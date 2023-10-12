Искусство Рамуне Ходоркайте: как девочка из Литвы стала одной из самых известных хореографов в России

Детство и юность
Рамуне Ходоркайте появилась на свет в Вильнюсе 1 августа 1971 года. Информации о ранних годах ее жизни немного, однако известно, что вместе с родителями она проживала в Литве. По мнению балетмейстера, главными учителями в ее жизни были мама и папа. С детства Рамуне проявляла творческие способности: занималась танцами, увлекалась рисованием и чтением стихов.
Все же семья считала, что дочь должна получить серьезную профессию, например, медика. Но Рамуне, вопреки уговорам, поступила в Вильнюсскую школу искусств имени Микалоюса Чюрлениса на балетное отделение. Окончив школу, устроилась в Литовский театр оперы и балета. За высшим образованием отправилась в Россию на балетмейстерский факультет ГИТИСа.
Балетмейстер Рамуне Ходоркайте. Фото: социальные сети
Карьера и творчество
Самым известным российским хореографом Рамуне стала не сразу. В 1994 году трудилась в труппе Русского камерного балета «Москва». Затем ушла преподавать в ГИТИС, на кафедру современной хореографии. Занималась с артистами уроками пластики в театре «Школа драматического искусства».
Обладая талантом хореографа, развивая собственные навыки и умения, Рамуне добилась высоких успехов в карьере и расширила географию своей деятельности. Сотрудничала с режиссерами Василием Пичулом и Андреем Кончаловским, с итальянской театральной продюсерской компанией Gitiesse Artisti Riuniti.
Спектакль «Великий Гетсби», хореограф Рамуне Ходоркайте. Фото: социальные сети
В 2016 году преподаватель и балетмейстер очень удачно попробовала себя в режиссуре. Вместе с Алексеем Кузминым-Тарасовым ставили спектакль «Мария Стюарт».
Как требовательный, но очень терпеливый хореограф Ходоркайте проявила себя, работая в театре-студии «Непоседы». У нее сложились теплые и доверительные отношения с ребятами, ведь Рамуне легко ладит с детьми.
Спектакль «Укрощение строптивой», на фото Юлия Высоцкая, Алексей Розин, хореограф Рамуне Ходоркайте. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Успешный путь в карьере, но такая непростая личная жизнь.
Приехав учиться в Москву, Ходоркайте познакомилась с актером Ярославом Бойко. Молодые люди хорошо проводили время вместе, но жениться не спешили. Только в 1998 году официально зарегистрировали свои отношения. Спустя год на свет появился их первенец, сын Максим.
Несмотря на то что Ярослава считали чрезвычайно любвеобильным человеком, Рамуне смогла превратить его в примерного семьянина: Бойко все свободное от съемок время посвящал жене и сыну.
Все же природа взяла свое, и Ярослав в 2001 году изменил жене с партнершей по съемочной площадке Евгенией Добровольской, которая родила от Бойко ребенка. Рамуне, хоть и была разбита этой новостью, нашла в себе силы закрыть глаза на адюльтер супруга.
Тем более что вскоре в звездной семье родилась дочь, которую назвали Эмилия.
Рамуне Ходоркайте c дочерью Эмилией. Фото: социальные сети
Но в 2019 году в Сети опять стала распространяться информация об измене Бойко. На этот раз ему приписывали отцовство ребенка Марии Порошиной.
В 2022 году Ярослав принял решение и подал на развод. 31 января 2023 года Бойко и Ходоркайте были официально разведены. В своем интервью Ярослав неохотно комментирует это событие, добавив, что они с бывшей женой остались друзьями.
Рамуне Ходоркайте с семьей. Фото: социальные сети
Рамуне Ходоркайте сейчас
Ходоркайте продолжает преподавательскую деятельность. На ее мастер-классах практически всегда аншлаг. Самый известный балетмейстер России ставит танцевальные номера для спектаклей.
В сентябре 2023 года в Театре им. Моссовета вышел мюзикл «Бременские музыканты», в главных ролях которого выступили Дарья Емельянова, Глафира Лебедева, Алексей Трофимов и Нил Кропалов, а хореографические номера поставила Рамуне Ходоркайте.