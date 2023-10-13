Телезвезда 90-х, основатель канала «Спас», замминистра культуры: как сложилась карьера ведущего «МузОбоза» Ивана Демидова и где он сегодня

Иван Иванович Демидов родился в Сызрани 23 июля 1963 года. Детство мальчика прошло на малой родине, где он увлекся телевидением и с 10 лет посещал детскую телестудию «Товарищ», пройдя конкурсный отбор.
Иван Демидов в юности. Фото: соцсети
Когда Ивану исполнилось 17, семья переехала в Москву, где Демидова-старшего, Ивана Семеновича, назначили заместителем министра связи СССР. Юноше пришлось оканчивать одиннадцатый класс в московской школе, и этот последний год ему дался нелегко – все друзья остались в Сызрани, и его спутником стало чувство одиночества.
Окончив школу, Демидов-младший в 1981 году ушел в армию служить в ВДВ в Литву на два года. Демобилизовавшись, вернулся в Москву и устроился работать осветителем в Телецентр Гостелерадио – с этого момента началась его карьера на отечественном телевидении. В тот период заработок был небольшим, и ему приходилось подрабатывать продавцов газировки.
Иван Демидов в молодости. Фото: соцсети
Телевидение
Спустя четыре года работы осветителем Демидов был приглашен в качестве режиссера освещения на XIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов Северную Корею в 1989 году. К тому моменту он уже сменил деятельность и стал администратором знаменитых проектов «Что? Где? Когда?», «От всей души», «А ну-ка девушки!».
В 1989 году Демидов вошел в режиссерский состав молодежной передачи «Взгляд» на Центральном телевидении, ассистируя мэтрам Андрею Разбашу и Анатолию Малкину. Из информационной развлекательной в итоге программа превратилась в аналитическую. Ведущими стали Александр Любимов, Владислав Листьев, Александр Политковский. Программу закрыли в 1991 году, но в 1993-м возобновили в формате ток-шоу, и ее режиссером стал Иван Демидов.
Иван Демидов и Константин Эрнст. Фото: соцсети
В 1990 году Демидов стал одним из основателей телекомпании «ВИD», и работал режиссером. Для российских каналов компания производила различные программы: «Поле чудес», «Звездный час», «Угадай мелодию», «Тема» и других. Однако в 1991 году Демидов вышел из закадровой роли и стал телеведущим.
«МузОбоз» и ТВ-6
В 1991 году Демидов стал автором и ведущим музыкально-информационной развлекательной передачи «МузОбоз». Она очень быстро стала популярна как в среде шоу-бизнеса, так и у простого телезрителя, а Демидов стал телезвездой. Дополнительную интригу в шоу привносил образ ведущего – он появлялся в студии в черных очках, никогда не снимал их и после длительное время поддерживал этот загадочный имидж.
Иван Демидов в черных очках. Фото: Global Look Press
«МузОбоз» стал больше чем просто телепередачей – в 1992 году проект вышел в офлайн – «Площадка МузОбоза» стала работать в «Лужниках», это были концерты и другие мероприятия с участием звезд шоу-бизнеса. В 1995 году Демидов учредил газету «МузОбоз».
Иван Демидов в программе "МузОбоз". Кадр из программы
В 1994 году Демидов перешел на работу в Московскую независимую вещательную корпорацию, где занял пост директора телеканала «ТВ-6 Москва», а в 1995 году - вице-президента и заместителя гендиректора корпорации.
Иван Демидов с Лерой Кудрявцевой и Отаром Кушанашвили. Фото: соцсети
Программа «МузОбоз» тоже переехала на ТВ-6, вскоре Демидов уступил место ведущего Отару Кушанашвили и Лере Кудрявцевой, а программа стала называться «Обоzzz-шоу». Сам Иван в поздние годы телеканала вел программы «ЦитаДень» и «Как жить по-православному».
