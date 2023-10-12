Искусство Рамуне Ходоркайте: как девочка из Литвы стала одной из самых известных хореографов в России

Детство и юность

Рамуне Ходоркайте появилась на свет в Вильнюсе 1 августа 1971 года. Информации о ранних годах ее жизни немного, однако известно, что вместе с родителями она проживала в Литве. По мнению балетмейстера, главными учителями в ее жизни были мама и папа. С детства Рамуне проявляла творческие способности: занималась танцами, увлекалась рисованием и чтением стихов.

Все же семья считала, что дочь должна получить серьезную профессию, например, медика. Но Рамуне, вопреки уговорам, поступила в Вильнюсскую школу искусств имени Микалоюса Чюрлениса на балетное отделение. Окончив школу, устроилась в Литовский театр оперы и балета. За высшим образованием отправилась в Россию на балетмейстерский факультет ГИТИСа.