и в конце концов оказалась в Нью-Йорке, где познакомилась с магнатом Дональдом Трампом. Пара поженилась в 2005 году, и на следующий год у них родился сын Бэррон.
С избранием Дональда на пост президента США в 2016 году Мелания стала первой первой леди США иностранного происхождения со времен Луизы Адамс в 1820-х годах. Она продолжала отстаивать инициативу «Будь лучшим», которая способствовала эмоциональному и физическому благополучию детей.
Ранняя жизнь
Мелания Трамп в детстве (вторая справа). Фото: соцсети
Мелания, урожденная Мелания Кнавс, позже ставшая Меланией Кнаусс, родилась 26 апреля 1970 года в Ново-Место, Словения (тогда часть Югославии).
Ее отец был автодилером, а мать — дизайнером детской одежды. Она выросла в скромном доме со своей младшей сестрой, а позже обнаружила, что у нее есть старший единокровный брат, который остался у ее отца от предыдущих отношений.
Карьера модели
Мелания Трамп в юности. Фото: соцсети
Мелания начала работать моделью в 16 лет, а два года спустя подписала контракт с агентством в Милане. Она поступила в университет Любляны, но бросила учебу через год, чтобы продолжить карьеру модели.В начале своей карьеры модели Мелания работала в Милане и Париже, прежде чем переехать в Нью-Йорк в 1996 году. Т
ам она получила постоянную работу, сотрудничая с известными фотографами, такими как Патрик Демаршелье и Хельмут Ньютон, и попала на обложки таких журналов, как Harper's Bazaar (Болгария), Vanity Fair (Италия), GQ (для которого она позировала обнаженной в январе 2000 года) и Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Брак с Дональдом Трампом
Мелания познакомилась со своим будущим мужем Дональдом на модной вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году.
Дональд Трамп и его подруга Мелания Кнаусс. 16 января 1999 г. Фото: Global Look Press
Хотя сначала она отказалась встречаться с ним, пара в конце концов начала налаживать отношения и обручилась в 2004 году. На следующий год они поженились на роскошной церемонии в Палм-Бич, штат Флорида, с участием знаменитостей, включая Шакила О'Нила, Барбару Уолтерс, Келли Рипа, Мэтта Лауэра, Кэти Курик, бывшего президента Билла Клинтона и сенатора от Нью-Йорка Хиллари Клинтон.
В 2006 году Мелания родила Бэррона Уильяма Трампа. Их сын — пятый ребенок Дональда Трампа. В том же году она также стала гражданкой США.
Ход президентской кампании
Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп и сын Бэррон Трамп во время его объявления о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2016 году, 15 июня 2015 г. Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Когда Дональд объявил о намерениях выдвинуть кандидатуру на пост президента США в 2016 году, обычно скрытная Мелания оказалась в центре внимания всей страны вместе со своими прошлыми работами модели, некоторые из которых считались пикантными.
Одним из первых противоречивых изображений, которые начали циркулировать в Интернете, была ее публикация в британском GQ 2000 года, на которой она лежала обнаженной на меховом одеяле.
Споры на этом не закончились: в июле 2016 года Мелания выступила с речью на Национальном съезде республиканцев, некоторые отрывки из которой были признаны идентичными речи Мишель Обамы на Национальном съезде демократической партии 2008 года. Первоначально заявив, что она написала речь, Мелания подверглась критике со стороны СМИ и общественности за плагиат.
Мелания Трамп выступает на Республиканском национальном съезде 8 июля 2016 г. Фото: Global Look Press
Вскоре после этого штатный спичрайтер Мелании Мередит Макивер взяла на себя ответственность за оплошность, заявив, что она случайно включила часть речи Обамы в тезисы выступления Мелании.
Вскоре после этого последовали новые споры. 30 июля 2016 года газета New York Post опубликовала обнаженные фотографии тогдашней 25-летней Мелании.
В ноябре Мелания выступила с редкой речью во время предвыборной кампании, в которой рассказала, что борьба с травлей в интернете была бы для нее приоритетом, если бы она стала первой леди.
«Мы должны учить нашу молодежь американским ценностям: доброте, честности, уважению, состраданию, благотворительности, пониманию, сотрудничеству», — сказала она.
Новостные агентства поспешили указать на иронию в том, что ее муж был известен тем, что использовал социальную медиа-платформу известной соцсети для оскорбления оппонентов.
Первая леди
8 ноября 2016 года Дональд набрал большинство голосов коллегии выборщиков и был избран 45-м президентом Соединенных Штатов после ошеломляющего поражения Хиллари Клинтон. С победой своего мужа Мелания стала первой первой леди США иностранного происхождения после Луизы Адамс, жены Джона Куинси Адамса, которая родилась в Лондоне.
