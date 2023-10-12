Музыкант, который не появляется на публике без сценического грима: биография основателя KISS Джина Симмонса

Кто такой Джин Симмонс?

Музыкант Джин Симмонс впервые решил, что хочет играть в группе, когда учился в средней школе, после того, как увидел, как девочки реагируют на выступление The Beatles по телевизору.

Он играл в нескольких группах, прежде чем в 1970-х годах стал сооснователем KISS с Полом Стэнли. Позже Симмонс увлекся модой, издательским делом и актерским мастерством, а также снялся в реалити-шоу A & E «Семейные драгоценности Джина Симмонса».

Ранняя жизнь

Джин Симмонс (настоящее имя Хаим Витц) 25 августа 1949 года в Хайфе, Израиль. Его мать, Флора, была венгерской женщиной, пережившей Холокост в возрасте 14 лет. После окончания Второй мировой войны Флора отправилась в Израиль. Именно там она познакомилась с плотником Йейхелем Витцем - отцом Симмонса.

Брак Айхела и Флоры начал распадаться вскоре после рождения Симмонса, в основном из-за споров о деньгах. В конце концов родители Симмонса согласились расстаться, и Эйхель уехал в Тель-Авив искать работу. Семья никогда не воссоединилась бы, и Симмонс больше не увидел бы своего отца.

Мать Симмонса начала растить его одна, и семья продолжала влачить нищету. Флора нашла работу в кофейне и часто оставляла Симмонса на попечение нянек. В результате он быстро овладел турецким, венгерским, ивритом и испанским языками, чтобы общаться с опекунами.