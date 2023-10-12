Как Александр Мясников рисковал жизнью в Африке, спасал жену и заступался за друзей

Известный врач-кардиолог Александр Мясников – идеальный герой для приключенческого фильма или романа. Работал в Африке, рискуя жизнью, спасал жену в Америке, говорит в глаза все, что думает, готов защищать друзей, какими бы они ни были. Но иногда жизнь сложнее и интереснее самого остросюжетного фильма, что и доказывает судьба знаменитого теледоктора.

Детство и родители

Александр Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде и уже с детства знал, кем станет в будущем. Александр принадлежит династии врачей. Его прадед был земским лекарем в Тверской области. И, кстати, там находится музей семьи.

Отец Леонид Мясников работал кардиологом, специализировался на поиске методов лечения сердечно-сосудистых болезней, например, гипертонии. Сейчас его труды изучают студенты медицинских вузов.

Также Леонид Александрович известен еще и тем, что состоял в медкомиссии, поддерживавшей здоровье Иосифа Сталина в последние годы его жизни. Мама Александра Мясникова Ольга Халиловна – геронтолог, изучала связь долголетия со здоровым образом жизни.