Музыкальный новатор, выведший на сцену Эдиту Пьеху: успех и трагедия Александра Броневицкого

Все знают, что бабушкой певца Стаса Пьехи является неподражаемая Эдита Пьеха. А вот кто был его дедушкой? Тоже выдающийся музыкант — композитор и дирижер Александр Броневицкий, создатель первого в СССР вокального ансамбля «Дружба».

Детство и юность

Александр родился 8 июля 1931 года в Севастополе, в семье военного моряка и певицы. В его крови смешалось несколько национальностей. Отец был наполовину поляком, наполовину белорусом и носил фамилию Бороневицкий, которая затем изменилась ради военного звучания. Мать была наполовину немкой, наполовину латышкой.

В конце 30-х годов семья переехала в Ленинград. Мама будущего дирижера Эрика Карловна работала в местной капелле, дружила с Евгением Мравинским и Клавдией Шульженко. Во время войны саму капеллу и хоровое училище при ней, где учился юный Саша, эвакуировали в Кировскую область. В 1943-м сотрудников учреждения и их детей перевезли в город Горький (Нижний Новгород).