Жизнь путешественника, воспевающего любовь к России и женщинам: что известно о певце Вадиме Куземе

Биография певца

Вадим Кузема уже много лет исполняет душевные песни о жизни. Тексты шансонье просты и понятны, поэтому у артиста так много поклонников. Каждый найдет в композициях что-то близкое себе. Жанр, в котором работает музыкант, — русский шансон.

Из Казахстана на Украину

Вадим Кузема родился 30 сентября 1962 года в казахстанском поселке. Население территории представляли поволжские немцы. К их числу принадлежала и мать мальчика Мария Юнкер. Девушка познакомилась с приехавшим в поселок украинским строителем-инженером Юрием Куземой, и вскоре ребята заключили брак. После рождения сына семья переехала на Украину, в Луганскую область, где Вадим провел детские и юношеские годы.