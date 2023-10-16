От провинциальной модели до первой леди США: путь к успеху Мелании Трамп

Независимо от того, собиралась она когда-либо жить в Белом доме или нет, первая леди продемонстрировала свой подход к украшению резиденции.

«Президент, Бэррон и я очень рады нашему первому Рождеству в Белом доме, — говорится в заявлении Мелании. — Как и во многих семьях по всей стране, праздничные традиции очень важны для нас. Я надеюсь, что, посетив Народный дом в этом году, посетители почувствуют себя дома на празднике».

Направленность политики и противоречия

В январе 2018 года Мелания наняла 27-летнего Рейгана Томпсона, ранее исполнительного помощника в Совете национальной безопасности и советника конгрессмена, ставшего директором ЦРУ Майка Помпео, на должность своего директора по политике. Представитель сказал, что новый сотрудник поможет подготовить и внедрить официальную платформу первой леди в ближайшие месяцы.

Этот шаг был предпринят вскоре после публикации взрывоопасной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», в которой Мелания описывалась как невольная участница кампании своего мужа, которая разрыдалась в ночь его избрания. Сообщается, что первая леди была возмущена этим сообщением и дала указание своим сотрудникам опровергнуть утверждения книги.

Вскоре всплыло еще больше споров с сообщением о том, что Дональд был связан со звездой фильмов для взрослых десятилетием ранее, причем старлетке якобы заплатили за молчание незадолго до выборов 2016 года.

Впоследствии первая леди отменила поездку со своим мужем на Всемирный экономический форум в Швейцарию и несколько дней не появлялась на публике, что вызвало слухи о разногласиях между ними.

В конце концов, ее пресс-секретарь растопил лед, раскритиковав «непристойные и откровенно ложные репортажи» в соцсети, а Мелания вслед за этим подтвердила, что она примет участие в обращении президента о положении в Союзе 30 января.

«Будь лучшим»

7 мая 2018 года Мелания представила свою платформу «Будь лучшим», сфокусированную на трех ключевых целях: благополучии, борьбе со злоупотреблением запрещенными веществами и позитиве в социальных сетях.