Знаток современных гаджетов и крутых автомобилей с миллионной аудиторией: секрет успеха блогера Наташи Шелягиной

В 2015 году девушка снимала себя на кастинг-подборе девушек для съемок в клипе британской инди-рок-группы Foals на музыкальную композицию What Went Down. Кастинг проходил в одном из городских бассейнов.

Личная жизнь звезды

О подробностях личной жизни Наталья Шелягина предпочитает не рассказывать, но, судя по фото блогерши с персональной страницы в соцсетях, молодого человека у звезды нет или Ната его тщательно скрывает. С первой любовью девушка познакомилась на фэнтези-чарте «Таверна проклятых» в 13 лет, но с тех пор о парнях девушка предпочитает не рассказывать.