От девочки из сериалов до звезды мировой величины: линия успеха Арианы Гранде

Кто такая Ариана Гранде?
Ариана Гранде начала выступать на сцене, когда была ребенком. Ее участие в бродвейской пьесе в возрасте 15 лет, за которым последовало несколько небольших ролей на телевидении, помогло ей получить роль Кэт в телевизионном сериале «Виктория-победительница».
Ариана Гранде в сериале «Виктория-победительница». Фото: кадр из фильма
За этим последовал спин-офф этого сериала под названием «Сэм и Кэт», а затем она с головой окунулась в музыкальную карьеру, возглавив чарты, выпустив пять альбомов: Yours Truly (2013), My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018) и Thank U, Next (2019).
Ранние годы
Ариана Гранде родилась 26 июня 1993 года в Бока-Ратон, штат Флорида, в семье Эдварда Бутеры, графического дизайнера, и Джоан Гранде, бизнесвумен. Она начала петь и играть в юном возрасте и пробилась на местную театральную сцену еще до того, как стала подростком.
Она стала знаменитой в 2008 году, когда 15-летняя девушка получила роль Шарлотты в бродвейской постановке «13» - пьесе, посвященной жизни взросления в Нью-Йорке. Ранняя роль привела к похвалам, и Гранде получила премию Национальной ассоциации молодежных театров.
Ариана Гранде в детстве. Фото: соцсети
Два года спустя она появилась в мюзикле «Куба Либре» и получила небольшую роль в телешоу под названием «Села батарейка».
Роли на телевидении
Гранде получила свою главную роль в сериале Nickelodeon «Виктория-победительница». Действие проекта происходило в средней школе исполнительских искусств, и Гранде досталась роль бестолковой начинающей певицы-актрисы по имени Кэт Валентайн.
Будучи занятой в шоу, Гранде тем не менее продолжила музыкальную карьеру, впервые появившись на пластинке с саундтреком «Виктория-победительница». А в 2011 году Гранде выпустила сингл Put Your Hearts Up — поп-песню, обращенную к сердцам ее юной аудитории. Преданные фанаты шоу назвали сериал любимым телешоу на Nickelodeon Kids' Choice Awards 2012.
Когда «Виктория-победительница» исчезла из эфира в 2012 году, персонаж Гранде Кэт Валентайн получила свой сериал. Ариана снялась в спин-оффе под названием «Сэм и Кэт» с Дженнет Маккарди из «АйКарли» в главной роли. Сериал «Сэм и Кэт» продолжался недолго, когда поползли слухи о том, что Гранде не особенно понравился этот опыт, и сериал внезапно закончился после 35 серий (2013–2014).
Джаннет Маккарди и Ариана Гранде в сериале «Сэм и Кэт». Фото: кадр из фильма
Yours Truly
The Way был первым синглом с дебютного альбома Гранде Yours Truly, в который также вошли хиты Baby I и Right There. Альбом, подготовленный продюсером Babyface, продемонстрировал взросление Гранде и влияние соула 1990-х годов от поп-дивы Мэрайи Кэри.
Ариана Гранде выступает на радиостанции 102.7 KIIS FM Wango Tango в Home Depot Center 11 мая 2013 года в Карсоне, Калифорния. Фото: Global Look Press
Релиз 2014 года My Everything был продан тиражом 169 000 копий за первую неделю, дебютировав на первом месте. Сингл Problem с участием австралийского рэпера Игги Азалии предшествовал выходу альбома и дебютировал на третьем месте в Billboard Hot 100 — было продано более 400 000 копий после его выхода.
Последовали Break Free с Зеддом и Love Me Harder с The Weeknd, каждая из которых поднялась на вершину чартов.
Bang Bang
Ариана Гранде, Джесси Джей и Ники Минаж на сцене. Фото: соцсети
Летом 2014 года Гранде объединилась с Джесси Джей и Ники Минаж для работы над синглом Bang Bang, треком, который дебютировал под номером шесть и достиг третьего места в Соединенных Штатах. Альбом породил еще один хитовый сингл — One Last Time, который достиг 13-го места в американском Billboard Hot 100. В то же время у Гранде было три хитовых сингла из My Everything в чарте Billboard.
