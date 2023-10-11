От девочки из сериалов до звезды мировой величины: линия успеха Арианы Гранде

За этим последовал спин-офф этого сериала под названием «Сэм и Кэт», а затем она с головой окунулась в музыкальную карьеру, возглавив чарты, выпустив пять альбомов: Yours Truly (2013), My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018) и Thank U, Next (2019).

Ранние годы

Ариана Гранде родилась 26 июня 1993 года в Бока-Ратон, штат Флорида, в семье Эдварда Бутеры, графического дизайнера, и Джоан Гранде, бизнесвумен. Она начала петь и играть в юном возрасте и пробилась на местную театральную сцену еще до того, как стала подростком.

Она стала знаменитой в 2008 году, когда 15-летняя девушка получила роль Шарлотты в бродвейской постановке «13» - пьесе, посвященной жизни взросления в Нью-Йорке. Ранняя роль привела к похвалам, и Гранде получила премию Национальной ассоциации молодежных театров.