Счастье помогать актерам: чем известна Олеся Грибок

Олеся Грибок является не только артисткой, еще она создательница книги «Менеджмент киноактера». Это произведение очень ценится людьми творческой профессии, которую однажды выбрала и сама знаменитость.

Детство и юность

Олеся Грибок родилась 12 декабря 1987 года в Радошковичах, городском поселке Молодеченского района. Это место расположено в 40 км от столицы Белорусской ССР.