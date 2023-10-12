Почему Екатерина Соломатина рассталась с Сергеем Лазаревым: личная жизнь звезды сериала «До смерти красива»

Однажды Екатерина Соломатина набрала 30 кг – для роли. Ее муж в знак солидарности тоже прибавил в весе. Впрочем, свою любовь он доказывал и другими способами.
Музыкальная девочка
Екатерина Соломатина в детстве с мамой. Фото: соцсети
Екатерина Соломатина родилась 24 августа 1980 года в Новосибирске. С самого раннего детства ее привлекал мир сцены, девочка занималась в театральной студии. Кроме того, подростком Катя освоила игру на фортепиано.
После окончания 8 класса Екатерина поступила в Новосибирское театральное училище, а потом отправилась в Москву – ей было всего 19, но амбициозная девушка была уверена в успехе. И ее уверенность сыграла ей на руку: Екатерина поступила в Школу-студию МХАТ.
Театральная сцена
Екатерина Соломатина в юности. Фото: соцсети
Еще студенткой Соломатина начала выходить на сцену МХТ имени Чехова: третьекурсницей играла в «Преступлении и наказании». И позднее, после получения диплома, она часто исполняла роли в классических пьесах. Некоторое время Екатерина была актрисой «Центра драматургии и режиссуры» Алексея Казанцева и Михаила Рощина.
«Огонь любви», «До смерти красива» и другие фильмы
Екатерина Соломатина в сериале "До смерти красива"
И все же зрители знают Екатерину Соломатину в основном по фильмам и сериалам. Она снималась в них параллельно с работой в театре. Первой киноработой для нее стала роль стюардессы Наташи в сериале «Каменская-2», затем последовала историческая драма «Северный сфинкс».
Однако по-настоящему популярной Соломатина стала, снявшись в сериале «Огонь любви» - адаптации немецкого проекта «Бьянка. Путь к счастью». Ей досталась роль хитрой и эгоистичной девушки – Риты.
Екатерина Соломатина в сериале "До смерти красива"
Для съемок в сериале «До смерти красива» (адаптации американской комедии) Соломатина набрала солидный вес, прибавив 30 килограммов, - прежде при росте 170 см она весила 72 кг. Это стало для нее нелегким испытанием – ведь потом вес пришлось сбрасывать. Зато образ главной героини получился невероятно характерным.
Заметной работой Екатерины стала роль в картине «Одноклассницы: Новый поворот» - в продолжении «Одноклассниц» она снялась вместе с такими знаменитостями, как Светлана Ходченкова, Валентина Мазунина, Ольга Кузьмина, Екатерина Вилкова.
В 2018 году зрители смогли увидеть Екатерину в картине «Все или ничего», где она сыграла в паре с Романом Курцыным. Затем на экраны вышел мини-сериал «Заговор небес», главные роли в котором исполнили Екатерина Соломатина и Михаил Полицеймако.
Доходы Екатерины Соломатиной
Екатерина Соломатина – очень востребованная актриса, и, хотя размеры ее гонораров не афишируются, надо полагать, она получает достойную оплату. Во всяком случае, сниматься в кино сейчас намного выгоднее, чем играть в театре.
Роман с Сергеем Лазаревым
Екатерина Соломатина и Сергей Лазарев. Фото: соцсети
В юности Екатерина встречалась с Сергеем Лазаревым. Роман с известным певцом продлился два года, и расстались молодые люди вполне цивилизованно – без обид и скандалов, оставшись друзьями.
По словам самой актрисы, ей не хотелось бы связывать свою жизнь с кем-то из коллег – она бы предпочла в качестве возлюбленного человека, далекого от мира шоу-бизнеса. И однажды такой человек нашелся.
Александр Калушкин и дочь
Екатерина Соломатина и Александр Калушкин. Фото: соцсети
Поклонники узнали, что Екатерина вышла замуж за Александра Калушкина. Правда, он одно время тоже учился на актерском факультете, но потом сделал выбор в пользу карьеры в автосервисе. Они познакомились, когда Екатерина училась водить машину, начали встречаться, а через два года поженились. В 2011 году Екатерина родила дочь и назвала ее Асей.
Судя по всему, между супругами царит гармония и взаимопонимание. Чтобы поддержать Катю во время съемок сериала «До смерти красива», Александр тоже набрал вес, - в знак солидарности.
Кроме того, он не раз доказывал свою любовь к жене не словами, а делом, - например, сидел в декрете с дочкой, пока Екатерина снималась. Понаблюдав за творческим процессом на съемочной площадке, Калушкин решил попробовать себя в роли продюсера – и, похоже, это ему удается вполне успешно.
Новые роли и воспитание дочери
Екатерина Соломатина с дочкой Асей. Фото: соцсети
Екатерина Соломатина продолжает много сниматься. А еще она участвует в телепроектах – например, выступила экспертом в шоу «ДНК» на канале НТВ. В 2022 году она снялась в мини-сериале «Возраст счастья» режиссера Юрия Лейзерова: они уже сотрудничали в прошлом, и найти общий язык на площадке им достаточно легко.
Весной 2023 года на экраны вышел детективный сериал «Таежный детектив», в котором ей досталась роль помощницы таежной целительницы. Из театра актриса ушла еще в 2011-м, и, по ее словам, возвращаться пока не планирует: плотно занята киносъемками.
Екатерина Соломатина в сериале "Заговор небес"
Дочь Ася проходит сейчас подростковый период. Она с раннего детства присутствовала на съемочной площадке, наблюдая за работой мамы, и сейчас говорит, что станет в будущем либо актрисой, либо продюсером. Пока же девочка занимается теннисом, рисованием и музыкой.
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«Она очень много читает для своих 11 лет. Скупает книги, и книги для нее — лучший подарок. Недавно прочитала «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Сейчас «Отцы и дети» взялась читать. Плюс она очень душевная, сентиментальная. Но при этом по знаку зодиака скорпион, поэтому может дать отпор при необходимости», - рассказывает актриса о дочери.
Среди увлечений Екатерины – бумажные письма и открытки: она отправляет их по почте самой себе, когда бывает в путешествиях, а потом с удовольствием перечитывает.