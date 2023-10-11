Певица, которая делает качественную музыку: путь к успеху Кэти Перри

Кто такая Кэти Перри?

Американская поп-певица Кэти Перри изначально пыталась ворваться в музыкальный бизнес с альбомом евангельской музыки. Ее имидж радикально изменился ко времени выхода ее громкого сингла 2008 года I Kissed a Girl от One of the Boys, и она возглавила чарты с последующими альбомами Teenage Dream, Prism и Witness.

Перри также известна своим выступлением в перерыве шоу Super Bowl 2015, ее браком с комиком Расселом Брэндом и ее выбором в качестве судьи на American Idol.

Ранняя жизнь и музыкальные устремления

Кэти Перри (настоящее имя Кэтрин Элизабет Хадсон) родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре, Калифорния. Поклонники могут быть удивлены, узнав, что певица выросла в очень консервативной семье. Оба ее родителя — пасторы, и они отказались разрешать ей слушать какой-либо рок или популярную музыку.

«Единственное, что мне разрешили послушать, были саундтреки к первому и второму актам «Сестры», — рассказала Перри Entertainment Weekly.

Ей и двум ее братьям и сестрам также не разрешалось смотреть такие кабельные каналы, как MTV и VH1.