«Двое в мире»: история жизни и творчества оперной певицы Галины Вишневской

Галина Павловна Вишневская (в девичестве Иванова) – народная артистка СССР. Оперная певица обладала не только музыкальным талантом, но также реализовалась как актриса, педагог, руководитель Московского центра оперного пения и театральный режиссер.

Сложное детство

Знаменитая российская оперная певица, обладательница певчего сопрано Галина Вишневская родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде.

Брак родителей Галины распался, когда она была совсем малышкой. С родителями у нее не было близких отношений, потому что девочку воспитывала бабушка по папиной линии. Отец будущей певицы был репрессирован перед войной, и Галина росла в Кронштадте. Только через 13 лет она встретилась со своей матерью, но та просто не узнала родную дочь.