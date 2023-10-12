Короткая, но такая яркая жизнь: биография актера, писателя и режиссера Василия Шукшина

Василий Макарович Шукшин знаком всем с самого детства. Кто-то знает его как актера и режиссера, другие как писателя. Это уникальная личность, обладающая многогранным талантом.

Детство и юность

Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в деревне Сростки Бийского района Алтайского края. Семья Шукшина имела отдельное самостоятельное хозяйство и относилась к крестьянам-единоличникам. Во время коллективизации и репрессий отца Василия — Макара Леонтьевича — арестовали и затем расстреляли.