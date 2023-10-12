«Я хотела бы оставить след»: путь к победам мировой звезды тенниса Серены Уильямс

Кто такая Серена Уильямс?
Серена Уильямс — американская профессиональная теннисистка, которая за свою звездную карьеру много раз занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Уильямс начала интенсивные тренировки по теннису в возрасте трех лет.
Она выиграла свой первый крупный чемпионат в 1999 году и завершила карьеру на турнире Большого шлема в 2003 году. Наряду со своим индивидуальным успехом Серена объединилась с сестрой Винус Уильямс, чтобы выиграть серию титулов в парном разряде. В 2017 году она победила свою старшую сестру на Открытом чемпионате Австралии и завоевала 23-й титул на турнирах Большого шлема в одиночном разряде в своей карьере.
Ранняя жизнь и семья
Серена Джеймика Уильямс родилась 26 сентября 1981 года в Сагино, штат Мичиган, в семье Ричарда и Орасинэ Уильямс. Младшие из пяти дочерей Ричарда, Серена и ее сестра Винус, выросли и стали великими чемпионами по теннису.
Отец Серены — бывший фермер из Луизианы, полный решимости добиться успеха у двух своих младших дочерей. Он стал тренером двух младших дочерей по теннису, используя то, что он почерпнул из книг и видеозаписей. В возрасте трех лет, тренируясь на корте недалеко от семейного дома в Нью-Комптоне, Калифорния, Серена выдержала суровые ежедневные двухчасовые тренировки своего отца.
Серена и Винус Уильямс в детстве. Фото: соцсети
Тот факт, что семья переехала в Комптон, не был случайностью. Учитывая высокий уровень активности банд, Ричард хотел показать своим дочерям ужасные возможности жизни, «если они не будут усердно работать и не получат образование».
В этих условиях, на кортах, изрытых выбоинами, а иногда и отсутствующими сетками, Серена и Винус скрежетали зубами и преодолевали себя в суровых климатических условиях.
К 1991 году Серена была 46:3 в юниорском туре теннисной ассоциации Соединенных Штатов и занимала первое место в дивизионе до 10 лет. Чувствуя, что его девочкам требуется лучшее обучение, чтобы стать успешными профессионалами, отец снова перевез свою семью — на этот раз во Флориду.
Там Ричард отказался от некоторых своих тренерских обязанностей, но не от руководства карьерой Серены и Винус. Опасаясь, что его дочери слишком быстро выдохнутся, он сократил расписание их юниорских турниров.
Сестры Уильямс
Серену и ее старшую сестру Винус отец готовил к теннисной карьере с трехлетнего возраста. Благодаря своему фирменному стилю и игре Винус и Серена изменили облик этого вида спорта.
Их абсолютная мощь и спортивные способности ошеломляли соперниц, а чувство стиля и присутствие сделали их выдающимися знаменитостями на корте. Дружные сестры прожили вместе более десятка лет в закрытом анклаве Палм-Бич-Гарденс во Флориде, но их пути разошлись после того, как Серена купила особняк в соседнем Юпитере в декабре 2013 года.
В 1999 году Серена обыграла свою сестру Винус в их гонке и одержала первую семейную победу на турнирах Большого шлема, завоевав титул чемпиона Открытого чемпионата США. Это подготовило почву для серии мощных, громких побед обеих сестер Уильямс.
Серена Уильямс в молодые годы. Фото: соцсети
В 2008 году Серена и Винус объединились, чтобы завоевать вторую олимпийскую золотую медаль в женском парном разряде на Играх в Пекине. В следующем году Серена и Винус приобрели акции «Майами Долфинс», чтобы стать первыми афроамериканками, которые стали частью команды НФЛ.
На летних Олимпийских играх 2012 года Серена завоевала свою четвертую золотую олимпийскую медаль в общем зачете, объединившись с сестрой Винус и победив звезд Чехии Андреа Главацкову и Люси Градецку в женском парном разряде.
Стремясь пополнить свою коллекцию наград летом 2015 года, Уильямс пришлось одолеть старшую сестру Винус, чтобы выйти в четвертый круг на Уимблдоне. Несколько дней спустя она победила Гарбинье Мугурузу в финале, чтобы завоевать свой второй в карьере турниров Большого шлема и стать старейшей чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде в Открытую эру.
На Открытом чемпионате США 2015 года Уильямс снова сразилась с Винус в тяжелом четвертьфинальном матче, на этот раз уступив в решающем третьем сете.
В результате ей не хватило двух побед до турнира Большого шлема в календарном году — подвига, совершенного всего тремя женщинами в истории спорта. Но этому не суждено было сбыться. Неожиданно Роберта Винчи, занимающая 43-ю строчку в мире, прервала победы Уильямс, одержав победу в полуфинале со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
Серена Уильямс на Уимблдоне-2016. Фото: Global Look Press
Всего через несколько часов после ее победы в одиночном разряде на Уимблдоне в 2016 году Серена и Винус выиграли чемпионат в парном разряде, их шестая совместная победа на Уимблдоне.
На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио сестры Уильямс очень расстроились, когда их выбила из первого раунда женского парного разряда на Олимпийских играх в Рио чешская пара Люси Сафарова и Барбора Стрыцова. Сестры Уильямс изначально были посеяны под номером 1, имели олимпийский рекорд 15:0 и ранее трижды выигрывали золото.
Уильямс одержала историческую победу на Открытом чемпионате Австралии 2017 года, выиграв свой 23-й титул на турнирах Большого шлема после победы над своей сестрой Винус со счетом 6:4, 6:4. Одержав свою 23-ю победу, она превзошла в общем зачете Штеффи Граф и заняла первое место в мировом рейтинге.
Размышляя о своей победе, Уильямс назвала свою сестру источником вдохновения.
«Я бы действительно хотела воспользоваться этим моментом, чтобы поздравить Винус, она удивительный человек, — сказала она. — Без нее мне ни за что не было бы 23 года. Без нее мне ни за что не было бы и года. Она — мое вдохновение, она — единственная причина. Я стою здесь сегодня и являюсь единственной причиной существования сестер Уильямс».
«Большой шлем Серены»
В 1995 году Серена стала профессионалом. Два года спустя она уже была 99-й в мировом рейтинге — по сравнению с 304-й всего 12 месяцев назад. Год спустя она закончила среднюю школу и почти сразу подписала контракт с Puma на поставку обуви стоимостью 12 миллионов долларов.
В 2002 году Серена выиграла Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат США и Уимблдон, победив сестру Винус в финалах каждого турнира.
Она выиграла свой первый Открытый чемпионат Австралии в 2003 году, что сделало ее одной из шести женщин в Открытой эре, завершивших карьеру на турнирах Большого шлема. Победа также удовлетворила ее желание владеть всеми четырьмя главными титулами одновременно, чтобы составить то, что она назвала «Большой шлем Серены».
Выгорание и возвращение
В августе 2003 года Серена перенесла операцию на колене, а в сентябре ее сводная сестра Етунде Прайс была убита в Лос-Анджелесе, Калифорния. Три года спустя Серена, казалось, перегорела. Из-за травм и просто общего отсутствия мотивации оставаться в форме или соревноваться на том же уровне, который у Серены был когда-то, ее теннисный рейтинг упал до 139.
Серена признала свою веру свидетеля Иеговы, а также путешествие в Западную Африку, изменившее ее жизнь, за возрождение ее гордости и соревновательного пыла. В 2008 году она выиграла Открытый чемпионат США.
К 2009 году Уильямс вернула себе место на вершине мирового рейтинга, выиграв Открытый чемпионат Австралии – 2009 в одиночном разряде (в четвертый раз) и Уимблдон-2009 в одиночном разряде (в третий раз). В том же году она также выиграла парные матчи на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне.
Серена Уильямс празднует победу на Уимблдоне-2009. Фото: Global Look Press
Испытательный срок
Уильямс попала в заголовки газет в сентябре 2009 года, когда она обругала сотрудницу корта в поединке с будущей чемпионкой Ким Клийстерс на Открытом чемпионате США. Вспышка ненормативной лексики включала в себя показывание пальцем и, по словам женщины, предполагаемую угрозу ее жизни со стороны Серены.
Уильямс опровергла утверждение о том, что она угрожала женщине. Но инцидент не понравился ни публике, наблюдающей за теннисом, ни Ассоциации тенниса США, которая тут же оштрафовала ее на 10 000 долларов.
Два месяца спустя ее приговорили к двухлетнему испытательному сроку и обязали выплатить еще 82 500 долларов комитету турниров Большого шлема за этот эпизод, что стало самым крупным наказанием, когда-либо применявшимся к теннисистке.
К началу 2010 года Сенена вернулась на правильный путь, выиграв Открытый чемпионат Австралии в одиночном и парном разряде, а также свой четвертый чемпионат Уимблдона в одиночном разряде.
