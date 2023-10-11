Женился на своей воспитаннице, привел к успеху самых талантливых фигуристов России и завоевал множество медалей: биография Алексея Мишина

Биография спортсмена

Алексей Николаевич Мишин — советский спортсмен и тренер. Настоящий маэстро льда многие годы завоевывал награды и способствовал получению признания в международном сообществе российских мастеров фигурного катания.

Из-под его крыла вышли лучшие спортсмены России. Несмотря на преклонный возраст, Мишин и сейчас продолжает тренировать молодых, подающих большие надежды фигуристов, завоевывая вместе с ними титулы и звания.

Родился накануне войны

Алексей Мишин родился в Севастополе 8 марта 1941 года. Важную роль в становлении ребенка как спортсмена сыграли родители. Николай и Татьяна были знакомы с юных лет. В родном Смоленске они жили на соседних улицах, учились в одном университете, вместе играли в любительском театре.

В конце обучения молодые люди получили направление на работу в разные места, но судьба не собиралась разводить их. В 1930 году Николай и Татьяна сыграли свадьбу, а в 1932 году на свет появился их первенец, дочь Люда.

Спустя некоторое время семье пришлось переехать в Ленинград, а ее глава стал военным. Татьяна также стала преподавателем. За пару месяцев до войны в семье появился сын Алексей.