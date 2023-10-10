«Двое в мире»: история жизни и творчества оперной певицы Галины Вишневской

Галина Павловна Вишневская (в девичестве Иванова) – народная артистка СССР. Оперная певица обладала не только музыкальным талантом, но также реализовалась как актриса, педагог, руководитель Московского центра оперного пения и театральный режиссер.
Сложное детство
Знаменитая российская оперная певица, обладательница певчего сопрано Галина Вишневская родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде.
Брак родителей Галины распался, когда она была совсем малышкой. С родителями у нее не было близких отношений, потому что девочку воспитывала бабушка по папиной линии. Отец будущей певицы был репрессирован перед войной, и Галина росла в Кронштадте. Только через 13 лет она встретилась со своей матерью, но та просто не узнала родную дочь.
Оперная певица Галина Вишневская. Фото: Global Look Press
Когда Гале исполнилось 16 лет, не пережила блокаду и умерла бабушка – единственный, по-настоящему родной для нее человек. Как бы ни было тяжело переживать это событие, жизнь только начиналась: девушка попала в часть ПВО. Будущая оперная певица выступала на концертах, организованных для солдат и офицеров: колесила по фронтовым землянкам и госпиталям и дарила свои песни.
Начало творческого пути
В 17 лет Галина устроилась работать в Выборгский дом культуры на должность помощника осветителя. Когда война подходила к своему завершению и в стране стало спокойнее, Иванова Галя сразу же отправилась учиться вокалу в музыкальную школу Выборга. После снятия блокады ее приняли в хор Ленинградского театра оперетты. Сольные партии не заставили себя долго ждать.
Певица Галина Вишневская. Фото: Global Look Press
В 1952 году юная певица успешно прошла конкурс в Большой театр на роль стажерки. Руководство театра оценило чистейшее сопрано Вишневской, и уже через короткий промежуток времени девушка исполнила одну из главных партий в опере «Фиделио» – Леоноры.
А некоторое время спустя Галина стала примой Большого театра, играла ведущие роли в «Евгении Онегине», «Войне и мире», «Аиде», «Каменном госте» и «Лоэнгрине».
Прима Большого театра Галина Вишневская. Фото: Global Look Press
С 1950-х годов начался творческий взлет Галины Вишневской. Оперная звезда гастролировала по миру со своим турне: побывала в Америке, Лондоне и Милане, ее тепло и восторженно встречали в «Ковент-Гарден» и «Ла Скала».
В 1966 году Галина Вишневская появилась на экране в качестве актрисы. Она исполнила главную роль в фильме-опере по Дмитрию Шостаковичу «Катерина Измайлова».
В этом же году Галина экстерном закончила Московскую консерваторию.
Галина Вишневская и Наина Ельцина. Фото: Global Look Press
Прощай, Советский Союз
Но ближе к 1970-м годам жизнь Галины в Советском Союзе перевернулась. Причиной этому послужило то, что они с мужем Мстиславом Ростроповичем поддержали Александра Солженицына, исключенного из Союза писателей. После чего карьера Галины, находящаяся на самом пике успеха, покатилась вниз. Гастроли прекратились, имя Вишневской запретили писать в газетах, новые пластинки больше не выпускались.
Оперная певица приняла решение покинуть родную страну и уехать за границу, где ее по-прежнему ценили и восхищались ей.
Галина Вишневская с мужем Мстиславом Ростроповичем. Фото: Global Look Press
Покинуть Советский Союз было не так просто. Сначала уехал Ростропович. Галина Павловна оформила отъезд как длительную командировку и вскоре вместе с детьми присоединилась к мужу. Семья жила некоторое время во Франции, потом в Америке и Англии. Купив жилье в Париже, Вишневская и Ростропович лишились гражданства СССР.
Галина Вишневская продолжила покорять мировые сцены. Грандиозной точкой в ее карьере стало выступление в парижском «Гранд-опера».
После этого оперная дива посвятила себя преподаванию, а также ставила спектакли и писала мемуары. Ее книга «Галина», повествующая о всей правде жизни в России, была опубликована в Вашингтоне.
Народная артистка СССР Галина Вишневская с женой композитора А. Шнитке. Фото: Global Look Press
Возвращение на Родину
В1990-х, после развала Советского Союза, Ростропович и Вишневская решили вернуться на родину.
Музыканты вновь получили все свои регалии и награды, а также гражданство, которое, однако, семья не приняла, мотивируя это тем, что никто от него не отказывался. С 1993 года Галина Павловна работала в Театре имени А.П. Чехова, где исполняла главные роли.
Галина Вишневская, кинорежиссер Александр Сокуров, продюсер и композитор Андрей Сигле на пресс-конференции, посвященной фильму «Александра». Фото: Global Look Press
В 2002 году Вишневская стала руководить Московским центром оперного пения, который, по словам дочери Галины Ольги, стал воплощением главной мечты певицы и делом всей ее жизни. Здесь Вишневская работала 5 дней в неделю, а еще она вела авторские мастер-классы – билеты на них разбирали как «горячие пирожки».
В 2007 году Вишневская сыграла в главной роли в картине Александра Сокурова «Александра».
Галина Вишневская на открытии сезона в Московском центре оперного пения. Фото: Global Look Press
Личная жизнь и настоящая любовь
В первый раз Галина вышла замуж в 17 лет за военного моряка. От брака, который продлился несколько месяцев, ей осталась звучная фамилия – Вишневская.
Во второй раз певица вышла замуж за директора Ленинградского театра оперы Марка Рубина, который был старше на 22 года. В 1945 году у них появился сын Илья, который, к несчастью, скончался в младенчестве.
Оперная дива Галина Вишневская и дирижер Мстислав Ростропович в храме на публичном богослужении. Фото: Global Look Press
Прожив в браке 10 лет, в 1955 году Галина ушла от мужа, когда встретила Мстислава Ростроповича.
Музыканты прожили в любви и счастье 52 года, воспитали двух дочерей Ольгу и Елену, пережили вместе гонения. В 2009 году о них вышел документальный фильм «Двое в мире. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович». Фильм снят в виде диалога Галины Вишневской с ее дочерью Ольгой Ростропович, где женщины предаются воспоминаниям и ностальгическим размышлениям. В картину также вошли кадры и пленки из семейного архива.
Супруги Вишневская и Ростропович. Фото: Global Look Press
В интервью, которое вышло к 87-летию оперной певицы, Галина Вишневская заявила, что если бы у нее была возможность заново переписать сценарий своей жизни, она бы оставила все так же.
Оперная певица Галина Вишневская с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Global Look Press
Ничто не вечно
Галина Вишневская ушла из жизни в конце 2012 года на 88-м году, пережив своего мужа на 5 лет. Причиной смерти врачи назвали «естественное угасание».
Певица покоится на Новодевичьем кладбище.
Галина Вишневская. Фото: Global Look Press