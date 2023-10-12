Миссия выполнима: как Том Круз стал одним из самых успешных актеров Голливуда

Кто такой Том Круз?
Том Круз — американский актер, известный своими ролями в культовых фильмах 1980, 1990 и 2000-х годов, а также своими громкими браками с актрисами Николь Кидман и Кэти Холмс.
Проявив интерес к актерскому мастерству в старших классах школы, он стал знаменитым благодаря своим фильмам «Рискованный бизнес» и «Лучший стрелок». Позже Круз получил признание за свою работу в популярном фильме «Джерри Магуайр» и франшизе «Миссия: невыполнима».
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Миссия: невыполнима. Племя изгоев» (2015)
Ранняя жизнь
Томас Круз Мапотер IV, более известный как Том Круз, родился 3 июля 1962 года в Сиракузах, штат Нью-Йорк, в семье Мэри и Томаса Мапотер. Мать Круза была актрисой-любителем и школьной учительницей, а его отец был инженером-электриком. Его семья много переезжала, когда Круз был ребенком, чтобы приспособиться к карьере своего отца.
Родители Круза развелись, когда ему было 11, и дети переехали со своей матерью в Луисвилл, штат Кентукки, а затем в Глен-Ридж, штат Нью-Джерси, после того как она повторно вышла замуж. Как и его мать и три сестры, Круз страдал от дислексии, которая затрудняла его успехи в учебе. Однако он преуспел в легкой атлетике и рассматривал возможность продолжения карьеры в профессиональной борьбе, пока травма колена не выбила его из строя в старших классах школы.
В возрасте 14 лет Круз поступил во францисканскую семинарию с мыслями стать священником, но через год ушел. Когда ему было 16, учитель предложил ему принять участие в школьной постановке мюзикла «Парни и куклы». После того как Круз завоевал лидерство Натана Детройта, он неожиданно почувствовал себя на сцене как дома, и зародилась карьера.
«Отбой», «Изгои»
Круз установил для себя 10-летний срок, в течение которого должен построить актерскую карьеру. Он бросил школу и переехал в Нью-Йорк, с трудом проходя прослушивание за прослушиванием, прежде чем появился в фильме 1981 года «Бесконечная любовь» с Брук Шилдс в главной роли. Примерно в это же время он получил небольшую роль в драме о военной школе «Отбой» (1981) с Шоном Пенном в главной роли.
Его роль в «Отбое» была улучшена после того, как режиссер Гарольд Беккер увидел потенциал Круза, и его игра привлекла внимание ряда критиков и кинематографистов. В 1983 году Круз появился в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Изгои», в котором также снялись Эмилио Эстевес, Мэтт Диллон и Роб Лоу — все известные члены группы молодых актеров, которых развлекательная пресса окрестила «Братской стаей». Фильм не был хорошо принят, но это позволило Крузу поработать с признанным режиссером над громким проектом.
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Отбой» (1981)
«Рискованный бизнес», «Лучший стрелок»
Его следующий фильм, «Рискованный бизнес» (1983), собрал в прокате 65 миллионов долларов. Это также сделало Круза очень узнаваемым актером — в немалой степени благодаря запоминающейся сцене, где молодая звезда танцует в нижнем белье.
В 1986 году, после двухлетнего перерыва, начинающий актер выпустил высокобюджетный фантастический фильм «Легенда», который плохо прошел в прокате. Однако в том же году статус Круза в списке лучших был подтвержден выходом фильма «Лучший стрелок»», в котором снялись Келли МакГиллис, Энтони Эдвардс и Мег Райан.
Остросюжетный роман, действие которого разворачивается на фоне элитной военно-морской летной школы, стал самым кассовым фильмом 1986 года.
Том Круз в роли Джоэла Гудсена и Ребекка Де Морнэй в роли Ланы в кадре из фильма «Рискованный бизнес» (1983). Фото: Global Look Press
«Цвет денег», «Человек дождя» и «Рожденный четвертого июля»
Вслед за огромным успехом «Лучшего стрелка» Круз выпустил серию фильмов, получивших признание критиков и коммерчески успешных. Впервые он снялся в фильме «Цвет денег» (1986) с коллегой Полом Ньюманом, а затем продолжил работать с Дастином Хоффманом в фильме «Человек дождя» (1988).
