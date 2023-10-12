Как Александр Мясников рисковал жизнью в Африке, спасал жену и заступался за друзей

Известный врач-кардиолог Александр Мясников – идеальный герой для приключенческого фильма или романа. Работал в Африке, рискуя жизнью, спасал жену в Америке, говорит в глаза все, что думает, готов защищать друзей, какими бы они ни были. Но иногда жизнь сложнее и интереснее самого остросюжетного фильма, что и доказывает судьба знаменитого теледоктора.
Детство и родители
Александр Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде и уже с детства знал, кем станет в будущем. Александр принадлежит династии врачей. Его прадед был земским лекарем в Тверской области. И, кстати, там находится музей семьи.
Отец Леонид Мясников работал кардиологом, специализировался на поиске методов лечения сердечно-сосудистых болезней, например, гипертонии. Сейчас его труды изучают студенты медицинских вузов.
Также Леонид Александрович известен еще и тем, что состоял в медкомиссии, поддерживавшей здоровье Иосифа Сталина в последние годы его жизни. Мама Александра Мясникова Ольга Халиловна – геронтолог, изучала связь долголетия со здоровым образом жизни.
Александр Мясников в детстве. Фото: соцсети
Неудивительно, что эстафету подхватил и Александр и в 1976 году окончил Московский медицинский институт им. Пирогова, а вот ординатуру и аспирантуру – в Институте клинической кардиологии. В 1981 году Мясников защитил кандидатскую диссертацию.
Жизнь в Африке
В тот период Александра направили в Мозамбик как штатного врача – сопровождать команду геологов, искавших в Африке месторождения полезных ископаемых. В 1983 году он практиковал в Замбези, а спустя год – в Анголе.
Александр Мясников работал на африканском континенте, когда в стране было объявлено военное положение, поэтому этот период его жизни характеризуется как полный испытаний и опасностей. Но именно там происходило его становление не только как опытного врача, но и как мужчины. Ведь иногда смерть буквально дышала в затылок, однако молодому доктору удавалось обманывать ее.
В одном из своих интервью Александр Мясников рассказывал, как однажды в Африке на их медицинский лагерь напали. Одних убили, а других взяли в плен. Александру повезло, поскольку в тот трагический день он уехал к своим больным. А когда вернулся, то понял, что Бог его спас.
«Там погибли наши товарищи на месте, потом в плену погибли еще несколько человек. Была долгая дипломатическая работа, через полгода всех освободили, кроме двух человек», – рассказывал молодой кардиолог.
По его словам, выжившие тоже находились в тяжелом состоянии, весили по 50 килограммов и практически никого не узнавали. Как вспоминал врач, один из спасшихся сказал ему тогда: «Саша, если возьмут в плен, стреляйся сразу».
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Александр Мясников в Анголе в 1989 году. Фото: соцсети
Впрочем, удара в сердце можно было ждать не только со стороны боевиков, его могли нанести и местные элиты. В Анголе Мясников работал старшим группы советских врачей-консультантов при местном правительственном госпитале. И однажды туда привезли жену высокопоставленного военного чиновника с огнестрельным ранением живота. Молодой врач прооперировал женщину, извлек пулю и вышел к ожидающим с хорошими новостями.
«Тут меня в сторону отзывает адъютант и нейтральным голосом говорит: «Доктор, у мадам был аппендицит, не так ли?» Я посмотрел в его абсолютно безмятежные глаза и ответил: «Ну конечно, что же еще!» Выбросил пулю и переписал историю болезни», – вспоминал врач в одном из своих интервью.
«Осуждаете? За годы работы в Африке я не раз рисковал жизнью, но стать жертвой семейных разборок местной элиты – увольте!»
Впрочем, в Африке можно было погибнуть и более банально – от любого вида лихорадки. Ведь на континенте царила полная антисанитария, и никто не хотел соблюдать правила гигиены.
Как вспоминал Александр Мясников, однажды к нему приехали четыре местных жителя и привезли умершего, чтобы врач констатировал смерть и выписал свидетельство о ней. А потом ему оставалось только с ужасом смотреть вслед их удаляющейся машине.
«После процедуры умершего забрали и устроили в маленьком фольксвагене-жуке в сидячем положении. Так пассажиры ехали практически в обнимку с трупом. О какой санитарии может идти речь?!»
Александр Мясников в молодости. Фото: соцсети
Всего же в Африке врач провел восемь лет, после чего вернулся на родину и продолжил работу во Всесоюзном кардиологическом центре. Параллельно он трудился в отделе миграции международной организации, где занимался вопросами, связанными с медициной и здоровьем.
