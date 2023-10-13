7 легендарных черных платьев в кино: от «Красотки» до «Секса в большом городе»

Даже не верится, что это было так давно: невероятно откровенное атласное платье глубокого черного цвета и сегодня украсило бы любую девушку. Рита Хейворт после этой роли превратилась в секс-символ: она настолько соблазнительно исполняла «стриптиз», выйдя на сцену в длинном платье с головокружительным разрезом и облегающим корсетом… Нет-нет, она снимала только перчатки — но так медленно и кокетливо, что сцену можно пересматривать десятки раз.

Людмила Гурченко — «Карнавальная ночь», 1956 г.