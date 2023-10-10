Знойная женщина, мечта поэта: непростой путь главной «пышечки» советского кино Натальи Крачковской

Заслуженная артистка России Наталья Крачковская обладала пышной фигурой и не блистала на первых ролях. Зато ее сразу узнавали в любой картине, и народная любовь была колоссальной. Королева комедии запомнилась не только лицом, но и множеством крылатых фраз ее персонажей.

Детство и юность

Наталья Белогорцева родилась 24 ноября 1938 года в Москве. В интервью артистка поведала, что произошла из знатного рода. Ее дедушка Юрий Белогорцев был терским казаком, служившим в личной охране императора Николая II, а отец Леонид Белогорцев в Великую Отечественную войну дошел до Германии и получил ряд боевых наград (погиб осенью 1945-го).

Будущую кинозвезду и ее младшую сестру Иру воспитывала мама — актриса Московского драмтеатра имени Пушкина Мария Фонина. Крачковская рассказывала и о репрессиях, с которыми ее семья столкнулась из-за сомнительной родословной. Так, матери с дочерями пришлось надолго уехать к родне в Тбилиси. Ирина так и осталась жить в Грузии.

В детстве Наталья была настоящим сорванцом: играла с мальчиками и даже выступала дворовым предводителем во время набегов на соседские огороды. Но в подростковом возрасте она больше времени проводила на маминой работе, за кулисами. Тем более что Белогорцевы были расквартированы в здании театра.