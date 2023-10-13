Самый загадочный американский поэт и писатель-мистик: биография и творчество Эдгара Аллана По

Кем был Эдгар Аллан По?
Эдгар Аллан По был американским писателем, поэтом, критиком и редактором, наиболее известным своими запоминающимися короткими рассказами и стихотворениями, которые захватили воображение и заинтересовали читателей по всему миру. Его образное повествование и истории о тайнах и ужасах породили современную детективную историю.
Многие произведения По, включая «Сердце-предатель» и «Падение дома Ашеров», стали литературной классикой. Некоторые аспекты жизни По, как и его литература, окутаны тайной, а грани между фактом и вымыслом существенно стерлись после его смерти.
Эдгар Аллан По. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и семья
Эдгар Аллан По родился 19 января 1809 года в Бостоне, штат Массачусетс.
По никогда по-настоящему не знал своих родителей — Элизабет Арнольд По, британскую актрису, и Дэвида По – младшего, актера, родившегося в Балтиморе. Его отец рано ушел из семьи По, а мать скончалась от туберкулеза, когда ему было всего три года.
Разлученный со своим братом Уильямом и сестрой Розали, По переехал жить к Джону и Фрэнсис Аллан, успешному торговцу табаком и его жене, в Ричмонд, штат Вирджиния. Эдгар и Фрэнсис, казалось, сблизились, но у него были более сложные отношения с Джоном Алланом.
К 13 годам По был плодовитым поэтом, но его литературные таланты были обескуражены директором школы и Джоном Алланом, которые предпочли, чтобы По последовал за ним в семейном бизнесе. Предпочитая поэзию прибыли, По, как сообщается, писал стихи на обороте некоторых деловых бумаг Аллана.
Деньги также были проблемой между По и Джоном Алланом. По поступил в Университет Вирджинии в 1826 году, где преуспел в своих занятиях. Однако он не получил от Аллана достаточно средств, чтобы покрыть все свои расходы. По обратился к азартным играм, чтобы покрыть разницу, но оказался в долгах.
Эдгар Аллан По (справа) с друзьями по Университету Вирджинии Майлзом Джорджем и Томасом Гудом Такером. Фото: Global Look Press
Он вернулся домой только для того, чтобы столкнуться с еще одной личной неудачей: его соседка и невеста Сара Эльмира Ройстер обручилась с кем-то другим. Убитый горем, По переехал в Бостон.
Армия и Вест-Пойнт
В 1827 году, примерно в то время, когда он опубликовал свою первую книгу, По вступил в армию США. Два года спустя он узнал, что Фрэнсис Аллан умирает от туберкулеза, но к тому времени, когда он вернулся в Ричмонд, она уже скончалась.
Находясь в Вирджинии, По и Аллан ненадолго помирились друг с другом, и Аллан помог По получить назначение в Военную академию Соединенных Штатов в Вест-Пойнте. По преуспел в учебе в Вест-Пойнте, но через год его выгнали за плохое исполнение своих обязанностей.
Во время учебы в Вест-Пойнте По поссорился со своим приемным отцом, который женился вторично, ничего ему не сказав. Некоторые предположили, что По намеренно добивался исключения назло Аллану, который в конечном итоге разорвал связи с По.
Редактор, критик, поэт и писатель
После ухода из Вест-Пойнта По опубликовал свою третью книгу и полностью сосредоточился на писательстве. Он путешествовал в поисках возможностей, живя в Нью-Йорке, Балтиморе, Филадельфии и Ричмонде. В 1834 году Джон Аллан умер, вычеркнув По из своего завещания, но обеспечив внебрачного ребенка, которого Аллан никогда не видел.
Дом Эдгара Аллана По в Фордхэме. Фото: Global Look Press
По, который продолжал бороться с нищетой, получил передышку, когда один из его рассказов выиграл конкурс в балтиморском субботнем журнале Visiter. Он начал публиковать больше рассказов и в 1835 году получил редакторскую должность в Southern Literary Messenger в Ричмонде.