90-е годы во Франции и Америке
Практически все 90-е годы Мясников провел за границей. Так, в 1993 году он работал в российском посольстве Франции, сотрудничал там с местными клиниками. А спустя три года он отправился в США для подтверждения диплома в нью-йоркском профильном институте.
Окончил ординатуру, получил специализацию врача общей практики и в 2000 году удостоился звания «Врач высшей категории», присуждаемого американским комитетом по медицине.
Александр Мясников в Америке с сыном Леонидом. Фото: соцсети
Но вскоре успешного врача потянуло на родину. В Россию он вернулся в 2000 году, работал в Американском медицинском центре, а затем открыл собственную клинику, в которой делился опытом, накопленным за границей, с другими врачами и использовал его при работе с пациентами. С 2009 по 2010 годы Александр Леонидович являлся главным врачом Кремлевской больницы.
Сейчас Александр Мясников — главный врач Московской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича. А в 2017 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач Москвы».
Телепроекты
Благодаря своим знаниям, начитанности, харизме, ораторским способностям Александр Леонидович востребован и на телевидении. Так, раньше он вел передачу «Врача вызывали?», программу «О самом главном с доктором Мясниковым» на телеканале «Россия 1», а также радиоэфир на канале «Вести FM».
В этих проектах доктор Мясников увлекательно рассказывал о здоровом образе жизни, разных недугах и способах борьбы с ними.
С марта по июнь 2020 года кардиолог вел программу «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев Live». С 2021 года Александр Мясников ведет передачу «Святые целители» на телеканале «Спас», рассказывающую об историях святых, дарящих людям чудеса исцеления.
Александр Мясников в программе «Доктор Мясников». Фото: телеканал «Россия 1»
Также каждую неделю на телеканале «Россия 1» выходит программа «Доктор Мясников», в которой известный врач делится с аудиторией разными советами, например, как усилить иммунитет, справиться с сильным насморком, наладить хороший сон, превратить черные полосы жизни в белые, рассказывает о пользе разных продуктов и просто делится со зрителями и телезрителями хорошим настроением.
В 2018 году Александр стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где подробно рассказывал о перипетиях своей жизни. Благодаря передаче многие впервые открыли для себя этого мужчину либо же посмотрели на него под другим ракурсом.
Книги
Помимо работы на телевидении, Александр Мясников успевает и писать книги. Так, он является автором книг «Врача вызывали?», «Вектор страха», «Русская рулетка», посвященных самым разным темам. Некоторые книги написаны Мясниковым в соавторстве с дедом.
Скандалы
Как человек прямолинейный и темпераментный, Александр Мясников не раз попадал в скандальные истории. Часть из них была связана с эпидемией коронавируса.
Например, широкий общественный резонанс вызвало интервью врача в эфире программы «Спасибо, доктор», в котором он заявил, что не надо бояться пандемии, а просто жить, поскольку переболеют все, а кому положено, те умрут. Кроме того, Мясников утверждал, что маски не защищают, а только создают иллюзию безопасности.
Тему пандемии звездный доктор продолжил и в интервью Ксении Собчак. А там, где появляется Ксения, как известно, жди провокации и скандала. Но, чтобы обезопасить себя от этих вещей, Александр Мясников даже пригласил оператора телеканала «Россия 1». Как он пояснил в интервью – хотел иметь копию всего разговора и чтобы его слова не вырывали из контекста.
Так вот, возвращаясь к теме коронавируса, Собчак поинтересовалась, почему врач пришел к ней на интервью без маски. В ответ на это Александр Мясников попросил помощников принести ему намордник.
Александр Мясников и Ксения Собчак в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»
Дальше – больше. В ходе разговора Ксения Собчак затронула тему дружбы. И Мясников рассказал, что в его правилах не сдавать своих друзей. Доктор также признался, что у него есть друг, отсидевший за двойное убийство. И Александр Леонидович не осуждает его за это.
«Это молодой парень, который собрался быть милиционером. Охотник, выйдя из леса, попросил ребят подвезти их. Стояли «Жигули». Там трое ребят, – вспоминал Мясников в ходе разговора. – А он хакас.
Они его оскорбили. Вот он одного убил, а двух не догнал. На суде сказал, что я бы еще убил за такие слова. А попав в тюрьму, еще кого-то убил. Он же это сделал не ради того, чтобы снять часы, он отстаивал свою честь и достоинство».
На конкретный вопрос Собчак: «Осуждаете ли вы человека, который убил только за одно оскорбление?», ее собеседник ответил честно: «Нет, не осуждаю».