Christmas & Chill
В 2015 году Grande выпустила альбом Christmas & Chill, посвященный праздникам, и сингл Focus, который дебютировал на седьмой строчке в Billboard Hot 100. В феврале 2016 года она выпустила свой третий альбом Dangerous Woman, а заглавный трек дебютировал под номером 10 в Hot 100 в марте того же года.
Она вошла в историю музыки благодаря успеху трека, став первой исполнительницей, у которой ведущие синглы с ее первых трех альбомов дебютировали в топ-10. Dangerous Woman, дебютировавший на второй строчке Billboard 200, также включает в себя сотрудничество с Ники Минаж, Лил Уэйн, Мэйси Грей и Future.
Sweetener
Гранде вернулась в чарты в апреле 2018 года с песней No Tears Left to Cry, запоминающимся, оптимистичным ответом на прошлогодний взрыв на концерте в Манчестере. В июне она выпустила танцевальный трек The Light Is Coming с участием Минаж; в середине июля выпустила знойную God Is a Woman; а в сентябре выпустила Breathin.
Эти четыре релиза были включены в ее долгожданный альбом Sweetener, который дебютировал в середине августа, как и трек о ее бурном романе со звездой Saturday Night Live Питом Дэвидсоном. Общий успех Sweetener привел к ее первой победе на «Грэмми» в номинации «Лучший поп-вокальный альбом» в феврале 2019 года.
Ариана Гранде. 17.02.2019 года. Фото: Global Look Press
Thank U, Next
Гранде быстро вернулась в студию, чтобы спродюсировать свой пятый альбом Thank U, Next. Заглавный трек попал в эфир в начале ноября 2018 года, а еще один хит-парад — 7 Rings — вышел в январе 2019 года. Альбом дебютировал в феврале и получил высокие оценки, наряду с новым синглом «Расставайся со своей девушкой, мне скучно».
В апреле 2019 года 25-летняя певица продемонстрировала свою притягательную силу, став самой молодой исполнительницей, когда-либо возглавлявшей Coachella, а также всего лишь четвертой женщиной, удостоенной этой чести.
Ее совместные работы примерно того же времени включают Rule the World с 2 Chainz, Monopoly с Викторией Монетт и Boyfriend с Social House. Позже в том же году Гранде присоединилась к Майли Сайрус и Лане Дель Рей для сингла Don't Call Me Angel из саундтрека Charlie's Angels.
Ариана Гранде и Джастин Бибер. Фото: соцсети
Гранде продолжила сотрудничество в 2020 году, ее совместная работа с Джастином Бибером над песней Stuck With U заняла первое место в Billboard в мае, прежде чем она присоединилась к Lady Gaga с песней Rain on Me позже в этом же месяце.
«Позиции»
Свой третий альбом всего за два года Гранде выпустила positions в октябре 2020 года, получив в целом положительные отзывы.
Взрыв во время тура Dangerous Woman
В 2017 году Гранде исполнила заглавный трек для саундтрека к боевику «Красавица и чудовище». В феврале того же года она начала свой тур Dangerous Woman по Северной Америке, а затем по Европе.
22 мая 2017 года произошла трагедия после того, как Гранде закончила концерт в Манчестере, Англия, и террорист-смертник привел в действие бомбу на выходе из концертного зала, убив 22 человека и ранив 116, включая многих молодых людей и детей.
«Все террористические акты являются трусливыми. Но это нападение выделяется своей ужасающей тошнотворной трусостью, намеренно нацеленной на невинных, беззащитных детей и молодых людей, которые должны были наслаждаться одной из самых запоминающихся ночей в своей жизни», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после нападения.
Ариана Гранде и теракт в Манчестере 22 мая 2017 года. Фото: соцсети
Поп-звезда отреагировала на ужасающий поступок в соцсети.
