Открыла новую эру мощного и атлетического женского тенниса: биография Винус Уильямс

Кто такая Винус Уильямс?
Винус Уильямс научилась играть в теннис на общественных кортах Лос-Анджелеса. Став профессионалом в 1994 году, она выиграла семь титулов на турнирах Большого шлема и золотую олимпийскую медаль в одиночном разряде.
Вместе с сестрой Сереной Уильямс она выиграла несколько чемпионатов в парном разряде, увеличив общее количество своих побед даже после того, как в 2011 году у нее было диагностировано аутоиммунное заболевание.
Ранняя жизнь
Винус Эбони Старр Уильямс родилась 17 июня 1980 года в Линвуде, Калифорния, в семье Ричарда и Орасинэ Уильямс. Одна из пяти дочерей Ричарда, Винус, вместе со своей младшей сестрой Сереной, переосмыслили женский теннис благодаря своей силе и превосходному атлетизму.
С тех пор как Уильямс стала профессионалом в 1994 году, она завоевала семь титулов на турнирах Большого шлема, включая пять чемпионатов Уимблдона. Винус познакомил с теннисом ее отец Ричард Уильямс на общественных кортах в Лос-Анджелесе, недалеко от дома семьи в Комптоне. Бывший фермер из Луизианы, Ричард Уильямс самостоятельно учил теннису своих дочерей.
Винус Уильямc в детстве. Фото: Global Look Press
Профессиональный спорт
К 10 годам скорость подачи Уильямс превысила 100 миль в час, что она использовала для победы со счетом 63:0 в юниорском туре теннисной ассоциации Соединенных Штатов. 31 октября 1994 года она стала профессионалом.
Она доказала, что была более чем готова к этому, когда в своем первом матче обыграла 50-ю ракетку Шон Стаффорд на турнире Bank of the West Classic в Калифорнии. Это было знаменательное событие для семьи Уильямс. Ричард, в частности, не побоялся сообщить теннисному миру, что его девочки собираются изменить ход игры.
Сестры Уильямс с отцом. Фото: соцсети
Теннисная карьера
В 1997 году Уильямс стала первой несеянной финалисткой Открытого чемпионата США среди женщин в Открытую эпоху. Она проиграла Мартине Хингис. В 2000 году она выиграла Уимблдон и Открытый чемпионат США, что проложило ей путь к подписанию контракта на 40 миллионов долларов с Reebok. Затем она вышла на ринг и защитила свои титулы в 2001 году.
На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, Австралия, Уильямс завоевала золотую медаль в одиночном разряде, а затем завоевала вторую с Сереной в парном разряде.
Сестры приписывают друг другу то, что они продвинулись в теннисе, как в качестве товарищей по команде, так и в качестве соперниц. Вместе пара выиграла 13 титулов на турнирах Большого шлема в парном разряде и выходила в финал более 20 раз, включая финалы восьми турниров Большого шлема.
Винус Уильямс — победитель чемпионата Англии 2000 года. Фото: Global Look Press
Уильямс участвовала лишь в нескольких турнирах в 2006 году из-за затянувшейся травмы запястья, но она вернулась в форму в 2007 году, выиграв титул в одиночном разряде на Уимблдоне.
Она повторила эту победу год спустя, когда победила Серену на пятом в карьере Уимблдонском чемпионате. Несколько месяцев спустя сестры Уильямс объединились, чтобы завоевать титул чемпиона в парном разряде на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
В 2011 году Уильямс поставили диагноз синдром Шегрена, аутоиммунное заболевание, из-за которого она легко уставала и болела. Она перешла на другую диету и изменила график тренировок, чтобы уделять больше дней восстановлению. Метод оказался успешным, когда она и Серена завоевали свой 13-й титул чемпиона Большого шлема в парном разряде на Уимблдоне в 2012 году.
Винус и Серена Уильямс. Фото: Global Look Press
Сестры победили чешских теннисисток Андреа Главацкову и Люси Градецку в финале парного разряда на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, что принесло им обеим в общей сложности четыре золотые олимпийские медали. Той осенью Уильямс выиграла свой первый титул WTA в одиночном разряде более чем за два года.
