Короткая, но такая яркая жизнь: биография актера, писателя и режиссера Василия Шукшина

Василий Макарович Шукшин знаком всем с самого детства. Кто-то знает его как актера и режиссера, другие как писателя. Это уникальная личность, обладающая многогранным талантом.
Детство и юность
Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в деревне Сростки Бийского района Алтайского края. Семья Шукшина имела отдельное самостоятельное хозяйство и относилась к крестьянам-единоличникам. Во время коллективизации и репрессий отца Василия — Макара Леонтьевича — арестовали и затем расстреляли.
Василий Шукшин в детстве. Фото: соцсети
Мать Шукшина вышла замуж во второй раз, и отчим заменил мальчику отца. Василий вспоминал о нем как о добром, чувственном человеке. Мужчине было суждено погибнуть на войне.
Василий Макарович закончил 7 классов сельской школы и уехал в Бийск поступать в автомобильный техникум. Проучившись всего 2,5 года, он был вынужден вернуться: дома без него было тяжело. Устроился в колхоз, но чуть позже нашел работу слесарем. С 1946 года успел потрудиться на турбинном заводе в Калуге, на тракторном во Владимире, на стройках в Подмосковье.
Василий Шукшин в армии. Фото: социальные сети
В 1949 году был призван в армию на Черноморский флот. Именно там Василий Шукшин открыл в себе талант литератора и написал первые рассказы. Его благодарными слушателями стали сослуживцы.
Не дослужив до конца, писатель был демобилизован по состоянию здоровья: открылась язва желудка, и врачи признали его негодным для армии.
Шукшин вернулся домой, экстерном окончил среднюю школу и начал работать учителем по русскому языку. Потом его пригласили на должность директора школы в родные Сростки. Но Василий не видел себя учителем. У него была заветная мечта — покорить столицу.
Советский писатель Василий Шукшин. Фото: Global Look Press
Многогранность таланта
В 1954 году Василий Шукшин начал претворять свои планы в жизнь и затеял переезд в Москву. Для этого мать Василия продала корову и отдала все вырученные деньги сыну.
Шукшин решил поступать на сценарный факультет ВГИКа. Но члены приемной комиссии, увидев фактурную внешность парня, предложили ему пойти на актерский. Немного поразмышляв, Василий принял совсем иное решение — стать режиссером.
Актер и режиссер Василий Шукшин. Фото: Global Look Press
Но талантливый парень не забывал и о писательстве. По совету наставника, которым стал Михаил Ильич Ромм, Шукшин разослал свои произведения в издательства столицы. И настал творческий дебют – его рассказ «Двое на телеге» опубликовали в журнале «Смена».
В этот же период начались съемки в кино. Правда, первая роль была эпизодической – матрос в картине «Тихий Дон». Но это подтолкнуло Шукшина к росту, и уже вторая роль стала главной – он сыграл Федора-большого в драматическом фильме «Два Федора».
Знаменитый писатель Василий Шукшин. Фото: Global Look Press
Посыпались предложения. Но все-таки актер чувствовал свое иное предназначение. Он хотел быть путеводной звездой всей команды: самостоятельно создавать сюжетную линию, прорабатывать индивидуальность каждого героя и воплощать все это на экране.
Свои амбиции реализовал в работе «Из Лебяжьего сообщают» – здесь Василий Макарович перевоплотился в актера, сценариста и режиссера. Так Шукшин дал старт своей великой карьере.
Режиссер Василий Шукшин.Фото: Global Look Press
Фильмы
Мелодрама-комедия «Живет такой парень» стала следующей работой Шукшина. Фильм был снят по мотивам его рассказов «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». Василий Макарович пригласил на главную роль своего однокурсника Леонида Куравлева.
Публика оценила картину, как, впрочем, и критики. Но награды, полученные на Всесоюзном и Венецианском фестивалях в категориях «Комедия» и «Детский фильм», расстроили Василия Макаровича. По его мнению, это было совсем другое кино.
Василий Шукшин и Юрий Никулин. Фото: Global Look Press
Начала складываться творческая манера режиссера. Все герои, созданные актером Шукшиным, были близки ему - выходцу из семьи простых рабочих. Василий Макарович вживался в каждого героя, становился его частью. Шукшин-режиссер казался зрителям простодушным и сдержанным, легким и спокойным.
Пронзительная драма «Калина красная» стала последней авторской работой Василия Макаровича. В 1974 году фильм вышел на экраны и стал единственной картиной режиссера, снятой на цветную пленку.
Василий Шукшин на мероприятии. Фото: Global Look Press
Зрителей картина потрясла: до этого в Советском Союзе подобного не было. История о бывшем заключенном Егоре Прокудине, который пытается начать жизнь с чистого листа.
Кинолента была положительно оценена критиками и получила несколько престижных премий.
Литератор Василий Шукшин в кино. Фото: Global Look Press
Режиссер много работал, но не все замыслы успел воплотить. Язвенная болезнь давала знать о себе все чаще – состояние здоровья становилось хуже.
Фильм «Они сражались за Родину» стал последним в творческой биографии Шукшина. Здесь он также сыграл главную роль. Режиссер скончался, не досняв великую картину до конца.
