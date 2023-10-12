Почему Екатерина Соломатина рассталась с Сергеем Лазаревым: личная жизнь звезды сериала «До смерти красива»

Для съемок в сериале «До смерти красива» (адаптации американской комедии) Соломатина набрала солидный вес, прибавив 30 килограммов, - прежде при росте 170 см она весила 72 кг. Это стало для нее нелегким испытанием – ведь потом вес пришлось сбрасывать. Зато образ главной героини получился невероятно характерным.

Заметной работой Екатерины стала роль в картине «Одноклассницы: Новый поворот» - в продолжении «Одноклассниц» она снялась вместе с такими знаменитостями, как Светлана Ходченкова, Валентина Мазунина, Ольга Кузьмина, Екатерина Вилкова.

В 2018 году зрители смогли увидеть Екатерину в картине «Все или ничего», где она сыграла в паре с Романом Курцыным. Затем на экраны вышел мини-сериал «Заговор небес», главные роли в котором исполнили Екатерина Соломатина и Михаил Полицеймако.

Доходы Екатерины Соломатиной

Екатерина Соломатина – очень востребованная актриса, и, хотя размеры ее гонораров не афишируются, надо полагать, она получает достойную оплату. Во всяком случае, сниматься в кино сейчас намного выгоднее, чем играть в театре.

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