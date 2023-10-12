Музыкальный новатор, выведший на сцену Эдиту Пьеху: успех и трагедия Александра Броневицкого

Все знают, что бабушкой певца Стаса Пьехи является неподражаемая Эдита Пьеха. А вот кто был его дедушкой? Тоже выдающийся музыкант — композитор и дирижер Александр Броневицкий, создатель первого в СССР вокального ансамбля «Дружба».
Детство и юность
Александр родился 8 июля 1931 года в Севастополе, в семье военного моряка и певицы. В его крови смешалось несколько национальностей. Отец был наполовину поляком, наполовину белорусом и носил фамилию Бороневицкий, которая затем изменилась ради военного звучания. Мать была наполовину немкой, наполовину латышкой.
В конце 30-х годов семья переехала в Ленинград. Мама будущего дирижера Эрика Карловна работала в местной капелле, дружила с Евгением Мравинским и Клавдией Шульженко. Во время войны саму капеллу и хоровое училище при ней, где учился юный Саша, эвакуировали в Кировскую область. В 1943-м сотрудников учреждения и их детей перевезли в город Горький (Нижний Новгород).
Александр Броневицкий. Фото: страница Стаса Пьехи в социальной сети
Когда же семья вернулась в Северную столицу, Александр поступил в хоровое училище, которое окончил в 1949 году. После войны у него появился младший брат Евгений. Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, мальчики были дружны. Женя по примеру Саши так же выбрал музыкальную карьеру вместо военной и впоследствии стал солистом ВИА «Поющие гитары».
Старший из детей Броневицких отправился учиться на дирижерско-хоровой факультет Ленинградской государственной консерватории. И там среди однокурсников собрал музыкальный ансамбль.
«Дружба»
Первый коллектив Александра Броневицкого назывался «Липка» и был предназначен для выступления на творческих вечеринках. Сам он сидел за роялем, также были еще три музыканта — студенты из стран Восточной Европы — и большая вокальная группа, состоящая, в основном, из его сокурсников-дирижеров.
Состав и концепция ансамбля постоянно менялись. Но вот в 1955-м к нему в качестве солистки присоединилась 18-летняя польская студентка-психолог Эдита Пьеха. Девушка разбавила сугубо мужской коллектив и придумала ему новое название — «Дружба». Публичный дебют певицы состоялся в ночь на 1 января 1956 года.
Вместе с Пьехой ансамбль подготовил программу «Песни народов мира» и завоевал золотую медаль на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве (1957). После этого он получил профессиональный статус и начал выступать в «Ленконцерте».
Броневицкий создал для Эдиты Станиславовны образ и стиль, но пытался сдержать проявления ее индивидуальности, настаивая на том, что без группы она никто.
Ансамбль «Дружба». Фото: via-druzhba.ru
В 1959 году большинство членов коллектива окончило вузы и разъехалось по своим странам. Броневицкий набрал новых музыкантов, а еще добавил в номера сценическую бутафорию и световые эффекты. Обновленный ансамбль прокатился с гастролями по Европе и удостоился первой премии на Всероссийском конкурсе артистов эстрады.
В 1964-м «Дружба» ненадолго попала под запрет. Александру пришлось снова обновить состав исполнителей и концепцию: теперь в ансамбле участвовали представители республик СССР, поющие на национальных языках.
Концерты коллектива разделились на два отделения: в первом выступали мужчины-вокалисты, а во втором музыканты аккомпанировали пению Эдиты Пьехи. Для ансамбля начали писать песни лучшие композиторы, включая Александру Пахмутову и Оскара Фельцмана. В 1970-м руководителю «Дружбы» присудили звание заслуженного артиста РСФСР.
В 1976 году из-за личных и творческих разногласий яркая солистка покинула группу. Броневицкий снова изменил состав, но былой популярности «Дружба» уже не имела. После смерти своего создателя она тут же распалась.
Александр Броневицкий и ансамбль «Дружба». Фото: via-druzhba.ru
Личная жизнь
Броневицкий с первого взгляда влюбился в красавицу Пьеху. Невысокого мужчину привлекала не только стать Эдиты Станиславовны, но еще и ее неприступность — из-за строгого католического воспитания она не позволяла вольностей в общении с собой.
В 1956 году пара сыграла свадьбу. Через пять лет в семье появилась дочь Илона Броневицкая, которой нечасто доводилось видеть своих родителей из-за того, что те постоянно пропадали на гастролях. Девочку отдали на попечение бабушки-певицы. В будущем она тоже запела.
Брак Александра и Эдиты омрачался ревностью мужчины. Он подозревал, что его звездная жена изменяет ему с Муслимом Магомаевым и не только. Тем не менее семья продержалась двадцать лет. Развод и уход певицы из «Дружбы» выпали на 1976-й.
Александр Броневицкий и Эдита Пьеха. Фото: Фото: страница Стаса Пьехи в социальной сети
Уже в следующем году Броневицкий женился второй раз — на артистке Театра музкомедии Ирине Романовской, на 20 лет младше себя. Ее он так же сделал солисткой своего ансамбля. Но вышло так, что без Пьехи «Дружба» оказалась неинтересна публике, и без своей первой музы композитор стал медленно угасать.
Смерть
Александр Александрович скончался на гастролях «Дружбы» в Нальчике — в ночь на 14 июля 1988 года. 56-летний мужчина умер от сердечного приступа.
Позже Эдита Пьеха рассказала, что вторая жена Броневицкого заперла композитора на ключ в гостиничном номере, и когда тот почувствовал себя плохо, то не смог позвать на помощь. Утром его бездыханное тело нашли на полу, в руке была сжата телефонная трубка.
Эдита Пьеха и Илона Броневицкая. Фото: Global Look Press
Музыканта похоронили в Санкт-Петербурге на кладбище «Памяти жертв 9-го января».
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В 2015 году по мотивам биографии Эдиты Пьехи вышел сериал «Рожденная звездой». Имена героев были изменены: студентку из Польши, пробившуюся на советскую эстраду, назвали Клаудией Коваль, а молодого руководителя хора, влюбившегося в нее, — Пал Санычем Шаховским. Персонажа, в котором угадывается Александр Броневицкий, сыграл актер Игорь Петренко.