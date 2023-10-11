Знаток современных гаджетов и крутых автомобилей с миллионной аудиторией: секрет успеха блогера Наташи Шелягиной

Биография блогера
Наташа Шелягина — успешный блогер. Девочка выросла в состоятельной семье, с детства была натурой творческой и амбициозной. Ее ролики наполнены юмором, красотой, а сама девушка старается излучать уверенность и быть на одной волне с миллионной аудиторией.
Умеет играть на саксофоне и любит Толкина
Наталья Шелягина родилась 14 января 1988 года в Киеве. О родителях Натальи биография не рассказывает. Однако известно, что семья была достаточно состоятельной. В детстве Ната мечтала стать актрисой, но родители не разделяли увлечений дочери.
Однако творческим развитием девочки занимались: красавица училась игре на саксофоне и посещала занятия по постановкам ролевых игр по произведениям английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.
Наташа Шелягина в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Начало актерской карьеры и получение высшего образования
С первого по пятый класс Наташа училась в международном лицее «Гранд» — одной из лучших частных школ столицы Украины. В 2000 году девушка перешла учиться в киевский лицей №100. Тогда же девушка начала актерскую карьеру в театре-студии импровизации «Черный квадрат».
Высшее образование Наталья получила в Киевском институте международных отношений, который окончила в 2010 году. Но управление внешнеэкономической деятельностью, которое изучала Наталья в университете, показалось ей то ли скучным, то ли слишком сложным. Известно только, что свою жизнь с освоенной специальностью она так и не связала.
Наташа Шелягина с любимым котом. Фото: соцсети
Став студенткой, девушка оставила занятия в театральной студии, но зато продолжала использовать появившиеся там связи. Супруга директора студии помогала Шелягиной проходить кастинги. Девушка получила роль в мистическом детективном телевизионном сериале Виктории Лезиной «Дневники Темного» в 2011 году.
В 2012 Наталья снялась в комедийном телесериале Павла Потатуева «Бар «Дак». Но эти работы не соответствуют детским мечтам Шелягиной, она хочет принять участие в масштабном и качественном проекте, которых, по ее словам, на Украине сейчас нет.
Первый канал на YouTube и обзор товаров
Первый персональный канал на YouTube Наташа завела в 2007 году, но популярности он ей не принес. А уже год спустя Шелягина вошла в число обозревателей товаров, в частности электронных гаджетов, в интернет-магазине Rozetka. С оператором, снимающим видео-обзоры для сайта, девушка познакомилась в студии украинского телеканала «ТЕТ», хотя после пробного ролика о смартфоне у Наташи ничего не вышло.
Наташа Шелягина на фоне природы. Фото: соцсети
Спустя полгода Шелягина устроилась в редакцию интернет-магазина «Розетка» писать новости о гаджетах, хотя на тот момент девушке это казалось неинтересным и бесперспективным.
Наташа решилась совершить еще одну попытку и сняла небольшой видео-обзор только вышедшего в производство собственного iPad mini от корпорации Apple. Несмотря на мелкие недочеты, руководство оценило работу девушки — цель достигнута, Наташа начала работать.
Сейчас презентации новых телефонов и планшетов от Натальи Шелягиной смотрят тысячи людей ежедневно, причем иногда только ради ведущей. У девушки сложился круг постоянных поклонников ее обзоров.
Определившись с карьерой, Наташа начала работу над влогами (видеоблогами) на ютубе. Один из них посвящен велосипедным прогулкам девушки, другой — описанию и сравнению бургеров в Киеве.
Наташа Шелягина. Фото: соцсети
В 2015 году девушка снимала себя на кастинг-подборе девушек для съемок в клипе британской инди-рок-группы Foals на музыкальную композицию What Went Down. Кастинг проходил в одном из городских бассейнов.
Личная жизнь звезды
О подробностях личной жизни Наталья Шелягина предпочитает не рассказывать, но, судя по фото блогерши с персональной страницы в соцсетях, молодого человека у звезды нет или Ната его тщательно скрывает. С первой любовью девушка познакомилась на фэнтези-чарте «Таверна проклятых» в 13 лет, но с тех пор о парнях девушка предпочитает не рассказывать.
Наташа Шелягина во время своего обзора на технику. Фото: соцсети
На странице в «ВКонтакте» Наталья своей деятельностью обозначила «тисканье кота», таким образом подчеркивая несерьезное отношение к блогосфере.
В свободное время Шелягина с удовольствием путешествует по Европе.
Шелягина сейчас
Шелягина работает над развитием персонального канала на YouTube, где выкладывает обзоры новинок из мира гаджетов или другую относительно полезную информацию.
Не так давно Наталья сотрудничала с немецкой автомобильной компанией Volkswagen, снимая для них обзоры новинок на авторынке. Этой работой девушка довольна, но отмечает, что рынок блогосферы истощается, поэтому найти выгодные предложения становится намного сложнее.