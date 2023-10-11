Виолетта Чиковани: как прославилась благодаря Егору Криду, искала любовь на ТНТ, голодала в Африке

Тяга к сцене привела ее на конкурсы красоты. Виолетта даже завоевала титул «Мисс Волгоградская область-2015», а также стала победительницей на всероссийском конкурсе «Краса студенчества России-2015».

Родители Виолетты настояли на освоении «серьезной» специальности – и так вчерашняя школьница стала студенткой экономического факультета. Потом, правда, пыталась получить журналистское образование, но не доучилась.

В 22 года Виолетта переехала в Москву, чтобы стать звездой телевидения. Посещала кастинги весь первый год, отметившись на отборе в «Танцы» и «Песни» на ТНТ, даже пыталась попасть на «Холостяк» с Егором Кридом, но безуспешно. И тогда сделала ставку на соцсети.

Блог

В 2019 году Чиковани завела свой блог в ныне запрещенной социальной сети, начала снимать вайны и пранки, но неудачно – вскоре ее аккаунт с 50 тысячей подписчиков заблокировали за нарушение. Девушка уверена, это из-за видео на фоне отдела полиции, за которое она даже была оштрафована.