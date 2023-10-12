Скрипачка Марина Нефедова: как попала в состав «Короля и Шута», почему покинула сцену на пике славы и чем занимается сегодня

Марина Нефедова вошла в историю отечественной рок-музыки благодаря своему участию в группе «Король и Шут». Она родилась в Ленинграде в первый день осени 1979 года и с детства занималась музыкой — родители отдали ее учиться игре на скрипке в школу искусств имени Сергея Рахманинова. Но Марина тяготела к року, и ее не прельщала карьера исполнительницы классической музыки. Однако ей удалось совместить свой талант с излюбленным стилем.

Начало карьеры

Уже в 18 лет Марина на два года стала участницей группы «Танки», а также выступала с коллективом «Музыка Т», с которым записала первый альбом «Без дирижера».