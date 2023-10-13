Телезвезда 90-х, основатель канала «Спас», замминистра культуры: как сложилась карьера ведущего «МузОбоза» Ивана Демидова и где он сегодня

Когда Ивану исполнилось 17, семья переехала в Москву, где Демидова-старшего, Ивана Семеновича, назначили заместителем министра связи СССР. Юноше пришлось оканчивать одиннадцатый класс в московской школе, и этот последний год ему дался нелегко – все друзья остались в Сызрани, и его спутником стало чувство одиночества.

Окончив школу, Демидов-младший в 1981 году ушел в армию служить в ВДВ в Литву на два года. Демобилизовавшись, вернулся в Москву и устроился работать осветителем в Телецентр Гостелерадио – с этого момента началась его карьера на отечественном телевидении. В тот период заработок был небольшим, и ему приходилось подрабатывать продавцов газировки.