Миссия выполнима: как Том Круз стал одним из самых успешных актеров Голливуда

Ранняя жизнь

Томас Круз Мапотер IV, более известный как Том Круз, родился 3 июля 1962 года в Сиракузах, штат Нью-Йорк, в семье Мэри и Томаса Мапотер. Мать Круза была актрисой-любителем и школьной учительницей, а его отец был инженером-электриком. Его семья много переезжала, когда Круз был ребенком, чтобы приспособиться к карьере своего отца.

Родители Круза развелись, когда ему было 11, и дети переехали со своей матерью в Луисвилл, штат Кентукки, а затем в Глен-Ридж, штат Нью-Джерси, после того как она повторно вышла замуж. Как и его мать и три сестры, Круз страдал от дислексии, которая затрудняла его успехи в учебе. Однако он преуспел в легкой атлетике и рассматривал возможность продолжения карьеры в профессиональной борьбе, пока травма колена не выбила его из строя в старших классах школы.

В возрасте 14 лет Круз поступил во францисканскую семинарию с мыслями стать священником, но через год ушел. Когда ему было 16, учитель предложил ему принять участие в школьной постановке мюзикла «Парни и куклы». После того как Круз завоевал лидерство Натана Детройта, он неожиданно почувствовал себя на сцене как дома, и зародилась карьера.