Оскароносный советский режиссер: как Сергей Бондарчук - старший стал народным артистом СССР еще в 31 год

Актера и режиссера Федора Бондарчука знают все. Но знаменитой эту фамилию сделал еще его отец Сергей Федорович Бондарчук. Мастер массовых батальных сцен, он вписал себя в историю отечественного кино экранизациями романов-эпопей – «Война и мир» и «Тихий Дон». Работы постановщика признали и за границей – он стал лауреатом премии «Оскар».

Начало карьеры

Сергей Федорович Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в украинской деревушке Белозерка Херсонской области. Его детские годы прошли в городе Ейске, а юность – в Таганроге, где будущий кинодеятель увлекся актерской игрой и вышел на сцену местного драмтеатра.

Такой выбор юноши не поддержал его отец-инженер, считавший актерство несерьезным занятием. Однако родителю пришлось смириться, так как Сергей был непоколебим в своем желании играть. В 1938 году Бондарчук поступил в ростовское театральное училище, которое не успел окончить из-за начала Великой Отечественной войны.

Будущий режиссер служил в Красной Армии. Он прошел всю войну и лишь потом завершил обучение, поступив на актерский факультет ВГИКа. В 1948 году Сергей Федорович окончил вуз и был принят на работу в «Мосфильм», однако параллельно работал в Театре-студии киноактера.