По приобрел репутацию беспощадного критика, писавшего злобные рецензии на своих современников. Его язвительная критика принесла ему прозвище Человек С Томагавком.
Его пребывание в журнале оказалось коротким. Агрессивный стиль рецензирования По и иногда воинственный характер обострили его отношения с изданием, и он покинул журнал в 1837 году. По некоторым данным, его проблемы с алкоголем также сыграли свою роль в его уходе.
По продолжал недолго работать в журналах Burton's Gentleman's Magazine, Graham's Magazine, The Broadway Journal, а также продавал свои работы Alexander's Weekly Messenger среди других журналов.
В 1844 году По переехал в Нью-Йорк. Там он опубликовал в New York Sun статью о полете на воздушном шаре через Атлантический океан, которая, как он позже показал, была мистификацией. Его выходка привлекла внимание, но именно его публикация «Ворона» в 1845 году сделала По литературной сенсацией.
Дом Эдгара Аллана По в Рейвенсвуде, Лонг-Айленд, где он жил, работая в Нью-Йорке редактором журнала около 1845 года. Фото: Global Look Press
В том же году По подвергся нападкам за свою язвительную критику в адрес коллеги — поэта Генри Уодсворта Лонгфелло. По утверждал, что Лонгфелло, широко популярная литературная фигура, был плагиатором, что привело к негативной реакции против По.
Несмотря на свой успех и популярность как писателя, По продолжал испытывать финансовые трудности и выступал за повышение заработной платы писателям и принятие международного закона об авторском праве.
Жена
С 1831 по 1835 год По жил в Балтиморе, где родился его отец, со своей тетей Марией Клемм и ее дочерью, его двоюродной сестрой Вирджинией. Он начал уделять свое внимание Вирджинии, которая стала его литературным вдохновением, а также его любовным интересом.
Пара поженилась в 1836 году, когда ей было всего 13 лет. В 1847 году, в возрасте 24 лет — в том же возрасте, когда умерли мать и брат По, — Вирджиния скончалась от туберкулеза.
Вирджиния — жена Эдгара Аллана По. Фото: Global Look Press
По был подавлен горем после ее смерти, и хотя продолжал работать, у него было слабое здоровье и он испытывал финансовые трудности вплоть до своей смерти в 1849 году.
Стихи
По самостоятельно опубликовал свою первую книгу «Тамерлан и другие стихотворения» в 1827 году. Его второй поэтический сборник «Аль-Арааф, Тамерлан и второстепенные стихотворения» был опубликован в 1829 году.
Будучи критиком в Southern Literary Messenger в Ричмонде с 1835 по 1837 год, По опубликовал в журнале некоторые из своих собственных работ, в том числе две части своего единственного романа «Повествование об Артуре Гордоне Пиме».
Короткие рассказы
В конце 1830-х годов По опубликовал сборник рассказов «Сказки гротеска» и «Арабески». В нем содержалось несколько его самых волнующих рассказов, в том числе «Падение дома Ашеров», «Лигейя» и «Уильям Уилсон».
Иллюстрация к рассказу Эдгара По «Падение Дома Ашеров». Фото: соцсети
В 1841 году Эдгар По положил начало новому жанру детективной литературы с «Убийств на улице Морг». Его литературные новшества принесли ему прозвище Отец Детективной Истории. Писатель на подъеме, он получил литературную премию в 1843 году за «Золотого жука», захватывающую повесть о секретных кодах и охоте за сокровищами.
«Черная кошка»
Постер фильма «Черная кошка», снятого в 1941 году по мотивам рассказа Эдгара Аллана По. Фото: Global Look Press
Рассказ По «Черная кошка» был опубликован в 1843 году в «Сатердей Ивнинг пост». В нем рассказчик, бывший любитель животных, становится алкоголиком, который начинает издеваться над своей женой и черной кошкой.
