Музыкант, художник и дизайнер: биография фронтмена KISS Пола Стэнли

Кто такой Пол Стэнли?
Выросший в Нью-Йорке, Пол Стэнли объединился с басистом Джином Симмонсом, барабанщиком Питером Криссом и коллегой-гитаристом Эйсом Фрили, чтобы сформировать культовую хард-рок-группу KISS в начале 1970-х годов.
Известные своими загримированными персонажами и взрывными живыми выступлениями, KISS добились всемирной известности благодаря таким хитам, как Rock and Roll All Nite и альбомам, таким как Destroyer.
Наряду с тем, что Стэнли десятилетиями руководил группой из-за смены состава и смены вкусов в поп-культуре, он продолжал заниматься своими интересами как автор бестселлеров New York Times, художник, объем продаж произведений искусства которого превысил 15 миллионов долларов, дизайнер и успешный ресторатор.
Он продолжает поддерживать участие в различных благотворительных организациях, включая различные военные организации.
Пол Стэнли, 1996 г. Фото: Global Look Press
Ранние годы и музыкальное начало
Пол Стэнли (настоящее имя Стэнли Берт Эйзен) родился 20 января 1952 года в Нью-Йорке в семье Евы и Уильяма Эйзен.
Родившись с заболеванием под названием микротия, которое оставило его с частично сформированным правым ухом и глухотой с этой стороны, Стэнли нашел свое спасение в классической музыке, которую любили его родители, и мелодиях ду-воп, звучавших по радио, и к тому времени, когда он впервые увидел The Beatles на шоу Эда Салливана в феврале 1964 года, он знал, что рок-н-ролл - его билет к славе.
Стэнли купил свою первую электрогитару в возрасте 14 лет и начал джемовать с друзьями в своем районе Квинс. Он был принят в Высшую школу музыки и искусства Манхэттена за свои навыки рисования, но вместо этого посвятил свою энергию игре с группой под названием Post War Baby Boom, проводя большую часть своего младшего курса, покупая композиции для издательств и оттачивая свое мастерство.
Встреча с Джином Симмонсом
Ближе к концу средней школы Стэнли познакомился с басистом и автором песен Симмонсом, тогда известным как Джин Кляйн. Первоначально отталкиваемый сильной личностью старшего музыканта, Стэнли быстро проникся уважением к его творческому рвению и трудовой этике, и дуэт объединился с гитаристом Стивом Коронелем, клавишницей Брук Острандер и барабанщиком Тони Зарреллой, чтобы сформировать группу, которая стала Wicked Lester.
Благодаря настойчивости Стэнли, Wicked Lester заработали время для записи в студии Electric Lady Studios под руководством продюсера Рона Джонсена, который впоследствии заключил с группой контракт с Epic Records. Однако и Стэнли, и Симмонс были недовольны отсутствием у группы определенного звучания, и в 1972 году, завершив работу над альбомом для лейбла, они покинули группу самостоятельно.
Рождение KISS
Стэнли и Симмонс продолжали писать песни, собирая по кусочкам новую группу с барабанщиком Криссом и ведущим гитаристом Фрели. Они нашли свой облик, установив сценические идентичности, основанные на их индивидуальных личностях – Стэнли стал Звездным ребенком, Симмонс стал Демоном, Фрили Космонавтом, а Крисс Человеком–Котом - и после предложения Стэнли все согласились на название KISS.
К осени 1973 года KISS подписали контракт с менеджером-новичком Биллом Аукойном и основателем Casablanca Records Нилом Богартом, и на вновь полученные средства от своего нового звукозаписывающего лейбла они настаивали на большей пиротехнике и театральности, которые помогли определить живые выступления группы.
Впоследствии KISS отправились в свой первый тур и дебютировали с одноименным альбомом в феврале 1974 года, при этом Стэнли разделил обязанности ведущего вокалиста и заработал сольные авторские права на такие треки, как Firehouse и Black Diamond.
Музыканты Джин Симмонс, Эрик Сингер, Томми Тэйер и Пол Стэнли из группы KISS прибывают на красную дорожку 47-й ежегодной церемонии вручения наград Академии кантри-музыки, 1 апреля 2012 г. – Лас-Вегас, Невада; США - Фото: Global Look Press
«Живой!» и «Разрушитель»
Несмотря на растущую популярность их концертов и увеличение числа преданных поклонников, которые стали известны как the KISS Army, квартет добился разочаровывающих продаж своих первых трех альбомов.
KISS наконец-то прорвались с альбомом 1975 года Alive!, который успешно передал высокооктановую энергию их концертных усилий и продолжает называться одним из величайших концертных альбомов всех времен. Эта пластинка включала окончательную версию гимна Rock and Roll All Nite. Набирающая обороты группа продолжила свой мультиплатиновый статус с альбомом Destroyer, спродюсированным Бобом Эзрином (1976), в котором авторские и вокальные таланты Стэнли были представлены в таких фирменных треках, как Detroit Rock City и Shout it Out Loud.
Хотя к концу 1970-х KISS зарабатывали более 100 миллионов долларов на ежегодных продажах товаров, продолжающаяся творческая и личная напряженность, которая усиливалась из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками двумя участниками, взяла свое.
