Спорт подарил ей мужа и победы: как складывалась карьера Виктории Синициной

Фигуристка прославилась, выступая в паре с Никитой Кацалаповым. К слову, в лице партнера по танцам на льду спортсменка нашла и возлюбленного.
Детство и юность
Виктория Синицина родилась 29 апреля 1995 года в Москве. Отец и сестра Виктории привили девочке любовь к спорту. Поскольку они были гимнастами.
И в четыре года Синицину привели на каток «Вымпел». Вначале девочка занималась просто для укрепления здоровья. Никто из семьи не думал, что Виктория станет известной чемпионкой.
Как и большинство фигуристок, Виктория начинала с одиночного катания. Вместе с ней тренировались будущие звезды спорта Ирина Слуцкая и Илья Климкин. У Виктории была одна проблема на старте спортивной карьеры: она боялась прыгать.
Тогда тренер девочки Юлия Лебедева посоветовала высокой фигуристке с длинными руками показаться тренерам Ирине Лобачевой и Илье Авербуху.
Виктория Стницина в детстве. Фото: соцсети
Синицина понравилась новым наставникам. И ее поставили в пару с Русланом Жиганшиным. В 2008 году этот дуэт вошел в состав национальной сборной.
Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото: соцсети
В паре с Жиганшиным Синицина прокаталась 10 лет. Их первые громкие победы произошли в 2010 году — в финале юниорского Гран-при.
А через несколько лет Виктория Синицина оказалась на пьедестале этапа взрослого Гран-при, еще выиграв в чемпионате мира среди юниоров.
Далее у Виктории появилась золотая медаль юниорского первенства России. Затем Синицина стала обладателем Кубка Вольво и бронзовой медали Кубка России.
В сезоне-2013/14 пара Синициной и Жиганшина смогла завоевать лишь бронзу чемпионата России и зимней Универсиады. Во многом сказался внутренний настрой Виктории, которой было некомфортно выступать среди взрослых коллег. И все же дуэт попал в состав команды, которая готовилась к Олимпийским играм в Сочи.
Руслан Жиганшин. Фото: соцсети
В итоге пара Жиганшина и Синициной распалась. Восьмое место на японском этапе Гран-при, четвертое на дебютном чемпионате Европы и 16-е на Олимпиаде повлияли на такой исход событий.
В это же время перестали выступать вместе Елена Ильиных и Никита Кацалапов. Никита был инициатором распада его дуэта с Еленой. Он же предложил Виктории совместное катание.
В 2014 году чемпион мира и олимпийский чемпион стал выступать вместе с Синициной. Их тренировала Марина Зуева в Америке.
Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото: Global Look Press
Родители не узнали свою дочь после занятий в США. Она стала более уверенной в себе, что и сказалось на дальнейших результатах спортсменки.
На Гран-при пара заняла четвертое место. А в сезоне-2015/16 у Кацалапова случился стрессовый перелом ноги. Татьяна Тарасова предложила Виктории Синициной выступать на показательных упражнениях одной. Но спортсменка отказалась.
Зато на чемпионате России и Skate America Кацалапов и Синицина стали вторыми, а бронзу они забрали на Кубке России.
Виктория Синицина с мамой. Фото: соцсети
В новом сезоне на этапе Кубка России в Йошкар-Оле спортсмены одержали победу.
К слову, пара то выигрывала призы соревнований, то едва попадала в десятку лучших. Критики и тренеры считали, что фигуристам мешает психологическая неустойчивость.
В 2017/2018-м дуэт фигуристов стал тренировать Александр Жулин. Пара смогла забрать бронзовые медали турнира серии «Челленджер» («Все звезды»).
На чемпионате России Виктория и Никита завершили прокат досрочно. Дело в том, что Кацалапов получил травму после сложной поддержки.
Поклонники не понимали, почему уверенный на элементах Никита Кацалапов в паре с Еленой Ильиной вдруг падал и совершал нелепые ошибки с Викторией Синициной. Однако фигуристы не сдавались и считали себя идеально совместимыми на льду.
На турнире серии «Челленджер» пара смогла завоевать серебро в финале. И потом Кацалапов и Синицина получили серебряную медаль чемпионата мира.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Global Look Press
Несмотря на некоторые неудачи, пара все равно вставала на пьедестал. Так в ноябре 2019 года Виктория и Никита впервые победили на этапе Гран-при. Успех ждал ребят и на домашнем этапе, и на континентальном чемпионате.
После перерыва во время пандемии 1 марта 2021 года Виктория и Никита узнали, что их включили в список сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.
15 апреля на командном ЧМ в Осаке пара завоевала золото в ритм-танце. Никиту и Викторию похвалила Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press
Даже новая травма Кацалапова не помешала паре на этапе Гран-при в Токио и Сочи забрать золотые медали.
В январе 2022 года на чемпионате Европы Синицина и Кацалапов снова стали первыми.
В феврале 2022 года на Олимпиаде в Пекине в командном соревновании пара получила серебро.
Личная жизнь
Летом 2019 года Виктория Синицина отправилась вместе с Никитой Кацалаповым на Бали. Поклонники предположили, что у Никиты и Вики начался роман.
Догадки подтвердились, когда в июне 2022 года Никита Кацалапов рассказал, что 22 мая сделал напарнице предложение руки и сердца. И в октябре того же года пара заключила брак в ЗАГСе Барвихи. На свадьбе были Александр Жилин и Татьяна Навка.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов на свадьбе. Фото: соцсети
Виктория Сейчас
Осенью 2022 года Синицина приняла участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ее напарником в команде Ильи Авербуха стал Иван Скобрев.
Иван Скобрев и Виктория Синицина. Фото: Global Look Press
Зрители шоу отметили, что Виктория — не просто талантливая спортсменка, но и очень красивая женщина.