К концу жуткой истории рассказчик наблюдает, как он сам впадает в безумие, убивая свою жену, о преступлении, о котором его черный кот сообщает в полицию. Позже рассказ был включен в сборник рассказов Эдгара Аллана По «Сказки» 1845 года.
«Ворон»
Иллюстрация к стихотворению Эдгара По «Ворон». Фото: соцсети
Стихотворение По «Ворон», опубликованное в 1845 году в «Нью-Йорк ивнинг миррор», считается одним из самых известных стихотворений в американской литературе и одним из лучших в карьере По.
Неизвестный рассказчик оплакивает кончину своей великой любви Ленор, и его посещает ворон, который настойчиво повторяет одно слово: «Больше никогда». В произведении, состоящем из 18 шестистрочных строф, По исследовал некоторые из своих общих тем — смерть и утрату.
«Аннабель Ли»
Это лирическое стихотворение снова исследует темы смерти и потерь Эдгара По и, возможно, было написано в память о его любимой жене Вирджинии, которая умерла двумя годами ранее. Стихотворение было опубликовано 9 октября 1849 года, через два дня после смерти По, в «Нью-Йорк Трибюн».
Позже в своей карьере По продолжал работать в разных формах, исследуя свою собственную методологию и написав в целом несколько эссе, в том числе «Философия композиции», «Поэтический принцип» и «Обоснование стиха». Он также написал захватывающую повесть «Бочонок Амонтильядо» и такие стихотворения, как «Улалуме» и «Колокола».
Смерть
Эдгар Аллан По. Фото: Global Look Press
По умер 7 октября 1849 года. Его последние дни остаются в некотором роде загадкой. По покинул Ричмонд 27 сентября 1849 года и предположительно направлялся в Филадельфию.
3 октября его нашли в Балтиморе в тяжелом состоянии. По был доставлен в больницу Вашингтонского колледжа, где скончался четыре дня спустя. Его последними словами были: «Господи, помоги моей бедной душе».
В то время говорили, что По умер от «закупорки мозга». Но его фактическая причина смерти была предметом бесконечных спекуляций.
Некоторые эксперты считают, что алкоголизм привел к его кончине, в то время как другие предлагают альтернативные теории. Бешенство, эпилепсия и отравление угарным газом — вот лишь некоторые из состояний, которые, как считается, привели к смерти великого писателя.
Наследие
Вскоре после его кончины репутации По сильно навредил его литературный противник Руфус Грисволд, который подвергался резкой критике со стороны писателя. Он отомстил ему в своем некрологе о По, изобразив одаренного, но проблемного писателя психически ненормальным пьяницей и бабником.
Он также написал первую биографию По, которая помогла закрепить некоторые из этих заблуждений в умах общественности.
Хотя он никогда при жизни не добивался финансового успеха, По стал одним из самых стойких писателей Америки. Его работы сегодня так же неотразимы, как и более века назад.
Мыслитель-новатор с богатым воображением, По создавал рассказы и стихи, которые до сих пор шокируют, удивляют и трогают современных читателей. Его мрачные работы повлияли на писателей, включая Шарля Бодлера, Федора Достоевского и Стефана Малларме.
Коллаж книг Эдгара Аллана По. Фото: соцсети
Дом-музей
Дом в Балтиморе, где По жил с 1831 по 1835 год со своей тетей Марией Клемм и ее дочерью, двоюродной сестрой По и будущей женой Вирджинией, в настоящее время является музеем.
Дом Эдгара Аллана По предлагает самостоятельную экскурсию с экспонатами, посвященными приемным родителям По, его жизни и смерти в Балтиморе, стихам и рассказам, которые он написал, живя там, а также памятным вещам, включая его стул и письменный стол.
Дом-музей Эдгара Аллана По в Балтиморе. Фото: соцсети