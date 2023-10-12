Музыкант, который не появляется на публике без сценического грима: биография основателя KISS Джина Симмонса

Кто такой Джин Симмонс?
Музыкант Джин Симмонс впервые решил, что хочет играть в группе, когда учился в средней школе, после того, как увидел, как девочки реагируют на выступление The Beatles по телевизору.
Он играл в нескольких группах, прежде чем в 1970-х годах стал сооснователем KISS с Полом Стэнли. Позже Симмонс увлекся модой, издательским делом и актерским мастерством, а также снялся в реалити-шоу A & E «Семейные драгоценности Джина Симмонса».
Ранняя жизнь
Джин Симмонс (настоящее имя Хаим Витц) 25 августа 1949 года в Хайфе, Израиль. Его мать, Флора, была венгерской женщиной, пережившей Холокост в возрасте 14 лет. После окончания Второй мировой войны Флора отправилась в Израиль. Именно там она познакомилась с плотником Йейхелем Витцем - отцом Симмонса.
Брак Айхела и Флоры начал распадаться вскоре после рождения Симмонса, в основном из-за споров о деньгах. В конце концов родители Симмонса согласились расстаться, и Эйхель уехал в Тель-Авив искать работу. Семья никогда не воссоединилась бы, и Симмонс больше не увидел бы своего отца.
Мать Симмонса начала растить его одна, и семья продолжала влачить нищету. Флора нашла работу в кофейне и часто оставляла Симмонса на попечение нянек. В результате он быстро овладел турецким, венгерским, ивритом и испанским языками, чтобы общаться с опекунами.
Джин Симмонс в юности. Фото: Global Look Press
В 1958 году, когда Симмонсу было восемь лет, он и его мать иммигрировали в Нью-Йорк, чтобы жить у родственников во Флашинге, Квинс. После въезда в страну Симмонс сменил свое имя на Джин, потому что его было легче произносить, и взял фамилию своей матери.
Он быстро выучил английский язык по комиксам и телевидению и в возрасте девяти лет поступил в хасидскую теологическую семинарию, называемую ешивой. Он усердно учился, пока его мать работала на пуговичной фабрике в Уильямсбурге, Бруклин.
Интерес к музыке
После года в ешиве он перевелся в государственную школу в Джексон-Хайтс. Именно в это время у него начал проявляться интерес к музыке. В своей автобиографии «Поцелуй и макияж» Симмонс признается, что его музыкальные интересы возникли во время просмотра «Битлз» по телевизору однажды вечером.
Он подумал: «Если я создам группу, может быть, девочки будут кричать, увидев меня». Итак, во время учебы в средней школе имени Джозефа Пулитцера Симмонс и пара друзей создали группу под названием The Missing Links, чтобы привлечь внимание своих одноклассниц.
Группа, лидером которой являлся Симмонс, выиграла школьное шоу талантов и принесла Симмонсу толику славы.
Джин Симмонс в молодости. Фото: соцсети
Это привело к созданию серии групп для Симмонса, включая Long Island Sounds и Bullfrong Bheer. Симмонс продолжал мечтать о славе, но он также не хотел разочаровывать свою мать, которая настаивала на том, чтобы он получил высшее образование.
Итак, после средней школы Симмонс направился в общественный колледж округа Салливан, чтобы получить степень младшего специалиста в области образования. Проведя там два года, он вернулся в Нью-Йорк, чтобы поступить в Ричмонд-колледж и получить степень бакалавра.
Вскоре после окончания учебы в 1970 году товарищ Симмонса по группе и друг детства Стив Коронел познакомил Симмонса с гитаристом Стэнли Эйзеном (позже известным как Пол Стэнли). Стэнли решил присоединиться к группе Симмонса и Коронела Wicked Lester, и группа начала добиваться некоторого успеха в ночных клубах.
Но группа не приносила достаточно денег, и чтобы поддержать свои музыкальные устремления, Симмонс недолгое время проработал учителем шестого класса в Гарлеме, а затем устроился помощником в Межведомственный совет Пуэрто-Рико. Также у него были и другие случайные подработки, включая временную работу в агентстве Kelly, кассиром в гастрономе, ассистентом в Glamour и помощником редактора Кейт Ллойд в Vogue.