Менее чем через день после нападения Гранде приостановила свой тур. Певица вернулась в Манчестер через 13 дней после теракта, чтобы 4 июня дать благотворительный концерт жертвам взрыва, пригласив выступить друзей и коллег-суперзвезд, включая Бибера, Сайруса, Кэти Перри, Лиама Галлахера, Криса Мартина и Фаррелла Уильямса.
Перед концертом Гранде навестила фанатов, пострадавших в результате нападения, и она также предложила 14 000 бесплатных билетов людям, которые были на концерте 22 мая. Гранде возобновила свой тур 7 июня в Париже.
Ариана Гранде посещает в больнице пострадавших от теракта 22 мая 2017 года. Фото: соцсети
В следующем году певица призналась, что все еще испытывает последствия посттравматического стрессового расстройства, вызванного этим событием.
«Об этом трудно говорить, потому что так много людей понесли такую тяжелую, колоссальную потерю, — сказала она британскому Vogue. — Я не думаю, что когда-нибудь узнаю, как говорить об этом и не плакать».
Награды
Среди ее многочисленных наград Гранде получила шесть музыкальных наград iHeartRadio, пять наград MTV Video Music Awards и три American Music Awards. Она также получила 12 номинаций на «Грэмми» и одну победу.
«Королевы крика»
Поп-дива вернулась на телевидение, появившись в качестве гостя в сериале «Королевы крика» в 2015 году, и появилась на большом экране в эпизодической роли в фильме «Образцовый самец – 2» в 2016 году. Она также снялась в роли Пенни Пинглтон, лучшей подруги Трейси Тернблад, в передаче NBC «Лак для волос в прямом эфире!» в декабре 2016 года.
Ариана Гранде в фильме «Образцовый самец – 2». Фото: кадр из фильма 2016 года
Гранде также стала популярной ведущей Saturday Night Live, привнеся в шоу свои музыкальные и актерские таланты, в том числе поразительно перевоплотившись в коллег – поп-див Бритни Спирс, Шакиру, Рианну, Селин Дион и Уитни Хьюстон в пародии на стриминговый сервис Tidal.
В феврале 2020 года Гранде появился в качестве гостя во втором сезоне сериала Джима Керри «Шоу начинается» — «Шутки».
Парфюмерия, благотворительные организации и социальные сети
В дополнение к своим музыкальным и актерским проектам Гранде выпустила два аромата — Ari by Ariana Grande и Frankie by Ariana Grande вместе со своим братом Фрэнки Гранде.
Ариана Гранде с братом Фрэнки. Фото: соцсети
Кроме того, поп-суперзвезда поддерживает различные благотворительные акции, включая Kids Who Care — группу, соучредителем которой она является, которая собирает деньги для благотворительных организаций в регионе Южная Флорида. Она также развила массовое присутствие в популярных социальных сетях и попала в список «100 самых влиятельных людей» по версии журнала Time в 2016 году.
Личная жизнь
Гранде обнародовала свой роман со своим коллегой по The Way Маком Миллером в августе 2016 года. Пара рассталась в мае 2018 года после почти двух лет отношений.
«Я бесконечно уважаю и обожаю его и благодарен за то, что он есть в моей жизни в любой форме, в любое время, независимо от того, как меняются наши отношения или что вселенная приготовила для каждого из нас!» — сообщила Гранде.
11 июня 2018 года журнал People подтвердил, что певица помолвлена с Дэвидсоном из SNL — парнем, с которым встречалась несколько недель. Последующее внимание было сосредоточено на их нежных постах в социальных сетях, адресованных друг другу, хотя пара оказалась в неловком положении, когда появились кадры, на которых Дэвидсон шутил о взрыве на концерте в Манчестере несколькими месяцами ранее.
Пит Дэвидсон и Ариана Гранде. Август 2018 года. Фото: Global Look Press
Гранде была опустошена смертью Миллера в сентябре 2018 года, и это событие, по-видимому, повлияло на ее отношения с Дэвидсоном. К октябрю 2018 года певица и комик расстались.
Гранде встречалась с Майки Фостером из Social House, а затем завязала отношения с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. Пара обручилась в декабре 2020 года и поженилась в мае 2021 года.
Далтон Гомес и Ариана Гранде. Фото: соцсети