Музыкант, художник и дизайнер: биография фронтмена KISS Пола Стэнли

Смена состава и снятие грима

Уход Крисса, а затем Фрели в начале 1980-х привел KISS к новой эре с Эриком Карром (the Fox) на барабанах и Винни Винсентом (the Egyptian Ankh) на соло-гитаре. Однако фанаты неоднозначно отреагировали на новичков, наряду с прохладным приемом таких альбомов, как Music from «The Elder» (1981).

Стремясь к творческому возрождению, Стэнли и другие отказались от грима во время широко разрекламированного выступления на MTV в сентябре 1983 года, а KISS вернулись в коммерческую плоскость с Lick it Up того же года. Новые изменения в составе сопровождали выпуск таких альбомов, как Asylum (1985) и Hot in the Shade (1989), когда Брюс Кулик взял на себя обязанности соло-гитариста в середине 1980-х, а Эрик Сингер занял место барабанщика к тому времени, когда Карр трагически скончался от рака в 1991 году.