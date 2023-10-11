Как рэпер Птаха поссорился с Гуфом, подрался с женой и тещей и снялся у Федора Бондарчука

Первые успехи

В подростковом возрасте Нуриев не отличался примерным поведением – спокойно мог прогуливать школу и заниматься своими делами. Неизвестно, как бы сложилась судьба Давида, если бы в 1996 году он бы не познакомился с рэперами Бурым и Шурупом. Парни, а также MC Зверь организовали хип-хоп коллектив под названием «Отверженные», с которым Нуриев выступал на протяжении пяти лет.

Первый альбом группы вышел уже в 2001 году и вызвал большой интерес среди поклонников хип-хоп андеграунда. Уже в тот период Давид Нуриев решил уйти из группы.

Спустя три года коллектив презентовал альбом «13 воинов», где в припеве композиции «Счастья» отчетливо слышится голос Птахи. Дело в том, что песня была записана еще до того, как музыкант покинул группу.

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Сольная карьера и группа Centr

В 2006 году Птаха начал сольную карьеру. Уже через год выпустил альбом «След пустоты», куда вошли композиции «Мысли», «Кошка», «Осень», «Геноцид», «Легенды». В тот же период Давид стал участником группы Centr, куда также входили рэперы Гуф (Алексей Долматов), Слим и Принцип. В 2007 году в составе этого коллектива выпустил альбом «Качели».

В конце 2008-го Centr презентовал второй альбом «Эфир в норме», после чего через год Гуф покинул коллектив. Вскоре Нуриев презентовал сольный альбом «Ни о чем», взял себе второй псевдоним Зануда и полностью ушел в сольное плавание.