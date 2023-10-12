Оскароносный советский режиссер: как Сергей Бондарчук - старший стал народным артистом СССР еще в 31 год

Актера и режиссера Федора Бондарчука знают все. Но знаменитой эту фамилию сделал еще его отец Сергей Федорович Бондарчук. Мастер массовых батальных сцен, он вписал себя в историю отечественного кино экранизациями романов-эпопей – «Война и мир» и «Тихий Дон». Работы постановщика признали и за границей – он стал лауреатом премии «Оскар».
Начало карьеры
Сергей Федорович Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в украинской деревушке Белозерка Херсонской области. Его детские годы прошли в городе Ейске, а юность – в Таганроге, где будущий кинодеятель увлекся актерской игрой и вышел на сцену местного драмтеатра.
Такой выбор юноши не поддержал его отец-инженер, считавший актерство несерьезным занятием. Однако родителю пришлось смириться, так как Сергей был непоколебим в своем желании играть. В 1938 году Бондарчук поступил в ростовское театральное училище, которое не успел окончить из-за начала Великой Отечественной войны.
Будущий режиссер служил в Красной Армии. Он прошел всю войну и лишь потом завершил обучение, поступив на актерский факультет ВГИКа. В 1948 году Сергей Федорович окончил вуз и был принят на работу в «Мосфильм», однако параллельно работал в Театре-студии киноактера.
Молодой Сергей Бондарчук в фильме «Тарас Шевченко». Фото: кадр из фильма 1951 года
Фильмография
В 1948 году Сергей Бондарчук – старший появился в одной из главных ролей в военной драме «Молодая гвардия» и еще в нескольких фильмах, где был не указан в титрах. В 1950-м он сыграл главного героя исторической мелодрамы «Кавалер Золотой Звезды».
Но настоящую славу ему принесла роль Тараса Шевченко в одноименной картине 1951-го. Ее одобрил сам Иосиф Сталин, вследствие чего актер уже в 31 год получил звание народного артиста СССР. Это был беспрецедентный случай: не только из-за молодости награжденного, но потому что он «перескочил» обязательную ступень народного артиста РСФСР.
Далее были роли в картинах «Адмирал Ушаков» (1953), «Корабли штурмуют бастионы» (1953), «Об этом забывать нельзя» (1954), «Неоконченная повесть» (1955), «Отелло» (1955), «Попрыгунья» (1955), «Иван Франко» (1956), «Шли солдаты...» (1958), «Сережа» (1960).
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме «Отелло». Фото: кадр из фильма 1955 года
В тот период Бондарчук был едва ли не единственным актером, которому было позволено играть в зарубежных картинах. Так Сергей Федорович появился в итальянской военной драме «В Риме была ночь» Роберто Росселлини (1960) и югославской киноленте «Битва на Неретве» Велько Булайича (1969).
Но талантливый человек талантлив во всем, и в 1959 году Бондарчук завил о себе как режиссер – сняв и исполнив главную роль в картине «Судьба человека» по Шолохову. Лента, в которой также сыграла Элина Быстрицкая, была очень тепло встречена зрителями и завоевала Ленинскую премию, Большой Золотой приз Международного кинофестиваля в Москве и много других наград.
Затем Бондарчук выпустил киноэпопею «Война и мир» (1965-1967), в которой также выступил в роли сценариста и сыграл Пьера Безухова. Эта работа, растянувшаяся на шесть лет, принесла постановщику мировую славу, премию «Оскар» и диплом Венецианского кинофестиваля. Картина была показана в 117 странах.
Сергей Бондарчук в фильме «Они сражались за Родину» 1975 года. Фото: Global Look Press
В 1969 году он снял советско-итальянский фильм «Ватерлоо», поражающий своими батальными сценами. Затем последовали главные роли в картинах «Дядя Ваня» (1970), «Молчание доктора Ивенса» (1973), «Выбор цели» (1974) и «Такие высокие горы» (1974).
В 1975-м Бондарчук снял и сыграл главную роль в еще одной шолоховской экранизации – «Они сражались за Родину». Впервые в советском кинематографе фильм показал горечь и драматизм отступления Красной армии. Это не понравилось многим чиновникам, но лента оказался настолько хороша, что завоевала Государственную премию РСФСР.
Позже в фильмографии артиста значатся фильм «Степь» (1977), «Бархатный сезон» (1978), «Отец Сергий» (1978), «Овод» (1980). В начале 80-х он снял на родине, в Италии и Мексике историческую экранизацию Джона Рида «Красные колокола», за которую так же получил ряд наград и премий.
