Как рэпер Птаха поссорился с Гуфом, подрался с женой и тещей и снялся у Федора Бондарчука

Имя рэпера Птахи на слуху не только благодаря его талантливым трекам, но и скандалам. Впрочем, певец-хулиган обещает исправиться. По крайней мере, об этом говорила его вторая жена Лана Реутова. О противоречивом представителе хип-хопа рассказывает Teleprogramma.pro.
Настоящее имя
Настоящее имя рэпера Птахи – Давид Нуриев.
Детство и родители
Он родился 10 июня 1981 году в Баку. Музыкант – метис, его папа – армянин, а мама – азербайджанка. Когда мальчику исполнилось девять лет, его семья переехала в Москву.
Давид заинтересовался хип-хопом еще в юные годы. А свой псевдоним получил после выхода фильма Джеффа Поллака «Над кольцом». Знаменитый рэпер Тупак Шакур сыграл в этой картине персонажа по прозвищу Пташка. Заметив, что Давид по психотипу похож на этого героя, друзья нарекли его и этим прозвищем.
Птаха в юности. Фото: соцсети
Первые успехи
В подростковом возрасте Нуриев не отличался примерным поведением – спокойно мог прогуливать школу и заниматься своими делами. Неизвестно, как бы сложилась судьба Давида, если бы в 1996 году он бы не познакомился с рэперами Бурым и Шурупом. Парни, а также MC Зверь организовали хип-хоп коллектив под названием «Отверженные», с которым Нуриев выступал на протяжении пяти лет.
Первый альбом группы вышел уже в 2001 году и вызвал большой интерес среди поклонников хип-хоп андеграунда. Уже в тот период Давид Нуриев решил уйти из группы.
Спустя три года коллектив презентовал альбом «13 воинов», где в припеве композиции «Счастья» отчетливо слышится голос Птахи. Дело в том, что песня была записана еще до того, как музыкант покинул группу.
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Сольная карьера и группа Centr
В 2006 году Птаха начал сольную карьеру. Уже через год выпустил альбом «След пустоты», куда вошли композиции «Мысли», «Кошка», «Осень», «Геноцид», «Легенды». В тот же период Давид стал участником группы Centr, куда также входили рэперы Гуф (Алексей Долматов), Слим и Принцип. В 2007 году в составе этого коллектива выпустил альбом «Качели».
В конце 2008-го Centr презентовал второй альбом «Эфир в норме», после чего через год Гуф покинул коллектив. Вскоре Нуриев презентовал сольный альбом «Ни о чем», взял себе второй псевдоним Зануда и полностью ушел в сольное плавание.
Птаха в составе группы Centr. Фото: соцсети
В 2010 году он презентовал альбом «Папиросы», снял клипы на одноименный трек, а также на песни «Отходос», «На измене», «Мандарины», «Интро». Интересно, что на лицевой стороне диска был изображен развал группы Centr.
Кстати, потом исполнителю сделали татуировку с изображением ангела, который вбивает крест в камень, где написано «Ложь». Это тату было сделано как раз после распада этого коллектива. А всего у Давида Нуриева несколько татуировок, одна из которых – надпись «Птаха» на иврите.
В ноябре 2012 года Птаха записал новый альбом «Старые тайны», куда вошел одноименный трек, а также песни «Не забуду», «Миф», «Первое слово» и «Моя основа». На эти композиции были сняты клипы. В записи трека «Дымом в облака» также приняла участие и певица Бьянка.
В мае 2013 года Птаха и Шок презентовали совместный клип «На интерес». В период с 2014 по 2016 года вышли альбомы рэпера «По низам», «Фитовой» и «Бодрый», а в 2019 году записан диск Free Base.
Баттл Птахи и Гуфа
В 2018 году весь Интернет обсуждал баттл Птахи и Гуфа, набравший более миллиона просмотров только в первые часы после размещения. Оказалось, что еще во время сотрудничества в группе Centr музыканты накопили немало обид друг к другу.
