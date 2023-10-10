Знойная женщина, мечта поэта: непростой путь главной «пышечки» советского кино Натальи Крачковской

Заслуженная артистка России Наталья Крачковская обладала пышной фигурой и не блистала на первых ролях. Зато ее сразу узнавали в любой картине, и народная любовь была колоссальной. Королева комедии запомнилась не только лицом, но и множеством крылатых фраз ее персонажей.
Детство и юность
Наталья Белогорцева родилась 24 ноября 1938 года в Москве. В интервью артистка поведала, что произошла из знатного рода. Ее дедушка Юрий Белогорцев был терским казаком, служившим в личной охране императора Николая II, а отец Леонид Белогорцев в Великую Отечественную войну дошел до Германии и получил ряд боевых наград (погиб осенью 1945-го).
Будущую кинозвезду и ее младшую сестру Иру воспитывала мама — актриса Московского драмтеатра имени Пушкина Мария Фонина. Крачковская рассказывала и о репрессиях, с которыми ее семья столкнулась из-за сомнительной родословной. Так, матери с дочерями пришлось надолго уехать к родне в Тбилиси. Ирина так и осталась жить в Грузии.
В детстве Наталья была настоящим сорванцом: играла с мальчиками и даже выступала дворовым предводителем во время набегов на соседские огороды. Но в подростковом возрасте она больше времени проводила на маминой работе, за кулисами. Тем более что Белогорцевы были расквартированы в здании театра.
Молодая Наталья Крачковская в фильмах «Все начинается с дороги» и «Битва в пути». Фото: кадры из фильмов 1959 и 1961 годов.
Фонина категорически не хотела, чтобы дочь стала артисткой, и настояла на поступлении Натальи в историко-архивный институт. Девушка не посмела ослушаться мать, но параллельно втайне подала документы и во ВГИК, хотя конкурс туда был более 250 человек на место, да и врожденная полнота могла помешать актерской карьере.
Впрочем, молодая Белогорцева не комплексовала из-за своей фигуры. У нее всегда было достаточно ухажеров. На экзамене она прочитала монолог Иванушки-дурачка из «Конька-Горбунка» и покорила худрука Владимира Белокурова. Мастер взял девушку на свой курс, но закончить учебу Наталье Леонидовне было не суждено.
Во время первого семестра студентка попала в ДТП и получила серьезные травмы, из-за которых временно потеряла зрение. Врачи запретили ей продолжать постигать профессию, но актриса не сдалась и вскоре стала появляться в массовке советских кинокартин.
Наталья Крачковская в фильме «Женитьба Бальзаминова». Фото: кадр из фильма 1964 года
Фильмография
Первой полноценной ролью Крачковской стала Раечка из экранизации «Повесть об агрономе» 1955 года. Затем последовало несколько эпизодических появлений на экране, когда актрису даже не указывали в титрах.
В 70-х ситуация изменилась, когда Наталье предложили роль мадам Грицацуевой в «12 стульях» (1971). Режиссер Леонид Гайдай просмотрел множество претенденток, но не нашел подходящую и тогда выкрикнул судьбоносную для актрисы фразу: «Мне нужна такая актриса, которая внешне похожа на жену Крачковского».
Стоит отметить, что муж Натальи Леонидовны, Владимир Крачковский, работал звукорежиссером в этой картине. Услышав слова главного постановщика, он сказал, что раз нужна именно такая, то и берите на роль мою супругу.
Наталья Крачковская в фильме «12 стульев». Фото: кадр из фильма 1971 года
Затем актриса сыграла в комедии «Нервы, нервы» (1972), киносказке «Чиполлино» (1972) и детской фантастике «Эта веселая планета» (1973), а в 1973-м на экраны вышел культовый гайдайский «Иван Васильевич меняет профессию», где Крачковская блистала в образе Ульяны Бунша.
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Всего у Натальи Леонидовны боле 150 появлений на экране. Из них стоит выделить «Не может быть!» (1975), киносказку «Мама» (1976), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Покровские ворота» (1982), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1983), «Подвиг Одессы» (1985), «Цирк приехал» (1987), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и «Аферисты» (1990).
Артистка часто играла продавщиц, медсестер, секретарш, дотошных соседок и просто застольных гостей. Могла и крестьянку на экране воплотить, могла и придворную даму. Несколько раз появлялась в киножурналах «Фитиль» и «Ералаш».
