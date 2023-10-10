Когда «Пацанки» реально помогли: как живет Юлия Мишко после участия в телепроекте

На Юлию Мишко участие в проекте «Пацанки» повлияло в лучшем ключе. Девушка начала следить за своим здоровьем, стала блогером и актрисой, продолжает появляться на телевидении.

Детство и юность

Юля родилась 16 декабря 1993 года в Краснодаре. Еще в детстве она лишилась отца, и поэтому росла под присмотром мамы и бабушки. Но после того как родительница повторно вышла замуж, девочка почувствовала себя ненужной и нелюбимой.

По словам Мишко, ее с детства хорошо кормили, и уже в первом классе она была самой крупной среди сверстников. При этом не комплексовала и умела пошутить над своим весом.