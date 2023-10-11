Певица, которая делает качественную музыку: путь к успеху Кэти Перри

Кто такая Кэти Перри?
Американская поп-певица Кэти Перри изначально пыталась ворваться в музыкальный бизнес с альбомом евангельской музыки. Ее имидж радикально изменился ко времени выхода ее громкого сингла 2008 года I Kissed a Girl от One of the Boys, и она возглавила чарты с последующими альбомами Teenage Dream, Prism и Witness.
Перри также известна своим выступлением в перерыве шоу Super Bowl 2015, ее браком с комиком Расселом Брэндом и ее выбором в качестве судьи на American Idol.
Ранняя жизнь и музыкальные устремления
Кэти Перри (настоящее имя Кэтрин Элизабет Хадсон) родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре, Калифорния. Поклонники могут быть удивлены, узнав, что певица выросла в очень консервативной семье. Оба ее родителя — пасторы, и они отказались разрешать ей слушать какой-либо рок или популярную музыку.
«Единственное, что мне разрешили послушать, были саундтреки к первому и второму актам «Сестры», — рассказала Перри Entertainment Weekly.
Ей и двум ее братьям и сестрам также не разрешалось смотреть такие кабельные каналы, как MTV и VH1.
Кэти Перри в детстве. Фото: соцсети
Перри начала брать уроки пения примерно в возрасте девяти лет и научилась играть на гитаре, когда ей было 13. Примерно в это же время она начала бунтовать против своего строгого воспитания, проколов себе нос. Вскоре она заинтересовалась музыкальной карьерой.
Вместе со своей матерью Перри совершила несколько поездок в Нэшвилл, чтобы записать альбом евангельской музыки Katy Hudson, который был выпущен в 2001 году.
«Он охватил буквально около 100 человек, а затем лейбл обанкротился», — объяснил Перри Entertainment Weekly.
Будучи подростком, Перри подвергалась другим музыкальным влияниям. Одна подруга познакомила ее с музыкой Queen, которая остается одной из ее любимых групп.
«Я очень вдохновлена Фредди Меркьюри и тем, каким ярким и театральным он был», — сказала она модному журналу WWD.
В старших классах она стремилась быть самостоятельной, предпочитая не ограничивать себя какой-то одной социальной группой.
«Я была непоседой. Я тусовалась с командой рокеров, ребятами, которые пытались стать рэперами, забавными ребятишками», — рассказала она журналу Seventeen.
Кэти Перри в молодости. Фото: соцсети
Сосредоточившись на своей музыке, Перри получила степень бакалавра и переехала в Лос-Анджелес, чтобы работать с продюсером и автором песен Гленом Баллардом, который сотрудничал с такими артистами, как Кристина Агилера и Аланис Мориссетт. В то время ей было всего 17 лет, и быть одной оказалось непросто.
«Это были пять лет жизни в Лос-Анджелесе без денег, выписывания фальшивых чеков, продажи своей одежды, чтобы заработать на аренду, [и] одалживания денег», — рассказала она Seventeen.
Перри также пережила череду разочарований, прежде чем добиться своего большого прорыва. Она и Баллард не смогли найти звукозаписывающую компанию, готовую взяться за них. И ее сотрудничество с музыкальными продюсерами, ставшими исполнителями The Matrix, было прекращено незадолго до выхода проекта. После того, как три контракта с лейблом сорвались, Перри, наконец, подписал контракт с Capitol Records в 2007 году.
One of the Boys
После выхода сингла Ur So Gay в ноябре 2007 года, который привлек внимание Мадонны, карьера Перри пошла на взлет с ее следующей работой I Kissed a Girl.
Кэти Перри и Мадонна. Фото: соцсети
Песня попала на вершину чартов летом 2008 года, подняв альбом Перри One of the Boys в топ-10 Billboard. Следующий сингл, Hot n Cold, также занял высокое место в чартах.
Наряду с номинацией на «Грэмми» за лучшее женское поп-вокальное исполнение, Перри прославилась своей театральностью. Во время тура Warped она исполнила I Kissed a Girl с огромным тюбиком бальзама для губ, отсылая к строчке из песни. Перри также прыгнула в торт размером больше, чем они бывают в жизни, и появилась на сцене в нескольких диких нарядах.
