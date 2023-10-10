Взрывная популярность, романы с моделями и откровенный контент: звездный путь Ромы Желудя

Рому Желудя называли русским Джастином Бибером — он один из первых отечественных YouTube-блогеров, ушедших в музыку и сумевших построить карьеру на ТВ. Но взрывной успех быстро проходит. Спустя годы Биберу удалось остаться на гребне волны, а Желудю — нет.
Детство и юность
Настоящее имя звезды — Игнат Рустамович Керимов. Он родился 1 февраля 1996 года в Москве. Отец — архитектор, мать имела собственный бизнес. Детство мальчика прошло на Шаболовке. Он рос общительным и некапризным ребенком, увлекался лепкой, рисованием, ходил на занятия по теннису и дзюдо.
Рома Желудь в детстве. Фото: соцсети
Во втором классе паренек удивил маму, записавшись на кулинарные курсы. Кроме того, он всерьез заинтересовался музыкой. А в 14 лет (2010 год) выложил в YouTube видеоролик, который внезапно стал очень популярным. Оценив количество просмотров и комментариев, юноша быстро осознал: что вот она — его судьба.
Парень нарек себя Ромой Желудем, а своих многочисленных фанаток — «белками». Кроме того, он называл себя «звездой ВКонтакте», так как именно эта социальная сеть помогла ему раскрутиться среди сверстников. Уже в 2012 году он запел, выпустив дебютные песни Like и «Я не игрушка для тебя» в стиле поп-рок.
Рома Желудь в 2010 году. Фото: соцсети
С приходом популярности интервью с парнем стали публиковать ОК, Hello, Tatler и другие журналы. Андрей Малахов пригласил его вести спецпроект «Пусть говорят. Аффтар жжет», а канал «Муз-ТВ» — 11-ю церемонию вручения ежегодной премии.
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Для своих видео блогер выбирал откровенные и зачастую провокационные темы, ловко манипулируя зрительской любовью и хейтом. Выставляя свою жизнь в приглядном и не очень свете, он стал зарабатывать тысячи долларов в месяц. Иногда в его роликах мелькали и родители.
Рома Желудь на Московской неделе моды в 2012 году. Фото: Global Look Press
В 2013 году мать Желудя шокировала его поклонников новостью о том, что парня жестоко избили около московского торгового центра. Однако в столичной полиции тогда не исключали, что это может быть спланированным актом пиара. Многие пользователи не поверили или даже порадовались избиению кумира молодежи, но Рунет в те дни заполонил хештег #РомаЖиви.
Незадолго до этого несовершеннолетний блогер получил место ведущего программы «Неформат Чат» на «Муз-ТВ», правда, без заключения официального договора. И пока парень восстанавливался после нападения, его якобы, не предупредив, убрали из телепередачи.
Стоит добавить, что изначально родители Игната хотели, чтобы он тоже стал архитектором, но молодой человек в итоге поступил в университет «Синергия» на факультет менеджмента. Естественно, продолжая карьеру блогера. Позже парень переехал в Лос-Анжелес.
Рома Желудь на мероприятии канала «Муз-ТВ». Фото: Global Look Press
Взрослая карьера
В 2014 году Желудь получил престижную американскую награду Kids`Choice Awards в номинации «Любимый российский исполнитель», обойдя Нюшу и Сергея Лазарева. Его первый студийный альбом «Зона свободного падения» получил самые высокие рейтинги продаж в российском сегменте iTunes.
В 2015 году стало известно, что YouTube заблокировал аккаунт Ромы Желудя, считай, на пике популярности. Вскоре блогер сумел урегулировать это недоразумение, но прежних запредельных цифр статистики уже не смог достичь.
Новой попыткой обратить на себя внимание стало скандальное высказывание о рэпере L'One. Желудь не только оскорбил артиста, но и жестко отозвался обо всем музыкальном лейбле Black Star.
В 2019 году Рома получил главную роль в дебютном клипе скандально известной Насти Рыбки, а также сыграл одного из «мажоров» в популярной кинокомедии «Холоп».
В 2020 году вышел его второй альбом «Клубная программа». Также парень снялся в клипе дочери певицы Славы, Александры Морозовой, где сыграл ее бойфренда. Из-за откровенных сцен в ролике поползи слухи о романе молодой пары.
Однажды в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Желудь признался в зависимости от запрещенных веществ. Позже блогер поведал, что пагубное пристрастие подорвало его здоровье и пустило яркую карьеру под откос. Это началось еще в 16 лет, а затем докатилось до того, что встал вопрос о жизни и смерти.
Был случай, когда Рома едва не лишился пальцев, проведя некоторое время в ледяной трубе в бессознательном состоянии. Затем, по словам Керимова, он преодолел зависимость и начал следить за своим здоровьем. Рост блогера составляет 179 сантиметров, а вес — 74 килограмма. Он много путешествует и делится фотографиями с отдыха в социальных сетях.
Рома Желудь в 2017 году. Фото: Global Look Press
В 2022 году Желудь выпустил автобиографическую книгу под названием «Секс зависимость», изобилующую откровенными сценами. Читатели нашли данные мемуары местами бессвязными и хорошо демонстрирующими, к чему приводит нездоровый образ жизни.
В том же году появились новости о том, что молодой человек снова употребляет запрещенные вещества. Якобы из-за депрессии на фоне онкологического заболевания матери. Игнат рассказал подписчикам о новых приступах и пообещал пройти курс лечения.
Личная жизнь
Роме Желудю приписывали множество романов и нелицеприятных историй. В 2012 году начались его отношения с молодой актрисой Линой Добровольской. При этом в Сети не раз появлялись совместные романтические фото с девушкой по имени Настя Шмакова.
Рома Желудь и Соня Есьман. Фото: стоп-кадр из YouTube-трансляции
В начале 2015-го Рома сообщил в социальной сети о своей любви к веб-ведущей Кате Эс, отметив, что это не пиар. Была ли она официально его девушкой, так и осталось загадкой.
Желудю также приписывали романы с моделями Соней Есьман, Дианой Мелисон и Лизой Адаменко. С последней парень состоял в романтической связи, когда она была замужем, о чем молодой человек рассказал в шоу «Алена, блин!».
Рома Желудь сейчас
Ныне Игнат ищет себя в разных профессиях: подрабатывает фотографом, а также зарабатывает с помощью эскорта. Провокационные ролики и музыкальные клипы все так же выходят на его YouTube-канале. Желудь собрал группу «Турбо пластик», которая успела выпустить альбом Thunderstorm.
Летом 2023 года он со слезами на глазах записал видео о смерти своей матери, которая так и не смогла победить тяжелую болезнь. Позже у него вышли развлекательные ролики из Тель-Авива, Таиланда и Петербурга.
Рома Желудь в 2023 году. Фото: соцсети
Интересные факты
На пике популярности Рома Желудь хотел открыть интернет-магазин с собственным мерчем. В 2013 году на Московской неделе моды состоялся показ коллекции юной звезды под названием «Рома Желудь and Stars».
Тело Игната украшено множеством тату, которые парень набивает с 16 лет. Наиболее заметны кит на плече, скелет динозавра и крылья на груди. На кистях рук присутствуют изображение пальмы, буквы LA, молния и цветочный орнамент.
В 2016 году прошла информация, что Желудь сделал пластику носа, хотя и так был красавчиком. Многие подписчики раскритиковали новый образ интернет-звезды.