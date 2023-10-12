Счастье помогать актерам: чем известна Олеся Грибок

Олеся Грибок является не только артисткой, еще она создательница книги «Менеджмент киноактера». Это произведение очень ценится людьми творческой профессии, которую однажды выбрала и сама знаменитость.
Детство и юность
Олеся Грибок родилась 12 декабря 1987 года в Радошковичах, городском поселке Молодеченского района. Это место расположено в 40 км от столицы Белорусской ССР.
Олеся Грибок. Фото: соцсети
Несмотря на то, что любимым предметом в школе у Олеси была геометрия, она стала актрисой. Грибок любила решать задачи, находя неординарные ответы на них.
После школы Олеся Грибок поступила в Минский государственный колледж искусств на специальность «режиссура праздников».
Олеся окончила с отличием среднее специальное учебное заведение. И ее взяли сразу на второй курс Белорусского государственного университета культуры.
Олеся Грибок в сериале «Выше неба». Фото: кадр из фильма
Карьера в кино
В студенчестве Олеся Грибок была организатором гастролей тапера Арсения Трофима, а также актрисой эпизодических ролей в сериалах «Иго любви» и «Капитан Гордеев».
И еще Грибок попробовала себя в роли исполнительного продюсера проекта «Эпоха. События и люди» и начала работать над книгой о самопродвижении артистов.
Еще Олеся проводила чемпионаты СНГ по киберспорту, разрабатывала костюмы для актеров. Олеся смогла придумать косую застежку, которая позволяла снимать куртку, не испортив грим.
Олеся Грибок. Фото: кадр из фильма «Верни мою жизнь»
Постепенно Олеся стала преподавать молодым коллегам то, чему их не учили в вузах. Например, она называла моменты, когда состоявшимся актам стоит пополнять фильмографию.
Сама Олеся прославилась как актриса после съемок сериала «Выше неба». Часто Грибок играла провинциалку, которая приезжала в мегаполис и сталкивалась с подлостью местных людей. Еще артистка отличилась во время съемок сериалов «Верни мою жизнь», а также в фильмах «Код Каина» и «Пес Рыжий».
Олеся Грибок. Фото: кадр из фильма «Пес Рыжий»
Личная жизнь
Мужем Олеси Грибок стал ее оператор и директор. К слову, муж повлиял на стиль ведения странички в социальной сети Олеси.
Раньше Олеся Грибок любила публиковать фотографии в купальниках, потому что обожала пляжный отпуск. Но муж привил любовь Олесе к горам и аутентичной кухне других стран.
К слову, мужем Олеси Грибок является Илья Мацкевич. Он старается во всем поддерживать свою творческую жену.
Олеся Грибок с мужем. Фото: соцсети
Олеся Грибок сейчас
Во время пандемии Олеся делилась с коллегами, как справиться с чувством невостребованности. Она рассказывала, как спасти свои финансы во времена уменьшения ролей в фильмах.
Также артистка сыграла в сериале «Морские дьяволы. Особое задание».