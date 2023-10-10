Зачем Михаил Башкатов ел тараканов: бурная личная жизнь многодетного актера и ведущего

Российский актер и телеведущий Михаил Башкатов запомнился зрителям проектом «Даешь молодежь!» - он писал для него шутки и сам воплощал образы на экране. По образованию Башкатов – экономист, однако считать деньги его научила жена: в многодетной семье необходимо учитывать все расходы и доходы.
Любовь к стихам
Михаил Башкатов родился 19 августа 1981 года в городе Томске. Его отец был банкиром, мама работала начальником планового отдела местного автопарка. Интересно, что от отца Михаилу не перешло умение распоряжаться финансами, зато от мамы он унаследовал любовь к книгам, в частности – к поэзии.
Мальчик прекрасно читал стихи, часто выступал на школьных вечерах и конкурсах чтецов. Правда, стать актером до поры до времени не мечтал – в будущем он видел себя то строителем, то врачом, то журналистом. Но в театральный кружок все же записался – и занимался в нем вплоть до выпускного вечера. Поступив на экономический факультет Томского университета, Михаил не бросил сцену – это было уже не в его силах.
КВН: победы и награды
Михаил Башкатов и Андрей Бурковский в скетч-шоу "Даешь молодежь!"
Студента Башкатова заинтересовала игра в КВН. Он стал участником команды «Огни большого города», познакомился с Константином Маласаевым, - у них были похожие увлечения, им хотелось создать что-то новое и необычное на сцене. Михаил начал играть в театре миниатюр под названием «Бонифас», одновременно успевая выступать в КВН.
Команда «МаксимуМ», членом которой стал Башкатов, уже в 2004 году выступила в Премьер-лиге – и стала победителем вместе с командой «Мегаполис». Ребята приняли участие в музыкальном фестивале в Юрмале – и получили «Малого КиВиНа в темном». «МаксимуМ» стал любимцем зрителей – остроумные шутки и талантливые номера покорили всех. Пик популярности команды пришелся на 2008 года, а потом Башкатов решил покинуть КВН. Впрочем, даже после этого решения он еще не раз выступал вместе с «Максами».
В 2020 году Михаил Башкатов и другие участники команды «МаксимуМ» отпраздновали 20-летие совестной творческой деятельности. Вскоре стало известно, что Башкатов занял кресло судьи на шоу «Детский КВН».
Театральные работы
Михаил Башкатов – не только мастер юмора, но и глубокий драматический актер. Свои способности он раскрыл на сцене «Театриума на Серпуховке» и в Театре «Миллениум». Среди недавних его работ – спектакли «Срочно выйду замуж» и шоу «Желтый и Черный».
«Папины дочки», «Кухня» и другие фильмы и сериалы
Михаил Башкатов и Елизавета Арзамасова. Фото: кадр из сериала "Папины дочки"
Играл Башкатов и в кино: среди самых известных его работ – роли в проектах «Игрушки», «Папины дочки», «Кухня». Главная роль досталась Михаилу в комедии «Любимцы», рассказывающей о работе сотрудников ветеринарной клиники. Несколько лет назад актер начал сниматься в сериале «Туристическая полиция» - вместе с Анастасией Ивлеевой. Весной 2021 года на экраны вышел сериал «Несломленная» с участием Михаила Башкатова, позже зрители смогли увидеть еще один проект, в котором он снялся, - комедию «Талисман».
Участие в телепроектах
Михаил Башкатов и Валерия Федорович. Фото: кадр из сериала "Кухня"
После ухода из КВН Михаил направил свои юмористические и актерские способности на создание сценариев для шоу «Даешь молодежь!» - он не только сочинял шутки, но и сам появлялся в кадре, исполняя самые разные роли. Кроме того, Башкатов вел телевизионное шоу «Видеобитва», работал в программе «Случайные связи». Поклонники звезды КВН могли видеть его и в Comedy Club.
А еще Башкатов становился участником разнообразных телепроектов – например, «Вышки», во время съемок которой он получил довольно сильную травму. Зрителям пришелся по душе выпуск шоу «Орел и решка. Звезды», в котором снимался Михаил. А не так давно он стал вести интеллектуальную игру «Морской бой».
Вообще он довольно часто появляется в различных передачах: например, вместе с сыном Федором актер стал участником семейного проекта «Ты как я». Пару лет назад Михаил стал одним из членов команды экстремального шоу «Звезды в Африке»: там ему пришлось проходить экстремальные испытания – даже есть тараканов довелось.
«С каждым новым ребенком мои доходы растут»: сколько зарабатывает Михаил Башкатов
Михаил Башкатов в фильме "С Восьмым марта, мужчины!"
Башкатов признается: никогда не планировал быть многодетным отцом, но, раз уж так получилось, нужно стараться зарабатывать как можно больше.
«Я знаю таких людей, которые боятся, что с появлением ребенка их уровень жизни ухудшится. Я их не осуждаю ни в коем случае, но сам мыслю иначе. Да, образ жизни меняется, но с каждым новым ребенком мои доходы растут», - поделился своими мыслями актер в одном из интервью.
Жена Екатерина и четверо детей
Свадьба Михаила Башкатова. Фото: соцсети
Студентом 4 курса Михаил познакомился с девушкой по имени Екатерина – все началось с медленного танца в ночном клубе, затем они начали встречаться, а, поняв, что полюбили друг друга, поженились. У них родились трое сыновей – Тимофей, Федор и Степан. Семья давно обосновалась в столице, хотя практически каждый год Михаил Башкатов выбирается на пару недель на малую родину – в Томск.
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После нелегкого периода карантина и самоизоляции Башкатовы решили, что им необходим собственный дом, - чтобы не испытывать тесноты, чтобы дети могли находиться на свежем воздухе. В 2022 году на свет появилась дочь Михаила и Екатерины – ей дали красивое имя Тея.
Мечты и планы
Михаил Башкатов с женой и сыновьями. Фото: Global Look Press
Михаил Башкатов поддерживает хорошую форму – при росте 171 см весит примерно 75 кг. Он много работает – ведь ему надо содержать большую семью: преподает актерское мастерство, пишет сценарии, зарабатывает как продюсер. Но главное – Башкатов снимается в новых фильмах. Среди недавних его работ – роль в комедии «Быть», где он сыграл рэпера. Останавливаться он не собирается – ведь Михаилу необходимо накопить на просторный дом, где они будут жить всей своей дружной семьей.