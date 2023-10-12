«Луна» отечественной рок-музыки: творческий путь вокалистки Лусинэ Геворкян

Но с одноклассниками одаренная школьница общалась мало. В основном, ее друзьями были изгои и одиночки, учившиеся с ней в «музыкалке». С годами Лусинэ сохранила такой стиль общения — в одном из интервью певица призналась, что до сих пор редко посещает тусовки и не стремится знакомиться с популярными в компаниях людьми.

Несмотря на успехи в творчестве, высшее музыкальное образование Геворкян получать не захотела. По ее словам, оно запирает в рамки и не дает музыкантам проявить свои личности.

В 2001 году она окончила МГТУ «МАМИ» по экономической специальности, затем поступила в Московский государственный университет культуры и искусств на факультет менеджмента и социально-информационных технологий.