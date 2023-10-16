Смогла воспитать дочь-звезду: кто такая Наталья Никитина

В 90-е годы матери телеведущей и блогерши Насти Ивлеевой приходилось буквально выживать. Но сейчас дочь взяла на себя финансовое обеспечение Натальи Никитиной.

Детство и юность

Наталья Никитина родилась 11 апреля 1970 года в деревне Разметелево Всеволожского района Ленинградской области. Мать Насти Ивлеевой о своих детских годах не любит вспоминать.

Все дело в том, что родители не могли уделять маленькой Наташе достаточно времени. За Никитиной чаще родителей смотрела сестра. И Наталье приходилось все дела по дому выполнять самостоятельно.