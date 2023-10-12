Копила на гитару, а стала звездой: кто такая Дора и почему она называла себя дурой

В 2008 году российской певице Доре блогер n3oon предсказал популярность. Так и случилось. Внешне артистка похожа на видеоблогера Таню Волкову. Многие даже считали девушек сестрами. Но у Доры совсем иная биография...
Детство и юность
Настоящее имя Доры — Дарья Шиханова. Девушка родилась 30 ноября 1999 года в Саратове.
Дора появилась на свет раньше прогнозируемого срока. Скорая помощь задержалась, поэтому роды принимал дедушка Даши. На тот момент он был бывшим летчиком, который не растерялся и не стал дожидаться врачей.
Любовь к музыке Шихановой привили родители. В их доме всегда звучали композиции, которым подпевала Даша.
Родители девочки видели, что та тянется к музыке. Поэтому вначале они купили будущей звезде приставку-караоке, а затем гитару. Шиханова сама овладела игрой на гитаре и синтезаторе. А потом без музыкальной школы Даша стала сочинять мелодии и тексты для них.
Дора в детстве. Фото: соцсети
Благодаря другому своему увлечению Даша придумала псевдоним. Шиханова обожает анимационные сериалы, в том числе мультфильм Dora the Explorer (в русской версии — «Даша-путешественница»).
Так Шиханова стала Дорой. При этом она настаивает, чтобы ее сценическое имя писалось с маленькой буквы — dora.
Музыкальна карьера
Первые публикации песен Доры произошли потому, что девочке нужно было купить новую гитару. Для покупки инструмента Дора создала паблик в социальной сети, где представила свои песни под ником Mental Affection.
Гитару Дарья купила. И еще она получила бонус — ее заметил артист Егор Натс.
Егор Натс. Фото: соцсети
Исполнитель предложил Шихановой записать с ним совместные песни для альбома «Убегу». А после у Даши началась сольная карьера.
Дора создала свой собственный стиль в музыке — cute-rock («милый рок»). Поклонницами Даши стали подростки, которые часто переживают из-за неразделенной любви. Особенностью исполнения Доры стала комбинация девичьего вокала с жестким звучанием роковых басов.
В 2019 году Дора выпустила мини-альбом «Я не коммерция». И популярность Шихановой стремительно увеличилась.
Дора с Мэйби Бэйби и LOVV66. Фото: соцсети
Певица встретилась с Владимиром Галатом из группы «Френдзона». Под его руководством Даша записала песню «Дорадура» и остальные композиции для второй пластинки «Младшая сестра».
После девушка даже выступила в эфире Первого канала.
Дора стала ездить по гастролям. В Чите в 2020 году артистке даже пришлось пережить сообщение о заминировании концертного зала. К счастью, оно оказалось ложным.
В 2021 году Шиханова продолжила сотрудничать с другими артистами. Например, она записала вместе с солисткой группы «Френдзона» Мэйби Бэйби треки «Не исправлюсь» и «Барбисайз».
Личная жизнь
О возлюбленных Доры неизвестно. Несмотря на частое упоминание прекрасного чувство в песнях, в обычной жизни Дора не распростятся о своих романах.
Дора. Фото: соцсети
Дора сейчас
В июле 2022 года концерт Доры в рамках фестиваля Summer Sound отменился.
Зато 3 июня 2022 года на лейбле Rhymes Music вышел альбом Miss. В пластинке представлены и дуэты Доры с ЛСП, Платиной и Мэйби Бэйби.
А на ТНТ Music артистка дала интервью, где рассказала о своих идейных вдохновителях. Им стали зарубежные исполнители Ни-Йо и Рианна.