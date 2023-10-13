7 легендарных черных платьев в кино: от «Красотки» до «Секса в большом городе»

Тайна, порочность и безупречный стиль — вот что такое черное платье. Оно может завлечь и обмануть, свести с ума и заставить влюбиться.
Рита Хейворт — «Гильда», 1946 г.
Фото: кадр из фильма «Гильда»
Даже не верится, что это было так давно: невероятно откровенное атласное платье глубокого черного цвета и сегодня украсило бы любую девушку. Рита Хейворт после этой роли превратилась в секс-символ: она настолько соблазнительно исполняла «стриптиз», выйдя на сцену в длинном платье с головокружительным разрезом и облегающим корсетом… Нет-нет, она снимала только перчатки — но так медленно и кокетливо, что сцену можно пересматривать десятки раз.
Людмила Гурченко — «Карнавальная ночь», 1956 г.
Фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Черное платье, в котором Леночка Крылова в исполнении Людмилы Гурченко выступала на новогоднем вечере, было сшито в стиле «нью-лук» — он тогда только входил в моду. Очень широкая юбка делала тонкую талию актрисы еще более воздушной и изящной, а белая муфта подчеркивала хрупкость всей фигурки.
Мэрилин Монро — «Некоторые любят погорячее» («В джазе только девушки»), 1959 г.
Фото: кадр и фильма «В джазе только девушки»
В этом фильме Мэрилин Монро прекрасна в любом наряде, — впрочем, как и в других картинах. Особое внимание привлекает черное платье с бахромой, дополненное длинной ниткой жемчуга. Именно в этом платье девушка из женского оркестра репетирует в поезде, играя на укулеле и исполняя незатейливую песенку.
Одри Хепберн — «Завтрак у Тиффани», 1961 г.
Фото: кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»
Его называют «лучшим маленьким черным платьем всех времен» — этот лаконичный, но такой эффектный наряд Одри Хепберн. Платье ее героини выглядит одновременно наивно и изысканно, просто и элегантно. Конечно, большую роль здесь сыграли аксессуары — длинные черные перчатки, диадема, ожерелье и сигарета с мундштуком.
Мирей Дарк — «Высокий блондин в черном ботинке», 1972 г.
Фото: кадр из фильма «Высокий блондин в черном ботинке»
Ради этой сцены зрители снова и снова покупали билет в кино — невозможно было оторвать взгляд от потрясающей Мирей Дарк. Сначала она появлялась в кадре лицом к зрителям — в наглухо закрытом строгом черном платье. Но спустя минуту актриса поворачивалась спиной — и в зале раздавалось громкое «ах!»: вырез на спине доходил до самого рискованного уровня. Да что там — он опускался еще ниже…
Джулия Робертс — «Красотка», 1990 г.
Фото: кадр из фильма «Красотка»
Первый выход Вивиан в «преображенном» виде лишает героя дара речи — вместо вульгарной девицы в лаковых ботфортах, которую он привел с улицы, перед ним предстает утонченная леди. А все дело — в правильно подобранном наряде. Черное кружевное платье на золотом подкладе мгновенно превращает девушку «с пониженной социальной ответственностью» в светскую даму, которую не стыдно представить друзьям и партнерам.
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Сара Джессика Паркер — «Секс в большом городе», 1998-2004 гг.
Фото: кадр из сериала «Секс в большом городе»
Кэрри Брэдшоу, героиня Сары Джессики Паркер, появляется в одной из серий в черном облегающем платье-майке. Ничего лишнего, никаких аксессуаров и навязчивого декора, — и, тем не менее, выглядит она стильно и очень сексуально, но ни капли не вульгарно. Многие девушки и сегодня носят подобные платья, позволяющие продемонстрировать длинные ноги и другие достоинства фигуры.