Травмы и спекуляции на пенсии
В 2011 году Серена столкнулась с серией проблем со здоровьем после того, как врачи обнаружили тромб в одном из ее легких, из-за чего она несколько месяцев не играла в теннис. После нескольких процедур, в том числе по удалению гематомы, возникли предположения о том, уйдет ли Уильямс из спорта.
Однако к сентябрю 2011 года состояние здоровья Серены улучшилось, и на Открытом чемпионате США она выглядела как прежде, пока в финале не уступила Саманте Стосур.
Уильямс сильно оступилась на Открытом чемпионате Франции 2012 года, впервые потерпев поражение в первом круге на крупном турнире.
Серена Уильямс на Открытом чемпионате Франции 2012 года. Фото: Global Look Press
Но в июле 2012 года она вернулась в отличную форму в Лондоне, победив 23-летнюю Агнешку Радваньску в эмоциональных трех сетах и завоевав свой пятый титул чемпиона Уимблдона в одиночном разряде и первое крупное первенство за два года.
На летних Олимпийских играх 2012 года Серена обыграла Марию Шарапову и завоевала свою первую золотую медаль в женском одиночном разряде.
Мария Шарапова, Серена Уильямс и Виктория Азаренко на пьедестале Олимпийских игр 2012 года. Фото: Global Look Press
15-й и 16-й титулы на турнирах Большого шлема
Серена продолжила свою победную серию до следующего турнира Большого шлема. В сентябре 2012 года она обыграла соперницу Викторию Азаренко и завоевала титул в одиночном разряде на Открытом чемпионате США.
Согласно USA Today, Уильямс не была уверена, что выйдет победительницей: «Честно говоря, не могу поверить, что победила. Я действительно готовила свою речь, посвященную второму месту, потому что подумал: «Чувак, она так здорово играет».
К этому времени Серена завоевала 15 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде и 13 титулов на турнирах Большого шлема в парном разряде.
«Я хотела бы оставить след, — однажды сказала Серена о своем положении в теннисном мире. — Я думаю, что, очевидно, я это сделаю, потому что я занимаюсь чем-то другим в теннисе. Но я не думаю, что я когда-нибудь смогла бы достичь чего-то вроде Мартины Навратиловой. Не думаю, что я когда-нибудь играла бы так долго — но кто знает? Я думаю, что все равно оставлю след».
В июне 2013 года Серена выиграла свой второй титул Открытого чемпионата Франции, а также свой 16-й титул на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, одержав победу со счетом 6:4, 6:4 над действующей чемпионкой Шараповой.
«Я все еще немного расстроена тем поражением в прошлом году, — сказала Серена в интервью ESPN после матча. — Но для меня все зависит от того, как ты восстановишься. Думаю, я всегда говорил, что чемпион — это не то, сколько он выигрывает, а то, как он восстанавливается после своих падений, будь то травма или проигрыш».
Мария Шарапова и Серена Уильямс. Фото: Global Look Press
Поражение на Уимблдоне-2013 и победа на Открытом чемпионате США
Почти месяц спустя Серена выступила на Уимблдоне, где потерпела шокирующее поражение (6:2, 1:6, 6:4) в четвертом круге от немки Сабин Лисицки, 23-й сеяной.
Серена завершила свою лучшую в карьере победную серию из 34 матчей в интервью Sports Illustrated: «Я не думаю, что это большой шок. [Лисицки] отличный игрок. Ее рейтинг никак не влияет на то, какой она должна быть. Она должна быть ранжирована выше. У нее просто супер-супер-игра, чтобы хорошо играть на траве».
На Открытом чемпионате США 2013 года Серена показала сильный результат. Она нокаутировала свою более молодую соперницу Слоан Стивенс в четвертом раунде, прежде чем победить Азаренко и завоевать титул Открытого чемпионата США. Это был второй год подряд, когда эта пара встречалась в финале.
Серена Уильямс празднует победу на Открытом чемпионате США 2013 года. Фото: Global Look Press
20-й турнир Большого шлема
Серена завоевала свой третий подряд и шестой общий титул Открытого чемпионата США в одиночном разряде в 2014 году, победив свою подругу Каролину Возняцки. Ее победный путь продолжился и в новом году, когда она обыграла Шарапову и завоевала право на участие в Открытом чемпионате Австралии 2015 года.
На Открытом чемпионате Франции в июне Серене удалось преодолеть болезнь, чтобы выиграть турнир в третий раз и завоевать свой 20-й титул на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, заняв третье место за все время.
