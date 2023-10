Певица, которая делает качественную музыку: путь к успеху Кэти Перри

Продолжая с того места, на котором она остановилась, Перри выпустила новый сингл со Snoop Dogg California Gurls в мае 2010 года. Сингл взлетел на вершину чартов, проложив путь к тому же сопровождающему его студийному альбому Teenage Dream.

Последующие синглы Перри Teenage Dream, Firework, E.T. и Last Friday Night (T.G.I.F.) последовали по пути California Gurls, что делает Перри вторым исполнителем после Майкла Джексона, на счету которого пять хитов № 1 с одного альбома.

В 2012 году она выпустила новое издание своего хитового альбома под названием Teenage Dream: The Complete Confection. На пластинку вошло несколько новых треков, включая успешные синглы Part of Me и Wide Awake.

Prism

Перри продолжал доминировать в музыкальных чартах с альбомом Prism 2013 года. Главный сингл альбома, Roar, поднялся на первую строчку, а Dark Horse, ее совместная работа с Juicy J, также провела несколько недель на первом месте, потеснив Перри после Мэрайи Кэри на большинство недель с хитом № 1 (46). Пятый и последний сингл альбома This Is How We Do с участием Riff Raff также был хорошо исполнен.