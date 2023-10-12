Копила на гитару, а стала звездой: кто такая Дора и почему она называла себя дурой

В 2008 году российской певице Доре блогер n3oon предсказал популярность. Так и случилось. Внешне артистка похожа на видеоблогера Таню Волкову. Многие даже считали девушек сестрами. Но у Доры совсем иная биография...

Детство и юность

Настоящее имя Доры — Дарья Шиханова. Девушка родилась 30 ноября 1999 года в Саратове.

Дора появилась на свет раньше прогнозируемого срока. Скорая помощь задержалась, поэтому роды принимал дедушка Даши. На тот момент он был бывшим летчиком, который не растерялся и не стал дожидаться врачей.

Любовь к музыке Шихановой привили родители. В их доме всегда звучали композиции, которым подпевала Даша.

Родители девочки видели, что та тянется к музыке. Поэтому вначале они купили будущей звезде приставку-караоке, а затем гитару. Шиханова сама овладела игрой на гитаре и синтезаторе. А потом без музыкальной школы Даша стала сочинять мелодии и тексты для них.