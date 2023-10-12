«Я хотела бы оставить след»: путь к победам мировой звезды тенниса Серены Уильямс

Всего через несколько часов после ее победы в одиночном разряде на Уимблдоне в 2016 году Серена и Винус выиграли чемпионат в парном разряде, их шестая совместная победа на Уимблдоне.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио сестры Уильямс очень расстроились, когда их выбила из первого раунда женского парного разряда на Олимпийских играх в Рио чешская пара Люси Сафарова и Барбора Стрыцова. Сестры Уильямс изначально были посеяны под номером 1, имели олимпийский рекорд 15:0 и ранее трижды выигрывали золото.

Уильямс одержала историческую победу на Открытом чемпионате Австралии 2017 года, выиграв свой 23-й титул на турнирах Большого шлема после победы над своей сестрой Винус со счетом 6:4, 6:4. Одержав свою 23-ю победу, она превзошла в общем зачете Штеффи Граф и заняла первое место в мировом рейтинге.

Размышляя о своей победе, Уильямс назвала свою сестру источником вдохновения.

«Я бы действительно хотела воспользоваться этим моментом, чтобы поздравить Винус, она удивительный человек, — сказала она. — Без нее мне ни за что не было бы 23 года. Без нее мне ни за что не было бы и года. Она — мое вдохновение, она — единственная причина. Я стою здесь сегодня и являюсь единственной причиной существования сестер Уильямс».

«Большой шлем Серены»

В 1995 году Серена стала профессионалом. Два года спустя она уже была 99-й в мировом рейтинге — по сравнению с 304-й всего 12 месяцев назад. Год спустя она закончила среднюю школу и почти сразу подписала контракт с Puma на поставку обуви стоимостью 12 миллионов долларов.

В 2002 году Серена выиграла Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат США и Уимблдон, победив сестру Винус в финалах каждого турнира.

Она выиграла свой первый Открытый чемпионат Австралии в 2003 году, что сделало ее одной из шести женщин в Открытой эре, завершивших карьеру на турнирах Большого шлема. Победа также удовлетворила ее желание владеть всеми четырьмя главными титулами одновременно, чтобы составить то, что она назвала «Большой шлем Серены».

Выгорание и возвращение

В августе 2003 года Серена перенесла операцию на колене, а в сентябре ее сводная сестра Етунде Прайс была убита в Лос-Анджелесе, Калифорния. Три года спустя Серена, казалось, перегорела. Из-за травм и просто общего отсутствия мотивации оставаться в форме или соревноваться на том же уровне, который у Серены был когда-то, ее теннисный рейтинг упал до 139.

Серена признала свою веру свидетеля Иеговы, а также путешествие в Западную Африку, изменившее ее жизнь, за возрождение ее гордости и соревновательного пыла. В 2008 году она выиграла Открытый чемпионат США.

К 2009 году Уильямс вернула себе место на вершине мирового рейтинга, выиграв Открытый чемпионат Австралии – 2009 в одиночном разряде (в четвертый раз) и Уимблдон-2009 в одиночном разряде (в третий раз). В том же году она также выиграла парные матчи на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне.