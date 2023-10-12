Спорт подарил ей мужа и победы: как складывалась карьера Виктории Синициной

Фигуристка прославилась, выступая в паре с Никитой Кацалаповым. К слову, в лице партнера по танцам на льду спортсменка нашла и возлюбленного.

Детство и юность

Виктория Синицина родилась 29 апреля 1995 года в Москве. Отец и сестра Виктории привили девочке любовь к спорту. Поскольку они были гимнастами.

И в четыре года Синицину привели на каток «Вымпел». Вначале девочка занималась просто для укрепления здоровья. Никто из семьи не думал, что Виктория станет известной чемпионкой.

Как и большинство фигуристок, Виктория начинала с одиночного катания. Вместе с ней тренировались будущие звезды спорта Ирина Слуцкая и Илья Климкин. У Виктории была одна проблема на старте спортивной карьеры: она боялась прыгать.

Тогда тренер девочки Юлия Лебедева посоветовала высокой фигуристке с длинными руками показаться тренерам Ирине Лобачевой и Илье Авербуху.