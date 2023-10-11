Как Юлия Салибекова вышла замуж, но не нашла семейного счастья: личная жизнь звезды «Дома-2»

Свекровь Юлии Салибековой советовала сыну бить жену – чтобы слушалась. И это — несмотря на то, что Юлия родила Тиграну троих детей.
Из многодетной семьи
Юля и Катя Колисниченко в детстве. Фото: соцсети
Юлия Колисниченко (так звучит ее настоящая фамилия) родилась 8 апреля 1988 года в Одессе, одновременно с сестрой-близнецом Екатериной Колисниченко. У девочек уже был старший брат — Владислав. Мама работала в правоохранительных органах, а отец ушел из семьи, так что, помимо мамы, детей воспитывала только бабушка.
Жили небогато, и Юля часто мечтала о том, как она вырастет и станет знаменитой певицей. Она участвовала в школьной самодеятельности, и ей очень нравилось выходить на сцену. Позднее Юля и Катя поступили в музыкальное училище, а после его окончания устроились на работу в филармонию.
Вскоре талантливых девушек приняли в Кубанский казачий хор. Они перебрались в Краснодар и два года пели в составе хора — пока не разгорелся конфликт с руководителем. Юля и Катя ушли из коллектива. В то же время умерла их мама. Они остались совсем одни, без помощи и поддержки.
«Дом-2» — встречи и расставания
Юлия и Тигран Салибековы. Фото: соцсети
В 2010 году сестры оказались на проекте «Дом-2». Юля пыталась построить отношения сначала с Евгением Пынзарем, потом с Нектарием Либерманом, однако успеха не добилась. Тогда активная и амбициозная девушка вмешалась в отношения Андрея Кадетова и Ольги Агибаловой. Казалось, ей удалось отбить понравившегося парня, но потом все сорвалось.
Поклонники Колисниченко были рады узнать, что у нее сложилась пара с Юрием Ободом: влюбленные даже заселились в отдельную квартиру. Но эйфория быстро закончилась, начались ссоры с рукоприкладством.
В январе 2011 года Юля, потеряв надежду найти любовь на проекте, решила покинуть «Дом-2». Но в этот момент там появился новый участник — осетинский парень Тигран Салибеков. Между молодыми людьми начался бурный роман — с громкими ссорами и не менее эмоциональными примирениями. Зрители считали, что из таких отношений ничего серьезного не выйдет. И действительно — как только Юля забеременела, Тигран попытался уговорить девушку сделать аборт, а потом и вовсе скрылся. Расстроенную Юлю поддерживали все участники реалити-шоу.
Участие в телепроектах
Кроме «Дома-2», Юлия участвовала и в других телевизионных проектах – «Битва экстрасенсов» и «Время покажет». Кроме того, она пишет песни, не оставляя детской мечты стать певицей. Салибекова не скрывает от своих поклонников того, что в своей время сделала несколько пластических операций: маммопластику, ринопластику и липосакцию. Сейчас звезда «Дома-2» весит 60 кг при росте 162 см.
Доходы Юлии Салибековой
Свадьба Юлии и Тиграна Салибековых. Фото: соцсети
Юлия Салибекова – одна из немногих экс-участниц «Дома-2», кому удалось неплохо устроиться в столице. Многодетная мать получает доход от рекламы в своем микроблоге и от сдачи московской недвижимости. По данным СМИ, один пост блогера стоит приблизительно 15 тысяч рублей.
Тигран Салибеков и трое детей
Юлия Салибекова с детьми. Фото: соцсети
Расставшись с Юлией, Тигран Салибеков через некоторое время все-таки к ней вернулся. Правда, поговаривали, будто он принял это решение не сам, а под влиянием продюсеров «Дома-2», которые хотели показать зрителям захватывающую историю любви. Ходили слухи и о том, что Юле и Тиграну заплатили немалую сумму в обмен на свадьбу, а кроме того — пообещали помочь с жильем и бизнесом. Впрочем, все это так и осталось домыслами.
Как бы там ни было, но Юля и Тигран поженились, у них родился сын Ролан, в 2014-м на свет появился второй наследник — Тигран, а спустя 4 года Юля родила еще одного мальчика — Баграта. Супруги много работали, чтобы улучшить жилищные условия. Поклонники, любуясь красивыми фотографиями в их аккаунте, умилялись и были уверены, что у Салибековых — счастливая дружная семья.
Юлия Салибекова гордится ремонтом, который она сделала в своей квартире. Фото: соцсети
Но в конце 2021 года стало известно: все это — лишь одна видимость. На самом деле, как призналась Юля, ее с самого начала невзлюбили родные Тиграна. Свекровь даже советовала сыну бить Юлю — чтобы слушалась. Да и мальчики под влиянием несдержанного и слишком эмоционального отца становились неуправляемыми и агрессивными.
Вскоре Юля приняла решение развестись, о чем и сообщила подписчикам. В мае 2022 года их брак был расторгнут. Разойтись мирно не получилось. Тигран написал заявление на бывшую жену, обвиняя ее сначала в «непристойном поведении», а затем — в краже. В ответ Юля лишила его возможности встречаться с детьми.
Смена имиджа
Юлия Салибекова и ее сестра Екатерина после смены имиджа. Фото: соцсети
Подписчики продолжали следить за развитием событий. Юлия активно ведет свой аккаунт в соцсети, часто выкладывая новые фото. Поклонники многодетной мамы были поражены, когда она сменила имидж, из длинноволосой брюнетки превратившись в рыжую дерзкую красавицу со стрижкой каре.
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Именно со своими подписчиками Юлия поделилась огорчением, когда Тигран отсудил у нее одну из совместных квартир. После этого отношения бывших супругов окончательно испортились. Тигран назвал Юлию алчной женщиной и прекратил попытки видеться с сыновьями.
Шокирующие новости о Юлии Салибековой
Юлия Салибекова увлеклась танцами. Фото: соцсети
Фанаты Юлии Салибековой уверены — развод пошел ей на пользу. Она занялась своим развитием, научилась танцевать сальсу и бачату, оформила свою квартиру. Все изменения, происходящие в ее жизни, Юля фиксирует в своем микроблоге. А новости о ремонте, который она придумала и сделала самостоятельно, привлекли в ее аккаунт новых рекламодателей.
Кадры аварии, в которую попала Юлия Салибекова. Фото: соцсети
Правда, увлечение сторис, как выяснилось, может принести не только радости, но и реальную опасность: 10 октября 2023 года Юлия попала в аварию, снимая себя за рулем во время движения по ночной дороге. Машина вылетела в кювет. К счастью, обошлось без травм, хотя могло окончиться гораздо хуже — в машине вместе с получившей права год назад Юлией находились трое ее детей. Возмущенные подписчики требуют отобрать у Салибековой права и выражают свое неодобрение.