После этого интервью в Интернете на Мясникова вылились тонны хейта. Комментируя эту ситуацию в прессе, доктор напомнил, что раньше люди отстаивали свою честь на дуэлях. И каждый знал, что за оскорбление может поплатиться жизнью. А сейчас же все делается исподтишка.
«Оскорблять страшно, подло. Зная, что все сойдет с рук! Трусливые подонки, ненавижу таких!» – разгневался Александр Леонидович.
Но, конечно, в комментариях Александр также добавил, что закон есть закон, и не должно быть никаких вопросов.
А еще однажды Александр Мясников заступился за 86-летнюю женщину-медика. Житель Мурманской области обратился к президенту РФ с жалобой на сельского врача, которая, по его собственным словам, давно потеряла профессиональные навыки и теперь не может отличить ангину от геморроя.
Александр Леонидович не оставался в стороне от этой ситуации и потребовал от заявителя извиниться перед пожилой женщиной.
Жена Наталья и сын Леонид, внебрачная дочь Полина
Первый раз Александр Мясников женился довольно рано, но этот союз не продлился долго. На одном из светских мероприятий Александр познакомился с Натальей, с вечера они ушли вместе и больше не расставались. Впоследствии Наталья сопровождала любимого мужчину везде, поехала вслед за мужем даже в опасную Африку, а потом и в другие страны.
До сорока лет у супругов не появлялось детей, поскольку им вполне хватало общества друг друга. К тому же в своей увлеченности жизнью и окружающим миром Наталья была под стать Александру. Выпускница Историко-архивного института, сотрудница агентства ТАСС, она интересовалась огромным количеством вещей.
Александр Мясников с женой Натальей. Фото: соцсети
Но потом у пары родился сын Леонид, и от многих увлечений пришлось отказаться. А когда мальчик слегка подрос, Александр и Наталья еще и переехали в Америку.
В общем, миграция, постоянные заботы о ребенке, ощущение своей ненужности и одиночества, поскольку муж постоянно пребывал на работе, все эти проблемы наслоились друг на друга. И, не справившись с этими обстоятельствами, Наталья начала злоупотреблять алкоголем.
Как признался в интервью Борису Корчевникову Александр Мясников, пагубную привычку жены он заметил не сразу. Ей удавалось отлично маскироваться, смешивая горячительные напитки с обыкновенным соком и хорошо закусывая.
А в полной мере он осознал масштаб беды лишь только тогда, когда однажды увидел жену, выпивающую уже с утра. И начал бороться с ее недугом всевозможными способами: разговаривал по-хорошему, пускал в ход угрозы, отбирал бутылки, прятал заначки, предназначенные на алкоголь. Но при этом не собирался разводиться. Эта ситуация длилась десять лет.
Александр Мясников с дочерью Полиной. Фото: соцсети
Конечно, Мясников не супермен, а обычный человек со своими слабостями и переживаниями. Пытаясь отвлечься от этой ситуации, он завел любовницу. Родилась дочь Полина.
Возможно, именно боязнь потерять мужа и подтолкнула Наталью завязать с пагубным пристрастием. Однажды она просто пришла к Александру и объявила, что больше не пьет. Поначалу супруг не поверил ей, но женщина сдержала свое слово. И они нашли в себе силы простить друг друга. Он ей – алкогольный ужас, она ему – измены.
«Наташа пила, я гулял, но мы понимали, что развод проблемы не решит. Нам обоим от него стало бы только хуже. У нас хватило мудрости сохранить наши отношения», – рассказал Мясников в одном из своих интервью.
Александр Мясников с женой и сыном. Фото: соцсети
Сейчас в семье все хорошо, сыну Леониду 29 лет. Он уже несколько лет живет во Франции, учился на фармацевта. А летом 2023 года парень женился на девушке из Молдавии, тоже фармацевте. Как пошутил Александр Мясников, он рад, что сын выбрал не европейку и не губастую особу.
Что же касается дочери Полины, то сначала она изучала медицину, а потом перешла на международные отношения. По словам Александра Леонидовича, в его семье все медики, а дочь первая пошла по иному пути.
Как отметил звездный доктор, Полина пошла характером в бабушку, которую можно убить, но не сломать, но с таким мироощущением ей придется нелегко.
Александр Мясников. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост Александра Мясникова – 180 сантиметров, вес – 86 килограммов.
Александр Мясников сейчас
В сентябре 2023 года Александр Леонидович отметил свое 70-летие очередным походом. Несмотря на свой возраст, Мясников не намерен становиться пенсионером. В 65 лет он получил удостоверение пилота, увлекается охотой, спортом и баней. И, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом.