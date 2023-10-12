Музыкант, художник и дизайнер: биография фронтмена KISS Пола Стэнли

Ранние годы и музыкальное начало

Пол Стэнли (настоящее имя Стэнли Берт Эйзен) родился 20 января 1952 года в Нью-Йорке в семье Евы и Уильяма Эйзен.

Родившись с заболеванием под названием микротия, которое оставило его с частично сформированным правым ухом и глухотой с этой стороны, Стэнли нашел свое спасение в классической музыке, которую любили его родители, и мелодиях ду-воп, звучавших по радио, и к тому времени, когда он впервые увидел The Beatles на шоу Эда Салливана в феврале 1964 года, он знал, что рок-н-ролл - его билет к славе.

Стэнли купил свою первую электрогитару в возрасте 14 лет и начал джемовать с друзьями в своем районе Квинс. Он был принят в Высшую школу музыки и искусства Манхэттена за свои навыки рисования, но вместо этого посвятил свою энергию игре с группой под названием Post War Baby Boom, проводя большую часть своего младшего курса, покупая композиции для издательств и оттачивая свое мастерство.