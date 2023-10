От девочки из сериалов до звезды мировой величины: линия успеха Арианы Гранде

Летом 2014 года Гранде объединилась с Джесси Джей и Ники Минаж для работы над синглом Bang Bang, треком, который дебютировал под номером шесть и достиг третьего места в Соединенных Штатах. Альбом породил еще один хитовый сингл — One Last Time, который достиг 13-го места в американском Billboard Hot 100. В то же время у Гранде было три хитовых сингла из My Everything в чарте Billboard.

Christmas & Chill

В 2015 году Grande выпустила альбом Christmas & Chill, посвященный праздникам, и сингл Focus, который дебютировал на седьмой строчке в Billboard Hot 100. В феврале 2016 года она выпустила свой третий альбом Dangerous Woman, а заглавный трек дебютировал под номером 10 в Hot 100 в марте того же года.

Она вошла в историю музыки благодаря успеху трека, став первой исполнительницей, у которой ведущие синглы с ее первых трех альбомов дебютировали в топ-10. Dangerous Woman, дебютировавший на второй строчке Billboard 200, также включает в себя сотрудничество с Ники Минаж, Лил Уэйн, Мэйси Грей и Future.

Sweetener

Гранде вернулась в чарты в апреле 2018 года с песней No Tears Left to Cry, запоминающимся, оптимистичным ответом на прошлогодний взрыв на концерте в Манчестере. В июне она выпустила танцевальный трек The Light Is Coming с участием Минаж; в середине июля выпустила знойную God Is a Woman; а в сентябре выпустила Breathin.

Эти четыре релиза были включены в ее долгожданный альбом Sweetener, который дебютировал в середине августа, как и трек о ее бурном романе со звездой Saturday Night Live Питом Дэвидсоном. Общий успех Sweetener привел к ее первой победе на «Грэмми» в номинации «Лучший поп-вокальный альбом» в феврале 2019 года.