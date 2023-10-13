Самый загадочный американский поэт и писатель-мистик: биография и творчество Эдгара Аллана По

Эдгар Аллан По (1809–1849). Фото: Global Look Press

Основоположник детективного жанра, автор приключенческих, мистических и философских новелл. Повлиял на творчество таких знаменитых литераторов, как Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Роберт Льюис Стивенсон, Герберт Уэллс.

Кем был Эдгар Аллан По?

Эдгар Аллан По был американским писателем, поэтом, критиком и редактором, наиболее известным своими запоминающимися короткими рассказами и стихотворениями, которые захватили воображение и заинтересовали читателей по всему миру. Его образное повествование и истории о тайнах и ужасах породили современную детективную историю.

Многие произведения По, включая «Сердце-предатель» и «Падение дома Ашеров», стали литературной классикой. Некоторые аспекты жизни По, как и его литература, окутаны тайной, а грани между фактом и вымыслом существенно стерлись после его смерти.

Эдгар Аллан По. Фото: Global Look Press

Ранняя жизнь и семья

Эдгар Аллан По родился 19 января 1809 года в Бостоне, штат Массачусетс.

По никогда по-настоящему не знал своих родителей — Элизабет Арнольд По, британскую актрису, и Дэвида По – младшего, актера, родившегося в Балтиморе. Его отец рано ушел из семьи По, а мать скончалась от туберкулеза, когда ему было всего три года.

Разлученный со своим братом Уильямом и сестрой Розали, По переехал жить к Джону и Фрэнсис Аллан, успешному торговцу табаком и его жене, в Ричмонд, штат Вирджиния. Эдгар и Фрэнсис, казалось, сблизились, но у него были более сложные отношения с Джоном Алланом.

К 13 годам По был плодовитым поэтом, но его литературные таланты были обескуражены директором школы и Джоном Алланом, которые предпочли, чтобы По последовал за ним в семейном бизнесе. Предпочитая поэзию прибыли, По, как сообщается, писал стихи на обороте некоторых деловых бумаг Аллана.

Деньги также были проблемой между По и Джоном Алланом. По поступил в Университет Вирджинии в 1826 году, где преуспел в своих занятиях. Однако он не получил от Аллана достаточно средств, чтобы покрыть все свои расходы. По обратился к азартным играм, чтобы покрыть разницу, но оказался в долгах.

Эдгар Аллан По (справа) с друзьями по Университету Вирджинии Майлзом Джорджем и Томасом Гудом Такером. Фото: Global Look Press

Он вернулся домой только для того, чтобы столкнуться с еще одной личной неудачей: его соседка и невеста Сара Эльмира Ройстер обручилась с кем-то другим. Убитый горем, По переехал в Бостон.

Армия и Вест-Пойнт

В 1827 году, примерно в то время, когда он опубликовал свою первую книгу, По вступил в армию США. Два года спустя он узнал, что Фрэнсис Аллан умирает от туберкулеза, но к тому времени, когда он вернулся в Ричмонд, она уже скончалась.

Находясь в Вирджинии, По и Аллан ненадолго помирились друг с другом, и Аллан помог По получить назначение в Военную академию Соединенных Штатов в Вест-Пойнте. По преуспел в учебе в Вест-Пойнте, но через год его выгнали за плохое исполнение своих обязанностей.

Во время учебы в Вест-Пойнте По поссорился со своим приемным отцом, который женился вторично, ничего ему не сказав. Некоторые предположили, что По намеренно добивался исключения назло Аллану, который в конечном итоге разорвал связи с По.

Редактор, критик, поэт и писатель

После ухода из Вест-Пойнта По опубликовал свою третью книгу и полностью сосредоточился на писательстве. Он путешествовал в поисках возможностей, живя в Нью-Йорке, Балтиморе, Филадельфии и Ричмонде. В 1834 году Джон Аллан умер, вычеркнув По из своего завещания, но обеспечив внебрачного ребенка, которого Аллан никогда не видел.

