Зачем Михаил Башкатов ел тараканов: бурная личная жизнь многодетного актера и ведущего

Российский актер и телеведущий Михаил Башкатов запомнился зрителям проектом «Даешь молодежь!» - он писал для него шутки и сам воплощал образы на экране. По образованию Башкатов – экономист, однако считать деньги его научила жена: в многодетной семье необходимо учитывать все расходы и доходы.

Любовь к стихам

Михаил Башкатов родился 19 августа 1981 года в городе Томске. Его отец был банкиром, мама работала начальником планового отдела местного автопарка. Интересно, что от отца Михаилу не перешло умение распоряжаться финансами, зато от мамы он унаследовал любовь к книгам, в частности – к поэзии.

Мальчик прекрасно читал стихи, часто выступал на школьных вечерах и конкурсах чтецов. Правда, стать актером до поры до времени не мечтал – в будущем он видел себя то строителем, то врачом, то журналистом. Но в театральный кружок все же записался – и занимался в нем вплоть до выпускного вечера. Поступив на экономический факультет Томского университета, Михаил не бросил сцену – это было уже не в его силах.

КВН: победы и награды