Сердечные тайны Филиппа Бледного: почему «Веник» из «Папиных дочек» до сих пор не женился

Из смешного очкарика-«ботаника» Веника Филипп Бледный превратился в импозантного привлекательного мужчину, разбив множество девичьих сердец. Но обзаводиться семьей он не спешит…
Из актерской семьи
Филипп в детстве с отцом, Анатолием Бледным. Фото: соцсети
Филипп Бледный родился 2 мая 1988 года в Петропавловске-Камчатском в актерской семье, так что ничего удивительного, что он пошел по стопам родителей. И старший брат Филиппа, Илья Бледный, стал актером и режиссером. Из Петропавловска-Камчатского семья вскоре переехала в Оренбург, там Филипп учился в школе и начал выходить на сцену.
Ему так сильно хотелось поскорее стать настоящим артистом, что он окончил школу экстерном и подал документы в театральный. Однако приняли его не сразу: уж очень юным был абитуриент. Спустя год Филипп все же поступил в Щукинское училище.
Театральные роли
Филипп Бледный и Лиза Арзамасова на сцене. Фото: соцсети
Еще ребенком Филипп исполнял небольшие роли в театре, где играли родители. Окончив театральный вуз, Бледный продолжил совершенствовать свое актерское мастерство на сцене – играл в «Ромео и Джульетте» вместе с Лизой Арзамасовой, а в спектакле своего старшего брата «Брачный капкан» исполнил сразу четыре роли.
«Папины дочки», «Отель «Элеон» и другие фильмы и сериалы
Филипп Бледный и Анастасия Сиваева в сериале "Папины дочки"
Сниматься в кино Филипп тоже начал рано – в 11 лет. К моменту окончания театрального училища его фильмография насчитывала солидное количество ролей. Однако настоящая громкая популярность пришла к актеру после съемок в сериале «Папины дочки». Он исполнил роль Веника – Вениамина Васильева.
Интересно, что поначалу создатели ситкома планировали ввести этого персонажа только на пару серий, однако Веник в исполнении Бледного получился настолько ярким и запоминающимся, что решено было оставить его в сериале. Его партнершей стала Анастасия Сиваева – исполнительница роли одной из дочерей многодетного отца, Даши Васнецовой.
Филипп Бледный в сериале "Фитнес-2"
Работа в «Папиных дочках» принесла Филиппу всенародную славу и узнаваемость. Правда, это сыграло с ним злую шутку – актера стали ассоциировать исключительно с его героем и предлагали однотипные роли. Сам же Бледный чувствовал, что способен на большее, поэтому пробовал себя в различных амплуа. Его фильмография пополнилась картинами на военную тему, детективами… А потом зрители увидели его в комедийном сериале «Кухня» и спин-оффе «Отель «Элеон», где он сыграл Никиту Дягилева.
Филипп Бледный в сериале "Кухня"
Сценаристы следующего проекта – «Фитнес» - уже писали роль Фила специально для Филиппа Бледного, настолько он стал популярным. Запомнились поклонникам и другие его роли – в комедии «Два холма», в сериале «Тихие воды»… Среди последних по времени проектов с участием Бледного - семейная комедия «Маруся Фореvа!» и мелодрама «СССР».
Доходы Филиппа Бледного
Филипп Бледный в фильме "Другой майор Соколов"
По словам Филиппа Бледного, в его жизни были периоды, когда он не снимался, и приходилось жить на то, что успел накопить.
«Моя карьера началась с четвертого курса и полетела вверх, как на ракетоносителе. Огромное количество эфиров, какие-то передачи, на MTV я вел передачу, потом «Даешь молодежь!» параллельно с «Папиными дочками» - короче, период был хлебосольный, популярный. А потом произошел щелчок и наступило тотальное затишье. И оно длилось почти полтора года. Я не снимался вообще, предложений никаких не было», - делился Филипп в интервью.
К счастью, эти периоды остались позади. Сегодня Филипп Бледный – востребованный и популярный актер, и ему не приходиться беспокоиться о отсутствии работы.
Слухи о романах и отношение к семейной жизни
Филипп Бледный с родителями. Фото: соцсети
Филипп Бледный не любит рассказывать о личной жизни. Ему всегда приписывали романы с многими партнершами по сцене и съемочной площадке – с Лизой Арзамасовой, Риной Гришиной… После сериала «Майор Соколов. Игра без правил», в котором Бледный сыграл главного героя, заговорили о его романе с Катей Адушкиной – Филипп снялся в ее клипе. И, конечно, слухи не обошли стороной Софью Зайку – партнершу Бледного по «Фитнесу».
Софья Зайка. Фото: кадр из сериала "Фитнес"
Но сам актер как-то признался: ему нравятся более взрослые женщины.
«Я всегда влюблялся в девушек постарше. В студенток папиных, будучи школьником... Мне было 10-11, а им 18-20 лет. Смотрел на них, как на прекрасных существ. В этом не было сексуального подтекста — исключительно детская влюбленность», - вспоминал Филипп в одном из интервью.
У Бледного – множество поклонниц: ведь в свои 35 лет он выглядит весьма привлекательно: при росте 180 см весит 70 кг, поддерживая отличную форму.
Судя по всему, сейчас актер ни с кем не встречается, однако его сердце открыто для новых отношений – он не представляет жизни без любви. Филипп Бледный считает, что самая правильная модель семьи – это когда муж становится добытчиком и защитником, а жена – хранительницей домашнего очага. Как он сам объяснил:
«Меня так в семье воспитывали, что женщина — это цветок, который нужно беречь от зимней вьюги в ладонях теплых. А не говорить: «Я взял две сумки по 25 килограммов, и ты бери».
«Папины дочки. Новые»
Филипп Бледный в сериале "Папины дочки. Новые"
Самое значительное событие для Филиппа Бледного, которое произошло в ним в последнее время, - это, конечно, съемки в продолжении культового сериала – «Папины дочки. Новые», где он сыграл повзрослевшего Веника, ставшего многодетным отцом.
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Зрители с нетерпением ждали выхода сериала, и теперь с удовольствием смотрят, как Веник справляется с отцовскими обязанностями, через какие трудности проходит.
Филипп Бледный (справа) братом Ильей Бледным. Фото: соцсети
Кроме того, Филипп Анатольевич озвучивает героев иностранных фильмов, так что его голос можно услышать в таких проектах, как «Ромео и Джульетта», «Голодные игры», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и других.