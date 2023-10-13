Самый загадочный американский поэт и писатель-мистик: биография и творчество Эдгара Аллана По

Ранняя жизнь и семья

Эдгар Аллан По родился 19 января 1809 года в Бостоне, штат Массачусетс.

По никогда по-настоящему не знал своих родителей — Элизабет Арнольд По, британскую актрису, и Дэвида По – младшего, актера, родившегося в Балтиморе. Его отец рано ушел из семьи По, а мать скончалась от туберкулеза, когда ему было всего три года.

Разлученный со своим братом Уильямом и сестрой Розали, По переехал жить к Джону и Фрэнсис Аллан, успешному торговцу табаком и его жене, в Ричмонд, штат Вирджиния. Эдгар и Фрэнсис, казалось, сблизились, но у него были более сложные отношения с Джоном Алланом.

К 13 годам По был плодовитым поэтом, но его литературные таланты были обескуражены директором школы и Джоном Алланом, которые предпочли, чтобы По последовал за ним в семейном бизнесе. Предпочитая поэзию прибыли, По, как сообщается, писал стихи на обороте некоторых деловых бумаг Аллана.

Деньги также были проблемой между По и Джоном Алланом. По поступил в Университет Вирджинии в 1826 году, где преуспел в своих занятиях. Однако он не получил от Аллана достаточно средств, чтобы покрыть все свои расходы. По обратился к азартным играм, чтобы покрыть разницу, но оказался в долгах.