Следующая роль Круза, ветерана Вьетнама Рона Ковича в биографическом фильме «Рожденный четвертого июля» (1989), принесла ему номинацию на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Человек дождя» (1988)
«Несколько хороших парней», «Фирма» и «Интервью с вампиром»
В 1992 году Круз еще раз доказал, что может постоять за себя в роли легенды экрана, когда снялся вместе с Джеком Николсоном в военной драме «Несколько хороших парней» о зале суда.
Фильм собрал в прокате более 15 миллионов долларов в первый уикенд и принес Крузу номинацию на «Золотой глобус». Он продолжал демонстрировать свой успех в качестве исполнителя главной роли в фильмах «Фирма» (1993) и «Интервью с вампиром» (1994) с Брэдом Питтом.
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Интервью с вампиром» (1994)
«Миссия невыполнима», «Джерри Макгуайр»
Затем Круз попал на большой экран с двумя громкими успехами — блокбастером «Миссия невыполнима» стоимостью 64 миллиона долларов (1996), который звезда также продюсировала, и высоко оцененным фильмом «Джерри Макгуайр» (1996) режиссера Кэмерона Кроу. За последний фильм Круз получил вторую номинацию на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Миссия: невыполнима» (1996)
«С широко закрытыми глазами», «Магнолия»
Круз и его тогдашняя жена Николь Кидман провели большую часть 1997 и 1998 годов в Англии на съемках эротического триллера «С широко закрытыми глазами», который станет последним фильмом режиссера Стэнли Кубрика.
Фильм вышел в прокат летом 1999 года и получил смешанные отзывы, но в том же году Круз добился большего успеха с выходом «Магнолии». Его роль уверенного в себе секс-гуру принесла ему еще одну премию «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Магнолия» (1999)
«Ванильное небо», «Последний самурай»
Затем Круз снялся в долгожданном хите 2000 года «Миссия: невыполнима – 2» вместе с Энтони Хопкинсом, Тэнди Ньютон и Вингом Реймсом. В 2002 году он снялся в фильме «Ванильное небо», своей второй совместной работе с Кроу, а также в фильме Стивена Спилберга «Особое мнение».
В следующем году Круз отправился в Австралию на съемки военной эпопеи «Последний самурай» стоимостью 100 миллионов долларов, которая принесла ему еще одну номинацию на «Золотой глобус».
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Последний самурай» (2003)
«Война миров»
Круз доказал, что остается лидером, сыграв главную роль в ремейке классической научно-фантастической «Войны миров» режиссера Спилберга (2005), который собрал в прокате более 230 миллионов долларов.
Его следующая работа, «Миссия: невыполнима – 3» (2006), также получила хороший отклик у зрителей. Однако в августе Круз столкнулся с профессиональной неудачей, когда Paramount Pictures прекратила свои 14-летние отношения с актером.
Председатель правления компании назвал неустойчивое поведение Круза и противоречивые взгляды причиной раскола, хотя отраслевые эксперты отметили, что Paramount, скорее всего, прекратила партнерство из-за высоких доходов Круза от франшизы «Миссия невыполнима».
Круз быстро восстановился, и 2 ноября 2006 года он объявил о своем новом партнерстве с исполнительным директором Паулой Вагнер и киностудией United Artists. Их первая совместная постановка, политическая драма «Львы для ягнят» (2007), оказалась коммерческим разочарованием, несмотря на сильный актерский состав, в который входили Мерил Стрип и Роберт Редфорд.
Том Круз, Мерил Стрип и Роберт Редфорд. Фото: кадр из к/ф «Львы для ягнят» (2007)
«Солдаты неудачи»
Отдохнув от тяжелого материала, Круз порадовал зрителей своим выступлением в комедии «Солдаты неудачи» (2008). Несмотря на свою относительно небольшую роль в фильме с участием Роберта Дауни – младшего и Бена Стиллера, Круз выделялся тем, что скрывал свою фирменную внешность, играя лысеющего, страдающего ожирением руководителя киностудии.
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Солдаты неудачи» (2008)
«Операция «Валькирия», «Рок на века»
В декабре 2008 года Круз выпустил свой второй проект на лейбле United Artists. Фильм «Операция «Валькирия» был драмой о времени Второй мировой войны и о заговоре с целью убийства немецкого лидера Адольфа Гитлера. Круз сыграл главную роль офицера немецкой армии, который оказался вовлеченным в заговор.
Круз вернулся к одной из своих самых популярных франшиз в 2011 году с «Миссия невыполнима: Протокол Фантом. Ворвавшись на новую территорию, он затем снялся в мюзикле 2012 года «Рок на века». Хотя Круз получил несколько положительных отзывов за свою игру в роли рок-звезды, фильм не смог привлечь большую аудиторию.