Наталья Крачковская в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Фото: кадр из фильма 1973 года
В 90-х карьера «пышечки» не затухла, а наоборот — у Крачковской было по несколько проектов в год. Она появилась в картинах «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992), «Однажды в Одессе, или Как уехать из СССР» (1992) «Мастер и Маргарита» (1994), «Красная вишня» (1995), «Герой ее романа» (2001).
Актриса снималась до 2006 года, засветилась, в том числе, и в сериале «Моя прекрасная няня». В 2020-м, уже после ее смерти, вышла музыкальная комедия «Веселые гастроли на Черном море».
Личная жизнь
Низенькая (160 см) и округлая Крачковская могла бы комплексовать из-за лишнего веса, но всегда была окружена восхищенными кавалерами. Поклонники даже делали комплименты ее фигуре, говоря, что Наталья Леонидовна представляет собой 100 килограммов мечты.
В 1962 году она познакомилась со звукооператором «Мосфильма» Владимиром Крачковским на 15 лет старше нее (сыном знаменитого академика Василия Крачковского, расстрелянного в 1938 году). Он покорил ее, принеся однажды утром поднос со свежими булочками и творогом. Вскоре влюбленные поженились и прожили вместе 26 лет, вплоть до смерти мужчины.
Свадьба Натальи и Владимира Крачковских. Фото: семейный архив звезды
В 1963-м у пары родился единственный сын Василий, который пошел по стопам отца и тоже стал звукорежиссером. Он подарил актрисе внука Вову, в котором Крачковская души не чаяла. Оба регулярно навещали пожилую звезду.
После кончины супруга Наталья Леонидовна не стала второй раз выходить замуж и детей больше не имела.
Болезнь и смерть
Еще в начале нулевых Крачковская перенесла тяжелый инсульт. Тогда врачам удалось спасти жизнь актрисы, но звезду атаковали новые недуги, в том числе диабет. Болезнь дала осложнение на ноги, поэтому Наталья Леонидовна стала передвигаться с палочкой, иногда ее вывозили на театральную сцену в инвалидной коляске.
Пожилая Наталья Крачковская в домашней обстановке. Фото: Global Look Press
Возраст и лишний вес брали свое, здоровье актрисы ухудшалось. 28 февраля 2016 года ее госпитализировали в Первую градскую больницу с острым инфарктом миокарда, а утром 3 марта сердце 77-летней Крачковской не выдержало и остановилось.
Наталья Леонидовна похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, однако установка памятника заслуженной артистке России изрядно задержалась.
В 2020 году журналисты связались с сыном кинозвезды и попросили прокомментировать ситуацию. Василий рассказал, что захотел перезахоронить останки отца возле матери, но столкнулся с бюрократической волокитой. А сам памятник якобы уже изготовлен в Грузии и ждет установки.
Наталья Крачковская с сыном и внуком. Фото: vk.com/natalia_leonidowna_krachkowskaja
Василий подвергался критике не только за состояние могилы матери. Сестра Крачковской Ирина и ее муж-художник Тамаз Шатиришвили, живущие в пригороде Тбилиси, обиделись на сына актрисы за то, что он не оповестил их о смерти Натальи Леонидовны. Наследник звезды якобы боялся претензий родственников на московскую квартиру.
Ругала Василия и близкая подруга Крачковской, Надежда Носирова. В одном из интервью она поведала, что считает внука актрисы, Вову, грубым человеком: якобы тот называл Наталью Леонидовну бабкой и в итоге не пришел на ее похороны. Как позднее пояснил Василий, его сын остался сидеть дома с больной собакой.
Носирова отмечала и невестка Крачковской — Наталья — не пришла попрощаться с умершей, зато интересовалась неким мешочком с бриллиантами, припрятанным свекровью. По мнению Носировой, именно Наталья настроила Василия против матери и других родных.
Граффити с Натальей Крачковской в Санкт-Петербурге. Фото: Global Look Press
Интересные факты
Наталья Леонидовна не сразу решилась сменить девичью фамилию на фамилию мужа. Первое время после свадьбы она появлялась в титрах как Белогорцева-Крачковская. В итоге актрису убедило то, что сестра Владимира Васильевича, Нина Крачковская, тоже стала известной артисткой.
Звезда кино собирала декоративные сервизы и умела хорошо готовить. Квартира актрисы была заставлена домашними солениями. Кроме того, Наталья Леонидовна выпустила книгу «Щи, картошка и окрошка. Домашние рецепты русской кухни».
В начале «нулевых» Крачковская была втянута в скандал: некие мошенники использовали ее имя для создания школы актерского мастерства и выманивая денег у родителей учеников. Позднее Наталья Леонидовна уверяла, что сама оказалась жертвой преступников.