В 2009 году Перри появилась в своем собственном акустическом выпуске на MTV. Саундтрек к шоу «Кэти Перри: MTV Unplugged» был выпущен примерно в то же время.
«Подростковая мечта»
Кэти Перри выступает на показе мод Victoria's Secret 2010. Нью-Йорк, 10 ноября 2010 г. Фото: Global Look Press
Продолжая с того места, на котором она остановилась, Перри выпустила новый сингл со Snoop Dogg California Gurls в мае 2010 года. Сингл взлетел на вершину чартов, проложив путь к тому же сопровождающему его студийному альбому Teenage Dream.
Последующие синглы Перри Teenage Dream, Firework, E.T. и Last Friday Night (T.G.I.F.) последовали по пути California Gurls, что делает Перри вторым исполнителем после Майкла Джексона, на счету которого пять хитов № 1 с одного альбома.
В 2012 году она выпустила новое издание своего хитового альбома под названием Teenage Dream: The Complete Confection. На пластинку вошло несколько новых треков, включая успешные синглы Part of Me и Wide Awake.
Prism
Перри продолжал доминировать в музыкальных чартах с альбомом Prism 2013 года. Главный сингл альбома, Roar, поднялся на первую строчку, а Dark Horse, ее совместная работа с Juicy J, также провела несколько недель на первом месте, потеснив Перри после Мэрайи Кэри на большинство недель с хитом № 1 (46). Пятый и последний сингл альбома This Is How We Do с участием Riff Raff также был хорошо исполнен.
Кэти Перри на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 27 августа 2017 г. Инглвуд, Калифорния. Фото: Global Look Press
Witness
Через несколько месяцев после выхода Chained to the Rhythm со Скипом Марли Перри прекратила свою последнюю студийную работу, Witness, в июне 2017 года. Witness дебютировал на первом месте, подарив исполнительнице ее третий альбом № 1 подряд.
Несмотря на анонс тура в поддержку Witness: The Tour, который должен был продлиться с сентября 2017 по август 2018 года, продажи альбома упали в последующие недели. После того, как ее предыдущие три альбома собрали в общей сложности 17 миллионов продаж, общий тираж Witness по состоянию на январь 2018 года был относительно скромным — 840 000 экземпляров.
К 2019 году артистка вернулась с новой музыкой, начав с ее сотрудничества с Zedd над «365». Затем она объединилась с Daddy Yankee и Snow для ремикса Con Calma, прежде чем в мае представить свой новый сольный сингл Never Really Over.
Судья на шоу талантов American Idol
Кэти Перри на шоу талантов American Idol. Фото: соцсети
В мае 2017 года Перри была объявлена первым судьей, выбранным для перезагрузки телешоу American Idol. Позже к ней присоединились кантри-звезда Люк Брайан и R&B- и поп-певец Лайонел Ричи, а Райан Сикрест также согласился вернуться в качестве ведущего.
Перри ранее работала приглашенным судьей на шоу Idol в 2009 году, временно заменив Паулу Абдул. С тех пор она отклоняла предложения выступить на других певческих конкурсах, таких как The X Factor.
Поп-звезда сразу же вызвала волну своим поведением во время премьеры 16-го сезона, состоящего из двух частей, в марте 2018 года: в какой-то момент она упала, танцуя на сцене на высоких каблуках, а в другой момент она поцеловала застенчивого участника, который сказал, что приберегает свой первый поцелуй для кого-то особенного, чем вызвала гнев многих в социальных сетях.
Позже Перри вернулся с Брайаном, Ричи и Сикрестом в сезоны 17-й и 18-й.
Шоу в перерыве между матчами за Суперкубок
1 февраля 2015 года Перри была главной исполнительницей в перерыве шоу Super Bowl XLIX. Наряду с выступлениями приглашенных артистов Ленни Кравица и Мисси Эллиотт, шоу запомнилось кажущейся несовпадающей хореографией двух танцоров в костюмах акул, в то время как Перри исполняла Teenage Dream. В целом, выступление собрало 118,5 миллионов зрителей, что делает его самым просматриваемым шоу в перерыве Суперкубка на сегодняшний день.