Большой прорыв
Группе Wicked Lester повезло после того, как Стэнли раздобыл номер студийного инженера в студии Джими Хендрикса Electric Lady Studios. Однако вместо того, чтобы позвонить инженеру, Симмонс позвонил главе студии Рону Джонсену. Стэнли удалось убедить Джонсона посмотреть выступление группы, и, признав обещание группы, Джонсон согласился записать и приобрести демо-кассету Wicked Lester. Тем временем Симмонс и Стэнли занимались сессионной работой на стороне, исполняя бэк-вокал для таких артистов, как Линн Кристофер, и учились пользоваться звукозаписывающим оборудованием.
С помощью Джонсона группу подобрал Epic Records, который согласился профинансировать запись полноценного альбома. Однако одним из условий было заменить Стивена Коронеля сессионным музыкантом Роном Лиджеком. Симмонс и Стэнли согласились на аранжировку, потратив почти год на завершение нового альбома. Однако как только он был завершен, музыкальный директор Epic сказал, что ненавидит альбом и отказался его выпускать. На следующий день группу исключили из Epic.
Появление KISS
Группа KISS: Джин Симмонс, Эрик Карр, Пол Стэнли, Винни Винсент. Фото: Global Look Press
Решив не допустить, чтобы неудача повлияла на них, Симмонс и Стэнли реструктурировали группу. Первым новым участником был барабанщик Питер Крисс, который разместил объявление в Rolling Stone.
Их второй новый участник, гитарист Пол Эйс Фрели, был выбран после того, как откликнулся на объявление в The Village Voice. К декабрю 1972 года группа установила строгий режим тренировок и переименовала себя в KISS.
Вдохновленный своей детской одержимостью комиксами и фильмами ужасов, Симмонс предложил группе также подвергнуться физической трансформации, надев дикий макияж и полностью черную одежду. Позже Симмонс рассказал, что персонаж комиксов Marvel Черный Болт вдохновил его на создание макияжа в виде крыльев летучей мыши, который он назвал «демон».
С помощью тренера Симмонс также научился дышать огнем для своих выступлений. Новая группа отыграла свой первый концерт 30 января 1973 года в Popcorn Club в Квинсе, Нью-Йорк. В зале было всего три участника.
В октябре 1973 года телевизионный продюсер Билл Аукойн, который видел выступление группы, предложил стать менеджером группы. Симмонс и его товарищи по группе согласились при условии, что Аукойн заключит с группой контракт на запись в течение двух недель.
Вооружившись демозаписью, спродюсированной легендарным инженером Эдди Крамером, который работал с Симмонсом и Стэнли во время их работы в Electric Lady Land, Аукойн заключил контракт KISS с лейблом Casablanca Records.
Коммерческий успех
Джин Симмонс, Пол Стэнли и Томми Тайер на сцене. Фото: Global Look Press
На протяжении 1970-х годов группа гастролировала практически без остановок и стала чрезвычайно популярной благодаря своим выходкам на сцене. За это время у KISS появилось много последователей культа, а фанаты, которых называют «армией KISS», часто подражают одежде и макияжу группы.
Но хотя KISS постоянно гастролировали, они не завоевывали популярности, пока их концертный альбом Alive! (1975) не появился в магазинах. Альбом породил первый хитовый сингл группы — Rock and Roll All Nite, который попал в чарты Billboard Top 40.
Их следующий альбом, амбициозная запись под названием Destroyer (1976), стал вторым альбомом, получившим золото. С выходом сингла Beth, который занял седьмую строчку в чартах, альбом стал платиновым. Позже в том же году группа выпустила еще один успешный альбом, Rock and Roll Over, за которым последовали альбомы 1977 года Love Gun и Alive II.
Все три альбома стали платиновыми, и к концу того же года KISS были названы самой популярной группой в Америке. KISS также произвели фурор на международном уровне. Они возглавили чарты Японии, Канады, Швеции и Германии и дали пять аншлаговых концертов в Budokan Hall в Японии, побив ранее установленный The Beatles рекорд в четыре раза.
