Взрывная популярность, романы с моделями и откровенный контент: звездный путь Ромы Желудя

В 2019 году Рома получил главную роль в дебютном клипе скандально известной Насти Рыбки, а также сыграл одного из «мажоров» в популярной кинокомедии «Холоп».

В 2020 году вышел его второй альбом «Клубная программа». Также парень снялся в клипе дочери певицы Славы, Александры Морозовой, где сыграл ее бойфренда. Из-за откровенных сцен в ролике поползи слухи о романе молодой пары.

Однажды в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Желудь признался в зависимости от запрещенных веществ. Позже блогер поведал, что пагубное пристрастие подорвало его здоровье и пустило яркую карьеру под откос. Это началось еще в 16 лет, а затем докатилось до того, что встал вопрос о жизни и смерти.

Был случай, когда Рома едва не лишился пальцев, проведя некоторое время в ледяной трубе в бессознательном состоянии. Затем, по словам Керимова, он преодолел зависимость и начал следить за своим здоровьем. Рост блогера составляет 179 сантиметров, а вес — 74 килограмма. Он много путешествует и делится фотографиями с отдыха в социальных сетях.