Кэти Перри на сцене. Фото: Global Look Press
Нарушение авторских прав с песней Dark Horse
В 2014 году авторы песен Маркус Грей, Эмануэль Ламберт и Чике Оджукву подали иск, утверждая, что хит Перри Dark Horse — это копия христианской рэп-песни трио Joyful Noise, выпущенную в 2009 году под сценическим псевдонимом Грея Flame.
В июле 2019 года федеральное жюри присяжных в Лос-Анджелесе вынесло решение в пользу истцов, и Перри, пять ее соавторов и четыре корпорации, выпустившие и распространившие Dark Horse, были признаны ответственными за нарушение авторских прав. В следующем месяце Перри и ее сотрудникам было предписано выплатить 2,78 миллиона долларов компенсации.
Однако вердикт был отменен по апелляции в марте 2020 года, когда федеральный судья постановил, что спорная часть Dark Horse — остинато из восьми нот, которое проходит через большую часть песни, — недостаточно самобытна, чтобы быть защищенной законами об авторском праве.
Кэти Перри. Фото: Global Look Press
Фильмы и другие начинания
Артистка стала объектом автобиографического документального фильма «Кэти Перри: часть меня» (2012), в котором были показаны закулисные кадры и клипы молодой Перри наряду с ее ослепительными концертными выступлениями. Она также озвучила персонажа Смурфетты в фильмах «Смурфики» (2011) и «Смурфики-2» (2013) и сыграла эпизодическую роль самой себя в фильме «Зуландер-2» (2016).
Кэти Перри на премьере «Смурфиков», 24 июля 2011 г., Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
В 2014 году Перри также запустила свой собственный музыкальный лейбл Metamorphosis Music, являющийся дочерней компанией Capitol. Лейбл сменил название на Unsub Records в 2016 году.
После посещения Мадагаскара от имени ЮНИСЕФ в апреле 2013 года Перри в конце года стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. В феврале 2020 года британский принц Чарльз назначил ее послом Британского азиатского фонда.
Кэти Перри выступает на благотворительном концерта One Love Malibu Festival. 2 декабря 2018 года, Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 2009 году Перри попала в заголовки таблоидов из-за своих отношений с британским комиком Расселом Брэндом. Они были помолвлены во время новогодних каникул во время поездки в Индию, а 23 октября 2010 года пара поженилась в Индии на традиционной индуистской церемонии.
Как сообщает Times of India, на свадьбе была представлена процессия верблюдов, слонов и лошадей, а также жонглеры огнем, заклинатели змей, танцоры и музыканты. Их союз, однако, продлился недолго, поскольку Брэнд подал на развод в декабре 2011 года.
Перри также была романтически связана с музыкантами Джоном Майером и Дипло, а также актером Орландо Блумом. 15 февраля 2019 года она объявила о своей помолвке с Блумом, опубликовав фотографию в соцсети, на которой было видно ее кольцо в форме цветка. Сразу после полуночи 5 марта Перри сделала еще одно неожиданное заявление, показав выпуклость в конце своего нового клипа на песню Never Wearen White.
Кэти Перри и Орландо Блум. Фото: Global Look Press
Вражда с Тейлор Свифт
Перри и Тейлор Свифт, которые обе встречались с Джоном Майером, разорвали дружбу после того, как Перри якобы пыталалась переманить некоторых танцоров Свифт из турне. Песня Перри Swish Swish, очевидно, посвящена вражде.
«Я думаю, что это отличный гимн, который люди могут использовать, когда кто-то пытается вас удержать или запугать, — сказала Перри. — Я думаю, что Swish — это освобождение от всего негатива, который вам не служит».
Кэти Перри и Тейлор Свифт. Фото: соцсети
8 мая 2018 года Перри положила конец их вражде, протянув оливковую ветвь: буквально она отправила Свифт настоящую оливковую ветвь — с запиской, в которой говорилось:
«Я немного размышляла о прошлых недопониманиях и обидах между нами».