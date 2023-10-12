Скрипачка Марина Нефедова: как попала в состав «Короля и Шута», почему покинула сцену на пике славы и чем занимается сегодня

Марина Нефедова вошла в историю отечественной рок-музыки благодаря своему участию в группе «Король и Шут». Она родилась в Ленинграде в первый день осени 1979 года и с детства занималась музыкой — родители отдали ее учиться игре на скрипке в школу искусств имени Сергея Рахманинова. Но Марина тяготела к року, и ее не прельщала карьера исполнительницы классической музыки. Однако ей удалось совместить свой талант с излюбленным стилем.
Начало карьеры
Уже в 18 лет Марина на два года стала участницей группы «Танки», а также выступала с коллективом «Музыка Т», с которым записала первый альбом «Без дирижера».
Марина Нефедова в юности. Фото: соцсети
В 1998 году вместе с питерской фолк-рок-группой «Башня Rowan» записала их дебютный альбом баллад «Марш уродов», поработав в коллективе в течение года. В тот же период сотрудничала с группой «Пилот», приняв участие в 2001 году в записи их альбома «Сказка о Прыгуне и Скользящем» как декламатор — вместе с Юрием Шевчуком читала текст «от автора».
«Король и Шут»
Но звездный час наступил в карьере скрипачки, когда она начала сотрудничать с питерской рок-группой «Король и Шут». Коллективу было уже 10 лет, и именно в этот период к музыкантам пришла их первая всероссийская популярность.
Марина Нефедова с группой «Король и Шут». Фото: соцсети
Лидеры коллектива Михаил Горшенев и Андрей Князев решили записать акустический альбом и начали искать музыкантов. Марина Нефедова не только помогла артистам с их задумкой, но и влилась в состав — суровые рокеры решили, что пора бы разбавить их коллектив изящной девичьей энергией хрупкой скрипачкой по прозвищу Белка.
Марина Нефедова и Михаил Горшенев. Фото: соцсети
Нефедову называют сегодня представительницей золотого состава «Короля и Шута». Она выступала с группой с 1998 по 2004 годы, за это время с ее участием были выпущены лучшие пластинки: «Акустический альбом», «Ели мясо мужики», «Герои и Злодеи», «Как в старой сказке», «Жаль, нет ружья», «Мертвый анархист». Также Марина была бэк-вокалисткой в песнях «Кузьма и Барин», «От женщин кругом голова».
Марина Нефедова на концерте. Фото: соцсети
Коллектив Нефедова покинула из-за личных мотивов — вышла замуж за американца и переехала в США. После отъезда она завершила музыкальную карьеру и сосредоточилась на семье. Но по-прежнему поддерживала связь с экс-коллегами, с которыми у нее всегда были дружеские теплые отношения. А когда в 2013 году Михаил Горшенев ушел из жизни, она прилетала в Россию, чтобы проводить его в последний путь.
Личная жизнь
Став скрипачкой в «Короле и Шуте», Марина начала встречаться с директором группы Александром Гордеевым. Их отношения не были безоблачными или романтичными, он часто занимался рукоприкладством, и все артисты коллектива об этом знали.
В рокершу был влюблен менеджер группы «Тараканы». Он даже попросил лидера коллектива Дмитрия Спирина написать песню, посвященную Нефедовой. Так в репертуаре группы появилась музыкальная композиция «Маша — скрипачка из «Король и Шут».
Марина Нефедова с мужем. Фото: соцсети
Любовные качели с Гордеевым Марина завершила и вскоре покинула группу. А затем встретила своего будущего мужа — американца, имя которого так никто из широкой публики не узнал, после свадьбы с ним переехала в США. В 2008 году у нее родился сын Михаил, а в 2011-м — второй наследник Никита.
Марина Нефедова с детьми. Фото: соцсети
Жизнь сегодня
Нефедова занимается воспитанием детей, посвящает себя семье, много путешествует. Также она регулярно принимает участие в концертах, посвященных памяти Михаила Горшенева, и периодически выходит на сцену в составе группы.
Марина Нефедова на репетиции. Фото: соцсети
В 2023 году на экраны вышел сериал про легендарную рок-группу, Марину в нем сыграла актриса Васса Бокова. По мнению поклонников, ей удалось правдоподобно вжиться в роль знаменитой скрипачки из «Короля и Шута».