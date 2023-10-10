Когда «Пацанки» реально помогли: как живет Юлия Мишко после участия в телепроекте

На Юлию Мишко участие в проекте «Пацанки» повлияло в лучшем ключе. Девушка начала следить за своим здоровьем, стала блогером и актрисой, продолжает появляться на телевидении.
Детство и юность
Юля родилась 16 декабря 1993 года в Краснодаре. Еще в детстве она лишилась отца, и поэтому росла под присмотром мамы и бабушки. Но после того как родительница повторно вышла замуж, девочка почувствовала себя ненужной и нелюбимой.
По словам Мишко, ее с детства хорошо кормили, и уже в первом классе она была самой крупной среди сверстников. При этом не комплексовала и умела пошутить над своим весом.
Юлия Мишко в детстве. Фото: соцсети
Однако ее биография не такая суровая, как у иных «пацанок». Юлия осталась близка с бабушкой и младшим братом, выучилась в школе и получила экономическое образование в вузе. Но она сама разрушала свою жизнь: злоупотребляла алкоголем, устраивала скандалы с покупателями магазина, в котором подрабатывала по ночам, распускала руки и уходила в загулы.
Близкие настаивали, что девушке нужно изменить поведение и научиться контролировать агрессию. А когда Юлия сама пришла к осознанию этого, то отправила заявку на участие в реалити-шоу канала «Пятница!».
«Пацанки»
Мишко попала в четвертый сезон проекта (2019 год) и с первого выпуска стала показывать характер. Девушка сосредоточилась на работе с негативными эмоциями и даже смогла подружиться другими участницами Анастасией Антоновой и Яной Цветковой.
Юлия Мишко в шоу «Пацанки». Фото: кадр из эфира канала «Пятница!»
Зрителей привел в восторг эпизод, когда она переоделась стюардессой и отправилась обслуживать пассажиров самолета. Юлия продемонстрировала хорошее чувство юмора и харизму, однако все равно устраивала дебоши время от времени.
Так, однажды она подралась с участницей Яной Венгерской, в результате чего последнюю увезли в больницу с сотрясением мозга. После этого инцидента Юлии пришлось покинуть шоу. Она написала пост в социальной сети, в котором призналась, что ей дали много шансов на исправление, но девушка поняла это, только уйдя из проекта.
По ее словам, произошедшее заставило ее по-новому расставить приоритеты и начать ценить окружающих. Она якобы наконец-то научилась сдерживать агрессию и не лезть в драку.
Юлия Мишко с другими «пацанками». Фото: соцсети
После проекта
Выйдя из рядов «пацанок», Юлия переехала в Москву, устроилась работать барменом, бросила курить и наладила отношения с семьей. Она прокатилась по стране, устраивая фанатские встречи с поклонниками реалити-шоу, и наполнила свои страницы в соцсетях забавными видеороликами.
Также Мишко задалась целью похудеть на 60 килограммов, когда одышка и боли в спине стали серьезно мешать ей. Позже девушка похвасталась, что всего за два месяца тренировок и правильного питания скинула больше 16 килограммов.
В 2020 году Юлия опубликовала в Сети совместный кадр с Иваном Охлобыстиным, сообщив, что снимается в кино. Оказалось, что звезда реалити была задействована в драме «Недетский дом», и это не единственный художественный проект с ее участием.
Юлия Мишко и Иван Охлобыстин. Фото: соцсети
Весной 2021-го новоиспеченный блогер стала участницей «ББ шоу» на канале ТНТ, где познакомилась с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной. А уже осенью она появилась в «Модном приговоре» на Первом канале, где примерила новый образ и макияж. Затем вместе с другими «пацанками» Юлия засветилась одном из выпусков «Адской кухни».
Также Мишко участвовала YouTube-шоу Epic Fight Championship, где известные личности сражаются друг с другом октагоне. Ее соперником был 74-летний Владимир «Спартак» Седаков, татуированный художник из Екатеринбурга.
Личная жизнь
Про словам Юлии, после «Пацанок» в отношениях у нее тоже воцарилась гармония, однако других подробностей девушка не публиковала.
Юлия Мишко. Фото: соцсети
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Летом 2021 года Мишко сообщила подписчикам о беременности, выложив фото с тестом и подписью: «Скоро буду с малышом». Однако после этого «мамских» постов в ленте у девушки не появилось.
Осенью шоумен Гоген Солнцев опубликовал совместное фото с Юлией и отметил, что полюбил ее с первого взгляда. В ответ некоторые подписчики телезвезды предложили ему жениться на бывшей пацанке.