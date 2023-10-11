Женился на своей воспитаннице, привел к успеху самых талантливых фигуристов России и завоевал множество медалей: биография Алексея Мишина

Биография спортсмена
Алексей Николаевич Мишин — советский спортсмен и тренер. Настоящий маэстро льда многие годы завоевывал награды и способствовал получению признания в международном сообществе российских мастеров фигурного катания.
Из-под его крыла вышли лучшие спортсмены России. Несмотря на преклонный возраст, Мишин и сейчас продолжает тренировать молодых, подающих большие надежды фигуристов, завоевывая вместе с ними титулы и звания.
Родился накануне войны
Алексей Мишин родился в Севастополе 8 марта 1941 года. Важную роль в становлении ребенка как спортсмена сыграли родители. Николай и Татьяна были знакомы с юных лет. В родном Смоленске они жили на соседних улицах, учились в одном университете, вместе играли в любительском театре.
В конце обучения молодые люди получили направление на работу в разные места, но судьба не собиралась разводить их. В 1930 году Николай и Татьяна сыграли свадьбу, а в 1932 году на свет появился их первенец, дочь Люда.
Спустя некоторое время семье пришлось переехать в Ленинград, а ее глава стал военным. Татьяна также стала преподавателем. За пару месяцев до войны в семье появился сын Алексей.
Леша Мишин в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Руководство училища настоятельно рекомендовало вывезти семьи офицеров. Мишины нашли приют в Ульяновске у родителей друга семьи. Голодное время сказалось на здоровье маленького Алексея, он заболел рахитом. Спустя некоторое время Лешу удалось вылечить.
Отец семейства Николай служил в разных городах. В конце войны получил перевод в Тбилиси, где его жена и дети поселились в местной заброшенной гостинице. Мишиным вскоре удалось получить трехкомнатную квартиру, но радость была недолгой: отцу дали перевод в Ленинград. Здесь супруги и двое детей поселились в коммуналке.
Фигурное катание вошло в жизнь будущей звезды незаметно
Маленький Леша был подвижным и активным ребенком. Фигурное катание вошло в его жизнь практически незаметно. Отец просто брал детей с собой на каток поиграть, и однажды сестра на полученную стипендию купила Алеше первые коньки «Снегурки».
Главным развлечением мальчика было катание, зацепившись за грузовик. Он дожидался на Загородном проспекте заворачивающего на его улицу автомобиля и выписывал фигуры, опасно балансируя.
Алексей Мишин с Тамарой Москвиной. Фото: соцсети
Ленинградская молодежь приходила кататься к Аничковому дворцу. Там встречались Станислав Жук, Людмила Белоусова, Олег Протопопов, будущие звезды спортивного катания. Отец Мишина видел, как ребята катаются, и решил отдать сына в кружок фигурного катания. Он дополнил компанию спортсменов с громкими именами.
Старт карьеры юного Мишина пришелся на 1956 год. Советские фигуристы начинали выступать на международных соревнованиях. Первым тренером парня стала Нина Леплинская, работавшая с олимпийским чемпионом Николаем Паниным. С педагогом Мишин получил базовые знания и навыки. На стадионе «Искра» в это время Майя Беленькая создала коллектив фигуристов, в который пригласили начинавшего спортсмена. Здесь он познакомился с талантливой спортсменкой Тамарой Москвиной, с которой стал работать в дуэте.
Тамара Москвина и Алексей Мишин во время награждения. Фото: соцсети
Знаменитый дуэт, влюбивший в себя весь Советский Союз
Пара Мишина и Москвиной выступала на многих соревнованиях, завоевывая награды и звания. Дуэт стал чемпионами СССР в 1969 году и завоевал серебряные медали на чемпионате мира в том же году и за год до этого, в 1968. Спортсменам долгое время не удавалось превзойти коллег по цеху Людмилу Белоусову и Олега Протопопова. В 1969 году они стали бронзовыми призерами, выступив в паре на чемпионате Европы, а на чемпионате мира завоевали серебро. Два этих соревнования впервые показали мощь советских фигуристов, занявших все места на пьедестале почета.
Тренерская деятельность и обучение юных талантов
Поняв, что дальнейшие перспективы выступления в качестве фигуристов не сулят грандиозных побед, Мишин и Москвина ушли в тренерскую деятельность. Так, 1969 год стал их последним сезоном, а уже в 1975 ученик Алексея Мишина Юрий Овчинников стал чемпионом СССР по фигурному катанию. Тренер работал с настоящими самородками. Среди них оказалась его будущая супруга Татьяна Оленева. Девушка стала чемпионкой Советского Союза и представляла страну на европейских соревнованиях.
Женское фигурное катание пользовалось особым вниманием среди спортивных деятелей. Для талантливых девочек существовали специальные группы обучения. Главой ленинградской группы стал Мишин.
Татьяна Оленева и Алексей Мишин. Фото: соцсети
В 1976 году расположенность властей и спортивного комитета внезапно сменилась немилостью. Мишин получил статус «невыездного». Подготовленная к выпуску книга «Фигурное катание для всех» ушла в список ожидающих печати. На телевидении перестали транслировать его выступления и интервью. Единственной радостью оставалась возможность продолжать тренировки учеников на позиции тренера сборной СССР.
Мишин принялся за работу с воодушевлением, ведь теперь все дороги были открыты, а среди учеников только талантливые и увлеченные люди. В 1994 году его подопечный Алексей Урманов стал чемпионом Европы и мира. Такие же звания позднее получил Евгений Плющенко.
Собственная техника исполнения фигурных элементов и участие в телепередачах
Алексей Мишин самостоятельно продумал и теоретически прописал методику многооборотных фигурных прыжков. Ему принадлежит новая техника исполнения элементов. Таланты инженера и спортсмена нашли отражение в этом направлении.
Тренера часто приглашают к участию в телепередачах. В 2014 году на Первом канале прошел выпуск программы «Наедине со всеми», где Мишин отвечал на каверзные вопросы ведущей. О работе с ним с удовольствием рассказывают Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева и Каролина Костнер.
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети
К слову, Алексей по-прежнему катается на коньках, хоть и не совершает трюков и пируэтов в силу возраста. Фото с тренировок, которые проводит мастер, публикуются в Интернете.
Главной новостью лета 2020 года стала информация о переходе Михаила Коляды, многократного призера чемпионатов, к тренеру Алексею Мишину. И хотя в этот год громких переходов в фигурном катании было много, первым и единственно значимым для одиночного мужского катания стал именно этот.
Личная жизнь Мишина
Биография Мишина тесно связана с любимым делом. Тренер по фигурному катанию женился на своей воспитаннице еще в молодости. Супруга Татьяна Мишина также тренирует учеников.
В браке появились сыновья Андрей и Николай. Молодые люди пошли по спортивным стопам отца, но льду предпочли теннисный корт. О личной жизни семья Мишиных предпочитает не распространяться. Алексей Николаевич ведет скромный образ жизни и не превозносит собственные заслуги.
Алексей Мишин со своими наследниками во время игры в теннис. Фото: соцсети
Мишин сейчас
В январе 2023 года Алексей Николаевич вынужден был поставить на паузу участие в тренировочном процессе. Причиной тому выступили проблемы со здоровьем наставника. Он сообщил, что заболел пневмонией. Татьяна Мишина рассказала, что это случилось после чемпионата России, который прошел в Красноярске.