Кадр из фильма «Они сражались за Родину», Василий Шукшин (в центре). Фото: Global Look Press
Литература
Шукшин, несмотря на свою бурную актерскую и режиссерскую деятельность, издал немало литературных сборников и два полноценных романа. Многие из них стали основой для будущих кинематографических работ. Сюжеты Василий Макарович брал из собственной биографии.
Рассказ «Срезал», который вошел в сборники «Характеры» и «Беседы при ясной луне», Шукшин создал по воспоминаниям от общения с земляками, которые не всегда доброжелательно реагировали на его успехи из-за банальной зависти.
Василий Шукшин раздает автографы. Фото: Global Look Press
Главные герои его произведений напоминали самого писателя – неординарные, порой уникальные личности, но при этом чаще всего простые рабочие. О них написаны рассказы «Микроскоп», «Чудик» и другие.
Немного обособленно от остальных произведений стоит его единственная сказка «До третьих петухов», где Василий рассуждает о загадке русского крестьянина. Книги Василия Шукшина стали частью золотого фонда советской литературы.
Василий Шукшин — советский писатель — во время съемок. Фото: Global Look Press
Женщины и дети
В первый раз режиссер официально женился на Марии Ивановне Шумской, с которой был знаком с юности. Но супруга не захотела ехать с мужем в столицу, тогда их пути разошлись. Через несколько лет Шукшин вернулся на родину за разводом, так как полюбил другую.
Но Мария Ивановна развод мужу не дала. Тогда Василий Макарович был вынужден солгать, что потерял свой паспорт.
Василий Шукшин на съемках «Они сражались за Родину». Фото: Global Look Press
Избранницей Шукшина стала Виктория Софронова, дочь писателя Анатолия Софронова. В 1965 году у Виктории от режиссера родилась дочь Екатерина, которая в будущем окончила МГУ по профессии переводчика и вышла замуж за немца. Детей у Екатерины не было.
Василий Шукшин спит после съемок. Фото: Global Look Press
В 1964 году Василий Макарович снова женился. Второй его официальной женой стала актриса Лидия Александрова. Их брак продлился всего три года и с самого начала был непростым. По воспоминаниям Александровой, виной тому стали многочисленные любовные связи режиссера.
Находясь в браке с Лидией, писатель продолжал встречаться с Викторией Софроновой, стал отцом ее дочери. Также известно, что Шукшин на некоторое время увлекся Нонной Мордюковой, но до серьезных отношений не дошло. К числу возлюбленных Шукшина относят и Беллу Ахмадулину.
Василий Шукшин на съемках. Фото: Global Look Press
С актрисой Лидией Федосеевой Шукшин познакомился на съемках картины «Какое оно, море?». Она, несмотря на любвеобильную натуру мужа, была с ним до последних минут и родила Шукшину двух дочерей – Ольгу и Марию, которые также пошли по пятам родителей и стали актрисами.
Мария вела программу «Жди меня». Она подарила Василию Макаровичу четверых внуков, но сам Шукшин их не успел увидеть.
Ольга, которая провела почти 15 лет своей жизни в монастыре, назвала своего единственного сына в честь отца – Василием.
Василий Шукшин с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной и дочерьми. Фото: социальные сети
Тайна смерти
Никто до конца так и не разгадал тайну смерти Василия Шукшина. Режиссер, писатель и актер страдал от язвенной болезни желудка. Иногда приступы были очень серьезными. Во время фильма «Они сражались за Родину» язва обострилась.
Также есть версия, что причиной ранней смерти Шукшина стало изношенное сердце и, как следствие, инфаркт миокарда. В этом сыграло роль пристрастие к алкоголю в прошлом Василия, которое оставило глубокий след на его здоровье.
Бюст Василия Шукшина. Фото: социальные сети
Существует и версия об отравлении писателя. Супруга Лидия Федосеева-Шукшина вспоминала, что Василий в последнее время чувствовал – с ним может что-то случиться. К тому же, накануне Шукшин прошел обследование в Кремлевской больнице, и врачи не нашли никаких серьезных отклонений от нормы.
Во всяком случае официальной версией считается сердечный приступ.
Василия Макаровича похоронили 7 октября 1974 года на Новодевичьем кладбище в Москве. Все, кто пришли на похороны, оставляли на могиле уникального человека Василия Шукшина веточку калины.
Могила Василия Шукшина на Новодевичьем кладбище. Фото: социальные сети
Память жива
Владимир Высоцкий написал песню, посвященную великому режиссеру «Памяти Василия Шукшина». Позже появилась композиция «Посвящение» в исполнении Людмилы Зыкиной. Люди отправили около 160 тысяч писем с соболезнованиями после смерти актера и режиссера. В память о нем сложили более ста поэтических произведений.
Памятник Василию Шукшину во дворе музея в Сростках. Фото: социальные сети
В созданном на малой родине писателя Всероссийском мемориальном музее-заповеднике В. М. Шукшина до сих пор проводятся «Шукшинские чтения» и хранятся фото из личного архива семьи режиссера.
Перед ВГИКом в 2009 году возвели памятник трем великим выпускникам – Василию Шукшину, Андрею Тарковскому и Геннадию Шпаликову.
Писатель и режиссер Василий Шукшин. Фото: Global Look Press
Василий Шукшин ушел из жизни рано, в 45 лет, но его творчество будет жить вечно.