Дональд Трамп с семьей на вечеринке в ночь выборов в отеле Wahlsieg Trumps im Hilton Midtown. Нью-Йорк, 09.11.2016. Фото: Global Look Press
Готовясь к своему переходу к власти, Дональд сообщил журналистам, что Мелания и их сын Бэррон останутся в Нью-Йорке, пока он переедет в Белый дом, что позволит Бэррону закончить год в его частной школе в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена. В июне 2017 года Мелания и Бэррон наконец присоединились к президенту в Белом доме.
Первая леди надеялась добиться любви народа благодаря своей борьбе с буллингом. В октябре она совершила неожиданный визит с министром образования Бетси ДеВос в среднюю школу Орчард-Лейк в Мичигане в рамках инициативы #Nooneatsalone.
«Я всегда верила, что вам нужно относиться друг к другу с уважением, добротой и состраданием», — сказала она студентам.
В следующем месяце скрытная первая леди появилась в журнале Vanity Fair. Согласно статье, именно Мелания подтолкнула нерешительного Дональда выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, зная, что он пожалеет об упущенной возможности, если не сделает этого. С другой стороны, она, предположительно, никогда не ожидала оказаться в Белом доме.
«Это не то, чего она хотела, и это не то, чего он когда-либо думал, что выиграет, — сказал один из давних друзей пары. — Она не хотела, чтобы это дошло до черта. Я не думаю, что она думала, что это произойдет».
Мелания Трамп в журнале Vanity Fair. Фото: соцсети
Независимо от того, собиралась она когда-либо жить в Белом доме или нет, первая леди продемонстрировала свой подход к украшению резиденции.
«Президент, Бэррон и я очень рады нашему первому Рождеству в Белом доме, — говорится в заявлении Мелании. — Как и во многих семьях по всей стране, праздничные традиции очень важны для нас. Я надеюсь, что, посетив Народный дом в этом году, посетители почувствуют себя дома на празднике».
Направленность политики и противоречия
В январе 2018 года Мелания наняла 27-летнего Рейгана Томпсона, ранее исполнительного помощника в Совете национальной безопасности и советника конгрессмена, ставшего директором ЦРУ Майка Помпео, на должность своего директора по политике. Представитель сказал, что новый сотрудник поможет подготовить и внедрить официальную платформу первой леди в ближайшие месяцы.
Этот шаг был предпринят вскоре после публикации взрывоопасной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», в которой Мелания описывалась как невольная участница кампании своего мужа, которая разрыдалась в ночь его избрания. Сообщается, что первая леди была возмущена этим сообщением и дала указание своим сотрудникам опровергнуть утверждения книги.
Вскоре всплыло еще больше споров с сообщением о том, что Дональд был связан со звездой фильмов для взрослых десятилетием ранее, причем старлетке якобы заплатили за молчание незадолго до выборов 2016 года.
Впоследствии первая леди отменила поездку со своим мужем на Всемирный экономический форум в Швейцарию и несколько дней не появлялась на публике, что вызвало слухи о разногласиях между ними.
В конце концов, ее пресс-секретарь растопил лед, раскритиковав «непристойные и откровенно ложные репортажи» в соцсети, а Мелания вслед за этим подтвердила, что она примет участие в обращении президента о положении в Союзе 30 января.
«Будь лучшим»
7 мая 2018 года Мелания представила свою платформу «Будь лучшим», сфокусированную на трех ключевых целях: благополучии, борьбе со злоупотреблением запрещенными веществами и позитиве в социальных сетях.
«Как мать и как первая леди, меня беспокоит, что в современном быстро меняющемся и постоянно взаимосвязанном мире дети могут быть менее подготовлены к выражению или управлению своими эмоциями и часто прибегают к таким формам деструктивного или аддиктивного поведения, как издевательства, наркомания или даже самоубийство, — сказала она. — Я твердо убежден, что, став взрослыми, мы можем и должны наилучшим образом разъяснять нашим детям важность здоровой и сбалансированной жизни».
Мелания Трамп объявляет о своих инициативах в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, 7 мая 2018 г. Фото: Global Look Press
Хотя прогресс «Будь лучшим» замедлился из-за ухода директора по политике Восточного крыла в июле, Мелания вернулась к инициативе и выступила на конференции 20 августа о предотвращении кибербуллинга.
Когда критики спросили, как она может спокойно подойти к этому вопросу в то же утро, когда ее муж набросился в соцсети на специального прокурора Роберта Мюллера и бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, пресс-секретарь сказал, что первая леди «осведомлена о критике, но это не помешает ей делать то, что она считает правильным».
Пограничный контроль
В июне 2018 года первая леди высказалась по спорному вопросу о разлучении детей со своими родителями после незаконного пересечения мексиканской границы. Хотя ее муж обвинял демократов в принятии закона, который якобы санкционировал подобные действия, это было частью политики абсолютной нетерпимости генерального прокурора Джеффа Сешнса к предотвращению незаконного въезда в страну.
