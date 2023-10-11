Виолетта Чиковани: как прославилась благодаря Егору Криду, искала любовь на ТНТ, голодала в Африке

Блогер Виолетта Чиковани родилась в Волгограде 17 апреля 1994 года в семье военного. Она средняя дочь в семье, у нее есть старшая сестра Ксения и младшая Ева. Отец девочек – грузин по национальности, поэтому воспитывались девочки в строгости.
Примером во всем для Виолетты была старшая сестра. Вслед за ней она старалась отлично учиться и смогла получить золотую медаль, занималась творчеством и всерьез планировала покорить сцену, ориентируясь на певицу Глюкозу и часто ее пародируя.
Виолетта Чиковани (справа) на конкурсе красоты. Фото: соцсети
Тяга к сцене привела ее на конкурсы красоты. Виолетта даже завоевала титул «Мисс Волгоградская область-2015», а также стала победительницей на всероссийском конкурсе «Краса студенчества России-2015».
Родители Виолетты настояли на освоении «серьезной» специальности – и так вчерашняя школьница стала студенткой экономического факультета. Потом, правда, пыталась получить журналистское образование, но не доучилась.
В 22 года Виолетта переехала в Москву, чтобы стать звездой телевидения. Посещала кастинги весь первый год, отметившись на отборе в «Танцы» и «Песни» на ТНТ, даже пыталась попасть на «Холостяк» с Егором Кридом, но безуспешно. И тогда сделала ставку на соцсети.
Блог
В 2019 году Чиковани завела свой блог в ныне запрещенной социальной сети, начала снимать вайны и пранки, но неудачно – вскоре ее аккаунт с 50 тысячей подписчиков заблокировали за нарушение. Девушка уверена, это из-за видео на фоне отдела полиции, за которое она даже была оштрафована.
Виолетта Чиковани притворилась манекеном и пугала людей. Фото: соцсети
Следующий аккаунт Виолетта вела осторожно. И взлетела, когда поучаствовала в челлендже Егора Крида «Сердцеедка». Она вышла на Красную площадь, спела его трек, сняла реакцию прохожих и разместила у себя на страничке с нужными хэштегами. Крид выбрал это видео как лучшее, репостнул к себе на страницу, и к Чиковани хлынула аудитория – за раз пришло тогда 50 тысяч фолловеров.
После этого дела Виолетты как блогера пошли в гору. Скоро она достигла немыслимых 3 млн фолловеров, активнее снимая розыгрыши и провокации и для TikTok, совершала безумные поступки и получала одобрительную обратную связь от поклонников.
Виолетта Чиковани нарядилась инопланетянином. Фото: соцсети
Например, Виолетта наделала шуму не только в соцсетях, когда прокатилась по улицам столицы на матрасе, привязанном к автомобилю. Или отправилась пешком до Сахалина – конечно, автостопом.
А в 2020 году Чиковани вернулась к своей детской мечте и запела. Она записала две композиции - «Мальчик за пультом», «Будешь», позднее выпустила еще один хит «Девочкам непросто» - под псевдонимом VITA CHIKOVANI.
Другие проекты
Виолетта неоднократно снималась в клипах российских звезд. Например, у групп «Серебро» и «Хлеб», а у Давида Манукяна сыграла танцовщицу в клипе «Последний танец».
Виолетта Чиковани на шоу "Влюбись, если сможешь". Кадр из шоу
Чиковани активно принимает участие в различных офлайн-проектах. Так, в 2022 году она стала участницей шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ. Реалити снимали на роскошной вилле в Кейптауне, Виолетта пыталась найти себе вторую половинку, хотя была несвободна.
Она проявила интерес к Руслану Пегову, но на следующий день приняла предложение от француза Фабьена Струка и отправилась с ним на свидание. А вечером образовала с ним пару.
Виолетта Чиковани и Фабьен Струк. Фото: соцсети
Несколько недель Чиковани и Струк составляли пару, но все активнее выражали недовольство друг другом. В итоге к Виолетте проявил симпатию новичок Эдуард Чечерин, они стали жить вместе, но через неделю девушка призналась, что между ними ничего, кроме дружбы, быть не может.
Затем к Виолетте пришел блогер Николай Сердюков, но взаимности от него она не дождалась. И их пара покинула проект первой в финале.
Виолетта Чиковани и Николай Сердюков. Фото: соцсети
Осенью 2023 года Чиковани стала одной из участниц шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ. она успела отличиться тем, что довольно откровенно крутила пышными ягодицами в стрингах перед вновь прибывшим Ираклием Пирцхалава. И в тот же вечер проиграла в испытании на вылет, сильно плакала и уехала домой.
Виолетта Чиковани на шоу "Новые звезды в Африке". Фото: соцсети
Внешность
Кстати, именно на шоу «Влюбись, если сможешь», во время игры «Правда или действие», Чиковани раскрыла, что за ее плечами уже несколько пластических операций: звезда Интернета ростом 173 см и весом 55 кг увеличивала грудь, липомоделирование тела, делала губы, пересаживала брови.
Виолетта Чиковани до пластики. Фото: соцсети
Сегодня Чиковани регулярно меняет цвет волос, экспериментирует со стилем и макияжем. Но неизменно одно – ее любовь к откровенным нарядам и фотографиям. Горячих снимков в ее аккаунтах всегда было много.
Виолетта Чиковани в халатике. Фото: соцсети
Личная жизнь
За личной жизнью Чиковани подписчики наблюдают с интересом. Еще бы, Виолетта сильно удивила, когда, имея бойфренда, отправилась сначала на шоу «Влюбись, если осмелишься», а потом и на «Дом 2».
Виолетта Чиковани с бойфрендом Алексеем. Фото: соцсети
Ее возлюбленный – Алексей, с которым она знакома с 18 лет. пара то расстается, то вновь сходится. В 2020 году девушка пришла на свидание к Роману Гриценко на телепроект, где одинокие сердца ищут друг друга. Но общение было недолгим, звезда соцсетей вернулась к Алексею.
Роман Гриценко и Виолетта Чиковани. Фото: Global Look Press
Правда, свадьбы не последовало, Виолетта сегодня снова с Алексеем, которому сама сделала предложение со сцены фестиваля «Белые ночи».
Карьера сегодня
Чиковани активно развивает свою музыкальную карьеру. В 2023 году она выпустила два трека – «Николай-Коля» и клип на него с Николаем Басковым и «Равнодушна».