Том Круз и Алек Болдуин. Фото: кадр из к/ф «Рок на века»
«Джек Ричер», «Грань будущего»
Вернувшись к своим истокам в жанре экшн, Круз снялся в 2012 году в криминальной драме «Джек Ричер», основанной на книге Ли Чайлда. Затем он стал хедлайнером пары научно-фантастических приключений «Обливион» (2013) и «Грань будущего» (2014). Не проявляя никаких признаков замедления, актер-ветеран в 2015 году продемонстрировал свое обычное энергичное выступление в пятой части своей франшизы-блокбастера «Миссия: невыполнима. Племя изгоев».
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Грань будущего» (2014)
Последние фильмы и знакомые франшизы
В 2016 году Круз повторил роль Джека Ричера в фильме «Джек Ричер – 2: Никогда не возвращайся». Затем он стал хэдлайнером перезагрузки «Мумии» (2017), которая достойно прошла в прокате, но была разгромлена критиками. Позже в том же году Круз получил лучшие отзывы за криминальный триллер «Сделано в Америке».
2018 год принес возвращение на знакомую территорию для Круза, который летом снялся в фильме «Миссия невыполнима: Последствия». Перед его выпуском он опубликовал фотографию, посвященную первому дню производства долгожданного продолжения «Топ Ган: Мэверик», который вышел в мае 2022 года.
Том Круз. Фото: кадр из к/ф «Топ Ган: Мэверик» (2022)
Саентология и личная жизнь
Круз женился на актрисе Мими Роджерс в 1987 году. Именно благодаря Роджерс актер стал изучать саентологию, религию, основанную писателем Л. Роном Хаббардом. Круз приписывал церкви излечение от его дислексии, и вскоре он стал одним из ее ведущих сторонников. Однако, хотя его духовная жизнь процветала, его брак с Роджерс закончился в 1990 году.
В том же году Круз снялся в гоночной драме «Дни грома» вместе с Кидман. Хотя фильм был непопулярен как среди критиков, так и среди поклонников, между двумя исполнителями главных ролей возникла настоящая химия. В канун Рождества 1990 года, после непродолжительного ухаживания, Круз и Кидман поженились в Теллуриде, штат Колорадо.
Том Круз со своей первой женой Мими Роджерс 1988 г. Фото: Global Look Press
Развод с Кидман
На протяжении большей части 1990-х годов Круз и Кидман яростно защищали счастье и законность своего брака. Они подали два разных иска против бульварных изданий за статьи, которые сочли клеветническими. В каждом случае пара получала опубликованное опровержение и извинения, а также крупную денежную компенсацию, которую они пожертвовали на благотворительность. У пары двое детей — Изабелла и Коннор.
5 февраля 2001 года Круз и Кидман объявили о своем разводе после 11 лет брака. Пара сослалась на трудности, связанные с двумя актерскими карьерами, и на количество времени, проведенного порознь во время работы. После развода Круз недолго встречался со своей партнершей по фильму «Ванильное небо» Пенелопой Круз, за тем последовали широко разрекламированные отношения с актрисой Кэти Холмс.
Через месяц после того, как его связь с Холмс стала достоянием общественности, Круз признался в любви актрисе в ставшем знаменитым выступлении на шоу Опры Уинфри, во время которого он запрыгнул на диван Уинфри, крича «Да!».
Том Круз и Николь Кидман, 1998 г. Фото: lobal Look Press
Женитьба на Кэти Холмс
В июне 2005 года, после двухмесячных ухаживаний, Круз сделал Холмс предложение в ресторане на вершине Эйфелевой башни. В октябре они объявили, что ждут своего первого совместного ребенка. Поспешное предложение и неожиданная беременность быстро стали сплетнями таблоидов. Но в том году Круз попал в заголовки газет как ярый защитник саентологии.
В 2006 году Круз и Холмс приветствовали появление на свет дочери Сури. В том году они поженились в итальянском замке, на церемонии присутствовали знаменитости: Уилл Смит, Джада Пинкетт Смит, Дженнифер Лопес, Виктория и Дэвид Бекхэмы. Однако роман из сборника рассказов не продлился долго, и в июне 2012 года пара объявила о своем расставании.
Актер Том Круз и актриса Кэти Холмс приезжают на мотоцикле на фан-показ фильма «Война миров» 27 июня 2005 г. Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press