Смена состава и снятие грима
Уход Крисса, а затем Фрели в начале 1980-х привел KISS к новой эре с Эриком Карром (the Fox) на барабанах и Винни Винсентом (the Egyptian Ankh) на соло-гитаре. Однако фанаты неоднозначно отреагировали на новичков, наряду с прохладным приемом таких альбомов, как Music from «The Elder» (1981).
Стремясь к творческому возрождению, Стэнли и другие отказались от грима во время широко разрекламированного выступления на MTV в сентябре 1983 года, а KISS вернулись в коммерческую плоскость с Lick it Up того же года. Новые изменения в составе сопровождали выпуск таких альбомов, как Asylum (1985) и Hot in the Shade (1989), когда Брюс Кулик взял на себя обязанности соло-гитариста в середине 1980-х, а Эрик Сингер занял место барабанщика к тому времени, когда Карр трагически скончался от рака в 1991 году.
Джин Симмонс, Эрик Карр, Пол Стэнли, Винни Винсент — фотосессия для тура Lick it up на арене «Уэмбли», 5 октября 1983 года — Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Туры Unplugged и воссоединение
Воссоединение с Эзрином принесло успех фильму «Месть», получившему признание критиков в 1992 году. В разгар их последующего многогородного концертного тура KISS Convention Крисс и Фрели вернулись, чтобы выступить на MTV Unplugged в августе 1995 года.
Стэнли и Симмонс вместе с менеджером Доком Макги организовали серию туров воссоединения, в которых впервые за более чем десятилетие был представлен оригинальный состав KISS в гриме. Хотя тур воссоединения Alive / Worldwide стал самым кассовым концертным выступлением 1996 года, старые трения в конечном итоге всплыли, и к началу 2000-х Крисса и Фрели больше не было в группе.
Продолжив работу с вокалистом и гитаристом Томми Тайером, KISS вернулись в студию для записи альбома Sonic Boom 2009 года, в котором прозвучала композиция Стэнли Modern Day Delilah, а затем - Monster 2012 года. В начале 2019 года ветеранская группа отправилась в свой тур End of the Road.
Вокалист и басист Джин Симмонс с гитаристами Томми Тайером и Полом Стэнли - Kiss на последним концерте в Европе в рамках мирового тура End of the Road в Тонсберге, Норвегия, 15 июля 2023 год. Фото: Global Look Press
Сольная музыка и Soul Station
Стэнли и каждый из его коллег по группе KISS одновременно выпустили отдельные одноименные альбомы в сентябре 1978 года. Он взял перерыв в KISS для гастролей в 1989 году и выпустил свой второй сольный альбом Live to Win в 2006 году.
Углубляясь в свои R&B влияния, Стэнли в 2015 году основал свою группу Soul Station, состоящую из 15 человек. Альбом группы 2021 года Now and Then включает каверы на классику, такую как Let's Stay Together Эла Грина, а также оригинальные треки под влиянием Motown.
Личная жизнь
У Стэнли есть две дочери и сын от его жены, адвоката Эрин Саттон, и сын от предыдущего брака.
Пол Стэнли, Эрин Саттон, Сара Брианна Стэнли, Эмили Грейс Стэнли, Колин Майкл Стэнли, 21 июля 2019 г. - Беверли-Хиллз, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Искусство и дизайн
Стэнли создал логотип KISS на основе оригинального дизайна Фрели. Актуальный дизайн, разработанный Стэнли от руки, используется с 1974 года. Как он рассказал Huffington Post в 2019 году, буквы S не совсем параллельны, потому что он изобразил логотип на глаз с помощью линейки с прямыми краями.
Музыкант также проявил свои художественные способности, создав дизайн многих обложек альбомов группы, костюмов в дополнение к гитарам и кроссовкам для крупных брендов.
После десятилетий сотрудничества с KISS Стэнли вновь открыл для себя любовь к живописи. Его уникальные портреты и абстракции были представлены на международных выставках и собрали более 15 миллионов долларов продаж.
Пол Стэнли — заядлый художник, позирует с картинами в своей домашней студии.8 апреля 2012 г. – Беверли-Хиллз, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Театр и книги
Давний исполнитель совершил рывок в театр в 1999 году, взяв на себя заглавную роль в торонтской постановке «Призрака оперы», которой шел десятый год. После ежевечерних оваций его выступление было продлено по многочисленным просьбам. Стэнли завершил шоу как последний Фантом. Он стал автором опубликованного в 2014 году бестселлера New York Times «Лицом к музыке: разоблаченная жизнь», а в 2018 году - руководства по мемуарам / образу жизни Backstage Pass.
Благотворительность
Стэнли, перенесший операцию по восстановлению правого уха в начале 1980-х годов, рассказал о трудностях борьбы с врожденным дефектом от имени канадской благотворительной организации AboutFace. Он также сотрудничал с Исследовательским институтом Хауса, чтобы повысить осведомленность о рисках воздействия громких звуков и музыки в дополнение к своей постоянной работе с военными организациями.