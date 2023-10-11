Сердечные тайны Филиппа Бледного: почему «Веник» из «Папиных дочек» до сих пор не женился

Филипп Бледный родился 2 мая 1988 года в Петропавловске-Камчатском в актерской семье, так что ничего удивительного, что он пошел по стопам родителей. И старший брат Филиппа, Илья Бледный, стал актером и режиссером. Из Петропавловска-Камчатского семья вскоре переехала в Оренбург, там Филипп учился в школе и начал выходить на сцену.

Ему так сильно хотелось поскорее стать настоящим артистом, что он окончил школу экстерном и подал документы в театральный. Однако приняли его не сразу: уж очень юным был абитуриент. Спустя год Филипп все же поступил в Щукинское училище.

Театральные роли