Уильямс продемонстрировала, что все еще может побеждать соперников, дойдя до финалов Кубка Роджерса и Кубка Национального банка в 2014 году. В начале 2015 года она завоевала свой 46-й титул в карьере в одиночном разряде, победив сеяную первой Каролину Возняцки на турнире ASB Classic.
Тем летом звезда-ветеран дошла до четвертого круга на Уимблдоне, показав самый сильный результат на турнире с 2011 года, прежде чем проиграла Серене на центральном корте. Затем Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, но снова не смогла обойти свою сестру в напряженном трехсетовом поединке.
Винус Уильямс на Открытом чемпионате США 2013 года. Фото: Global Look Press
В следующем году на Уимблдоне 36-летняя Уильямс стала старейшей полуфиналисткой женского турнира Большого шлема со времен Мартины Навратиловой в 1994 году, прежде чем потерпела поражение от Анжелик Кербер. Затем она успешно объединилась с Сереной, чтобы выиграть парный титул — шестой для них на Уимблдоне.
Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро
Шокирующим образом Уильямс и Серена были выбиты из первого раунда женского парного разряда на Олимпийских играх в Рио чешским дуэтом Люси Сафаровой и Барборой Стрыковой. Сестры, посеянные под первым номером, вышли на матч дуэтом с идеальным олимпийским рекордом 15:0.
Винус Уильямс на Олимпиаде-2016 в Рио. Фото: Global Look Press
Также проиграв в первом раунде одиночного разряда, Уильямс попыталась спасти свой олимпийский опыт поздним выходом в смешанный парный разряд. Однако ее заявка на пятую в общем зачете золотую олимпийскую медаль потерпела неудачу, когда она и ее партнер Раджив Рам потерпели поражение от Бетани Маттек-Сэндс и Джека Носка в финале.
Конец карьеры
Винус Уильямс на Australian Open 2017. Фото: Global Look Press
Уильямс открыла 2017 год выходом в финал Открытого чемпионата Австралии, своим первым выходом в финальный раунд после Уимблдона в 2009 году, после чего проиграла Серене в упорной борьбе.
Затем она совершила еще один неожиданный рывок в финале Уимблдона, где потерпела поражение от Гарбинье Мугурусы, и вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. Не дотянув до призового места в финале WTA, она завершила год, заняв почетное пятое место в мире.
Винус Уильямс на Уимблдоне-2017. Фото: Global Look Press
Однако Уильямс не смогла сохранить эту звездную форму в 2018 году, поскольку потерпела поражение в первом раунде как на Australian Open, так и на French Open. Тем летом она проиграла Серене в третьем круге Открытого чемпионата США, самого раннего матча между сестрами на крупном турнире со времен Открытого чемпионата Австралии 1998 года.
Уильямс продолжает соревноваться, хотя ее рейтинг упал. В возрасте 39 лет она была самой возрастной теннисисткой, вышедшей на поле Уимблдона-2019, и впоследствии проиграла свой единственный матч самой молодой, 15-летней американке Кори Гауфф.
Винус Уильямс проигрывает Кори Гауфф первый матч на Уимблдоне-2019. Фото: Global Look Press
Предприниматель и филантроп
За пределами корта Уильямс развивал самые разнообразные интересы. Она посещала уроки рисования и получила сертификат по дизайну интерьеров. Она запустила линию одежды EleVen, а также коллекцию женской одежды для Wilson's Leather.
Кроме того, она основала собственную компанию по дизайну интерьеров V*Starr Interiors, которая работает над жилыми проектами по всей стране.
В 2009 году Винус и Серена стали первыми афроамериканками, купившими акции команды НФЛ, когда они присоединились к группе владельцев Miami Dolphins.
В следующем году Винус стала соавтором бестселлера New York Times «Приходите к победе: бизнес-лидеры, художники, врачи и другие провидцы о том, как спорт может помочь вам добиться успеха в профессии», в котором она взяла интервью у таких успешных людей, как Ричард Брэнсон и Кондолиза Райс о своем раннем спортивном опыте.
Винус Уильямс на Парижской неделе моды, сентябрь 2023 года. Фото: Global Look Press
Чемпионка по теннису также принимала активное участие в ряде социальных проектов, в том числе в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО по продвижению гендерного равенства во всем мире.