Но по мере того, как группа успешно продвигалась в 1980-е годы, между участниками группы начала нарастать напряженность. Крисс становился все более упрямым, отказываясь репетировать и даже останавливаясь посреди песен во время концертов. В декабре 1979 года Крисс официально покинул группу.
После многочисленных прослушиваний его заменил музыкант Пол Каравелло, позже известный под сценическим псевдонимом Эрик Карр. В 1982 году Фрели, разочарованный новым музыкальным направлением группы, также покинул KISS. Заменивший Фрели гитарист Винн Винсент не очень вписался в группу и прошел через серию увольнений и повторных наймов, прежде чем уйти навсегда в 1984 году. Его сменили гитаристы Марк Сент-Джон и в конечном счете Брюс Кулик.
KISS набирает обороты
Джин Симмонс (второй слева) в составе группа KISS. Фото: Global Look Press
Стэнли, Симмонс, Карр и Кулик оказались хорошей творческой единицей, и группа начала выпускать платиновые альбомы, такие как Asylum 1985 года, Crazy Nights 1987 года и сборник величайших хитов 1988 года Smashes, Thrashes & Hits. Группа также начала появляться без грима в 1983 году, меньше полагаясь на броское шоуменство и больше на содержание.
Однако Симмонс изо всех сил старался сохранить энтузиазм по поводу нового воплощения своей группы, вместо того чтобы сосредоточиться на карьере в кино. Однако его фильмы, включая второстепенные, такие как «Беглец» (1984) и «Кошелек или жизнь» (1986), так и не вышли в прокате. Симмонс и его товарищи по группе потерпели очередную неудачу, когда Карр обнаружил, что у него развился рак. После борьбы с болезнью в течение нескольких лет Карр в конце концов умер от кровоизлияния в мозг в 1991 году.
В разгар скорби KISS сплотились, взяв нового барабанщика Эрика Сингера, и выпустили альбом Revenge в 1992 году. Альбом получил золотой статус и попал в топ-10 Billboard. В то время, как самое последнее воплощение KISS продолжало записываться и гастролировать, Симмонс и Стэнли также организовали тур воссоединения первоначальных участников в 1996 году.
Выступления с оригинальной группой продолжались в полном гриме и костюмах и собрали более 43,6 миллионов долларов, что сделало KISS лучшим концертным номером 1996 года.
Джин Симмонс во время выступления. Фото: Global Look Press
Более поздние проекты
Однако к этому времени Симмонс был занят другими интересами, включая издательское дело, моду и актерское мастерство. Оригинальная группа выпустила альбом Psycho Circus в 1998 году, первый альбом оригинальной четверки почти за 20 лет.
Однако первоначальная группа в очередной раз распалась: Томми Тайер заменил Фрели на соло-гитаре, а Эрик Сингер заменил Питера Крисса на барабанах. Реформированная группа продолжала гастролировать на протяжении последнего десятилетия.
Группа KISS: Джин Симмонс (слева направо), певец и басист, Томми Тайер, гитарист, и Пол Стэнли, певец и гитарист во время концерта в рамках своего прощального мирового турне End Of The Road. 17 июня 2023 года, Бавария, Мюнхен. Фото: Global Look Press
Затем, в 2009 году, Стэнли и Симмонс объявили, что оригинальный KISS снова отправится в турне и выпустит еще один альбом. Sonic Boom появился в магазинах в октябре 2009 года. В настоящее время группа находится в своем прощальном туре.
Личная жизнь
Джин Симмонс и Шенон Твид. Фото: Global Look Press
Симмонс встречался с Лайзой Миннелли, Шер и Дианой Росс, но с середины 1980-х годов живет с актрисой и бывшей подругой по Playboy Шеннон Твид. У пары двое детей — сын Ник и дочь Софи.
Семья принимала участие в реалити-шоу в 2006 году на телеканале A & E с шоу Gene Simmons Family Jewels. В каждом эпизоде рассказывалось о разных семейных приключениях, начиная с того, что Твид и Симмонс вместе делали косметическую операцию.
Шоу длилось шесть сезонов, в шестом из которых была показана свадьба Симмонса и Твид, которая состоялась 1 октября 2011 года в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Джин Симмонс с семьей. Фото: Global Look Press