Под руководством Демидова на канале был запущен ряд оригинальных программ: «Пост-музыкальные новости», «Дорожный патруль», «Акулы пера», «Я сама», «Диск-канал», «Партийная зона», «Катастрофы недели», «ОСП-студия» и другие.
Иван Демидов (в центре) с Анатолием Кирилловым и Сергеем Белоголовцевым. Фото: Global Look Press
Передача «Акулы пера» стала культовой для тех времен. Демидов был ее режиссером, вели Илья Легостаев, Отар Кушанашвили, Сергей Соседов. Они задавали провокационные вопросы звездам в эфире и искали сенсации.
Иван Демидов в программе "Русский взгляд". Фото: Global Look Press
В 2001 году Демидов покинул корпорацию, бразды правления перешли к Евгению Киселеву. Иван Иванович сделал перерыв, затем с 2003 по 2005 годы вел религиозную передачу «Русский взгляд» на Третьем канале, после чего в 2005 вместе с Александром Батановым основал телеканал «Спас». И в том же году отходит от телевидения в сторону политики и общественной деятельности.
Другие проекты и награды
Помимо режиссерской, Демидов занимался продюсерской деятельностью, причем в самых разных проектах. Например, в 1998 году на ТВ-6 в честь 100-летия МХАТа вышел сериал «Чехов и Ко», продюсером которого был Демидов.
В 90-е годы регулярно приглашался в состав жюри Высшей лиги КВН, был членом жюри фестиваля КВН «Голосящий КиВиН» (1995—1997). Также приглашался в кресло жюри на юбилейные игры КВН в 2006 и 2016 годах.
Иван Демидов в фильме "Брат 2" без очков. Кадр из фильма
Также Демидов снялся в фильме «Брат-2» в роли самого себя - ведущего телепередачи «В мире людей», в которой принимали участие главные герои фильма. Тот самый узнаваемый образ беспроигрышно окунул зрителя в эпоху 90-х.
В 2003 году Демидов стал участником реалити-шоу «Последний герой-3: Остаться в живых». За время пребывания на острове он похудел на 13 кг. Сейчас весит 76 кг при росте 180 см.
Иван Демидов в шоу "Последний герой 3: Остаться в живых". Кадр из шоу
Также за плечами телевизионного деятеля – масса профессиональных наград. Так, в 1997 году Демидов получил премию Союза журналистов России в номинации «Лучший менеджер телевидения».
Политика и общественная деятельность
В 2005 году Иван Демидов вошел в состав Координационного совета «Единой России» и стоял у истоков создания «Молодой Гвардии», где отвечал за идеологию и политработу. В 2008 году был назначен начальником департамента гуманитарной политики и общественных связей Управления Президента РФ по внутренней политике.
Меньше года в то же время курировал Комиссию по противодействию фальсификации истории. С мая 2012 года по декабрь 2013 года являлся заместителем министра культуры РФ, отвечал за кинематографию.
Иван Демидов на выставке Фонда развития современного искусства. Фото: соцсети
Некоторое время в 2014 году был генеральным директором государственной автономной организации «Дирекция парка «Россия», в следующем году возглавил Фонд развития современного искусства. А с осени 2019 года является директором московского парка «Зарядье».
Личная жизнь
Все силы и время Демидов уделял карьере, так что с личной жизнью у него дела обстоят не так блистательно. Он некоторое время был женат на Елене Леонтьевой, которая работала продюсером. В 1988 году у них родилась дочь Анастасия, она окончила МГУ и переехала в Лондон.
Анастасия Демидова, дочь Ивана Демидова. Фото: соцсети
После развода с Леонтьевой Демидов так и не женился. Ему в 90-е приписывали множество связей со звездами эпохи – Натальей Ветлицкой, Мариной Александровой, Даной Борисовой. Но все они не подтвердились.
Карьера сегодня
Сегодня Демидов продолжает руководить парком «Зарядье», работу которого регулярно освещает в своих соцсетях.
Иван Демидов (слева) с мэром Сергеем Собяниным в парке "Зарядье". Фото: соцсети