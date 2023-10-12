Открыла новую эру мощного и атлетического женского тенниса: биография Винус Уильямс

Кто такая Винус Уильямс?

Винус Уильямс научилась играть в теннис на общественных кортах Лос-Анджелеса. Став профессионалом в 1994 году, она выиграла семь титулов на турнирах Большого шлема и золотую олимпийскую медаль в одиночном разряде.

Вместе с сестрой Сереной Уильямс она выиграла несколько чемпионатов в парном разряде, увеличив общее количество своих побед даже после того, как в 2011 году у нее было диагностировано аутоиммунное заболевание.

Ранняя жизнь

Винус Эбони Старр Уильямс родилась 17 июня 1980 года в Линвуде, Калифорния, в семье Ричарда и Орасинэ Уильямс. Одна из пяти дочерей Ричарда, Винус, вместе со своей младшей сестрой Сереной, переосмыслили женский теннис благодаря своей силе и превосходному атлетизму.

С тех пор как Уильямс стала профессионалом в 1994 году, она завоевала семь титулов на турнирах Большого шлема, включая пять чемпионатов Уимблдона. Винус познакомил с теннисом ее отец Ричард Уильямс на общественных кортах в Лос-Анджелесе, недалеко от дома семьи в Комптоне. Бывший фермер из Луизианы, Ричард Уильямс самостоятельно учил теннису своих дочерей.