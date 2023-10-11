Как Юлия Салибекова вышла замуж, но не нашла семейного счастья: личная жизнь звезды «Дома-2»

Юлия Колисниченко (так звучит ее настоящая фамилия) родилась 8 апреля 1988 года в Одессе, одновременно с сестрой-близнецом Екатериной Колисниченко. У девочек уже был старший брат — Владислав. Мама работала в правоохранительных органах, а отец ушел из семьи, так что, помимо мамы, детей воспитывала только бабушка.

Жили небогато, и Юля часто мечтала о том, как она вырастет и станет знаменитой певицей. Она участвовала в школьной самодеятельности, и ей очень нравилось выходить на сцену. Позднее Юля и Катя поступили в музыкальное училище, а после его окончания устроились на работу в филармонию.

Вскоре талантливых девушек приняли в Кубанский казачий хор. Они перебрались в Краснодар и два года пели в составе хора — пока не разгорелся конфликт с руководителем. Юля и Катя ушли из коллектива. В то же время умерла их мама. Они остались совсем одни, без помощи и поддержки.

«Дом-2» — встречи и расставания