Так, в интервью Юрию Дудю* (входит в реестр лиц, признанных иноагентами) в 2016 году Гуф утверждал, что ему некомфортно работать с Птахой – как в профессиональном, так и в общечеловеческом плане. Давид также не оставался в долгу и обвинил бывшего коллегу по группе в подлости и лицемерии, после чего записал видео и вызвал Гуфа на баттл – этакую хип-хоп дуэль.
Алексей же согласился на словесный поединок, только если организатор баттла – Ресторатор (Александр Тимарцев) заплатит ему два миллиона рублей. Судил битву двух музыкантов рэпер Баста.
На протяжении всего баттла артисты читали рэп, демонстрировали рифмы разного вида и всячески задевали друг друга. Птаха даже принес торт в виде надгробия Гуфу, намекая на Интернет-мем «Гуф умер». Дело в том, что Алексея Долматова считали погибшим в теракте в Домодедово в 2011 году, но, к счастью, слухи о его смерти оказались сильно преувеличенными.
А еще тогда Птаха заявил, что у его коллеги по цеху есть внебрачный сын. И Гуф не стал опровергать эту информацию.
Баттл Птахи и Гуфа. Фото: соцсети
Алексей Долматов же обвинил коллегу в зависти и желании стирать его грязное белье, а также нелецеприятно пошутил над именем девушки Давида.
Также в конце своего выступления Гуф поиронизировал над тем, что его оппонент совсем не знает английского языка и даже не сможет купить себе газировку за границей. В итоге Гуфу присудили победу, а этот поединок признали одним из самых худших за всю историю баттлов.
Чуть позже Птаха признался, что не таит обиду на Алексея Долматова, но в то же время не поддерживает с ним отношения.
«Мы не на контрах, просто мы настолько разные люди. На Лешу зла уже нет никакого. У нас разное мировоззрение. Я с его сестрой общаюсь, получаю от него приветы и ему всегда передаю», —отметил музыкант в интервью на RuTube-шоу «Сколько стоит?».
Кино
Давид Нуриев пробовал себя и в кинематографе. Так, в 2006 году музыкант снялся в фильме «Жара» Резо Гигиенишвили, сыграл криминального авторитета, который все контролирует на районе. Кстати, по сюжету ему пришлось ударить героя Алексея Чадова. Кроме того, Птаха совместно с группой Centr, VIP 777 и Тимати написал саундтреки к этому фильму.
Кадр из фильма «Обитаемый остров»
В 2008 году рэпер снялся в картине «Обитаемый остров» Федора Бондарчука – по мотивам одноименного романа братьев Стругацких. Музыкант сыграл в эпизодической роли адъютанта-протокольщика, присутствовавшего при допросе террористов.
А в 2020 году Птаха принял участие в документальном фильме «Beef: русский хип-хоп», посвященный истории этого музыкального направления.
Первая жена и конфликт с дочерью Николь
Благодаря кинематографу рэпер познакомился и со своей второй женой. Но это произойдет позже. А первой супругой музыканта стала девушка по имени Карина, с которой он познакомился после своего концерта.
Спустя короткое время молодые люди и начали жить вместе. В 1999 году у пары родилась дочь Николь, в честь которой Птаха написал трек «Ника, ты моя победа». Эта композиция звучит на его концертах до сих пор.
Вскоре после свадьбы в паре начался разлад. И похоже, в отношениях с дочерью у Давида Нуриева тоже не все так гладко.
В 2021 году девушка приняла участие в проекте «Пацанки», в котором рассказала, что не получала от отца необходимой поддержки, а только критику и оскорбления.
Дочь Птахи Николь. Фото: соцсети Николь Нуриевой
А ровно год назад в отечественных СМИ появились заголовки, что рэпер Птаха избил дочь, о чем Николь рассказала своим подписчикам в соцсетях.
