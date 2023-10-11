Знаток современных гаджетов и крутых автомобилей с миллионной аудиторией: секрет успеха блогера Наташи Шелягиной

Биография блогера

Наташа Шелягина — успешный блогер. Девочка выросла в состоятельной семье, с детства была натурой творческой и амбициозной. Ее ролики наполнены юмором, красотой, а сама девушка старается излучать уверенность и быть на одной волне с миллионной аудиторией.

Умеет играть на саксофоне и любит Толкина

Наталья Шелягина родилась 14 января 1988 года в Киеве. О родителях Натальи биография не рассказывает. Однако известно, что семья была достаточно состоятельной. В детстве Ната мечтала стать актрисой, но родители не разделяли увлечений дочери.

Однако творческим развитием девочки занимались: красавица училась игре на саксофоне и посещала занятия по постановкам ролевых игр по произведениям английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.