Дом Эдгара Аллана По в Фордхэме. Фото: Global Look Press

По, который продолжал бороться с нищетой, получил передышку, когда один из его рассказов выиграл конкурс в балтиморском субботнем журнале Visiter. Он начал публиковать больше рассказов и в 1835 году получил редакторскую должность в Southern Literary Messenger в Ричмонде.

По приобрел репутацию беспощадного критика, писавшего злобные рецензии на своих современников. Его язвительная критика принесла ему прозвище Человек С Томагавком.

Его пребывание в журнале оказалось коротким. Агрессивный стиль рецензирования По и иногда воинственный характер обострили его отношения с изданием, и он покинул журнал в 1837 году. По некоторым данным, его проблемы с алкоголем также сыграли свою роль в его уходе.

По продолжал недолго работать в журналах Burton's Gentleman's Magazine, Graham's Magazine, The Broadway Journal, а также продавал свои работы Alexander's Weekly Messenger среди других журналов.

В 1844 году По переехал в Нью-Йорк. Там он опубликовал в New York Sun статью о полете на воздушном шаре через Атлантический океан, которая, как он позже показал, была мистификацией. Его выходка привлекла внимание, но именно его публикация «Ворона» в 1845 году сделала По литературной сенсацией.

Дом Эдгара Аллана По в Рейвенсвуде, Лонг-Айленд, где он жил, работая в Нью-Йорке редактором журнала около 1845 года. Фото: Global Look Press

В том же году По подвергся нападкам за свою язвительную критику в адрес коллеги — поэта Генри Уодсворта Лонгфелло. По утверждал, что Лонгфелло, широко популярная литературная фигура, был плагиатором, что привело к негативной реакции против По.

Несмотря на свой успех и популярность как писателя, По продолжал испытывать финансовые трудности и выступал за повышение заработной платы писателям и принятие международного закона об авторском праве.

Жена

С 1831 по 1835 год По жил в Балтиморе, где родился его отец, со своей тетей Марией Клемм и ее дочерью, его двоюродной сестрой Вирджинией. Он начал уделять свое внимание Вирджинии, которая стала его литературным вдохновением, а также его любовным интересом.

Пара поженилась в 1836 году, когда ей было всего 13 лет. В 1847 году, в возрасте 24 лет — в том же возрасте, когда умерли мать и брат По, — Вирджиния скончалась от туберкулеза.

Вирджиния — жена Эдгара Аллана По. Фото: Global Look Press

По был подавлен горем после ее смерти, и хотя продолжал работать, у него было слабое здоровье и он испытывал финансовые трудности вплоть до своей смерти в 1849 году.

Стихи

По самостоятельно опубликовал свою первую книгу «Тамерлан и другие стихотворения» в 1827 году. Его второй поэтический сборник «Аль-Арааф, Тамерлан и второстепенные стихотворения» был опубликован в 1829 году.

Будучи критиком в Southern Literary Messenger в Ричмонде с 1835 по 1837 год, По опубликовал в журнале некоторые из своих собственных работ, в том числе две части своего единственного романа «Повествование об Артуре Гордоне Пиме».

Короткие рассказы

В конце 1830-х годов По опубликовал сборник рассказов «Сказки гротеска» и «Арабески». В нем содержалось несколько его самых волнующих рассказов, в том числе «Падение дома Ашеров», «Лигейя» и «Уильям Уилсон».

Иллюстрация к рассказу Эдгара По «Падение Дома Ашеров». Фото: соцсети

В 1841 году Эдгар По положил начало новому жанру детективной литературы с «Убийств на улице Морг». Его литературные новшества принесли ему прозвище Отец Детективной Истории. Писатель на подъеме, он получил литературную премию в 1843 году за «Золотого жука», захватывающую повесть о секретных кодах и охоте за сокровищами.

«Черная кошка»

Постер фильма «Черная кошка», снятого в 1941 году по мотивам рассказа Эдгара Аллана По. Фото: Global Look Press

Рассказ По «Черная кошка» был опубликован в 1843 году в «Сатердей Ивнинг пост». В нем рассказчик, бывший любитель животных, становится алкоголиком, который начинает издеваться над своей женой и черной кошкой.

