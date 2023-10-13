Латиноамериканское украшение Голливуда: как Сальма Хайек стала знаменитой

Кто такая Сальма Хайек?
Сальма Хайек добилась большого успеха в Голливуде благодаря роли в фильме Роберта Родригеса «Отчаянный», в конечном итоге поднялась на вершину индустрии после участия во «Фриде» и номинации на премию «Оскар».
Хайек также принимала участие в телевизионной работе, в частности, выступая в качестве исполнительного продюсера популярного сериала «Дурнушка Бетти».
Сальма Хайек и Антонио Бандерас. Фото: кадр из к/ф «Отчаянный»
Ранняя жизнь
Сальма Хайек Хименес родилась 2 сентября 1966 года в Коацакоалькос, Веракрус, Мексика, в семье матери-испанки и отца-ливанца. Выросшая в зажиточной католической семье, Хайек в возрасте 12 лет посещала монастырскую школу в Луизиане и в подростковом возрасте жила со своей тетей в Хьюстоне, штат Техас.
После недолгой учебы в университете в Мехико она бросила учебу, чтобы продолжить карьеру актрисы, в конечном итоге став звездой теленовелл в своей родной Мексике.
Сальма Хайек в молодости, 1995 г. Фото: Global Look Press
Ранние роли в кино
В 1991 году амбициозная Хайек переехала в Лос-Анджелес, Калифорния, полная решимости улучшить свой английский и стать голливудской актрисой. После небольших выступлений она получила роль с Антонио Бандерасом в фильме 1995 года «Отчаянный».
Успех фильма обеспечил ей работу в относительно проходных фильмах, включая романтическую комедию «Поспешишь - людей насмешишь» (1997), подростковый триллер «Факультет» (1998) и остросюжетный вестерн «Дикий, дикий Запад» (1999). Впоследствии Хайек стала иметь дело с небольшими независимыми картинами и основала свою собственную продюсерскую компанию Ventanarosa.
Сальма Хайек и Кевин Клайн. Фото: кадр из к/ф «Дикий, дикий Запад» (1999)
Номинация на «Оскар» за «Фриду»
Все более интеллектуальный и страстный подход Хайек к кинопроизводству достиг кульминации в роли ее мечты в фильме 2002 года «Фрида», в котором она была и продюсером, и актрисой (в роли Фриды Кало). Фильм был номинирован на шесть премий «Оскар», включая номинацию на лучшую женскую роль за Хайек, что сделало ее первой латинской актрисой, номинированной в этой категории.
За успехом Фриды последовали масштабные проекты, в том числе режиссура фильма 2002 года «Чудо Мальдонадо»; главная роль в заключительном эпизоде трилогии «Однажды в Мексике: Отчаянный 2» (2003); и появление в триллере «После заката» (2004) с Пирсом Броснаном.
Сальма Хайек. Фото: кадр из к/ф «Фрида» (2002)
Исполнительный продюсер «Дурнушки Бетти»
Обладательница премии «Эмми» и номинантка на «Оскар» Хайек продолжила работу исполнительным продюсером популярного телесериала «Дурнушка Бетти». Основанный на колумбийской теленовелле «Йо Сой Бетти Ла Фе», сериал выходил с 2006 по 2010 год, премьера состоялась на канале ABC, в 2007 году он получил «Золотой глобус» (лучшая комедия).
Также в 2007 году звезда сериала Америка Феррера получила премию «Эмми» за выдающуюся главную женскую роль в комедийном сериале.
Сальма Хайек и Америка Феррера. Фото: кадр из сериала «Дурнушка Бетти» (2006-2010)
«Студия 30» и «Одноклассники»
Демонстрируя свои комедийные навыки, Хайек сделала серию приглашенных выступлений в популярном ситкоме «Студия 30» в 2009 году. Она сыграла медсестру, у которой завязываются романтические отношения с руководителем телевизионной сети, которого играет Алек Болдуин, позже она вернулась в шоу в 2013 году.
Актриса также появилась с Адамом Сэндлером в комедии 2010 года «Одноклассники», повторив эту роль в сиквеле 2013 года.
Сальма Хайек и Адам Сэндлер. Фото: кадр из к/ф «Одноклассники» (2010)
Мультфильмы
Хайек озвучила персонажа в мультфильме «Кот в сапогах» (2011) — спин-оффе популярной франшизы «Шрек» — вместе с Бандерасом, который озвучил главную роль.
После главной роли в жестоком боевике «Эверли» (2015) она переключилась на более серьезный материал с широко распространенным выходом «Пророка» Халиля Джебрана позже в том же году. Актриса спродюсировала и обеспечила закадровую работу для фильма, анимированного пересказа сборника духовных эссе Джебрана.
Сальма Хайек и Антонио Бандерос на премьере фильма «Кот в сапогах», 22 октября 2011 г. – Вествуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
«Беатрис на ужине» и «Телохранитель киллера»
Привлеченная проектами разных жанров, Хайек снялась в потрясающей драмеди «Беатрис на ужине» и сыграла жену Сэмюэля Л. Джексона в «Телохранителе киллера», оба в 2017 году.
Затем она снялась в триллере «Операция «Колибри» (2018), а позже объединилась с Тиффани Хаддиш и Роуз Бирн, чтобы сыграть безжалостного руководителя в комедии «Настоящие боссы» (2020).
Сальма Хайек. Фото: кадр из к/ф «Беатрис на ужине» (2017)
Личная жизнь
В декабре 2017 года, после того как десятки других женщин выступили с обвинениями продюсера Харви Вайнштейна, Хайек написала статью для The New York Times под названием «Харви Вайнштейн - тоже мой монстр».
Актриса описала многочисленные попытки не принимать его ухаживания на протяжении многих лет. Кроме того, по ее словам, во время приступа ярости Вайнштейн якобы угрожал убить ее.
Хайек начала встречаться с французским предпринимателем Франсуа-Анри Пино в 2006 году, а в следующем году пара обручилась. 21 сентября 2007 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, она родила дочь Валентину Палому Пино. Пара поженилась в День святого Валентина 2009 года в Париже, Франция, и вскоре после этого провела вторую церемонию в Венеции.
Ранее Хайек встречалась с несколькими актерами, включая Эдварда Нортона, Эдварда Аттертона и Ричарда Кренну-младшего.
Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек, 12 сентября 2023 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press