Серена Уильямс на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2015 году. Фото: Global Look Press
«Когда я была маленькой девочкой в Калифорнии, мои отец и мать хотели, чтобы я играла в теннис, — сказала она толпе по-французски после своей победы. — И теперь я здесь, с 20 титулами на турнирах Большого шлема».
Поражения и победы 2016 года
Серена открыла 2016 год выходом в финал Открытого чемпионата Австралии, где проиграла в трех сетах Анжелик Кербер. После 70-й строчки в карьере WTA, завоеванной на Открытом чемпионате Италии, она вышла в финальный матч-реванш на Открытом чемпионате Франции с Мугурусой, но на этот раз уступила испанке в двух сетах подряд.
9 июля 2016 года Серена вернулась к победе, победив Кербер со счетом 7:5, 6:3 на Уимблдоне и выиграв свой 22-й титул на турнирах большого шлема. Одержав историческую победу, Серена обыграла Штеффи Граф на самых крупных чемпионатах Открытой эры профессионального тенниса, которая началась в 1968 году.
«У меня определенно было несколько бессонных ночей, когда я работала над множеством вещей, подходила так близко и чувствовала это, но не могла этого достичь, — сказала Серена журналистам. — На этот турнир я приехала с другим настроем.
В Мельбурне я думала, что играла хорошо, но Анжелика сыграла великолепно, даже лучше. Так что я знала, что, отправляясь на этот турнир, мне нужно быть спокойным и уверенным в себе и играть в теннис, в который я играю уже более десяти лет ».
На Открытом чемпионате США 2016 года Серена потерпела еще одно неожиданное поражение, досрочно выбыв из соревнований после поражения от Каролины Плишковой в их полуфинальном матче. Проиграв, она также отказалась от позиции № 1 в рейтинге, которую удерживала в течение 186 недель.
Серена Уильямс на Открытом чемпионате США 2016 года. Фото: Global Look Press
23-й турнир Большого шлема, беременность и роды
Серена вышла в финал Открытого чемпионата Австралии 2017 года и выиграла свой 23-й титул на турнирах Большого шлема. Позже в том же году она сообщила, что была на втором месяце беременности во время игры. Она родила дочь в сентябре и вернулась на корты в конце декабря 2017 года, надеясь стряхнуть с себя ржавчину вовремя, чтобы защитить свой титул Australian Open.
Однако Уильямс снялась с первого турнира Большого шлема в начале 2018 года, отметив, что она еще не совсем готова после рождения дочери в сентябре.
«Я могу соревноваться, но я не хочу просто соревноваться, я хочу добиться гораздо большего, и для этого мне понадобится немного больше времени», — сказала она.
11 февраля Серена, наконец, вернулась на соревнования, сыграв в паре с Винус в матче за Кубок Федерации в парном разряде. Одетая в свой «комбинезон в стиле Ваканды», Уильямс, казалось, набирала форму на Открытом чемпионате Франции, прежде чем выбыла из турнира из-за травмы грудной клетки перед долгожданным матчем четвертого круга против Шараповой.
Оправившись от неудачи, она продолжила борьбу в июле на женском Уимблдоне, ее серия завершилась поражением Кербер в финале.
В конце месяца, как раз перед матчем против Джоанны Конта на Mubadala Silicon Valley Classic, Серена узнала, что человек, убивший ее сводную сестру, был условно освобожден на три года раньше своего полного срока. Впоследствии она потерпела поражение, а позже рассказала Time, как тяжело эта новость давила на нее во время матча.
Серена Уильямс. Фото: Global Look Press
Открытый чемпионат США 2018 года и второе место в 2019 году
Всего через год после родов Серена вернулась в отличную форму на Открытом чемпионате США 2018 года. Во время финального матча против японки Наоми Осаки Уильямс вступила в ожесточенный спор с судьей после того, как он решил, что ее тренер Патрик Муратоглу подавал ей сигналы руками с трибун, поэтому судья засудил ее за нарушение тренерской дисциплины.
Серена отрицала какую-либо измену и обвинила его в сексизме и нападках на ее персонажа. «Ты должен передо мной извиниться!» — сказала она. Затем она получила штрафное очко за то, что разбила свою ракетку, и штраф за словесные оскорбления. Осака выиграла матч со счетом 6:2, 6:4, а Уильямс позже была оштрафована на 17 000 долларов за этот инцидент.