К концу жуткой истории рассказчик наблюдает, как он сам впадает в безумие, убивая свою жену, о преступлении, о котором его черный кот сообщает в полицию. Позже рассказ был включен в сборник рассказов Эдгара Аллана По «Сказки» 1845 года.

«Ворон»

Иллюстрация к стихотворению Эдгара По «Ворон». Фото: соцсети

Стихотворение По «Ворон», опубликованное в 1845 году в «Нью-Йорк ивнинг миррор», считается одним из самых известных стихотворений в американской литературе и одним из лучших в карьере По.

Неизвестный рассказчик оплакивает кончину своей великой любви Ленор, и его посещает ворон, который настойчиво повторяет одно слово: «Больше никогда». В произведении, состоящем из 18 шестистрочных строф, По исследовал некоторые из своих общих тем — смерть и утрату.

«Аннабель Ли»

Это лирическое стихотворение снова исследует темы смерти и потерь Эдгара По и, возможно, было написано в память о его любимой жене Вирджинии, которая умерла двумя годами ранее. Стихотворение было опубликовано 9 октября 1849 года, через два дня после смерти По, в «Нью-Йорк Трибюн».

Позже в своей карьере По продолжал работать в разных формах, исследуя свою собственную методологию и написав в целом несколько эссе, в том числе «Философия композиции», «Поэтический принцип» и «Обоснование стиха». Он также написал захватывающую повесть «Бочонок Амонтильядо» и такие стихотворения, как «Улалуме» и «Колокола».

Смерть

Эдгар Аллан По. Фото: Global Look Press

По умер 7 октября 1849 года. Его последние дни остаются в некотором роде загадкой. По покинул Ричмонд 27 сентября 1849 года и предположительно направлялся в Филадельфию.

3 октября его нашли в Балтиморе в тяжелом состоянии. По был доставлен в больницу Вашингтонского колледжа, где скончался четыре дня спустя. Его последними словами были: «Господи, помоги моей бедной душе».

В то время говорили, что По умер от «закупорки мозга». Но его фактическая причина смерти была предметом бесконечных спекуляций.

Некоторые эксперты считают, что алкоголизм привел к его кончине, в то время как другие предлагают альтернативные теории. Бешенство, эпилепсия и отравление угарным газом — вот лишь некоторые из состояний, которые, как считается, привели к смерти великого писателя.

Наследие

Вскоре после его кончины репутации По сильно навредил его литературный противник Руфус Грисволд, который подвергался резкой критике со стороны писателя. Он отомстил ему в своем некрологе о По, изобразив одаренного, но проблемного писателя психически ненормальным пьяницей и бабником.

Он также написал первую биографию По, которая помогла закрепить некоторые из этих заблуждений в умах общественности.

Хотя он никогда при жизни не добивался финансового успеха, По стал одним из самых стойких писателей Америки. Его работы сегодня так же неотразимы, как и более века назад.

Мыслитель-новатор с богатым воображением, По создавал рассказы и стихи, которые до сих пор шокируют, удивляют и трогают современных читателей. Его мрачные работы повлияли на писателей, включая Шарля Бодлера, Федора Достоевского и Стефана Малларме.

Коллаж книг Эдгара Аллана По. Фото: соцсети

Дом-музей

Дом в Балтиморе, где По жил с 1831 по 1835 год со своей тетей Марией Клемм и ее дочерью, двоюродной сестрой По и будущей женой Вирджинией, в настоящее время является музеем.

Дом Эдгара Аллана По предлагает самостоятельную экскурсию с экспонатами, посвященными приемным родителям По, его жизни и смерти в Балтиморе, стихам и рассказам, которые он написал, живя там, а также памятным вещам, включая его стул и письменный стол.

Дом-музей Эдгара Аллана По в Балтиморе. Фото: соцсети

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