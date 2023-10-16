Смогла воспитать дочь-звезду: кто такая Наталья Никитина

В 90-е годы матери телеведущей и блогерши Насти Ивлеевой приходилось буквально выживать. Но сейчас дочь взяла на себя финансовое обеспечение Натальи Никитиной.
Детство и юность
Наталья Никитина родилась 11 апреля 1970 года в деревне Разметелево Всеволожского района Ленинградской области. Мать Насти Ивлеевой о своих детских годах не любит вспоминать.
Все дело в том, что родители не могли уделять маленькой Наташе достаточно времени. За Никитиной чаще родителей смотрела сестра. И Наталье приходилось все дела по дому выполнять самостоятельно.
Мать Насти Ивлеевой и сама телеведущая в детстве. Фото: соцсети
А после уроков нужно было выращивать овощи и следить за домашними животными. К слову, Наталья Никитина не стремилась уехать в Санкт-Петербург и получила лишь среднее образование.
Карьера
Из-за того, что возлюбленный не помогал, Никитина трудилась и дояркой, и продавщицей в продуктовом магазине.
В последнее время Наталью Никитину обеспечивает дочь. В одном из интервью Ивлеева призналась, что отправляет 200 тысячи рублей матери.
К тому же, Никитина постепенно сама стала блогером. Благодаря известности дочери, внимание подписчиков Насти перешло и на ее маму.
Наталья Никитина с сыном и дочерью. Фото: соцсети
Личная жизнь
Наталья Никитина рано обрела статус жены. И в 1991 году у нее родилась дочь Анастасия. Но брак женщины распался, так как муж Натальи бросил семью из-за страха ответственности.
Во втором браке у Натальи появился сын Анатолий. Однако и этот брак распался.
Наталье приходилось самой воспитывать детей и поднимать их на ноги. Во многом Никитиной помогала не сдаваться вера. Потому что Наталья — религиозный человек.
А еще мать Насти Ивлеевой любит заниматься творчеством. Она создает фигурки из воскового пластилина и рельефные изображения.
Дом Насти Ивлеевой и ее мамы. Фото: соцсети
В последнее время Наталья Никитина живет в Москве в частном доме в пригороде. Она любит гулять по лесу, собирает грибы и делает дубовые веники.