На Открытом чемпионате Австралии 2019 года, где Серена завоевала свою последнюю корону на турнирах Большого шлема, Серена пробилась в четвертьфинальный матч против Каролины Плишковой из Чехии. Тем не менее она проиграла, несмотря на счет 5: 1 в третьем сете, ошеломляющий провал для чемпионки, известной своими стальными нервами.
Несколько месяцев спустя Серена уступила в третьем круге Открытого чемпионата Франции 20-летней американке Софии Кенен. Она вернулась в строй и вышла в финал Уимблдона, прежде чем потерпела поражение в первом сете от румынки Симоны Халеп. Затем Серена выиграла свою ничью на Открытом чемпионате США 2019 года, но в финале не смогла одолеть 19-летнюю канадку Бьянку Андрееску.
Несмотря на то что она закончила год без побед на турнирах Большого шлема, Уильямс получила утешительный приз, будучи названной спортсменкой десятилетия AP.
Открытый чемпионат США 2020 года и Открытый чемпионат Австралии 2021 года
Взяв медицинский тайм-аут после третьего сета в полуфинале 10 сентября 2020 года, Уильямс позвала своего тренера, схватившись за левую лодыжку. В итоге она проиграла Виктории Азаренко со счетом 1:6, 6:3 и 6:3.
Уильямс и Осака снова встретились в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2021 года, Осака победила со счетом 6:3, 6:4.
Серена Уильямс на Australian Open 2021. Фото: Global Look Press
Турниры Большого шлема
За свою карьеру Серена Уильямс выиграла рекордные 23 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, начиная с 1999 года на Открытом чемпионате США. Ее последняя победа была одержана на Открытом чемпионате Австралии 2017 года, когда она превзошла рекорд Штеффи Граф по количеству побед в Открытую эру.
Муж и дочь
В декабре 2016 года Уильямс обручилась с сооснователем Reddit Алексисом Оганяном. 16 ноября 2017 года Уильямс и Оганян поженились в Центре современного искусства в Новом Орлеане, штат Луизиана. На Серене было потрясающее платье от Sarah Burton для Alexander McQueen, а в список приглашенных знаменитостей вошли Бейонсе, Ким Кардашьян Уэст и Ева Лонгория.
В апреле 2017 года Уильямс намекнула, что беременна и показала свой животик с подписью «20 недель», хотя публикация была удалена несколько минут спустя.
Уильямс действительно была беременна, и 1 сентября 2017 года она родила дочь Алексис Олимпию Оганян-младшую. Великая теннисистка опубликовала в соцсети фотографию со своим ребенком и рассказала о своей беременности в видеоролике, размещенном на ее веб-сайте и на YouTube.
Серена Уильямс с мужем и дочерью. Фото: соцсети
В статье для обложки февральского выпуска Vogue за 2018 год Уильямс рассказала о серьезных осложнениях со здоровьем, возникших после родов. После экстренного кесарева сечения Уильямс испытала внезапную одышку, что привело к обнаружению сгустков крови в ее легких. Кроме того, врачи обнаружили большую гематому в ее животе, которая была вызвана кровоизлиянием в месте кесарева сечения.
После нескольких операций Уильямс смогла вернуться домой через неделю. Однако затем она не могла вставать с постели еще шесть недель, из-за чего временами чувствовала себя беспомощной, когда дело доходило до ухода за новорожденным.
Несмотря на то что это сказалось на ее настроении, она рассказала Vogue, что готова рассмотреть возможность завести еще детей, но по понятным причинам не спешит это делать.
Телевидение, книги и мода
Доказав, что обладает гораздо большим влиянием, чем просто теннис, Серена расширила свой бренд на кино, телевидение и моду. Она разработала свою собственную линию одежды Aneres, и в 2002 году журнал People выбрал ее в качестве одной из 25 самых интригующих персон.
Журнал Essence позже назвал ее одной из 50 самых вдохновляющих афроамериканцев страны. Она также появлялась на телевидении и озвучивала такие шоу, как «Симпсоны».
Стремясь предоставить возможности для получения образования обездоленной молодежи по всему миру, звезда тенниса основала Фонд Серены Уильямс и построила школы в Африке.
В 2010 году Уильямс выпустила автобиографию «Королева двора».
Начиная с мая 2018 года телеканал HBO выпустил первую из пяти глав документального сериала об Уильямс под названием «Быть Сереной». Примерно в то же время спортсмен-предприниматель запустил новую одноименную линию одежды.