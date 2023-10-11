Жизнь путешественника, воспевающего любовь к России и женщинам: что известно о певце Вадиме Куземе

Биография певца
Вадим Кузема уже много лет исполняет душевные песни о жизни. Тексты шансонье просты и понятны, поэтому у артиста так много поклонников. Каждый найдет в композициях что-то близкое себе. Жанр, в котором работает музыкант, — русский шансон.
Из Казахстана на Украину
Вадим Кузема родился 30 сентября 1962 года в казахстанском поселке. Население территории представляли поволжские немцы. К их числу принадлежала и мать мальчика Мария Юнкер. Девушка познакомилась с приехавшим в поселок украинским строителем-инженером Юрием Куземой, и вскоре ребята заключили брак. После рождения сына семья переехала на Украину, в Луганскую область, где Вадим провел детские и юношеские годы.
Вадим Кузема в молодости. Фото: соцсети
После школы парень служил в армии, в воздушно-десантном полку. Затем, вернувшись на Украину, юноша поступил в Донецкий политехнический институт, который окончил с красным дипломом. По признанию певца, в юности его увлекала бардовская музыка, особенно песни Высоцкого и Окуджавы.
Переезд в Германию и частный бизнес
В 1997 году в биографии Вадима наступают большие перемены. Певец уезжает в Германию на постоянное место жительства. Решение покинуть Украину было обусловлено историческими реалиями — 1990-е вносили непредвиденные коррективы в жизнь многих. До отъезда Вадим несколько лет занимался частным бизнесом, но в той исторической обстановке дела не пошли. Тогда мужчина решился на серьезный шаг.
Вадим Кузема в армии. Фото: соцсети
На новом месте музыкант довольно долго привыкал к местному образу жизни. Несмотря на то, что с певцом в ФРГ отправились жена и дети, Кузема чувствовал себя одиноко. Охваченный ностальгией музыкант пишет первые песни.
Продолжая собирать музыкальный материал, певец в 1999 году записывает песню «Ost-West Эмигрант». Работа над записью композиции проходит во Львове, на студии Гарика Кричевского. Сочинение получает популярность среди знакомых певца и убеждает мужчину в необходимости написать и выпустить целый альбом. В 2000 году выходит дебютная пластинка исполнителя «Чартер на Ганновер».
В альбом Вадим включает 11 оригинальных композиций, каждая из которых представляет маленькую историю о жизни русской эмиграции за рубежом. В песнях есть тонкая лирика и легкая ирония. Притягательность этих сочинений для публики выразилась в том, что тексты писал человек, знающий особенности жизни вдали от родины.
Вадим Кузема. Фото: соцсети
Пластинка получила много положительных отзывов у слушателей, песни начали постепенно «уходить в народ». Тогда Кузема задумался над выпуском следующего альбома.
Новые альбомы и лауреат престижной премии
В 2001 году вышли сразу две пластинки Вадима — «Берлинские славянки» и «Цветочница». В это время автор начинает сотрудничать со старым приятелем, талантливым музыкантом Виталием Перепелицей.
Результатом творческого тандема становятся новые альбомы «Переселенцы», «Ресторанный музыкант» и другие. Композиции из пластинок получают известность и в России. Песни попадают в ротацию радио «Шансон». Уже в 2006 году певец по приглашению этого радио приезжает в Москву на церемонию и становится лауреатом премии «Шансон года – 2006».
Вадим Кузема во время интервью. Фото: соцсети
Личная жизнь шансонье
Первый раз певец женился в 1989 году, но брак оказался недолгим. В конце 90-х исполнитель во второй раз обрел семейное счастье, однако союз вновь был недолговечным.
В каждом из браков у Куземы рождались по сыну и дочери. Свободно ли сегодня сердце знаменитости, неизвестно. После второго развода певец вместе с бывшей супругой написал две книги — «Война нервов» и «Цена любопытства».
Вадим Кузема играет на гитаре. Фото: соцсети
Кузема сейчас
В 2019 году исполнитель продолжает жить и работать в Берлине. Мужчина дает концерты, часто приезжает с выступлениями в Россию.
На странице в соцсетях Вадим часто выкладывает фото и видео с концертов, презентаций книг, встреч с друзьями.