Девушка записала видео, на котором показала разбитую губу. «Съездила с папой погулять. У меня еще половины волос нет», — сообщила она.
Как рассказала тогда Николь, от общения с отцом у нее остались лишь синяки, разбитые губы и вырванные волосы. Девушка пояснила, что больше не намерена поддерживать с рэпером никаких контактов. Как оказалось, дочь поделилась с отцом какой-то личной историей, но вместо поддержки получила удары. По крайней мере, так эта история выглядела в ее представлении.
Возлюбленная Мария Куркова
На съемках вышеупомянутого фильма «Жара» Давид познакомился с актрисой Марией Курковой. Правда, из-за несовпадения гастрольных графиков и разных приоритетов этот роман не продлился долго.
Мария Куркова. Фото: соцсети Марии Курковой
Вторая жена Лана Реутова
Второй официальной женой Нуриева стала актриса и модель Лана Реутова. А уж в этих отношениях действительно кипели шекспировские страсти.
Свадьба состоялась в 2019 году и с этого дня супруги не давали друг другу скучать. В апреле 2022 года у пары родилась дочь Сияна, а уже в июле стало известно, что Давид и Лана разводятся – из-за многочисленных измен музыканта.
Осенью состоялся официальный развод, а чуть позже Лана обвинила бывшего мужа в избиении – не только себя, но и тещи. Впрочем, у Птахи была своя версия событий.
Птаха с женой Ланой. Фото: Global Look Press
«В мой адрес посыпались проклятья. Лана не контролировала себя, она неплохая мама, но когда ее накрывает, орет и при ребенке. Потом подключилась бывшая теща. В итоге я выпихиваю их из комнаты, успокаиваю дочь, играю с ней. Потом иду на кухню, чтобы попить воды, у женщин начинается истерика, они нападают на меня, я их отталкиваю».
По словам Птахи, после этого жена и теща упали на пол, после чего вызвали полицию и написали на него заявление.
Дочь Птахи Сияна. Фото: соцсети
Как ни странно, закончилась эта история неплохо. Лана дала эпатажному бывшему мужу шанс на исправление. Весной этого года она рассказала подписчикам, что супруги снова работают над угасшими отношениями. По словам Реутовой, Птаха очень старается исправиться.
«Стал как будто другими человеком (в хорошем смысле»), - резюмировала молодая женщина. Что же, поживем-увидим, как говорила мама Жени Лукашина.
Общественная позиция
Нередко Птаха принимает участие в мероприятиях, затрагивающих тему угрозы распространения запрещенных препаратов. Так, в 2019 году он выступал на заседании круглого стола, посвященной их пропаганде в Интернете.
На этом заседании Давид пояснил, что нужно открыто говорить с детьми об опасности наркозависимости и ее последствиях.
Кроме того, в своих соцсетях артист рассказал об открытии Реабилитационного центра для зависимых людей. Также он принял участие в съемках фильма «Закрывай замок на два оборота», рассказывающего о вовлечении тинейджеров в наркоторговлю.
Рост и вес
Рост Давида Нуриева - 180 сантиметров, вес - 82 килограмма.
Рэпер Птаха. Фото: соцсети
Птаха сейчас
Весной этого года Птаха заставил поклонников изрядно переволноваться. В марте в СМИ появилась новость, что он попал под обстрел в горячей точке и убит. Но, к счастью, все кончилось благополучно. Ровно через сутки после этого тревожного сообщения Давид вышел на связь и обратился к своим подписчикам.
«Те, кто переживал, извините. А те, кто радовался, — ну, извините, что я вас обломал», — сказал он.
Что касается творчества, то в сентябре этого года Давид Нуриев совместно с певицей Ангелиной Рай представил клип на свою новую песню «Паруса». Скоро должен выйти и одноименный альбом. Так что у поклонников Давида немало поводов порадоваться за любимого исполнителя!