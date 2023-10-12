«Луна» отечественной рок-музыки: творческий путь вокалистки Лусинэ Геворкян

Лусинэ Геворкян — одна из немногих российских рок-исполнительниц, известных наравне с коллегами-мужчинами. Эпатажная вокалистка доказывает, что роль жены и матери не мешает развитию музыкальной группы и успешной карьеры.
Детство и юность
Лусинэ родилась 21 февраля 1983 года в Армении (город Капан). Вскоре ее семья перебралась в Серпухов. В детстве девочка занималась в музыкальной школе. Она отлично играла на фортепиано и несколько лет побеждала в конкурсах молодых пианистов.
Лусинэ Геворкян в детстве. Фото: соцсети
Но с одноклассниками одаренная школьница общалась мало. В основном, ее друзьями были изгои и одиночки, учившиеся с ней в «музыкалке». С годами Лусинэ сохранила такой стиль общения — в одном из интервью певица призналась, что до сих пор редко посещает тусовки и не стремится знакомиться с популярными в компаниях людьми.
Несмотря на успехи в творчестве, высшее музыкальное образование Геворкян получать не захотела. По ее словам, оно запирает в рамки и не дает музыкантам проявить свои личности.
В 2001 году она окончила МГТУ «МАМИ» по экономической специальности, затем поступила в Московский государственный университет культуры и искусств на факультет менеджмента и социально-информационных технологий.
Лусинэ-студентка с подругой в общежитии (справа). Фото: соцсети
Рок-музыка
Однако прославилась Лусинэ не игрой на клавишных, а своим голосом. В 2003-м она присоединилась в рок-группе «Сфера влияния». А через год освободилось место вокалистки в более популярной команде Tracktor Bowling. Лу перешла в этот коллектив и стала известной среди российских рокеров.
В составе «Трактора» девушка записала пять студийных альбомов и шесть синглов. Группа распалась в 2017 году, но еще в 2008-м у нее образовался сайд-проект Louna, который запустили Лусинэ и басист Виталий Демиденко, являвшийся ее возлюбленным. Новый коллектив быстро стал самостоятельной группой и начал выпускать свою музыку.
Лусинэ с коллегами-музыкантами в начале карьеры. Фото: соцсети
В 2010-м вышел прорывной альбом «Сделай громче!» Всего к 2023 году у команды насчитывается девять студийных пластинок и семь синглов. Мощный голос Геворкян и эмоциональные тексты принесли ей армию собственных поклонников. В 2013-м ее признали лучшей рок-вокалисткой страны.
Примерно в то же время Лу занялась преподавательской деятельностью, обучая молодых артистов рок-вокалу, эстрадно-джазовому вокалу и экстрим-вокалу. Также она стала официальным российским представителем продукции нескольких иностранных музыкальных брендов: микрофонов, мониторов, синтезаторов и вокальных процессоров.
Со временем у вокалистки появились и сольные концерты, на которых она исполняет в том числе песни группы Tracktor Bowling и каверы на мировые рок-хиты.
Личная жизнь
В 2005 году Лусинэ начала встречаться с коллегой по Tracktor Bowling, бас-гитаристом Виталием Демиденко. Влюбленная пара практически сразу стала жить вместе, но узаконила отношения только в 2013-м. Свадьба прошла без пышного торжества, в присутствии близких и друзей, так как певица не любит шумные праздники.
Вместо традиционных обручальных колец муж и жена считают символом своего бракосочетания татуировки, которые они сделали по этому случаю.
Долгое время вокалистка была погружена в музыку и не планировала становиться мамой. Но когда в 2014 году родился ее первенец Максим, девушка призналась, что не понимает, как жила все это время без ребенка.
Виталий Демиденко и Лусинэ Геворкян с их сыном Максимом. Фото: соцсети
Во время беременности артистка продолжала давать концерты, скрывая живот, сидя на стуле и мало передвигаясь по сцене. Ее декрет продлился недолго — когда сыну исполнилось только три месяца, состоялся новый концерт группы Louna. Певица быстро вернула себе форму: при росте в 171 сантиметр она весит около 60 килограммов.
По словам Геворкян, она добросовестно исполняет обязанности жены и матери: готовит борщ и поет сыну детские песни. В социальных сетях можно увидеть семейные фото рок-звезды.
В 2016 году Лусинэ получила гражданство Израиля, а 2022-м переехала вместе с семьей в эту страну.
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Лусинэ Геворкян на сцене. Фото: Global Look Press
Интересные факты
Имя Лусинэ означает «луна». Отсюда и название музыкального коллектива певицы.
У Геворкян был младший брат, который умер от рака в 19 лет. Артистка посвятила его памяти песни «Время» и «Я помню...», вошедшие в альбом Tracktor Bowling 2010 года.
В 2013 году панк-группа «Тараканы!» совместно с Лусинэ записала пробирающую до косточек песню о расставании «5 слов». Трек 20 недель продержался на первой строчке в «Чартовой дюжине».
В 2017 году Геворкян исполнила «Песню Красной королевы», которая стала официальным саундтреком к ледовому шоу «Алиса в стране чудес». В тексте звучит приговор «Голову с плеч!» — фанаты между собой называют трек именно этой фразой.