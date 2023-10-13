Латиноамериканское украшение Голливуда: как Сальма Хайек стала знаменитой

Кто такая Сальма Хайек?

Сальма Хайек добилась большого успеха в Голливуде благодаря роли в фильме Роберта Родригеса «Отчаянный», в конечном итоге поднялась на вершину индустрии после участия во «Фриде» и номинации на премию «Оскар».

Хайек также принимала участие в телевизионной работе, в частности, выступая в качестве исполнительного продюсера популярного сериала «Дурнушка Бетти».