Сергей Бондарчук в фильме «Борис Годунов» 1986 года. Фото: Global Look Press
В 1986 году Бондарчук выпустил драму «Борис Годунов», в которой сам сыграл царя и привлек к съемкам всю свою семью: жену, сына и дочь.
Финал своей жизни кинематографист посвятил еще одной экранизации Шолохова – «Тихий Дон». В начале 90-х она снималась в России и Италии. Сергей Федорович также выступил сценаристом и сыграл роль генерала Краснова. К сожалению, он не успел увидеть выход своего творения на экраны. 7-серийный фильм был закончен только в 2006 году.
Последней ролью звезды на экране стал боярин Морозов в украинской исторической драме «Гроза над Русью» 1992 года.
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Сергей Бондарчук. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Первой женой Сергея Бондарчука была Евгения Белоусова, работавшая в Доме культуры вертолетного завода в Ростове-на-Дону. После войны супруги разошлись. Актер уехал в столицу, а женщина осталась на юге. Их брак, очевидно, не был официальным, так как звезда кино даже не знал, что женщина родила ему сына Алексея, который впоследствии стал математиком.
Второй женой была актриса Инна Макарова, с которой Бондарчук познакомился на съемках «Молодой гвардии». Брак продлился с 1947 по 1958 годы, у супругов родилась дочь Наталья, которая затем пошла по стопам отца и тоже стала режиссером. Ее дети Иван и Мария Бурляевы так же связали свою жизнь с кино.
Когда Сергей Федорович узнал о существовании своего первого ребенка, то был вынужден развестись со второй женой, чтобы заключить фиктивный брак с Евгенией Белоусовой. Все это понадобилось, чтобы признать сына по советским законам. Затем возникли проблемы с разводом со «старой-новой» женой - Евгения просто не появлялась в суде.
Инна Макарова в фильме «Молодая гвардия». Фото: кадр из фильма 1948 года
Решив все юридические моменты, Бондарчук снова женился на Макаровой. Однако общественное мнение сильно давило на пару: супругам присылали анонимные письма, запускали сплетни о них. Позже Инна Владимировна с горечью отмечала, что их с Сергеем заставили развестись.
Но Бондарчук не хотел расставаться. После официального развода он продолжал пытаться сблизиться с Макаровой, но та не отвечала взаимностью, ведь у кинозвезды уже появился роман с молодой партнершей по фильму.
В 1959-м Сергей Федорович женился на актрисе Ирине Скобцевой, с которой затем прожил 35 лет. Они познакомились на съемках фильма «Отелло», в котором сыграли собственно Отелло и Дездемону. Артистку окружали неприятные слухи, якобы она неверна своему мужу и вообще «окрутила» его из корыстных побуждений.
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на Московском кинофестивале в 1973 году. Фото: Global Look Press
В этом браке родились двое детей – Алена и Федор Бондарчуки. О дочери ходили слухи, что она неродная наследница режиссера. Девушка тоже стала актрисой, позже у нее родился сын Константин Крюков, продолживший актерскую династию. В 2009 году Алена умерла от рака в возрасте 47 лет и была похоронена рядом с отцом.
Федор же стал ключевой звездой российского кинематографа и ярким персонажем светской хроники. У него несколько детей, старшего из которых назвали Сергеем в честь деда. Теперь он носит имя Сергей Бондарчук – младший, а культовый режиссер стал Сергеем Бондарчуком – старшим.
Смерть и память
Режиссер Сергей Бондарчук умер в Москве 20 октября 1994 года в возрасте 74 лет. Причиной смерти кинозвезды стал скоротечный рак желудка. Врачи настаивали на срочной операции, но вместо нее постановщик улетел в Италию доснимать «Тихий Дон». Тогда любая задержка грозила неустойкой и крахом создания картины.
Сергей Бондарчук со студентами. Фото: Global Look Press
Сергей Федорович мог бы вылечиться в Италии, но европейская медицина оказалась ему не по карману. В итоге режиссер сгорел от болезни за два месяца. За два часа до смерти он успел исповедоваться иеромонаху Тихону. Похоронили звезду кино на Новодевичьем кладбище.
Осенью 2020 года в возрасте 93 лет умерла его супруга Ирина Скобцева.
В 2021-м к столетию дня рождения режиссера (но с годовым опозданием из-за пандемии коронавируса) вышел фильм «Бондарчук. Battle», снятый на стыке документального и игрового кино. В нем затронут 12-летний период творческой карьеры режиссера, в частности, съемки «Войны и мира».