Мелания Трамп. Июнь 2018 года. Фото: Global Look Press
«Миссис Трамп не может видеть детей разлученными со своими семьями и надеется, что обе стороны прохода смогут наконец объединиться для достижения успешной иммиграционной реформы, — сказала она в заявлении через своего пресс-секретаря Стефани Гришем. — Она считает, что мы должны быть страной, которая следует всем законам, но также и страной, которая управляет сердцем».
Несколько дней спустя Мелания нанесла необъявленный визит в детский приют «Воспитание новой надежды» в Макаллене, штат Техас, чтобы осмотреть учреждение и встретиться с детьми и персоналом. Однако сам визит был омрачен ее решением надеть куртку с надписью «Мне действительно все равно, не так ли?» перед отъездом и снова после возвращения на базу ВВС Эндрюс.
Ее пресс-секретарь преуменьшил значение жакета, настаивая на том, что никакого скрытого послания не было, но президент заявил, что оно было направлено против «фейковых новостных СМИ», написав в соцсети:
«Мелания узнала, насколько они нечестны, и ей действительно больше все равно!»
Опасения по поводу здоровья
14 мая 2018 года Мелания перенесла операцию на почках в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида близ Вашингтона, округ Колумбия «Мелания Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественной проблемы с почками. Скорее всего, она останется там на всю неделю, — говорится в заявлении ее офиса. — Первая леди с нетерпением ожидает полного выздоровления, чтобы она могла продолжить свою работу на благо детей во всем мире».
Хотя первую леди выписали из больницы через пять дней, в последующие недели она продолжала скрываться, что вызывало все большее беспокойство о ее самочувствии. В начале июня ее пресс-секретарь заявил, что Мелания не присоединится к мужу на саммите G7 в Квебеке на этой неделе и у нее «нет планов» ехать в Сингапур для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном позже в этом месяце.
2 октября 2020 года президент Трамп сообщил, что у него и жены Мелании оба теста дали положительный результат на CoViD-19. Сын Бэррон также прошел тестирование, и первоначально результат был отрицательным, но несколько недель спустя выяснилось, что второй тест оказался положительным.
Мелания Трамп на мероприятии во время пандемии коронавируса. Декабрь 2020 года. Фото: Global Look Press
Иммиграционные проблемы
В начале 2018 года, когда администрация намеревалась пересмотреть иммиграционное законодательство страны, более ранние действия Мелании как иностранки, стремящейся жить и работать в Соединенных Штатах, попали под пристальное внимание.
В марте 2001 года она получила грин-карту для постоянного проживания в рамках программы EB-1, получившей название «виза Эйнштейна» из-за того, что она выдается ведущим ученым, бизнес-лидерам, оскароносным актерам и другим лицам, демонстрирующим «экстраординарные способности». Некоторые критики сомневались, заслуживает ли она этого звания, хотя другие предположили, что она легко может претендовать на одобрение EB-1.
В августе 2018 года сообщалось, что родителям Мелании, Виктору и Амалии, было предоставлено гражданство США. Также выяснилось, что первая леди спонсировала их получение грин-карт, что противоречит предложению президента о системе, основанной на «заслугах», которая стремилась ограничить спонсорство членов семьи.
Мелания Трамп. Фото: Global Look Press
В декабре 2019 года Мелания стала объектом несанкционированной биографии «Свободно, Мелания» репортера CNN из Белого дома Кейт Беннетт. Книга посвящена отношениям первой леди с ее мужем и падчерицей Иванкой и дает представление о некоторых моментах, которые привлекли внимание прессы, таких как вдохновленная Обамой речь на Республиканском национальном съезде 2016 года.
В начале 2020 года, когда президент пытался провести страну через серьезный кризис в области здравоохранения, вызванный вспышкой коронавируса, первая леди предложила свои два цента, призвав использовать маски для лица и представив предложения по семейным мероприятиям. В апреле она приветствовала возвращение Гришама в свой штат после девятимесячного пребывания последнего на посту пресс-секретаря Белого дома.
Покидая Белый дом
В то время как президентство Дональда Трампа бурно завершилось смертоносным бунтом в Капитолии США 6 января 2021 года, Мелания стремилась завершить свои дни в качестве первой леди на позитивной ноте.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп покидают Белый дом. Фото: Global Look Press
«Обещание этой нации принадлежит всем нам, — сказала она в прощальном послании, опубликованном незадолго до начала работы администрации Джо Байдена. — Вместе, как одна национальная семья, мы можем продолжать быть светом надежды для будущих поколений и продолжить наследие Америки по подъему нашей нации к еще большим высотам благодаря нашему духу мужества, доброты и веры».
Другие проекты
В 2010 году Мелания запустила линию ювелирных украшений, а также линию по уходу за кожей. Она снялась в рекламном ролике Aflac, была соведущей на The View и участвовала в реалити-шоу своего мужа Celebrity Apprentice.